Алексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину рассказал о восстановлении от травмы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, вспомнил знакомство с Сергеем Галицким, отправил Александра Соболева в Турцию, а также предсказал, что может ждать «Зенит» в том случае, если «Краснодар» станет чемпионом.

«Чупаёвым из "Торпедо" интересуются четыре клуба РПЛ»

— Как идёт восстановление вашего клиента — Константина Тюкавина? Врачи дают какие-то прогнозы?

— Всё идёт планово, скоро даже сможет с мячом выйти работать на поле. Пятилетку за два-три дня не делают. Главное, полностью восстановится, и всё нормально будет. Надеюсь, что Коснтантин в октябре уже выйдет на поле. Может, раньше. Должен в чемпионате выйти на поле.

— Тюкавин говорил об интересе «Зенита»: «Агент рассказывал, что были звонки, встречи, предложения. Мы сразу решили, что я остаюсь в Динамо». Почему Константин решил остаться в «Динамо»?

— В футболе не всё решают деньги. К Тюкавину с уважением относятся болельщики, руководство. Динамовские поклонники не скрывают, что приходят на стадион во многом на него. Второе — Константин с пяти лет в «Динамо», он воспитанник клуба и предан ему.

— Вы рассказывали, что в 2023 году по нему поступало предложение от «Зенита» в 18 млн евро.

— Предложения были, но сейчас не хочется в этом копаться. Есть такая шутка: «Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди». Поэтому зачем опять это ворошить и болельщиков будоражить? Иногда начинают, что вот в таком-то году было предложение из Европы. Но футбол это секс, надо сегодня и сейчас. Нужно сейчас восстановиться и двигаться вперёд, а не смотреть назад. Сейчас всем рассказывать, что я был лучшим футболистом страны….Надо снова сейчас выходить и заново доказывать свою состоятельность. Костя это прекрасно понимает, он такой амбициозный парень.

— А как оцените выступление других ваших клиентов?

— Чупаёв из «Торпедо» сейчас борется за выход в РПЛ, играет постоянно, вызывается в молодёжную сборную. Вот с Уругваем играли. По нему есть предложения из РПЛ. Дай бог, чтобы с командой сейчас вышел в Премьер-лигу, а дальше будем смотреть по ситуации.

— Много клубов из РПЛ фигурируют?

— Четыре клуба, называть не буду. Есть ещё футболисты. Моё же агентство практически не занимается иностранцами, есть талантливые ребята, которые год-два и стрельнут так же.

«Соболеву не хватает игрового мышления»

— У кого из россиян, на ваш взгляд, больше всего шансов уехать в европейские топ-чемпионаты в этом году?

— Дыма без огня не бывает. Вот Тикнизяном интересуются. Но, знаете, интересоваться — не значит жениться. Батраков мог бы уехать, при этом, на мой взгляд, сам к этому не готов. Поэтому не думаю, что Алексей уедет сейчас. Тот же Пиняев неплохо сезон проводит, поймал кураж. Кисляк наверняка может уехать, а смысл? Уехать для того, чтобы лишь бы уехать — сейчас нет такой тенденции. Здесь ребята получают серьёзные деньги, подписывают новые контракты. Мне нравится из молодых — Глебов, который играет в ЦСКА. Есть и другие молодые талантливые ребята, которые также могут уехать. Думаю, тот же Соболев может куда-нибудь уехать в аренду, если не пойдёт у него в «Зените». Скажем, в Турцию или куда-нибудь ещё.

— А по нему есть интерес от европейских клубов?

— Не знаю, не веду дела Соболева. Я просто так анализирую: футболист играл в «Спартаке» и «Зените». Это брендовые клубы, если здесь не зацепиться….Многие турецкие клубы и другие любят вывеску. Также думаю, что тот же Латышёнок мог бы уехать, Агкацев, например. Но зачем «Краснодару» его отпускать? В принципе оба вратаря показывают такую игру, что можно куда-то поехать, поиграть. Сперцян, Черников — тоже ребята хорошего уровня. Думаю, что по ним тоже могут быть предложения. Но тут надо понимать, иногда говорят, что определённый футболист может уехать. Но есть несколько моментов. Первое — у каждого игрока есть какие-то отступные, второе — надо уважать клуб, в котором ты играешь, а третье — есть какие-то контрактные обязательства. Вот Костя хочет уехать. Что, значит, хочет? Есть тоже определённые моменты, о которых я говорил выше. На мой взгляд, нужно уезжать корректно. Вот Норманн уехал, разбил посуду и сейчас присудили, что футболист должен вернуть деньги «Ростову». Это же детский сад, есть какие-то обязательства.

Александр Соболев globallookpress.com

— Кстати, о Соболеве. Он относительно разыгрался в «Зените», стал забивать в конце чемпионата. Уже прошло немало матчей. Подходит ли он бело-голубым?

