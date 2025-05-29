Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ

Чемпионская гонка, длящаяся вплоть до заключительного тура, превращается в хорошую традицию для Российской Премьер-лиги. «Краснодару» наконец удалось отобрать корону у «Зенита», завоевав долгожданное золото, по другую сторону баррикад расположились «Оренбург» и «Факел», проведя бесславную компанию и отправившись во второй дивизион.

Дуэль «Краснодара» и «Зенита» осталась за южанами

Регулярные реверансы «быков» и «сине-бело-голубых» в адрес друг друга отложили вопрос с обладателем чемпионского титула на последний тур РПЛ.

Последним экзаменом для «Краснодара» и «Зенита» стали домашние встречи с московским «Динамо» и «Ростовом» соответственно. Оба коллектива сдали его на «отлично», обыграв оппонентов с одинаковым счетом 3:0, но большую радость от триумфа испытали «быки», сохранившие гандикап над клубом с берегов Невы в один балл и спустя семнадцать лет добравшиеся к наградам высшей пробы российского первенства.

Камнем преткновения для подопечных Мурада Мусаева не стали ни отсутствие зимних трансферов, ни вызывающая вопросы глубина состава, ни возникающий порой мандраж в важных встречах, хотя поражения от «Зенита» 1:4 и ЦСКА 0:1 явно не добавили авансов южанам в битве за трофей.

Главное, что «быки» проявили волевой характер в самый необходимый момент, не оставив шансов «Динамо» во второй половине поединка и продемонстрировав инстинкт хищника.

«Краснодар» — «Динамо» fckrasnodar.ru

«Краснодар» дотерпел до общего положительного исхода и осуществил мечту президента Сергея Галицкого, построившего клуб с нуля. При чем сделал это под руководством, можно сказать, доморощенного специалиста, долгое время работавшего в структуре команды и прошедшего впечатляющий путь.

Мусаев трудился в академии «Краснодара», занимал пост исполняющего обязанности тренера, добрался до поста главного наставника, но покинул родную гавань в 2021, возглавив азербайджанский «Сабах», и наконец вернулся весной 2024, чтобы спустя год вписать свое имя в историю «черно-зеленых». Каким бы не был скептицизм по отношению к выстраиваемому им футболу, но он принес результат — победителей не судят.

«Зенит» в столетний юбилей остался ни с чем, подведя черту под шестью годами доминирования на внутренней арене. Хоть подопечные Сергея Семака и уменьшили число осечек по сравнению с золотой кампанией 2023/2024, но все же растеряли тот фактор уверенности и не имели подавляющего преимущества над остальными командами РПЛ.

Шесть поражений и четыре ничьи в минувшем сезоне стали фатальными для «сине-бело-голубых», чем «Краснодар» успешно воспользовался и оставил питерцев позади. Не обошлось в расположении «Зенита» без свойственного латиноамериканскому контингенту бунта, по итогам которого Северную столицу покинули Клаудиньо и Артур. Одной ногой на родине находился Вендел, однако потенциальная сделка с «Ботафого» сорвалась.

Руководство одиннадцатикратных чемпионов России пыталось решить игровые проблемы в излюбленной манере, соря деньгами во время зимнего трансферного окна, — так стан команды пополнил дорогостоящий Луис Энрике, добавивший остроты на правом фланге «Зенита», но не сумевший сделать колоссальную разницу.

«Зенит» fc-zenit.ru

Впервые тренерская работа Семака во главе «сине-бело-голубых» закончилась не привычными золотыми наградами, а серебром. Станет ли свержение с трона для питерцев тревожным звоночком, который оповестил о прекращении гегемонии, либо наоборот дополнительно мотивирует их, чтобы вернуться в новом сезоне более сконцентрированными и жаждущими взять реванш?

Прорывная весна ЦСКА

Если бы минувший розыгрыш Премьер-лиги ограничивался только весенней частью, то «армейцы» без сомнений навязали ожесточенную борьбу за медали высшей пробы.

ЦСКА двигался по чемпионскому графику, набрав 28 баллов в двенадцати матчах второй половины РПЛ — аналогичным показателем может похвастаться только «Краснодар», расположившийся на вершине, в свою очередь «Зенит» отстал на один пункт и ограничился 27 очками за этот отрезок.

