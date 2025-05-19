Владимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я

Трансферы «Пари НН», невероятные голы «Спартаку» и начало карьеры в Новосибирске — об этом и не только корреспондент LiveSport.Ru Сергей Тисленко пообщался с бывшим защитником «Динамо» Владимиром Рыковым, который теперь занимает должность заместителя спортивного директора в нижегородском клубе.

«Хотим, чтобы в "Пари НН" была здоровая конкуренция»

— Сейчас вы занимаете должность заместителя спортивного директора в «Пари НН». Как к этому пришли? Какие задачи стоят перед вами на этой должности?

— После завершения карьеры я год отработал в структуре «Динамо». — моего первого клуба в Премьер-лиге. Хочу сказать им большое спасибо за то, что пригласили поработать. Потом поступило предложение из Нижнего Новгорода, и мы вместе с Александром Удальцовым перешли. Задач перед нами стоит много. Конечно, главная — это основная команда. Много работы в части просмотра игроков. Также я всегда нахожусь на сборах в качестве своеобразной «прямой линии». Обеспечиваю коммуникацию между командой и руководством, общаюсь с тренерским штабом, с игроками.

Также у нас сейчас появилась молодежная команда, ей занимаемся. Сейчас придумали и запустили замечательный турнир для молодежной лиги, для подрастающего поколения тоже, считаю, достаточно интересная ЮФЛ. В общем, работы хватает. Но больше всего её именно в период трансферного окна, когда нужно просмотреть множество игроков, определить тех, чей трансфер пойдет на пользу команде.

— К слову, о трансферном окне. Зимой вы попрощались, если я не ошибаюсь, с 16-тью игроками, сложно принимать такое решение?

— Конечно сложно, но, по нашему мнению, в конечном итоге команда стала сильнее. Пожелание тренерского штаба тоже учитывается, чтобы не было на каждую позицию по три игрока. Когда так получается — футболисты иногда становятся недовольны, почему они не играют. Мы хотим, чтобы в команде была здоровая конкуренция. Чтобы каждый представитель команды и футболист чувствовал, что в нем заинтересованы, что он частичка команды, что он всегда в каждую минуту может помочь. Это главная задача.

— Самый удачный ваш трансфер на текущий момент в «Пари НН»?

— Мне кажется, все усиления были качественными. За одно окно команду невозможно выстроить, но какой-то шаг для этого мы точно сделали. Во-первых– это Никита Медведев. У него большой опыт, в том числе с тренером сборной, от которого по нему только положительные отзывы. Саша Эктов. Здесь вопросов сразу не возникло. Как только появился вариант — сразу закрыл нам позицию. Самое главное, что он играет стабильно. Наши иностранцы, Карич, Тичич. Ребята приехали в новый для себя чемпионат, но очень быстро адаптировались. Карич уже практически говорит по-русски. Грулёв быстро влился, в первом же официальном матче за «Пари НН» забил гол, отличился в играх против «Зенита», «Крыльев Советов». Кастильо постепенно адаптируется и прибавляет. Да каждый привнес свою частичку. И, надеюсь, продолжит вносить свой вклад и дальше.

— Помогает ли опыт игрока в принятии управленческих решений?

— Да, игровой опыт, безусловно, помогает. Я бывал на месте ребят в некоторых ситуациях и всё понимаю. И мне точно так же говорили, когда со мной расставались и в «Динамо», и в других клубах. Для меня в первое время было тяжело сказать игроку «мы на тебя не рассчитываем». Но это футбол, такое может произойти с каждым игроком.

— В одном из предыдущих интервью Вы отмечали, что часто играете в Football Manager. Может, на текущем месте пригодилось что-то, почерпнутое оттуда?

— Да, часто играл, на базе, в поездках, в перелетах. Хорошая игра. Там можно что-то почитать, узнать про инфраструктуру клуба, но сложно сказать, что в жизни как-то это применить можно. Вживую, конечно, намного больше опыта получаешь. То, чему я за год практически научился на текущей должности — это бесценный опыт, который ни в одной игре не приобретёшь.

— А что для вас оказалось самым неожиданным в административной работе?