— Я сразу говорил, что я не представляю Соболева в «Зените», и сейчас моё мнение не изменилось. Он не такого понимания футбола игрок. У питерцев бразильцы все играют, более тонкие футболисты. Вот Костя Тюкавин любой бы команде подошёл, потому что у него игровое мышление на высшем уровне. В своё время Кройф говорил: «Чем меньше футболист делает касаний, и не теряет мяч, тем выше его уровень интеллекта». Посмотрите, как играет «Барса», в ту же тики-таку. Да, Ямаль где-то может обыграть один в один. Но у футболистов каталонской команды практически мяч не тормозится, они играют в одно-два касания. А если вернуться к Соболеву, то тот же Дзюба по классу выше, чем он. Поэтому Артём практически сразу прижился в «Зените».

— А чего Соболеву не хватает?

— Игрового мышления. Второе — можно посмотреть по технике на Дзюбу и Соболева. Мне кажется, разница есть. Соболев — вот такой силовой нападающий. Но «Зенит» немного в другой футбол играет. Мне тот же Кассьера больше нравится, чем Соболев. Луиса Энрике купили в «Зенит», думаю, он разыграется и станет одним из лучших. На Кордобу чем-то похож, только подороже и более молодой.

Всё о футболе России

— Есть ли российские футболисты, которым стоит вернуться из РПЛ в Россию?

— Чалов хотел уехать — ему нравится, играет. Кокорин тоже своё мнение о чемпионате РПЛ высказал, это его право. Тот же Оздоев провёл неплохой сезон. Не думаю, что он захочет вернуться. У нас не так много футболистов играют за рубежом. Это раньше по-другому было, играли в Европе Карпин, Мостовой, Кирьяков, Колыванов, Шалимов, Черчесов, Добровольский — это такое поколение, которое играло в серьёзных клубах. А сейчас иногда пишут, что такой-то российский игрок попал в заявку — это уже блин достижение. Мостовой, Колыванов и Карпин по два за матч забивали, Кирьяков делал хет-трик. То поколение это, конечно, величины. Если бы не это письмо 14-ти, могли бы что-то выиграть. Что касается возвращения, то не удивлюсь, если Кузяев вернётся из «Гавра» в Россию.

«Рассматривали бы с Тюкавиным средние команды из топ-5»

— Мне агент Барбоза рассказывал, что большинство российских футболистов не хотят уезжать в Европу из-за комфорта, условий, денег. Хотя есть спрос. Согласны с ним?

— Согласен. Можно допустим упасть по зарплате везде, но не в 3-4 раза. В России реально некоторые клубы платят очень приличные деньги. Вот Костя Тюкавин хочет играть в Европе, но не лишь бы где. Раньше было лишь бы куда-то свалить — в Финляндию или ещё куда-то ехали. А сейчас будет серьёзное предложение, даже чуть ниже, с серьёзными тренерами и задачами — вопросов нет. А если поехать в команду, которая борется за выживание, или мячи над головой будут летать…. То есть, надо ехать готовым. Того же Захаряна такое ощущение, что его как будто кто-то сглазил. То одно залечит, то другое появляется. Его просто по-человечески жалко. «Реал Сосъедад» — серьёзный клуб. Его могут куда-то либо в аренду отдать, либо ещё что-то. Это бизнес. Нужна обойма. Тренера тоже раздражает, если игрок всё время лечится.

— Вы бы рассматривали с Тюкавиным предложения средних клубов из топ-5 чемпионатов?

— Средние команды бы рассматривали, но смотря, кто там был бы тренером и в какой футбол играет команда. Есть та же «Жирона», которая года два назад забивала больше, чем «Барса». Но по сравнению с тем временем — небо и земля. А тогда показывала зрелищный и хороший футбол. Это одно дело. В испанский чемпионат в первую пятёрку-шестёрку можно поехать, даже нужно. Никто тебя сразу в «Барсу» или «Реал» не позовёт, но ты можешь себя проявить и дальше подняться.

— А были ли по Тюкавину конкретные предложения из Европы?

— Мы зареклись уже. Главное, сейчас восстановиться. Какие-то предложения были. Но давайте как-то двигаться вперёд, начинать с чистого листа. Мы получили травму. Вот когда говорят, что игроки много зарабатывают….Вот считайте, что Костя на ровном месте получил такую тяжёлую травму. Нужно понимать, что нам ещё равно жить воспоминаниями. Ему только 23 года в июне исполнится. Тут от характера многое зависит. Костя — нормальный, уверенный в себе парень.

— Кто, на ваш взгляд, лучший молодой российский игрок прямо сейчас?

— Cложно сказать, но мне очень нравится Батраков в этом сезоне. Дай бог, что это продолжалось стабильностью. До травмы в первую половину сезона мне нравилось, как играл Глушенков. Сейчас что-то не так, смотрю, как на друг друга с Семаком огрызаются. А дело футболиста играть. Сильянов в этом году очень сильно прибавил, здорово смотрится. В «Спартаке» русские практически не играют. Но в этом сезоне бы выделил опорника Умярова, без замен играет, наверное, лучший сезон проводит. А в ЦСКА Глебов и Кисляк великолепный сезон проводят. Я бы выделил ещё Абдулкадырова — центральный защитник 2005 года из ЦСКА. Первая игра и сразу вышел против «Спартака». Другой бы испугался. В таком возрасте здорово сыграл. В «Зените» молодые же не играют.