Марко Николич во время зимней паузы отказался от конспектов Владимира Федотова, перейдя к ромбовидной расстановке 4-4-2. Броуновское движение, созданное в центре поля, когда «десятка» Миралем Пьянич и привыкший действовать ближе к воротам Иван Обляков оттягивались в опорную зону, а заточенные под разрушение Кристиян Бистрович и Матвей Кисляк наоборот подключались в атаку, превратилось в головную боль для оппонентов «красно-синих».

Марко Николич globallookpress.com

Особенно следует отметить прогресс 19-летнего воспитанника «Чертаново», который расправил крылья весной и превратился в стопроцентного игрока основной обоймы. Матвей проделывает огромный объем работы на поле, выступая в роли связующего звена между линией обороны и атакующим звеном команды.

Конечно, новый стиль сербского специалиста подразумевает игру вторым номером, отдавая инициативу противостоящей стороне, однако ЦСКА не стесняется делать ставку на выход из защиты посредством контратак, что получилось удачно реализовать на практике во время голов Сауля Гуарирапы в ворота московского «Динамо» (3:1) и Секу Койты «Оренбургу» (2:0).

На удивление, до конца сезона никто там и не сумел адаптироваться к тактическим инновациям Николича, что позволило его подопечным регулярно пополнять копилку баллами и финишировать с почетной бронзой. Тем не менее в дальнейшем не следует рассчитывать на отсутствие противоядия против конструкции «армейцев», грозящей превратиться в карточный домик.

Перед Марко стоит задача выстроить более надежный механизм посредством решения ряда проблем, в частности, касающихся результативных показателей центральных нападающих столичного клуба — никто из форвардов не добрался до отметки хотя бы в 10 забитых мячей.

«Спартак»: много эмоций, мало содержания

Мимолетные надежды на титул, появившиеся после победного спринта перед зимними каникулами, обернулись для болельщиков «красно-белых» в несбыточные мечтания. Деян Станкович слишком уверовал в несокрушимость дуэта Эсекьеля Барко/Манфреда Угальде, блиставшего в первой части РПЛ, но весной оппоненты научились нейтрализовать легионеров «Спартака», что сразу повлияло на общую картины игры команды.

Попытки перевести по ходу встречи акцент в атаке с 26-летнего аргентинца на Маркиньоса крайне редко приносили плоды, оборачиваясь беззубостью москвичей в последней трети поля. Огромные трудности дружина сербского наставника испытывала в поединках с действующими от обороны соперниками — «Спартак» так и не смог взломать редуты аутсайдеров в лице «Ахмата» (0:0) и «Факела» (0:0).

Неудовлетворительные результаты добавляли нервов Станковичу, который принялся изобретать велосипед от матча к матчу. «Красно-белые» представали перед публикой в разнообразных вариациях: от привычных 4-3-3 и 4-2-3-1 до авантюрных 4-1-4-1 и 4-5-1.

Эксперименты 46-летнего специалиста чаще оборачивались провалом, что вылилось в целый ряд поражений в весенней части — среди обидчиков фигурировали «Рубин» (1:2), махачкалинское «Динамо» (1:2), ЦСКА (1:2) и московское «Динамо» (0:2).

Эсекьель Барко spartak.com

Мотиватор из Деяна оказался также посредственный и его чрезмерная эмоциональность, необоснованные споры с арбитрами, крики на тренерском мостике только шли во вред команде. Ему не удалось внедрить в построения многомилионных зимних новичков: что Ливай Гарсия, что Пабло Солари, появляясь на поле как со стартовых минут, так и с замены, выглядели крайне блекло и приносили минимум пользы столичному клубу.

В конечном итоге посыпавшийся «Спартак» не только заблаговременно сложил оружие в борьбе за трофей РПЛ, но и выпал из тройки призеров, пропустив вперед себя ЦСКА и едва сохранив гандикап над «Динамо». Кажется, остаться у руля еще на сезон Станковичу помогло лишь нежелание руководства «красно-белых» искать нового тренера, что предвещает только усугубление ситуации.

