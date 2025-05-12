Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 28-го тура РПЛ, назвал проблемы «Краснодара» и «Зенита», а также оценил работу Михаила Галактионова в «Локомотиве».

«Футболистам "Краснодара" не хватает свежести»

— Что для вас стало самым неожиданным в этом туре?

— Чего-то удивительного не произошло. Всё в какой-то мере было предсказуемым. Может быть для кого-то результат матча ЦСКА –«Краснодар» (1:0) стал удивительным, но для меня точно — на сегодня это два равных соперника. А в весенней части сезона армейцы, пожалуй, самая яркая команда среди других клубов РПЛ, наиболее стабильная, показывающая результат. Также не стало никаким удивлением, что «Динамо» обыграло «Спартак», потому что красно-белые для многих их поклонников главное разочарование в весенней части. А бело-голубые после смены главного тренера наоборот получили свежий глоток. Видно, что в команде нет безразличных футболистов.

— У некоторых футболистов «Динамо» было безразличие до увольнения Лички?

— Были некоторые игры, где не хватало куража, страсти. А в последних двух матчах это наоборот ярко проявляется. Даже можно вспомнить матч в Самаре, где играли в меньшинстве, пропустили первыми, а в итоге выиграли матч. «Крылья Советов» как раз та команда, которая имеет использовать численное преимущество. Но в итоге «Динамо» в этом плане выглядело очень достойно. Смена тренера на этом этапе оказалась для московского клуба важным моментом, чтобы всё-таки побороться за призовые места.

— К матчу ЦСКА с «Краснодаром» (1:0). Почему именно армейцы выиграли?

— Соглашусь, наверное, с мнением других специалистов, которые считают, что это тренерская победа Николича, который выбрал этот состав, определённую тактику. Если в первом тайме казалось, что всё идёт по сценарию «Краснодара», то второй половине встречи краснодарцы полностью проиграли. Поэтому ЦСКА заслуженно победил, за счёт вовремя совершенных замен Николичу удалось увеличить давление и скорость команды, что и повлияло на итоговый результат. А в первом тайме — понятно, что если бы не сумасшедший сэйв Акинфеева, то могло, конечно, всё пойти по-другому.

Но опять это была больше иллюзия, что ЦСКА где-то уступал. Думаю, здесь был такой момент: в первом тайме сдержать соперника, а во втором — именно прибавить. У ЦСКА в весенней части были матчи, где вроде бы не ярко играли, но набирали очки. Эта команда в первую очередь умеет терпеть и, главное, не отходить от своей игры. И если в первом тайме у армейцев мало что получалось, то во втором заслуженно победили.

— «Краснодар» борется за чемпионство, опережает «Зенит» на одно очко. Виден ли для вас сильный мандраж со стороны футболистов краснодарцев?

— Не вижу никакого мандража. У «Краснодара» на протяжении всего сезона есть ограниченная обойма футболистов и нет глубины скамейки, чтобы в тяжёлых моментах добавить. Понятно, что на костяк команды выдалась напряжённая нагрузка, и уже где-то не хватает какой-то свежести. Вот это больше всего сказывается на «Краснодаре». А у ЦСКА наоборот есть определенная глубина в плане молодых футболистов, игроки атаки. И армейцы могут добавлять, держать свой уровень за счёт замен в течение матча или правильного выбора стартового состава.

— «Зенит» играл первым в туре и одержал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). Могло ли это психологически сказаться на футболистах «Краснодара»?

— Не знаю, могло ли это повлиять или нет. Но наоборот этот момент должен был больше мотивировать футболистов «Краснодара», что нужно набирать очки. Какое-то давление в этом плане, наверное, существует. При этом я бы не сказал, что на краснодарцев это как-то повлияло. Наоборот это должен было ещё больше сконцентрировать игроков на матче с ЦСКА.

— У «Краснодара» есть cейчас менталитет победителя?

— Это только покажет окончание сезона. По большему счёту «Краснодар» на протяжении всего сезона не раз показывал, что у них есть такой характер, когда все говорят, что эта команда психологически готова для чемпионства. Что касается концовки чемпионата, тут не стоит говорить, что дело в психологии. Здесь всё-таки больше дело касается ресурсов, глубины состава. Тяжело, наверное, когда у тебя в обойме 13 футболистов, на которых ложится большая нагрузка, пройти сезон без каких-то спадов.