— Возвращаясь к Батракову. А Алексей во второй части сезона сбавил?

— На мой взгляд, нет. Он — зависимый футболист. Когда идут разговоры о том, что нужен новый тренер, это давит на команду и результат. Но ниже своего уровня Батраков не падает, это его хорошее качество. Футболист может сыграть хуже или лучше, но не должен какого-то качества, уровня опускаться.

— Мне многие эксперты говорили, что Батракову нужно поиграть хотя бы два сезона в РПЛ, чтобы начать играть в Европе.

— Тут, понимаете, у клуба нет задачи куда-нибудь его отправить. Это всё-таки команда строится. Вот Вячеслав Фетисов говорит, зачем молодых сразу пытаются куда-то сбагрить в НХЛ? Понятно, что это деньги, но у нас есть свой российский хоккей и надо, чтобы зрители тоже любовались. Считаю, что, если Батраков ещё года полтора поиграет в РПЛ, ничего не случится, он будет всё равно востребован в Европе. Будут какие-то сверхпредложения, надо, конечно, ехать. Грубо говоря, дортмундская «Боруссия», «Бетис» — какие-то такие команды хорошего уровня. Или «Болонья», которая Кубок выиграла. В такие команды почему бы и не поехать.

Алексей Батраков globallookpress.com

— А какому топ-чемпионату по стилю больше всего подходит?

— Думаю, Батраков ближе к испанскому чемпионату. В Италии его нафиг убьют. Германия ещё есть. Англию может быть можно рассматривать. В командах, как у Гвардиолы, понятно, что Батраков бы играл. Но туда нам, сами понимаете, целая проблема туда поехать. В связи с политикой.

«У Сарсании были глобальные переходы»

— Есть ли перспективный молодой игрок, чьим агентом вы недавно стали?

— Не скажу, что недавно. Но есть такие ребята. Например, в «Рубине» Владимир Линючев 2008 года. Он с основой тренируются, в Белоруссии играл за сборную, лучшим бомбардиром стал. Есть Максим Козлов из «Локомотива», это супервратарь. Мало того, что он в сборной по своему возрасту капитан, лидер по натуре, так и пенальти бьёт. Говорю ему: «Ты бомбардир. Как так?». Отвечает: «А я пенальти бью». Есть Никита Кариев в «Локомотиве» 2010 года, из которого, мне кажется, суперпарень вырастит. Есть Иван Сироткин парень 2008 года — он тоже забивал за молодёжку «Зенита» под 50 мячей, то же самое продолжает делать и в «Динамо». Очень одарённый, интересный парень. Вот тот же Кирилл Исаев, который перешёл из «Динамо-2» в «Торпедо», у них идёт сейчас свистопляска и по очкам, и по игре. Но по нему уже есть интерес от ряда клубов РПЛ. Тот же Саня Чупаёв, о котором уже говорил, 2004 года парень, молодой, перспективный парень, под 190 см нападающий, таких не так много. Он играет и за молодёжную сборную, и в «Торпедо» один из основных форвардов.

Вообще концепция моего агентства — взять Сабитова лет в 12 и довести его до команды мастеров. Это и других ребят касается. Талантов в России хватает. Самая большая проблема такая, что мы теряем футболистов при переходе из молодёжного футбола во взрослый. У меня есть хорошие ребята. Вот из «Краснодара» есть парень, фамилию не буду называть. Но тренер говорит: «По тренировкам и всему к тебе нет вопросов. Но у меня будут играть возрастные футболисты. Я молодым не доверяю». И это п****ц там какой-то. У нас, наверное, тренеров с лицензией больше, чем клубов. Из-за этого по кругу иногда ходят одни и те же.

А талантов, повторюсь, у нас хватает. Главное, не потерять их. Многие думают, что футбол это как хобби, но это работа такая. 20 процентов таланта, остальное — пахота. Приходится отказывать в том плане, чтобы с кем-то пойти пивка попить, на дискотеку сходить. Нарушение режима — это же не обязательно пить. Если ты играешь в какие-то игры, с дискотеки в пять утра пришёл — мышцы не готовы, что-то там надорвал и прочее. Надо пахать. Понятное дело, что кто-то выдерживает, а кто-то нет. Нужно трудолюбие, как бы это ни звучало.

Константин Тюкавин globallookpress.com

— А какие ваши клиенты по характеру для вас самые удивительные?

— Сложно говорить. Но тот же Костя всё в первую очередь делает для семьи. Он — любитель рыбалки. Костя не любит тусовки, некоторые любят, но не он. Для него лишний раз пойти на интервью — целая проблема. Тот же Сабитов, когда играл в «Сатурне», «Спартаке», у него два брата, семья. Родителям дом построил, братьям по квартире и машине купил. А сам то в съёмной квартире живёт, то ещё что-то. Таких примеров много. Тот же Лёха Медведев, Серёга Рыжиков. Ребята, которые раньше были клиентами, а сейчас как члены семьи. Кто стал тренером — стараешься как-то помочь на этом поприще. Медведев какой-то кубок в «Титане» выиграл. Я в медиафутбол особо не лезу. До смешного доходит, у них была такая битва. Я сказал Медведеву после этой игры: «Я больше медиафутбол только из-за тебя смотреть не буду». У них одна игра по чистому времени три часа длилась. Я бы два футбола за это время смог бы посмотреть. Да и мат-перемат — не мой формат.