«Динамо»: на пути к переменам

Прошлогоднее участие «бело-голубых» в чемпионской гонке моментально подняло планку ожиданий на сезон 2024/2025. Задачи перед начинавшим кампанию во главе «Динамо» Марцелом Личкой стояли довольно серьезные — попадание в призовую тройку и выход, как минимум, в Суперфинал Кубка России.

«Динамо», страдающее от эпидемии травм, из-за которой ряд игроков действовал не на профильных для них позициях, всю дистанцию держалось за лидирующей группой, однако каких-либо намеков на навязывание серьезной конкуренции «Краснодару» и «Зениту» не возникало.

«Динамо» Москва fcdynamo.ru

При этом чешскому наставнику удалось построить самобытную команду со своим лицом, которая в сложившихся реалиях, имея недостаточную комплектацию исполнителями соответствующего уровня на всех позициях, демонстрировала интересный футбол и не только не снизила показатели минувшей кампании, но и улучшила некоторые. По набранным очкам образовался паритет (56), прогресс наблюдался по забитым/пропущенным мячам: 53-39 в сезоне 2023/2024 и 61-35 в розыгрыше 2024/2025.

Вылет из Кубка страны от «Спартака» предопределил дальнейшую судьбу Марцела, которой он особенно не сопротивлялся. После проигранного поединка потерявший мотивацию тренер словил ностальгию, вспомнив родную Прагу, — боссы «Динамо» быстро воплотили его желания в реальность и указали на дверь.

В качестве прощального презента Личка преподнес российской футбольной общественности Ярослава Гладышева, попавшего в список главных открытий весенней части РПЛ. 22-летний нападающий после травмы Константина Тюкавина перетянул одеяло в атаке «бело-голубых» на свою сторону, отличившись в итоге десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами в чемпионате России.

Ролан Гусев довел «Динамо» до финишной прямой, вот только никто не гарантирует ему смену статуса исполняющего обязанности на роль главного тренера. Потенциальным рулевым «бело-голубых» называют Валерия Карпина, который, как складывается ощущение, слукавил о невозможности совмещения клубной деятельности и работы со сборной России, бросив «Ростов» на произвол судьбы перед весенней частью сезона.

«Локомотив»: первоначальное очарование сменилось резким спадом

Боеспособность «железнодорожников» перед стартом кампании вызывала некоторое число опасений, которые сопоставляли с массовым отъездом ведущих игроков последних лет и довольно скромными попытками заменить их, действуя инертно на трансферном рынке.

Дружине Михаила Галактионова предрекали даже пике во вторую половину турнирной таблицы, но «Локомотив» своим перформансом в первой части Премьер-лиги достойно ответил на нападки критиков. В клубе сделали ставку на молодежь, причем акцент отдавался российским игрокам — в заявке команды нашлось место всего пяти легионерам.

Пойдя на авантюру, «красно-зеленые» с места в карьер начали розыгрыш и длительное время находились в тройке сильнейших, поддерживая напряжение в чемпионских баталиях.

Огня выступлениям «Локомотива» придавал новоиспеченный дирижер атак Алексей Батраков, ярко сверкнувший на российском футбольном небосклоне. Легкость в обращении с мячом, моментальная оценка ситуации, умение обострить — лишь небольшой арсенал действий, которыми обладает 19-летний полузащитник.

Конечно, в силу юного возраста, на всю дистанцию Батракова не хватило, и уже весной последовал небольшой спад в его игре, но набранные 14+7 в РПЛ для дебютного сезона на взрослом уровне выглядят внушительно.

«Локомотив» fclm.ru

Регресс во второй части чемпионата России оказался свойственен всей обойме «железнодорожников», которая банально выдохлась. Появился явный перекос в результатах, когда большинство матчей «Локомотив» сводил к ничьей, и четыре победы после паузы выглядят довольно скромно по сравнению с одиннадцатью викториями осенне-зимней кампании.

Нестабильность в качестве выступлений отбросила подопечных Галактионова на шестую строчку, что при общих затратах и полученных дивидендах в лице новых талантов вовсе не выглядит катастрофично. Этот «Локомотив» не лишен амбиций и нацелен на дальнейший рост, фундаментом которого может стать грамотная трансферная кампания, конечно при условии, что руководство все-таки готово немного опустошить кошельки.