Как мне кажется, в физическом плане у футболистов «Краснодара» нет свежести. И в итоге с такими командами, как ЦСКА, появляются вот такие проблемы. Или в игре «Зенитом», который по классу и другим моментам ничем не уступает краснодарцам. Не думаю, что у «Краснодара» нет менталитета победителя, футболисты хотят. А менталитет победителя вырабатывается тогда, когда ты выигрываешь.

— Лукас Оласа высказался о логистических трудностях «Краснодара»: «Нам очень непросто, потому что на каждый матч мы выезжаем за два дня. Потом остаемся еще на день». Думаю, это тоже может влиять на команду.

— Всё может быть. Сейчас такой тяжёлый график, и для «Краснодара» каждый матч — маленький финал. Что касается логистики, то тут понятно, что вдвойне ложится нагрузка: это же и восстановление, и тренировочный процесс. Возможно, это как-то повлияло на концовку чемпионата: отсутствие той свежести, которая была в первой его части.

— Судьба чемпионства решится в последнем туре?

— У «Краснодара» достаточно напряжённые две игры, сначала «Оренбург», а потом «Динамо», которое, наверное, имеет зуб на краснодарцев за прошлый чемпионат. А «Оренбургу» надо бороться. Возможно, в игре с «Краснодаром» и решится, остаются ли они в РПЛ или нет. Поэтому команда приложит максимум усилий, чтобы тоже победить. Для краснодарцев это две крайне непростые игры. Тяжело будет, но на сегодня у «Краснодара» есть небольшое преимущество перед «Зенитом». Думаю, в последнем туре будет решаться судьба чемпионства.

— Тюкавин сказал, что хочет лишить «Краснодар» чемпионства в последнем матче.

— Этот как раз говорит о том, что у «Динамо» есть зуб на «Краснодар», который в последнем туре прошлого чемпионата лишил бело-голубых победы в РПЛ. Думаю, московский клуб захочет отдать должок.

Календарь и таблица РПЛ

— А вы сами хотите, чтобы в России сменился чемпион, и «Краснодар» выиграл трофей?

— Не могу сказать, что болею за «Краснодар» и против «Зенита». Важно, чтобы победил сильнейший и достойный. Если не «Динамо», то мне всё равно, кто станет чемпионом. Главное — не «Спартак». Что касается самого футбола, то весенней части мне больше всего нравится, как играет в ЦСКА. А последних турах — моментами «Динамо».

«Все команды, кроме ЦСКА, лихорадит»

— А как вам матч Зенита с махачкалинским «Динамо»?

— Тут можно говорить, что «Зенит» выиграл на классе. Если говорить об игре, то очень тяжёлая победа «Зенита», с минимальным количество угроз у ворот махачкалинцев. Но в таких моментах, наверное, и проявляется класс, это отличие питерцев от других команд, что в критические момент футболисты могут его проявить.

— Такое ощущение, что у «Зенита» без Вендела не было центра поля.

— Для «Зенита» это фундаментальный футболист. Через него строятся все атаки. Нехватка его, наверное, повлияла с точки зрения созидания, комфортной для питерцев игры. Он для «Зенита» существенная потеря, этого футболиста сложно заменить. При этом нельзя сказать, что он проводит лучший для себя сезон. При этом в связи с его травмой «Зенит» очень многое теряет.

— Вендела может и не хватить «Зениту» для чемпионства.

— Ну, может. Но если кто-то считает, что «Краснодару» не хватает менталитет победителя, то «Зенит» в этом плане более опытная команда. И в прошлом сезоне питерцы из-за спин всех выскочили. Поэтому в концовке как раз и повлияет вот этот опыт, который есть у «Зенита»: давать в критических моментах максимальный результат.

— Что происходит с Глушенковым? Геннадий Орлов заметил, что его не случайно оставили в запасе на матч с Махачкалой и что у Максима ничего не получалось.

— На Глушенкова однозначно повлияла травма, пропуск матчей. Максим потерял игровой ритм, тонус. Понятно, что все от него ждут продолжения голевых действий, но в этом плане у него, наверное, есть какой-то дискомфорт в этом плане. Он пока не набрал свои кондиции. Все ждут, что Глушенков будет заменой тому же Клаудиньо, который в плане с Венделом должен делать результат, вести игру. Максим старается, но пока что-то не получается.