— А кто для вас лучший российский агент? На кого равняетесь?

— Я уже старый пень, на кого мне там равняться. Раньше я всегда советовался с Костей Сарсанией. Он был мне близким другом. А ко мне, когда обращаются молодые, просят что-то подсказать, у меня нет нимба над головой. Если я какие-то шишки набил, мне не сложно подсказать ребятам, чтобы они на одни и те же грабли не наступали.

— Что можете поподробней рассказать о Сарсании как о человеке и агенте?

— За агента говорят какие-то результаты. Я в своё время помогал собирать «Сибирь», «Томь». У меня допустим «Сибирь» в первый и последний раз выходила в РПЛ, играла в один сезон в Лиге Европы. В 34 года сделал трансфер Медведева в «Рубин». Он смеялся и говорил: «Да ладно». В «Рубине» выиграл Кубок, в Лиге чемпионов забивал, против Пике выходил. У меня были результаты, ребята играли. А Костя привёл того же Адвоката в «Зенит», с итальянцем Маничини не получилось. Хотя тот же Дзюба о нём, как об Эмери, говорил, что это типа «тренеришка». А вот это «тренеришка» выиграл чемпионат Европы. А когда Сарсания пришёл в «Зенит», питерцы выиграли чемпионат России, Кубок, Лигу Европы, Суперкубок Европы.

У Сарсании были глобальные переходы. Данни взял, Домингеса привёз. С Курбаном я его познакомил, и Бердыев сам лично смотрел всех игроков. Это мне нравится. Скотти, Домингес, там была целая плеяда игроков, которые давали результат. Плюс вызывало уважение, что он делал три-четыре этапа в «Академике». Какой-то год брал со свей стороны и делал так, чтобы футболисты уезжали в Европу и так далее. В 1985 Павленко был, Андрюха Стрельцов. Он брал не всю школы целиком, а играли определённые года, раскручивал их, возил. Многим у нас лишь бы что-то вырвать, а он рисковал, брал ребят, тренеров.

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В своё время, когда Кержаков хотел уехать в «Севилью», и после того, как это случилось, Александр написал: «Константин Сергеевич, спасибо!». Возможно, может быть даже на меньшие деньги Кержаков ушёл. Но он ему помог, и Кержаков уехал в «Севилью». Выиграл с ними Лигу Европы.

«Футболистов "Динамо" перегрузили зимой»

— За «Динамо» играет ваш клиент Константин Тюкавин, о котором мы уже поговорили. Поэтому следующий блок интервью будет связан с этим клубом. Для вас было неожиданным решением увольнение Марцела Лички за четыре тура до конца чемпионата?

— Нет, но я думаю, что всё к этому шло. Надо быть внутри команды, чтобы знать все нюансы. Есть такой момент, что после зимних сборов у футболистов «Динамо» было много мышечных травм. Не только Тюкавин получил травму, но и Майсторович, который не восстановился. Они взяли тренера по физической подготовке из «Оренбурга», и, мне кажется, не угадали. При этом проще всего так говорить. У Лички команда великолепно играла а атаку. Но сзади восемь получить, что в «Оренбурге», что здесь…. «Динамо» всегда славилось защитой: от Новикова и Никулина до других. Мало пропускали. А тут бело-голубые не пропускали за три сезона столько, сколько сейчас. А в конце Личка чуть ли не провоцировал, потому что понимал, что его не продлят. Он просто хотел уехать. А эта встряска «Динамо» может и на пользу пошла. Но то, что говорят — Гусев всё переделал, это улыбку вызывает. Не то чтобы есть багаж Лички. Но команду он всё равно собрал. Приведи предсезонку, собери новый состав, тогда я пойму, что есть изменения.

Костя при Личке стал лучшим игроком страны, лучшим бомбардиром команды. И он доверял ему безоговорочно. И мне было приятно, что Тюкавин к Личке перед отъездом пришёл, они долго поговорили, пожали друг другу руки. Это мужской поступок. От любви до ненависти один шаг. Хотелось, чтобы корректно всё было. Знаете, как говорят: «Если дерьмом кидаться друг в друга, можно не попасть, а руки испачкать». Но сейчас, слава богу, этот градус стих. И всё нормально.

— Александр Точилин заметил, что одно из изменений, которое при Ролане Гусеве произошло, это улучшение командной обороны.

— Гусев сразу сказал, что играйте на ноль, а впереди постараемся что-то сделать. Он на этом сделал стопроцентный акцент.

— Вы будете рады, если Гусев останется главным тренером «Динамо»?

