Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом

Величайший момент в истории клуба стал реальностью в жарком финале против «Динамо» — со слезами, болью, ВАРом, гулом трибун и голами, которые стали символами новой эры в РПЛ.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Динамо 3:0 Голы: 1:0 Джон Кордоба (46'), 2:0 Никита Кривцов (82'), 3:0 (90+7'), 3:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (90+10') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 33'), Александр Черников, Кевин Ленини (Никита Кривцов, 58'), Жуан Баши (Мозес Кобнан, 79'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий (Bokov D., 84'), Николас Маричал, Данил Глебов, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Дмитрий Скопинцев, 77'), Эль-Мехди Маухуб (Виктор Окишор, 84') Предупреждения: Джованни Гонсалес (68'), Никита Кривцов (84')

Нервы, жара и миллиметры

Этот матч не просто завершал сезон. Он завершал эпоху. Эпоху доминирования «Зенита», эпоху «Краснодара» как вечного претендента. В воскресенье команда Сергея Галицкого получила свой шанс написать историю — и использовала его.

Но всё началось на грани срыва. Под палящим солнцем, при температуре около 30 градусов, «быки» вышли на поле будто с подкашивающимися ногами.

Первый тайм — это нерв, стеснение, лишние касания, и, как будто, призрак прошлого, когда всё уже было близко — и ускользало. «Динамо», несмотря на полубольничный состав, вышло с достоинством и даже навязало своё. Маухуб простил в начале, Фомин опасно бил со штрафного, но у «Краснодара» в эти минуты будто всё шло мимо.

На 13-й минуте — первый гром. Кордобу сбили в штрафной, хозяева требовали пенальти. Но ВАР искал офсайд у колумбийца. Искал почти пять минут. И нашёл. Миллиметры — не в пользу хозяев. «Нет» вместо «пенальти». Жестоко? Да. Но это была последняя пощёчина. После неё «Краснодар» начал оживать.

Краснодар — Динамо https://t.me/fckrasnodar

Всё изменилось во втором тайме

Мурад Мусаев, вероятно, нашёл нужные слова в перерыве. Или нужную интонацию. Потому что на первой же минуте второго тайма «Краснодар» ударил. Сперцян пробил, Лунев отбил, а первым на добивании оказался Кордоба — тот самый, что год назад лишил «Динамо» золота. Он вновь был здесь, в нужной точке, в нужное время. И вновь забил. 1:0. И побежал к трибуне — к жене и ребёнку. Это было больше, чем гол.

Краснодар — Динамо https://t.me/fckrasnodar

Дальше — напряжение. «Динамо» пыталось идти вперёд, но шло будто по песку. Без фантазии, без сюрпризов. Петрова «Краснодар» уже потерял, но Гонсалес справлялся. У Гусева почти не осталось атакующих опций. Нгамалё был близок — но не успел. А потом всё закончилось.

Кривцов, рикошет, история

82-я минута. Са борется, Сперцян катит мяч Кривцову. Удар — не самый страшный. Но Маричаль подставляет ногу, и мяч предательски меняет направление. Лунев уже ничего не мог. 2:0. Всё. Это был чемпионский гол, пусть он и родился случайно. А может, не случайно. Может, так выглядела футбольная судьба.

Краснодар — Динамо https://t.me/fckrasnodar

Финальные аккорды звучали под рев трибун. Баннеры, песни, которые пел весь стадион, и слёзы на глазах. Когда Сперцян с пенальти сделал 3:0, это уже был праздник. Это была коронация. После финального свистка никто уже не помнил, что было в первом тайме. Потому что был этот счёт, эта эмоция, и этот стадион, который наконец-то мог праздновать.

Имя чемпиона — «Краснодар»

Это не просто победа клуба, это победа идеи и команды, которая росла шаг за шагом. Клуба без гламура, но с философией. Команды, которую вырастили с нуля — от академии до стадиона. Победа, которая начиналась на трибуне, в кабинетах, на полях детских тренировок. Галицкий мечтал об этом 17 лет.

Галицкий и Сперцян празднуют чемпионство https://t.me/fckrasnodar

Сегодня он сидел на трибуне и не верил. Потому что это случилось. Первое чемпионство в истории «Краснодара». Первое золото для почти всех в команде. Новый царь на троне РПЛ. И финал сезона, который по эмоциональной мощности навсегда останется в памяти — как день, когда Краснодар впервые стал центром футбольной страны.