— Ничего неожиданного, наверное, не было, я всё-таки человек из футбола. Тяжело было просматривать много игроков. Мы и в «Динамо-2» некоторых игроков смотрели, но не в таком количестве. А здесь на это очень времени уходило, хотелось более тщательно посмотреть футболистов. Тратил на это время, отведенное на отдых, чтобы лучше изучить и понять качества игроков. Позже втянулся, для себя понял, как все грамотно «расставлять по полочкам», и стало проще значительно.

Владимир Рыков Пари НН

— Как вы оцениваете перспективы развития «Пари НН» в ближайшие годы?

— Хотим, чтобы клуб перестал бороться за стыковые матчи, за вылет, и постепенно двигался выше, ступенька за ступенькой. То есть это улучшение спортивных результатов. От этого зависит и популяризация, и привлечение болельщиков. В академии Александр Криворучко замечательно работает, много делает для развития нижегородского футбола, со школами взаимодействует. Недавно подписывали договор о сотрудничестве с «СШОР-8», где работает Александр Сапета. Работа идет, и мы видим, что уже из других городов и регионов просятся в Нижний Новгород. Раньше надо было общаться, просить, а сейчас футболисты сами хотят ехать сюда — и это однозначно показатель.

— Какие у вас дальнейшие планы? Планируете становиться тренером или продолжать двигаться по директорскому направлению?

— Конечно, тренерская деятельность меня привлекает, я не ухожу от этого. Но сейчас я нахожусь там, где должен быть, и мне это нравится. Время покажет.

«Ходил на матчи, потому что мама давала бутерброды»

— Вы родились в Новосибирске и начали карьеру в «Чкаловце». Какие воспоминания сохранились о первых шагах в профессиональном футболе?

— Расскажу, как я вообще попал во Вторую лигу. Из юношеского футбола мы переходили во взрослый, под Вторую лигу команду собирали. Мой юношеский тренер позвал нас поиграть на местном зимнем первенстве. И туда как-то приехал главный тренер «Чкаловца», спросил: «Что за парень там? Давай его потихоньку подтягивать». Вот так я попал с зимнего первенства во Вторую лигу. Первый год было тяжело с мужиками играть, конечно.

— Ого, из массового футбола?

— Я скажу, что там игроки хорошо прибавляют. Иногда за ночь наметало — с утра почистить поле не успевали. Бегали по колено в снегу.

— В Новосибирске основной командой была «Сибирь». Почему туда не взяли?

— А в то время там как-то не смотрели на местных воспитанников. Лев Стрелков вообще говорил: «У Рыкова нет перспектив играть за первую команду Новосибирска». Правда, когда мне поступило предложение от Хабаровска — руководители задумались. Но я уже съездил на сборы со «СКА», тем более это было первое предложение из Первой лиги — нельзя было подвести. Потом, спустя время, я вышел уже с капитанской повязкой за «КАМАЗ» в родном городе, как раз против «Сибири».

— Как смотрите на текущую ситуацию с футболом в Новосибирске?

— Хотел бы пожелать Новосибирску развития. Сейчас там действительно футбольные люди работают. Алексей Толоконский, генеральный директор, Александр Макаренко, спортивный директор. Это те люди, которые всегда переживали за новосибирский футбол. Требуется городу и новый стадион для развития, потому что старенький «Спартак» уже не соответствует даже ФНЛ. Это может и толчком для футбола стать — новая арена, туда точно пойдут. Например, ледовую арену построили — она заполняется, люди ходят. Сейчас для зрителей комфорт важен. Я думаю, Новосибирск заслуживает, чтобы у него был стадион хотя бы на 10 тысяч. Желаю удачи Новосибирску, чтобы они развивались. Сейчас «Золото», потом, дай Бог, Первая лига.

— Какой тренер или наставник оказал наибольшее влияние на ваше становление как игрока?

— Конечно, каждый тренер внес свою частичку. Самый первый тренер, затем, когда я уже был юношей — Владимир Александрович Лежнев, который поверил в меня и в то, что из меня может получиться футболист. Потом — Юрий Фарзунович Газзаев — вообще неоценимый вклад. Как он с молодыми работает, сколько из «КАМАЗа» перешло в Премьер-лигу футболистов: Леша Козлов, Дмитрий Грачев, Сослан Джанаев. Много из Челнов переходило, и это его работа. Очень много дал он мне для понимания в футболе и в тактическом рисунке. И, конечно, Роберт Евдокимов. В Премьер-лиге больше готовых футболистов ждут. А если речь о становлении, наверное, вот этих тренеров выделю.