— Я вообще болельщик и воспитанник ЦСКА. Есть люди, которые платят деньги и курируют «Динамо». Кого назначать — с тем участием и будем смотреть игры.

— То есть, тут не важно, кто возглавит «Динамо» — Карпин, Гусев или другие?

— Cлушайте, у любого тренера всегда разобран чемодан. Что-то пошло не так — поехал дальше. Капелло выиграл чемпионат с «Реалом». Болельщикам не понравилась игра, что действуют от обороны, мало забивают, и его убрали.

— А почему у «Динамо» пошла такая провальная весна, несмотря на последние победы?

— Мне кажется, что футболистов чуть перегрузили зимой. Хотели, как лучше, а получилось как всегда. Какая-то свежесть в игре пропала. Смотрел матчи, и глаза не горели. Посмотрел игру с «Пари НН», действовали как сбитые лётчики. Неприятный осадок остался.

— В тройку попадёт «Динамо»?

— Нет, конечно.

— «Спартак» или ЦСКА?

— Думаю, уже ЦСКА не отпустит тройку. Вот вы мне задавали вопрос по поводу тренерской работы Лички. Армейцы барахтались на шестом-седьмом месте до зимней паузы. А во время сборов Николич провёл с футболистами сборы, придумал ромб, ещё чего-то. ЦСКА после этого не проиграл ни одного матча в чемпионате и практически не пропускает. Один матч уступили «Зениту», но и тут отмазались и выиграли в двухматчевом противостоянии Кубка. Восемь матчей победили в чемпионате и три вничью сыграли — в этом и есть тренерская работа. Это показатель.

Николич доверяет молодым, у него Абдулкадыров выходит. Не побоялся выпустить его даже в игре со «Спартаком». У него Кисляк как здорово смотрится, Глебов тоже не боится. Федотов же вообще молодым практически не доверял. А Николич выполняет свою работу, и видно, что из-за его человеческих качеств за него команда бьётся. Не представляю, чтобы в игре с «Зенитом», где решается, кто выйдет в финал, Федотов поставил в стартовый состав Торопа.

— А почему у ЦСКА получилось «Зенит» пройти?

— Когда меня спросили, как сыграет ЦСКА в ответной встрече, ответил, что будет 1:0, 2:1, но не верил, что пройдут. Снимаю шляпу перед ними.

Марко Николич globallookpress.com

— В чём сильные тренерские качества Николича?

— Первое — посмотрите, как он себя корректно ведёт. Николич может там махать судьям, но не орёт игрокам каждую минуту. Как я понимаю, Марко нормально теорию проводит. У него постоянная ротация. Если ротация есть, значит, нет неприкасаемых, включая Пьянича. Поэтому футболисты ему верят, и он даёт игровое время. Это тоже немаловажно. Когда в команде перебор футболистов…. А у него как раз почти в норму. Над Гуарирапой только ленивый не смеялся, но даже он у Николича начал забивать. Марко смог развить футболиста.

Плюс мне нравится в нынешнем ЦСКА, что у игроков начали глаза гореть, показывать характер. Понятно, что надо ещё притираться. Но ЦСКА такая команда, которая почувствовала жажду крови и уже пытается добиться результата. Смена поколений прошла, не вырастит тебе за месяц-два Игнашевич, Березуцкий, Щенников. Какая-то изюминка появился. Игра сзади стала более строгой, Мойзес по-другому заиграл, стал выделяться. Нет такого, как при Слуцком и других, что есть один состав и только он играл. А здесь у Николича есть постоянная ротация. Тут, как я понимаю, что Марко смотрит на недельный цикл, как кто себя проявил, и у каждого появляется шанс.

«Краснодарцы зависимы от настроения и кондиций Кордобы»

— Ещё одна важная тема. Дотянет ли «Краснодар» до чемпионства?

— У меня хорошие отношения с Галицким и Хашигом. Чисто по-человечески хотел бы, что «Краснодар» стал чемпионом. Но могут возникнуть проблемы. Чувствую, в «Оренбурге» будет такая неприятная игра, потому что «Оренбургу» позарез очки нужны и плюс поле специфическое. И не удивлюсь, что на этом матче кто-то из питерских судей будет работать. Тут нужно характер проявлять, на зубах. У «Краснодара» было право на ошибку, ЦСКА у них это право на ошибку забрал. А если «Зенит» не станет чемпионом, то можно будет говорить, что питерцы проиграли чемпионство перед Новым годом. Вот эти шесть очков аукнулись. Отдать очки «Акрону» и «Крыльям» — это было непозволительно для питерцев. Но то, что «Зенит» наберёт шесть очков в двух оставшихся матчах — даже не сомневаюсь. А если «Краснодар» не станет чемпионом, виноваты будут только они сами. Сейчас всё зависит от них, шар на стороне команды Мусеава.

— Судьба чемпионства будет решаться в последнем туре, есть такое ощущение.

— «Динамо» само виновато, что опустило чемпионство в прошлом сезоне.

— Знаковая фигура для «Краснодара» — Сергей Галицкий. Как с ним познакомились?