— Возвращаясь к матчу. Почему «Зенит» не создал ни одного момента за первые 30 минут в игре с Махачкалой?

— Это в первую очередь заслуга махачкалинцев. Мало команд, которым удавалось против этой команды что-то создавать. Тем более «Зенит» — это такой раздражитель для команд. Очень много клубов, которые находятся ниже питерцев, стараются проводить один из лучших матчей против команды. А разрушать намного проще, чем создавать. А от «Зенита» все ждут какой-то яркой игры впереди. А когда нет свободных зон, команды играют достаточно компактно, в низком блоке, понятно, что тяжело.

— При этом «Зениту» не хватает Клаудиньо, который мог вскрывать такую оборону. А сейчас у питерцев такого игрока нет.

— К сожалению, да. С учётом того, что Глушенков пока не показывает той качественной игры, которую показывал в первой части чемпионата.

— Есть ли шансы, что «Зенит» потеряет очки в последних двух матчах чемпионата — с «Ростовом» и «Ахматом»?

— Предсказать сложно. Повторюсь, в весенней части сезона только ЦСКА где-то играет ровно и стабильно. Остальные команды всё время лихорадит, «Зенит» — не исключение. Питерцы могут провести яркую игру, как против того же «Краснодара», когда в одну калитку раскатали, а потом потеря очков идёт. Но тут, как и говорил, «Зенит» в такие моменты как раз и проявляет свой класс: когда нужно выжить стопроцентный максимум, питерцы могут. Хотя тот же «Ахмат», который борется за выживание и хочет подняться. Для «Зенита» грозненцы — крайне неудобный соперник. Поэтому на сто процентов тяжело предсказать, что питерцы легко возьмут шесть очков в оставшихся матчах.

«На стороне "Динамо" было психологическое преимущество»

— К дерби «Динамо» — «Спартак» (2:0). Как вам матч?

— Как по мне, дерби получилось ярким, красочным. Много событий и драматизма. Во всех аспектах матч должен был понравиться. Наверное, болельщикам «Спартака» это дерби крайне не понравилось, они вправе были ожидать большого о своей команды. А «Динамо» по игре больше заслуживало победы.

— Тюкавин сказал после дерби: «Разорвали их, в одну калитку вообще». Согласны с ним?

— Ну в одну калитку было где-то первые 20-25 минут. А потом уже «Динамо» играло по счёту. Понятно, что забей гол красно-белые — всё могло повернуться по-другому, потому что в какой-то момент забитый мяч мог им придать дополнительный импульс. Но, к счастью, этого не произошло, и динамовцы довели дело до победы.

— За счёт чего у «Динамо» получилось так уверенно обыграть «Спартак»?

— В первую очередь динамовцы лучше подготовились к этой игре, сделали акцент именно на первые 30 минут. За счёт агрессивной игры в прессинг, плотности в обороне…. Плюс стандарты, к которым «Спартак» оказался не готов. Такое ощущение, что красно-белые их вообще не разбирали. Вот оно и повлияло. Таких игр в весенней части у команды Стакновича очень много. Можно вспомнить игры с «Динамо» Мх, «Акроном», «Рубином», когда «Спартак» проигрывал именно первые 30 минут, а потом пытался что-то исправить. Но «Динамо» — это соперник, с которым это так просто не прокатит. Поэтому и такой результат.

— Глебов постепенно становится лидером команды? В матче со «Спартаком» забил.

— Многие отмечали, что он в «Ростове» был одним из лидеров. Все думали, что после его ухода роставчан ждут тяжёлые времена. Видно, что Глебов, по крайней мере, адаптировался в новой команде, к партнёрам, ведёт игру. Вместе с Фоминым, два русских футболиста в середине поле — фундаментальные игроки для «Динамо». В своём возрасте Данила не достиг своего предела. При таком отношении к делу Глебов однозначно будет расти.

— Видны ли вам какие-то изменения в «Динамо» после увольнения Лички?

— Что было хорошее при Личке — осталось. Это и прессинг, быстрые выходы из обороны в атаку. Что поменяли? Об этом тот же Гусев говорил, что они уделили время командной игре в обороне. В определённый момент, особенно когда «Динамо» повело в счёте в игре со «Спартаком», бело-голубые стали опускать линию обороны чуть ниже. Не высоко встречать, а наоборот уходить в середину или нижний блок. Таким образом, динамовцы лишали красно-белых главного козыря — скорости, свободного пространства.