Сохранили прописку, но до вершин не добрались

Остальной пелотон Российской Премьер-лиги возглавил «Рубин», единственной интригой которого за сезон выступало итоговое место в середине турнирной таблицы. Для падения вниз нашлись более подходящие кандидаты, чье выступление напоминало хождение по мукам, а для прыжка наверх казанцам просто-напросто не хватило класса.

Небольшой интерес к «Рубину» подогревали слухи об отставке Рашида Рахимова осенью, которые быстро сошли на нет после череды убедительных результатов. «На выход» также сватали главного голеадора команды Мирлинда Даку, но албанец предпочел не менять прописку зимой, отложив все вопросы на грядущее летнее трансферное окно.

Середняк как потолок и как предел мечтаний в одночасье — таков приговор нынешнего «Рубина».

Рашид Рахимов globallookpress.com

Куда интереснее дела обстояли в «Ростове», однако связаны они были не с успехами команды на поле, а с закулисными играми. В отличии от «Рубина» расположение «желто-синих» покинули как тренер, так и один из ведущих игроков.

Валерий Карпин устал и ушел с занимаемого поста в «Ростове» в преддверии весенней части, практически лишив клуб возможности найти ему достойного преемника. Отдуваться после возобновления чемпионата пришлось Джонатану Альбе, чьи пробы пера в качестве главного наставника получились весьма смазанными.

Финальный отрезок сезона ростовчане закончили серией из пяти матчей без побед, откатившись на восьмую строчку РПЛ. К внушительному списку проблем «Ростова» добавилась проседающая центральная ось, которую обескровил уход Данила Глебова в московское «Динамо». К слову, их тандем с Карпиным имеет все шансы вновь объединиться уже в рядах «бело-голубых».

Приятно удивил новобранец чемпионата России «Акрон», сходу отказавшийся от борьбы за выживание и закрепившийся на девятом месте. Конспекты Заура Тедеева нашли отражение в модели игры тольяттинцев, отказавшихся от оборонительного стиля и предпочитающих лезть на рожон, иногда получая за это целую охапку мячей в ворота.

Ко двору «Акрону» пришелся Артем Дзюба, отказавшийся от титула единоличного вожака и всецело работавший на благо команды. 36-летний форвард записал на свой счет девять голов и пять ассистов в чемпионате России, установив новый рекорд результативности среди российских игроков — 240 забитых мячей.

«Крылья Советов» в минувшем розыгрыше Премьер-лиги больше беспокоили околофутбольные темы, чем собственные результаты. Разгорающийся коррупционный скандал быстро потушили, в то время как регулярные выпроваживания Игоря Осинькина за двери клуба все же обернулись прощанием.

59-летний специалист покинул Самару после пяти лет нахождения во главе команды, которую он в 2021 поднял из Первой лиги в элитный дивизион. Несмотря на скромное финансирование, ему удавалось выжимать из футбольного коллектива максимум и регулярно удерживать «Крылья Советов» на плаву. Есть предчувствие, что без Игоря Витальевича клуб ожидает еще более турбулентное состояние, грозящее в будущем, как минимум, зоной стыковых матчей.

Игорь Осинькин pfcks.ru

Махачкалинское «Динамо», под стать «Акрону», зацепилось за место в высшем эшелоне российского футбола, но сделало это в более нервной манере. В последних шести турах подопечные Хасанби Биджиева разжились лишь двумя баллами, параллельно с этим едва не поставив подножку «Краснодару» в погоне за золотыми медалями.

Набранных на финише очков, к счастью для поклонников клуба, хватило для создания отрыва от зоны стыков — над тринадцатым «Пари НН» сохранилось преимущество именно в 2 пункта.

Среди достоинств «Динамо» выделяется образцово-показательная игра в обороне, которую дополняет надежный Давид Волк в створе ворот. Меньше дружины Биджиева (35) пропустили лишь «Краснодар» (23), «Зенит» (18), ЦСКА (21) и «Спартак» (25).

«Динамо» Махачкала — «Ростов» dinamo-mx.ru

Обратной стороной медалью выступает результативность махачкалинцев — тут они среди худших в РПЛ с показателем 27 забитых мячей. Аналогичное число голов имеют «Пари НН» и «Ахмат», меньше раз игровую сферу в сетку отправил развалившийся «Факел» (14).