— Такого особого ничего нет. Мы в «Сибири» собирали команду, и у Николая Скороходова была сеть своих магазинов. И меня он по работе познакомили с Галицким. При этом мой Володя Татарчук начинал с КФК «Краснодара», прошёл с ними Вторую и Первую лиги и дошёл до РПЛ. Более 100 матчей провёл за краснодарцев. То есть, он тоже получил часы Галицкого. Когда футболисты проводят 100 матчей за клуб, он дарит Rolex с номером или фамилией игрока. В этом плане — молодец. Это его традиция.

«Краснодару» повезло, что есть такой человек, который влюблён в свой город, команду. Одна его фраза на всю жизнь запомнилась: «В гробу карманов нет». Хочется чисто по-человечески, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Он такой сверхфанат. И краснодарские футболисты, как в своё время в киевском «Динамо», сейчас играют по всей стране. Это уже как знак качества.

— В чём сейчас ключевая проблема «Краснодара»?

— В психологии. Сейчас надо всё на кон положить: играть за себя, всех близких и болельщиков, за свой край и город, на зубах вытаскивать. Тогда краснодарцы пройдут эту всю ситуацию. Не сомневаюсь, что под них могут быть какие-то провокации, подвести вознаграждения, чуть-чуть команду придавить судейством. Но тут уже не до сантиментов. В белых перчатках никто не выигрывает чемпионат. Поэтому тут надо забыть о том, что где-то оступились. Если тебе в спину плюют, значит, ты впереди. Надо не тормозить и двигаться дальше.

— А слухи о том, что «Зенит» может стимулировать другие клубы в матчах с «Краснодаром»?

— Cлухи слухами. Лично я никому ничего не передавал. В принципе во всём мире это практика существует. Ты даёшь деньги не для того, чтобы команда проиграла, а, чтобы выиграла. Поэтому ничего страшного. Бывает. При чём во всех видах спорта.

Джон Кордоба globallookpress.com

— А игра «Краснодара» вам нравится сейчас?

— Игра команды немного зависима от настроения и кондиций Кордобы. И у него в этом плане был определённый спад. Думаю, на последние два матча он соберётся. От него «Краснодар» сильно зависит. Вот то же самое «Динамо» с Тюкавиным и без него — немного разные команды. Сейчас Гладышев забивает. Костя может и сзади сыграть, и начало атаки может поддержать. Разноплановый футболист, по классу повыше. Гладышеву хочу пожелать только удачи, верю, что его и в сборную пригласят. Ярослав проводит хороший сезон. Дай бог, чтобы он и дальше двигался вперёд.

Все футбольные трансферы

— У Гладышева с реализацией проблемы, хоть он и перспективный нападающий. Забил «Зениту», но столько моментов не реализовал.

— В Европе два-три раза так не забьёшь «Зениту» и присядешь. Надо просто до конца в себя верить. Для меня наглядный пример это Левандовский. Когда был Хави, говорили, что Левандовский — это не игрок «Барсы». А посмотрите, как при Флике он везде играет. У него два-три момента, и он из трёх два забивает. Это называется класс.

«Кавенаги партнеры перестали отдавать передачи из-за зарплаты»

— А почему так плох «Спартак»? Мне Александр Шикунов сказал, что это связано с провальными зимними сборами.

— Не был на этих сборах, не знаю. Но иногда со стороны кажется, что Станкович хочет, чтобы с ним разорвали контракт, и уехать. До Нового года, как красно-белые пахали…. «Спартак» просто прошёлся машиной по всем. Да, он машет руками, всё, но потух. Надо, чтобы глаза горели. Пока этого не вижу.

— Многие говорили, что «Спартак» сгубили зимние трансферы.

— Сложно сказать. Но приведу пример. Помните, был Кавенаги в «Спартаке». И когда его взяли в московский клуб, Титов и другие узнали, какая у него зарплата, перестали передачи отдавать. А нападающий зависим, без мяча не может. А потом мой друг, спортивный директор Смоленцев говорит: «Ну раз нет, надо его продавать». Кавенаги продали в «Бордо». Смоленцев говорит: «Он супернападающий». И отмечает, когда продавали: «Давайте вы нам столько-то "лимонов" дадите, если чемпионом станет, и столько-то "лимонов" дадите, если лучшим бомбардиром станет». Все смеялись над ним. В итоге «Бордо» стало чемпионом, а Кавенаги лучшим бомбардиром. А во Франции стать лучшим бомбардиром даже сложнее, чем в Испании. Это ответ на ваш вопрос. А всё произошло из-за того, что начали считать, кто Кавенаги больше зарабатывает.

То есть, одна неудачная покупка может сломать весь микроклимат в команде. Бывают такие моменты в футболе. Ложка дёгтя портит ложку мёда. Значит, Угальде подумал, что ему не доверяют, или ещё чего-то. У меня было такое, когда Костя на пике 8-10 матчей не забивал. А потом опять стал каждую игру забивать. И мне только ленивый не звонил б****ь. Как только начал забивать, стали все звонить и говорить, что оказывается он умеет забивать. Говорю: «А вы футбол смотрите? Вот здесь он пенальти заработал, здесь он две голевые отдал, там отдаёт, а люди с метра не забивают». А если бы забили, все бы говорили, что он три голевых отдал. Футбол надо понимать и смотреть.