За счёт плотности между линиями «Спартак» и проиграл «Динамо» первые 30 минут. Потом красно-белые пытались что-то исправить, в каких-то моментах «Спартаку», может, не повезло. Но здесь уже психологическое преимущество было на стороне бело-голубых. Не было видно в глазах футболистов Станковича, что они верят, что могут как-то эту игру выцепить. А в «Динамо» были уверены, что точно костьми лягут, но эту игру не отдадут.

— Да, в «Динамо» видна качественная игра в обороне.

— Именно командная игра. Опустили линию обороны, чуть глубже, лишили просто пространства «Спартака» для быстрых выходов в атаку и навязали достаточно плотную борьбу. Если брать первый тайм, статистику не вёл, но в процентном отношении «Динамо» выиграло больше единоборств.

«Динамо» — «Спартак» globallookpress.com

— Стоит ли Ролану Гусеву стать главным тренером команды в следующем сезоне? Может быть не стоит искать кого-то.

— Думаю, шанс ему уже дали. А дальше, как уже всё закончится. Посотрим за выбором руководителей. Понятно, что в «Динамо» ждут титулов. Если рассматривать долгосрочную работу Гусева, то тут надо понимать, насколько этот эксперимент будет положительным. Здесь тоже есть определённый риск. В первую очередь надо закончить этот чемпионат на хорошей ноте. А по двум играм ещё тяжело что-то говорить. Команда пока очень много на эмоциях правильно воспринимает.

— Вы удивились, когда Личку уволили за четыре тура до конца чемпионата?

— Я был тоже на стороне тех, кто думал, что ему дадут доработать. Хотя тут же Гафин сказал, что они именно перед финишем хотели команду встряхнуть. И по двум играм видно, что этот эксперимент удался. Дай бог, чтобы Ролан провёл оставшиеся две игры так, чтобы мог убедить руководителей, что он готов быть главным тренером «Динамо».

— А какие у Гусева сильные стороны как у тренера?

— По двум первым играм было видно, что у него есть контакт с футболистами. И ещё в плане мотивации можно сказать, как ему удалось настроить игроков на «Спартак». Кроме того, опять же, что мы отмечаем: «Динамо» с красно-белыми сыграло в обороне более надёжно и конструктивно. И это означает, что у Гусева есть какие-то тактические задумки. Чем больше будем его видеть, тем больше будем узнавать.

— «Динамо» сейчас фаворит в борьбе за тройку?

— На третьем месте сейчас идёт ЦСКА. У армейцев, кроме кубковой игры, ни одного поражения в весенней части. Конкурент у «Динамо» серьёзный. Но если бело-голубые могут сосредоточиться только на чемпионате, то ЦСКА держит в уме игру на Кубок. Наверное, динамовцы могут из-за спины подкараулить ошибку армейцев и выскочить на третье место.

— По «Спартаку». Почему красно-белые развалились после рестарта сезона?

— Не могу сказать, что красно-белые развалились. У «Спартака» по большому счёту тоже многое зависит от настроения. Если эта московская команда ловит свою игру, а соперник им даёт разбежаться, то их не остановить. Есть качественные быстрые футболисты, особенно впереди. К сожалению, Угальде в весенней части не забивает, и у них не оказалось такого игрока, который взял бы на себя эту роль. Например, в «Динамо» в связи с травмой Тюкавина играет Гладышев. В «Спартаке» такого футболиста не нашлось.

Угальде перестал забивать, и у красно-белых в плане реализации моментов появились проблемы впереди. У Ливая Гарсии, видимо, процесс адаптации занимает больше времени для того, чтобы показать, за что были заплачены деньги. «Спартак» создаёт момент, но в плане реализации есть проблемы. А в обороне нет надёжности, её и в первой части чемпионата особо не было. Красно-белые выезжали за счёт атаки. Отсюда и результата такие. А в позиционных атаках у «Спартака» появляются проблемы, это не сильная сторона москвичей.

— В концовке встречи Станкович бурно отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Динамо», а после того, как получил предупреждение от Алексея Сухого, похлопал арбитру и потряс рукой.