— А что можете сказать о Сергее Иромашвили?

— Как раз Иромашвили меня и заметил на том самом зимнем первенстве. Он такой, как Алекс Фергюсон, наверное. Больше менеджерской работой занимался, у него всегда были вторые тренеры, которые занимались тренировками. Ему спасибо, всё же он принимал решение, кого брать и куда.

— Были ли моменты в начале карьеры, когда вы задумывались о том, что, может быть, следовало сменить профессию?

— Нет, такого момента не было. Понимал, что только работой можно чего-то достичь. Конечно, мечтал играть в Премьер-лиге, но первоначальная цель была попасть в Первую лигу. Потом аппетиты росли, когда понимал, что получается все. Силы и умения появились. В «КАМАЗе» понял, что могу и дальше развиваться. Плюс мечта с детства была стать футболистом. В общем, никогда не хотел закончить с футболом.

Рыков в КАМАЗе globallookpress.com

— А какие были в юности у вас футбольные кумиры? Кто вдохновлял?

— Я ходил на каждый матч «Чкаловца», потому что мама давала бутерброды. (смеется). Такая традиция была — семечки, бутерброды. Я как раз тогда тренировки начал. В школу меня отдали в кадетский корпус, потому что я рос без папы, и мама, чтобы у меня воспитание появилось, отдала меня в кадетский корпус. Первые два класса я учился там, а потом мы во дворе начали играть в футбол. И уже не мог целый день проводить в корпусе, хотелось на тренировки ходить. Начал прогуливать. Меня доводили до остановки, а я убегал на «Спартак», где тренировалась основная команда, и смотрел их тренировки. И там играл Сергей Моргунов, такой футболист. Мы до сих пор общаемся. Он живет в Иркутске, директор академии «Байкала» сейчас. Всегда давал советы о жизни, о футболе. После игры часто созванивались. В общем, больших кумиров из крупных чемпионатов у меня не было, но был такой наставник.

«В "Томи" даже случались панические атаки»

— Есть ли у вас образование? Насколько важно для спортсмена получить его?

— Я закончил институт в Набережных Челнах и несколько лет назад в «Синергии» прошел курсы по менеджменту. Образование должно быть, без этого никуда. На футболе жизнь не заканчивается, нужно двигаться. Не все к этому готовы, но это надо делать. Когда я был футболистом, мы пошли с Кириллом Панченко на тренера обучаться, тогда еще можно было совмещать. Я получил лицензию «Б», а в этом году уже «А».

— Вы выступали за множество клубов в России. Какие из этих периодов считаете наиболее значимыми в карьере?

— Вообще, переходы были все поступательные. В Хабаровск перешел из «Чкаловца» — повышение, потом в аренду ездил для игровой практики. Я считаю, что молодым футболистам вообще не нужно сидеть, нужно играть и получать опыт. Я как раз свои шишки набивал в Комсомольской «Смене». Потом пошел под задачу в «Оренбург». Там меня увидели — поехал на просмотр в «Сатурн». Потом «КАМАЗ», «Волга», опять же под задачу. Шел к одному тренеру — пришел другой, привез своих. Вернулся в «КАМАЗ», а там уже пригласили в «Динамо». И все оставшиеся переходы были исключительно из соображений игровой практики.

Владимир Рыков в «Динамо» globallookpress.com

— Так или иначе, Вы регулярно меняли команды. Что помогало так быстро адаптироваться к новой команде, к новому тренеру?

— Да я в принципе общительный, коммуникабельный. Не зря практически во всех командах с капитанской повязкой выходил. Я всегда умел дружить и свое плечо подставить товарищу по команде. Какой-то сильной адаптации не нужно было, да и плюс после «Динамо» уже, наверное, знали многие.

— Захватили ли футбольную «дедовщину» в нулевых?

— Расскажу про того же Сергея Моргунова. На его примере я видел, как они относились к молодым. Лично мне не зазорно было пораньше приехать, взять мячи, захватить, помочь администратору что-то сделать. Это зависит от воспитания самого человека. Хотя сейчас по три администратора в команде, уже не думаешь ни о чем, за тебя и бутсы возят, и форму. Какой-то дедовщины на себе я не ощущал, наверное, потому что правильно себя вел, осознанно, и меня правильно воспитали в детстве.