На всю жизнь запомнил Адамаса Голодца. Была его пресс-конференция после матча «Динамо». И там был такой ресторанчик на арене, там были котлетки и прочее, приходили журналисты, могли водочки попить. Некоторые так увлекались, что даже на футбол не приходили, а только на пресс-конференцию. И один говорит: «Адамас Соломонович, вам не кажется, что сегодня Пети Быстрова не было видно?». Отвечает: «Вы абсолютно правы, он сегодня не выходил на поле, игру по карточкам пропускал».

— В продолжении темы «Спартака». Есть информация, что Станковича думают уволить.

— Вот я читал книги Кройфа и других сильных тренеров. Команда строится три года. В своё время, сколько могли выгнать сэра Алекса Фергюсона, Арсена Венгера. Дайте два-три года. Болельщиков не обманешь. Были игры до Нового года, когда «Спартак» по всем ехал. Не могут футболисты разучиться играть. Иногда надо терпения набраться. Того же Флика если бы сразу убрали… Сейчас «Барселона» — самая интересная и играющая команда. Два мяча от «Реала» получили на 14-й минуте, и ни у кого не возникло сомнений, что всё нормально. А «Спартак» пропустили от «Динамо» два гола в первые 20 минут, красно-белые как будто нокаут получили.

Деян Станкович globallookpress.com

— Станковичу стоит довериться на следующий сезон?

— Вопрос в том, что ходят разговоры о том, что у него маленький ребёнок родился, жена в Италии живёт. Сюда вроде не хочет. То есть здесь вопрос — Станкович психологически готов или нет. А то у нас бывает моменты, как с Абаскалем: это всё ерунда, говорит, что надо отсюда уезжать. Сейчас же готов возглавить любой российский клуб. К хорошему быстро привыкаешь. Надо дорожить тем, что есть.

«Семак не будет держаться за кресло главного тренера»

— А что с «Зенитом»? Питерцы слабее себя образца прошлого сезона во всём.

— Знаете, это когда ребёнка перекормили. Какие-то бешеные премиальные, ещё что-то. Когда тебе и большие деньги платят, и повышенные премиальные. Это как во фразе: «Вы были на Таити? Нас и тут неплохо кормят». Так и здесь получается, как в мультфильме. Нужна какая-то встряска, голодные футболисты, у которых бы глаза горели. Русские рассчитывают, что сейчас придут иностранцы и сделают результат, а мы премиальные получим. Тот же Ерохин пашет больше, чем многие молодые игроки. А ему уже 35 лет. В футболе мелочей не бывает. Плюс самая большая проблема, для этого внутри команды не надо находится, видно, есть коллектив или нет, когда бьются друг за друга. Тот же «Локомотив» при Сёмине, когда игра не шла, было видно, что футболисты бьётся друг за друга.

— У «Зенита» отсутствует коллектив сейчас?

— Не отсутствует коллектив. Мне кажется, есть группировки: иностранцы, молодые россияне, обиженные, которые раньше были лидерами, а сейчас сидят на лавке. Вот эта ситуация тоже прослеживается.

— Если Семака уволят в том случае, если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия, как вы это будете воспринимать?

— Думаю, он не будет за своё кресло держаться. Семак выиграл всё что можно, в том числе и как футболист. Никаких демаршей и прочего не будет. В своё время была такая ситуация, что в какой-то игре Сёмин посчитал, что двое или сколько там игроков сдают матч, и он в итоге минут за 30 до конца матча просто встал и ушёл. Это я к тому, что тренер чувствует. Если он не видит доверия команды или ещё что-то, то тут два варианта: менять всю команду или тренера. В серьёзных клубах меняют обычно команду, а как в «Зените» решат — никто не знает. Если питерцы не станут чемпионами, то, думаю, могут вообще всё руководство убрать.

— Да, тут шесть лет подряд становились чемпионами, а в итоге «Краснодару» могут титул отдать.

— В данном случае «Краснодар» — не проблема. Тут самый большой шлепок, что именно в столетие. Если был бы другой чемпионат, то, не думаю, что на это кто-то обращал внимание. А тут сделали эту интригу.

— При этом Семак сильный тренер. Попробуй со звёздами сколотить сильную команду.

— Согласен. Значит, Малком и другие повыше классом, чем тех, кого взяли. Вот Энрике может суперзвездой стать, такого уже уровня как Малком, если не выше.

Сергей Семак globallookpress.com

— 8-10 иностранцев играют в составе «Зенита». Это гробит российский футбол?

— Да нет, если у них есть деньги. Просто хотелось бы, чтобы были такие иностранцы, как Халк, Витсель, Веллитон, Вагнер Лав, Жо, Клаудионьо, Вендел, Малком, которые украшали наш футбол. Вот это совсем другой уровень.

«Сергеев подошёл бы "Локо", он сильнее Соболева»

— Галактионова могут уволить из Локомотива по итогам сезона. Это будет правильно решение?