— Можно понять его разочарование. Очень часто иностранцы…. В «Спартаке» это не первый пример, когда тренеры ищут причины не в своей команде, каких-то решениях, а в третьих лицах. Но это говорит о том, что в «Спартаке» сейчас психологически что-то надломилось и есть какая-то внутренняя нервозность.

«Галактионов — оптимальный тренер для Локо»

— По другому матчу тура. Как вам игра «Локомотива» в матче с «Факелом» (1:0)?

— Понятно, что Воронеж бился из последних сил. Но класс команды у «Локо», уровень футболистов выше, за счёт этого и выиграли. Но опять же, как сейчас говорят, при иных решениях судьи и результат мог быть другим. А это снова для оправдания.

В этом матче играл Пиняев, который разрывал. «Локомотиву» где-то удалось сыграть в свой футбол, используя то, что Воронежу нужно выигрывать кровь из носа. Воронежский клуб старался агрессивно играть, большими силами атаковать. А «Локо» ловил соперника на контратаках, имел несколько хороших подходов, которые не реализовали. Но одного мяча оказалось достаточно для победы. «Факел» дал «Локо» сыграть в тот футбол, который команда показывала в своих лучших матчах, когда есть пространство, возможность уходить в быстрые атаки. А группа атаки у «железнодорожников» достаточно быстрая, молодая. Им нельзя так давать разбегаться.

— Пиняев последние игры действует достаточно воодушевлённо.

— Давайте не забывать, что он — молодой парень, и как раз приобретает вот этот опыт. И именно футбольную зрелость. Но когда Пиняеву дают пространство, оставляют один в один, то он в этой ситуации практически всегда становится опасен для соперника.

— Мне многие эксперты говорили, что «Локо» для борьбы за тройку, чемпионство нужен форвард уровня Тюкавина, Даку.

— Не думаю, что Воробьёв не соответствует уровню «Локомотива». Воробьёв своё дело выполняет, забивает. Тут не только от него многое зависит. Команда достаточно молодая, нужно ещё время, чтобы возмужать.

— Есть информация, что Галактионова могут уволить по окончании сезона. Нужно ли «Локомотиву» менять тренера, чтобы добиваться результата?

— Такие разговоры идут, потому что есть, видимо, внутри какие-то движения, а дальше это всё раскачивается. Нужно понимать, какие задачи ставятся перед Галактионовым. Выигрывать первые места — для этого, наверное, нужно, чтобы состав соответствовал тем амбициям. Если вы хотите, чтобы молодые футболисты развивались… Думаю, он с этой задачей справляется. Возможно, при определённых раскладах «Локо» мог бы претендовать на более высокие места. Но, как по мне, на сегодня Галактионов даёт максимальный результат. А вот в следующем сезоне, когда тот же состав обкатается, ребята приобретут опыт, станут зрелыми футболистами, тогда можно поднимать задачу. Галактионов — оптимальный тренер для «Локо» при тех условиях, что ему создали.

— «Факел» уже официально вылетел. Виданы ли позитивные изменения в игре Воронежа после прихода Шалимова?

— Шалимов должен был добрать очков на своём отрезке. Но, как по мне, тут можно ставить любого тренера. К сожалению, уровень всей команды, наверное, уступает другим. Если раньше за счёт какого-то характер и везения, удавалось добиваться результат…. К сожалению, на этом долго нельзя было идти. Воронеж также бьётся, старается.

— По матчу «Рубин» — «Ростов» (1:0). Почему казанцы оказались сильнее?

— Потому что у «Рубина» есть нападающий, один из лучших в нашем чемпионате. Он и решил исход матча. Класс нападающего и сказался на результате. Даку можно сравнить на текущий момент с Кордобой, Кассьерой.

— У «Оренбурга» есть шансы спастись? Показалось, что «Оренбург» был ближе к победе в матче с «Химками» (1:1).

— Вопрос, как проведёт «Оренбург» оставшиеся матчи. У команды достаточно непростые игры — с тем же «Краснодаром». Очень многое будет зависеть от этого матча. В весенней части «Оренбург» действительно прибавил как в плане результата, так и игры. Но осенью слишком много потеряли очков. А для чтобы оставаться в РПЛ, надо выигрывать у конкурентов — тех же «Химок».