— Как справлялись с вылетами?

— Тяжело. В «Томи» даже случались панические атаки. Сейчас уже не зазорно признаться — очень сильно переживал за результаты, за город. Потому что Томск — это футбольный город и болельщики очень любят команду. Дай Бог, у новой команды все получится. Насколько я понимаю, перспективы и задачи стоят серьезные. В «Торпедо» были свои проблемы. Не хочется кого-то обвинять, но когда по 6 месяцев не платят, мотивация теряется. Но я для себя ставил задачу, что все равно нужно играть, потому что карьера не заканчивается, ты можешь перейти в другую команду, нужно себя показывать. Вылет — тоже опыт. Семья также весомый вклад внесла, помогала переключиться.

— Что стало причиной того самого поражения томичей в стыках от «Уфы» 1:5?

— Это вина всей команды и тренерского штаба. Самая провальная в том сезоне игра, хотя в домашней игре мы могли отыграться, шансы были. 3:0, по-моему, вели, но курьезный гол пропустили со штрафного и уже тяжело было что-то сделать, хотя боролись до конца.

— Что помогло справиться с паническими атаками?

— Сначала ты, естественно, к доктору идешь, чтобы понять, что у тебя там. Первое, что думаешь — сердце. Потом — работа над собой. Я обращался к психологу, объяснили, что ничего страшного со здоровьем нет. Это успокоило. Я понял, что у меня здоровье нормальное и надо продолжать заниматься своим любимым делом. Жена была рядом. Разговаривали с ней, дыханием занимались. Первое время тяжело было, таблеточки даже выписали успокоительные, чтобы меньше нервничать. Но не транквилизаторы, конечно. Так постепенно и справился.

— Какая игра в вашей карьере стала самой сложной? Как психологически, так и физически.

— В Премьер-лиге игры сложные физически. Другие скорости, все другое. Быстрее мыслить надо. Самая обидная — «Томь» — «Уфа», которую обсудили, и финал Кубка с «Динамо», когда 0:1 проиграли в Екатеринбурге. Понял уже после окончания карьеры, что это мог быть мой единственный трофей.

«Мало кто так забивал "Спартаку", как я»

— А наоборот, какие самые памятные моменты можете вспомнить?

— Дебют за «Динамо» в Премьер-лиге, дебют в ФНЛ в Подольске. С Юрием Фарзуновичем общались, он рассказывает: «Зову тебя на замену, обычно ребятам надо 2−3 минуты, а ты за 5 секунд уже готов был. Я увидел в тебе огонь и то, как ты хотел играть». Эти слова очень запомнились. Голы запоминались, так как защитник редко забивает. Каждый свой гол помню. За «Торпедо» два головой, они похожи. Конечно, помню гол «Спартаку», мало кто ещё так им забивал.

— К слову, об этом голе, как такое решение приходит в голову — просто ударить со своей половины?

— Меня всегда учили хорошо оценивать поле, и я увидел в начале игры, что Саша Максименко высоко играет. В целом, всегда обращал внимание, как вратарь соперника играет, ведет себя. За несколько туров до этого мы играли с тульским «Арсеналом» и там такой же был удар, но Левашов перевел. Когда-то себе такую задачу поставил, что обязательно забью. Наверное, только жена об этом желании знала и никому не говорила.

— Это ведь не первый подобный гол?

— Да, за «Томь» «Спартаку» забивал уже, но там Сережа Песьяков ошибся, там отскок был неприятный.

Рыков против «Спартака» globallookpress.com

— Как изменились за годы представления о профессии футболиста?

— Сейчас футболисты другие. Время идет. С ними надо по-другому разговаривать, объяснять на их языке, на сленге. Не нужно делать больших теорий, потому что сейчас не воспринимают длительную информацию, надо просто четко объяснить, показать нарезки и все. В этом плане мы идем вперед, игроки становятся прогрессивнее, это факт.

— Вам удалось все-таки сыграть в еврокубках за «Динамо». Отличается ли атмосфера, сам футбол?

— Конечно! Мы были на выезде в Шотландии против «Данди Юнайтед», ты там не слышишь подсказок из-за шума трибун. Атмосфера супер, там зрителями достойно оценивается не только гол или финт, а любой момент, например, подкат или перехват. Сразу видно, что болельщики совсем по-другому понимают футбол.