— Сложно сказать. По большому счёту Мише можно было бы дать год поработать. Он же тоже не пожарник. Глушенкова, других лидеров отдали — тяжело же играть. Мы видим, что «Динамо» без Тюкавина всё равно тяжеловато. Плюс Майнстрович, на мой взгляд, самый сильный защитник. То кресты, то другие травмы, и выпал. А он мне в «Динамо» больше всех из защитников нравился. А футболист только одно залечил, сразу другое.

— Галактионов выжимает максимум из этого состава.

— Его не спрашивают. Как в НХЛ генеральный менеджер дал хоккеистов, вот с ними и играй.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— Не всегда понятно, во что играет команда.

— В футболе мелочей не бывает. Значит, могут быть в коллективе какие-то проблемы, кто-то доволен, кто-то — нет. Тот же Сулейманов недоволен, что мало играет. Выходят на поле 11 человек. Я всегда говорил, если какая-то вообще короткая скамейка — это плохо, если перебор — это ещё хуже, как в «Зените». Все на друг друга смотрят и хотят выйти на поле. А у «Локомотива» недобор.

— Кто «Локо» нужен, чтобы на что-то серьёзное претендовать в следующем сезоне?

— Митрюшкин, кстати, сейчас сильнее смотрится как вратарь. Не ожидал, что Лантратов поплывёт. С «Краснодаром» три привёз, нельзя так играть, если за медали боретесь. Кто нужен? Нападающий.

— Сергеев подойдёт «Локомотиву»?

— Cто процентов. Сергеев подойдёт любой команде. Вот этот обмен Соболева на Сергеева до сих пор не понимаю. Иван по классу гораздо сильнее Александра. Сергеев свои горбом всего добился, во всех лигах лучшим бомбардиром был. Он такой трудяга, до последнего пашет, даже если сил нет. Если бы, например, Дзюбу не взяли в «Акрон», то, думаю, этот клуб бы вылетел. Если бы Сергеева не взяли в «Крылья», та же ситуация была бы. Когда человек пашет, партнёрам неудобно где-то не добежать, не отдать.

— Воробьёв это скорее игрок ротации в «Локо».

— Воробьёв это не уровень, чтобы бороться за чемпионство, тройку. Но такой работяга, может быть и правильно говорите, что подойдёт для замены. Он хорошего уровня футболист. Но нужен кто-то первый номер. Мы с Мишей Галактионовым в хороших отношениях, он смеялся и говорит: «Мне бы светленького из "Динамо" дали». Одно время в «Локо» спрашивали, можно Костю Тюкавина купить или нельзя. Я говорил: «Спросите, сам то он захочет». Костя сказал: «Я туда точно не пойду». А так Нагорных из РЖД и Костин из ВТБ, они вместе в какой-то совет входят, и тот говорит: «Отвалите от нашего Тюкавина. Он туда не пойдёт». Это уже давняя история. А один футболист может перевернуть всю игру. В России нападающий штучный товар. Представьте в сезоне вместо Воробьёва или вместе с Воробьёвым Тюкавина — думаю, что это был бы другой уровень, если бы он не поломался. Понимаю, что внутри «Локомотива» идёт борьба за власть. Вот это неразбериха….

— На место Леонченко в «Локо» может прийти Борис Ротенберг. Это история про развитие?

— Борис Ротенберг — фанат футбола. Но тут, сам понимаете, нужно быть коммуникабельным, находить со всеми общий язык. Для меня самый сильный президент «Локомотива», а я практически со всеми общался — это Николай Наумов. Его как-то чуть не уволили. А он сэкономил шест миллионов. Ему сказали: «Ты сэкономил шесть миллионов, нам на эту сумму бюджет сократят. Больше так не делай. Нам скажут, что вы и так справляетесь. И меньше бюджет сделают». Это на всю жизнь заполнил. Человек построил малую арену, он сказал, что я такой счастливый, думал меня похвалят. А всё было наоборот. Была ещё история с Наумовым. Мне один игрок нужен был, а «Локо» — нет. Говорю: «Давай наличные принесу». Я парня забрал, а Наумову отдал деньги за футболиста. Он решил 50-60 тысяч евро или долларов вложить в развитие Академии. Другой бы — украл.

— Мне Наумов сказал, что Леонченко совсем слабый руководитель.

— Ну как можно так делать, какая не была бы ситуация…Наумов пришёл на стадион — и ему сказали, что его нельзя пускать на стадион. Это нормально?

— Да, это ненормально. Но давайте о другом. В том случае, если Ротенберг станет гендиром, команду может возглавить либо Черчесов, либо Сёмин.

— В возвращение Сёмина не верю, сам не пойдёт, уже возраст. А что касается Черчесова, то, как говорят, процентов на 80 решён этот вопрос.

— Про борьбу за тройку, чемпионство можно будет говорить при Черчесове?

— Всё зависит от усиления. Вот этим составом — нельзя. Если в каждую позицию хотя бы по одному футболисту добавят, почему бы и нет.