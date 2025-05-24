Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом

Нервы, жара и миллиметры
Этот матч не просто завершал сезон. Он завершал эпоху. Эпоху доминирования «Зенита», эпоху «Краснодара» как вечного претендента. В воскресенье команда Сергея Галицкого получила свой шанс написать историю — и использовала его.
Но всё началось на грани срыва. Под палящим солнцем, при температуре около 30 градусов, «быки» вышли на поле будто с подкашивающимися ногами.
Первый тайм — это нерв, стеснение, лишние касания, и, как будто, призрак прошлого, когда всё уже было близко — и ускользало. «Динамо», несмотря на полубольничный состав, вышло с достоинством и даже навязало своё. Маухуб простил в начале, Фомин опасно бил со штрафного, но у «Краснодара» в эти минуты будто всё шло мимо.
На 13-й минуте — первый гром. Кордобу сбили в штрафной, хозяева требовали пенальти. Но ВАР искал офсайд у колумбийца. Искал почти пять минут. И нашёл. Миллиметры — не в пользу хозяев. «Нет» вместо «пенальти». Жестоко? Да. Но это была последняя пощёчина. После неё «Краснодар» начал оживать.
Всё изменилось во втором тайме
Мурад Мусаев, вероятно, нашёл нужные слова в перерыве. Или нужную интонацию. Потому что на первой же минуте второго тайма «Краснодар» ударил. Сперцян пробил, Лунев отбил, а первым на добивании оказался Кордоба — тот самый, что год назад лишил «Динамо» золота. Он вновь был здесь, в нужной точке, в нужное время. И вновь забил. 1:0. И побежал к трибуне — к жене и ребёнку. Это было больше, чем гол.
Дальше — напряжение. «Динамо» пыталось идти вперёд, но шло будто по песку. Без фантазии, без сюрпризов. Петрова «Краснодар» уже потерял, но Гонсалес справлялся. У Гусева почти не осталось атакующих опций. Нгамалё был близок — но не успел. А потом всё закончилось.
Кривцов, рикошет, история
82-я минута. Са борется, Сперцян катит мяч Кривцову. Удар — не самый страшный. Но Маричаль подставляет ногу, и мяч предательски меняет направление. Лунев уже ничего не мог. 2:0. Всё. Это был чемпионский гол, пусть он и родился случайно. А может, не случайно. Может, так выглядела футбольная судьба.
Финальные аккорды звучали под рев трибун. Баннеры, песни, которые пел весь стадион, и слёзы на глазах. Когда Сперцян с пенальти сделал 3:0, это уже был праздник. Это была коронация. После финального свистка никто уже не помнил, что было в первом тайме. Потому что был этот счёт, эта эмоция, и этот стадион, который наконец-то мог праздновать.
Имя чемпиона — «Краснодар»
Это не просто победа клуба, это победа идеи и команды, которая росла шаг за шагом. Клуба без гламура, но с философией. Команды, которую вырастили с нуля — от академии до стадиона. Победа, которая начиналась на трибуне, в кабинетах, на полях детских тренировок. Галицкий мечтал об этом 17 лет.
Сегодня он сидел на трибуне и не верил. Потому что это случилось. Первое чемпионство в истории «Краснодара». Первое золото для почти всех в команде. Новый царь на троне РПЛ. И финал сезона, который по эмоциональной мощности навсегда останется в памяти — как день, когда Краснодар впервые стал центром футбольной страны.