— И несмотря на это, вы все равно их 5−0 обыграли дома.

— Да. Но, видите, своя атмосфера, свой стадиончик маленький, футбольный. В таких матчах это действительно решает. А как приехали в Россию, там уже все встало на свои места.

— Есть ли у вас внутренние награды или достижения, которые вам особо дороги?

— Я сам себе доказал, что из не совсем футбольного города можно дорасти до уровня Премьер-лиги. Конечно, мог еще лучше, до уровня сборных. Но в те времена там играли Березуцкие, Игнашевич, Колодин, объективно я не проходил. В текущей сборной я уверен, что играл бы 100%. Сейчас центральных защитников можно по пальцам пересчитать: Осипенко, Дивеев, Джикия.

— Как работали над собой после неудачных матчей или ошибок, допущенных на поле?

— Уходил в себя, когда молодой был. С опытом начал понимать, что нужно как можно быстрее разобрать ошибки, сделать выводы и двигаться дальше. Потому что, если загоняться — это ни к чему хорошему не будет приводить. Надо работать, исправлять ошибки и слушать требования тренера.

— А какие были в карьере травмы и как психологически справлялись с восстановлением?

— Серьезных травм до 28−29 лет не было. Потом случилась первая серьезная травма — боковую связку повредил, был даже риск закончить карьеру, но хорошо, что смог справиться с этим разными способами. Все зажило, стельки помогли, за весом следил. Всегда во время травмы набираешь. Была операция на скуле, пластина у меня под глазом.

«С Дзюбой на поле посылали друг друга, а сейчас посмеемся при встрече»

— Чему больше всего научила Вас футбольная карьера?

— Уважать людей. Если что-то сделал не так или кому-нибудь неприятные слова сказал после игры, подойти к судье, партнеру или сопернику, пожать руки друг другу, потому что в пылу борьбы, на эмоциях, ты можешь что-то сказать, наговорить, а потом, когда приходит осмысление, сделать правильный вывод и признать, что ты был не прав. Надо уметь и признавать, и прощать.

— А был какой-то конкретный случай?

— Конечно, я молодой импульсивный на поле был, ругался. Помню, мы с Артемом Дзюбой посылали друг друга последними словами. А сейчас можем спокойно пообщаться, пожать руки, посмеяться при встрече

— Поступало когда-нибудь предложение, о котором вы до сих пор жалеете, что его не приняли или, что наоборот, его приняли?

— Нет.

— В Европу не звали никогда?

— Какие-то были разговоры об Италии, но такого, чтобы предложение лежало на столе — нет. Без конкретики. «Рига» считается? Мне в один момент позвонили оттуда, но я уже не мог Григорию Викторовичу отказать.

Хотя «Рига» была частью структуры Сергея Ломакина и через несколько лет я все равно в неё попал — в «Родину».

Владмир Рыков в «Урале» globallookpress.com

— Как раз об «Урале». Есть что вспомнить или сказать об Иванове?

— Без таких людей не будет зарождаться футбол. На них держатся команды. Побольше бы таких людей, как он, которые всей душой и сердцем любят свой клуб.

— Последнее время вижу много критики в его адрес в социальных сетях.

— У нас сейчас в социальных сетях много кого критикуют. Если критикуешь, надо это делать обоснованно.

— Сейчас это обосновано тем, что команда, судя по всему, остается в Первой лиге.

— Все совершают ошибки. Главное сделать выводы и идти дальше. Справедливости ради, он очень много сделал, чтобы «Урал» провел столько сезонов в РПЛ. Я не могу ничего плохого сказать о Григории Ивановиче. Он очень сильно любит футбол и клуб. Наверное, все его болячки из-за этого, из-за нервов, переживаний. Он доверился молодому тренеру, сейчас для Олега Шатова это большой шанс. Даже если не получится «Уралу» выйти в Первую лигу, но это все равно для него бесценный опыт — надо делать следующий шаг, двигаться.

«В дерби со "Спартаком" не можешь не выложиться»

— Вы выступали за «Динамо» и говорили, что не пошли бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро, и я могу предположить, что матчи против красно-белых для вас особенные. Один раз даже прилетел снежок с трибуны…

— Про 10 миллионов был вопрос от корреспондента. А после стольких лет карьеры в «Динамо» ни за какие бы деньги туда не перешел.