«Химкам» по спортивному принципу удалось спастись от вылета, что принявший в тяжелом положении команду Магомед Адиев может записать себе в актив. Тем не менее серьезные финансовые трудности послужили причиной отказа в получении лицензии от Российского футбольного союза.

Не возымела эффекта поданная апелляция от представителей подмосковного клуба, которую в РФС отклонили. Вердикт «Химкам» вынесен однозначный — отстранение от участия в чемпионате России.

Не исключено, что за этим последует банкротство «красно-черных» и пополнение рядов Небесной лиги. Будет ли кто-то скучать по «Химкам»? Навряд ли.

Головоломка с вылетом

Процедура лицензирования Российского футбольного союза сильно спутала карты в распределении квот на следующую кампанию РПЛ. Помимо «Химок», отказ от РФС получил «Черноморец», расположившийся на третьей строчке в Первой лиге и завоевавший по праву сражаться в стыках за выход в элиту.

Лишили клуб из Новороссийска данной возможности бюрократические формальности — домашний стадион «Центральный» признали несоответствующим требованиям Премьер-лиги. К переходным матчам допустили «Сочи», финишировавший пятым по итогам сезона 2024/2025.

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Преградить потенциальный подъем «барсов» имеет возможность «Пари НН», второй год кряду испытывающий судьбу в играх с командой из Первой лиге.

В прошлой кампании нижегородцы и Виктор Гончаренко отправились в переходные матчи по отдельности. «Пари НН» сохранил лицо и вышел победителем из них, в то время как белорусскому специалисту они стоили тренерского кресла в «Урале».

Осенью Гончаренко и клуб из Нижнего Новгорода объединились, чтобы не повторить вновь печальную участь, но погрязли в болоте из-за невнятной игры и лишь четырех победах в 30 поединках. Выбраться из удручающего положения «Пари НН» помог кризис «Химок» — при любых раскладах стыков нижегородцы останутся в элите, так как расположились выше участвующих там команд РПЛ, и займут место отстраненных «красно-черных».

«Сочи» — «Пари НН» fcnn.ru

Единственной мотивацией дружины Гончаренко выступает сохранение репутации, с чем они неплохо справились в первой встрече против «Сочи», одержав победу на выезде со счетом 2:1.

Не столь удачно сложилась первая глава двухматчевого сражения для «Ахмата», уступившего «Уралу» 1:2. Грозненцам для сохранения прописки в Премьер-лиге необходимо либо уповать на собственные силы в ответном поединке, либо надеяться на второй триумф «Пари НН», что автоматически оставит их в высшем эшелоне.

Вот только первая пощечина от «шмелей» не прошла бесследно для «Ахмата» — Сергей Ташуев принял близко к сердцу поражение и подал в отставку с поста главного тренера сразу по завершению игры.

Сергей Ташуев globallookpress.com

В камбэке грозненцев против «Урала» и повторной виктории «Пари НН» над «Сочи», помимо самих действующих лиц, заинтересован «Оренбург». У него, как у клуба представляющего Российскую Премьер-лигу, имеется приоритетное право на сохранение места в элите.

Кто бы мог подумать, что команде, которая набрала в осенне-весенней части сезона всего восемь баллов и едва ожила после перерыва, поднявшись на пятнадцатую строчку, выпадет внезапный счастливый билет. Сразу возникает вопрос, заслуживает ли его «Оренбург», показавший абсолютно ничего под началом Владимира Слишковича и немного проснувшийся только, увидев перед собой пропасть. Возможно оренбуржцам стоит пройти очищение Первой лигой.

Без единого шанса на спасение остался «Факел», замкнувший турнирную таблицу российского первенства. Команда стремительно пошла ко дну с конца октября 2024 — восемнадцать матчей без побед и всего шесть голов за этот период стали верным рецептом к вылету из РПЛ.

Пришедший на помощь Игорь Шалимов оказался не лучшим пожарным вариантом для воронежцев, пустив ситуацию почти на самотек. Разве о таком возвращении на тренерский мостик мечтал 56-летний специалист после трехлетнего перерыва?