— Как Вы настраивались на игру против принципиальных соперников и влияло ли давление трибун, болельщиков на игру?

— Мне давление, наоборот, всегда нравилось. Повторюсь, когда смотришь Англию, какая там атмосфера, это тебя заряжает, подбадривает. Даже если против тебя болеют, ты хочешь показать свою лучшую игру и выиграть на выезде, на чужом стадионе. Если ты знаешь, что для динамовских болельщиков значит дерби со «Спартаком», то понимаешь, что не можешь не выложиться, не выгрызать каждый мяч, каждую частичку поля и по-другому относиться к этому.

— Какое влияние на игроков оказывают в наше время социальные медиа, давление в интернете?

— Негативно влияет, потому что футболисты читают, тем более молодые, они не знают, как справиться с этой информацией. Ходят сплетни, слухи, люди их читают, хотя там сплошная неправда. Зачем пишут, придумывают? За кулисами игры есть ангажированные Telegram-каналы, которые специально это делают. Пытаюcь молодым объяснить, что на это не надо обращать внимание. Потому что только ты знаешь, как есть на самом деле. Но от информации никуда не деться сейчас. Все в телефонах, все всё читают.

Владимир Рыков и Федор Смолов globallookpress.com

— Что скажете насчет Медиалиги? Польза или вред для футбола?

— У нас в Академии есть блок, посвященный общению с прессой, СМИ, поведению в медиа. Популяризация футбола — это основное для молодежи. Медиа футбол? Молодые смотрят футбол, хотят стать футболистами в медиалиге. Да, это может плохо влиять на профессиональный футбол, но хорошо то, что молодежь будет увлекаться футболом, всё-таки у медиалиги большая аудитория. Плохо, что там много мата и ругательств. Хотя это уже даже не медиалига, там на результат все играют давно. Раньше там были блогеры, актеры, музыканты и пара футболистов, а сейчас подавляющее большинство футболистов.

— Из-за роста денег в Лиге результат всем нужен, так думаю.

— Мне бы интересно было посмотреть, как, допустим, Азамат Мусагалиев играет в футбол против какого-то музыканта или певца. Ну это же классно. А сейчас там Глушаков в середине поля. Некоторые обзоры могу посмотреть, потому что друзья играют — Кирилл Панченко, Антон Терехов.

— По вашему мнению, стоит ли вводить дополнительные образовательные программы для футболистов, например, по финансовой грамотности?

— Да, потому что не все футболисты могут справиться с деньгами. Кому-то родители подсказывают, кому-то агенты. Однако не все агентам могут довериться. Надо обучать, надо показывать, как правильно распоряжаться деньгами. По-моему, сейчас что-то похожее есть. Я помню, когда я уже опытный был, к нам в «Динамо» из банка приходили. Говорили, что, если нужна помощь в обучении — без проблем, или давали консьерж-сервис.

— Звучит здорово. В целом, насколько важна внутренняя культура клуба? Не на уровне слов, а в рутинной работе.

— Любой коллектив, любой клуб — это такая же команда, как на футбольном поле. Все должно быть четко и оперативно, заранее подготовлено. Например, игрок порвал или отдал майку — у него уже лежит другая. Или команды о трансфере договорились — юрист оперативно все документы подготовил и передал. Это такой же живой организм и по-другому не должно быть. Каждый несет такую же ответственность за результат, как и тренер, спортивный директор, генеральный директор.

— А если говорить об атмосфере, приверженности традициям, был на вашем пути клуб, который в этом плане уникален?

— «Динамо». Сразу вспоминаю администратора Геннадия Федоровича Самодурова. Очень здорово ко всем относился — как к своим, даже если ты молодой и первый день в команде. Мы до сих пор общаемся, поддерживаем отношения, как и со многими из клуба. До сих пор все на связи! И ты играешь за этот клуб, потому что к тебе относятся так же, с самоотдачей. Это влияет. Здесь, в Нижнем Новгороде, до сих пор работают люди, кто был тогда, когда я в 2010 году приходил. Бывший начальник команды и два администратора по сей день здесь трудятся и пытаются сохранять эти традиции. Тренер Антон Хазов тоже тут всю жизнь. В каждом клубе должна быть та атмосфера и те традиции, которые присущи городу, команде. Без этого никуда.