Тренер сборной России Николай Писарев обсудил с корреспондентом LiveSport.ru Михаилом Пукшанским предстоящий 28-й тур чемпионата России и то, как изменится после него чемпионская гонка РПЛ.

— Тут надо знать среднестатистическую, а я ее не знаю. Но по логике вещей в нашем нынешнем чемпионате, если вы это имели в виду, все возможно. Впереди у «Краснодара» два выездных матча, поэтому потерю очков вполне допускаю. Как и от «Зенита», с этой не очень чемпионской игрой. Я думаю, что чемпиона узнаем в предпоследнем туре в Оренбурге, куда после ЦСКА едет «Краснодар».

— Предстоящие на следующей неделе кубковые финалы никак не скажутся на соискателях наград первенства?

— Поскольку «Зенит», «Спартак» и ЦСКА крайне заинтересованы в кубковом трофее, ротация неизбежна. Тем более, эти три клуба обладают весьма неплохим подбором футболистов, который выходит за рамки одиннадцати. Для «Спартака», скажем, третье место, или Кубок — логика для всех ясна. А по большому счету, это больше для тренеров, руководства. Футболист на каждый матч выходит, чтобы выиграть. Вот если мне 19-20 лет сегодня, так что я могу думать о турнирах? Просто хочу выходить и побеждать в каждом матче. Давай сейчас здесь дурака отваляем, а уже на Кубок соберемся — так не бывает. Наоборот, когда ничего не давит, на кураже можешь выдать суперматч. У ЦСКА есть главное — баланс между обороной и атакой.

— В предыдущем туре случилось знаковое и уникальное для нашего чемпионата событие — в стартовом составе «Локомотива» сыграли 11 россиян. Можно поблагодарить за это Кубок, то было желание войти в историю, или естественная ситуация?

— Никого и ничто благодарить не будем. Мне любые крайности не нравятся. Если идет потеря качества игры, смотрибельности матча, что здесь хорошего? Нужен баланс, когда не страдают ни спортивная составляющая, ни зрелищность.

— Всего посчитал, в основе 16 клубов РПЛ вышли 109 россиян и 67 легионеров. Не так плохо, в сравнении с былыми временами?

— Наверное, неплохо. Просто я вспоминаю время, когда тренером сборной был Капелло, и озвучил простую арифметику при системе «6+5». И сделал простой вывод — из 60 футболистов мне надо выбрать 22. После этого выступления лимит был ужесточен. Поэтому, если говорить с позиции сборной, ситуация меняется. Но опять-таки не хотелось бы видеть ее искусственной. Российские футболисты должны выигрывать конкуренцию и расти рядом с топовыми иностранными.

Если молодой парень попадает в состав из-за наличия паспорта, хорошего здесь мало. И он обязан быть готов конкурировать не столько с иностранцами, а с россиянами, сверстниками. Это уже будет всерьез и надолго. Если кандидатами в сборную будут 24 центральных защитника, а не 4, кто будет против? В каком-то туре посмотрел, что 20 российских центральных защитников играют в восьми матчах. И тут же взглянул на итальянскую серию «А» — 18. То есть, сопоставимые цифры. Отсюда вопрос качества центральных защитников, как и футболистов других позиций.

— При этом положительную, так скажем, тенденцию обеспечивают середняки и аутсайдеры. Имей средства, тоже позволили бы себе «погулять» на зарубежном трансферном рынке?

— Зарубежный трансферный рынок разный. Что сейчас эти команды имеют, то и предлагают. Самое печальное в этом вопросе — отсутствие реального соотношения «цена-качество». Низы более приближены к реалиям, но зарплаты все равно завышены. Хотя бы думают о том, как дебет с кредитом свести. Взять самую бедную команду РПЛ «Факел», так там считают каждую копейку и не могут позволить себе переплачивать. Но если о каких-то серьезных сравнениях с Европой, то в четверке полуфиналистов Лиги чемпионов из «плюсовых» только «Интер» — «+50 миллионов» с учетом покупок и продаж. Результат мы сейчас видели. Я не бизнесмен, чтобы критиковать наши команды за то, что много тратят, тем более имея возможности. При этом не стоит закрывать глаза на то, что происходит в футбольном мире.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Как все это с известными желаниями Сергея Галицкого в «Краснодаре» соотносится?

— Мне кажется, сейчас уже не стоит к этим его словам придираться. Честно говоря, и не помню, в каком контексте он их произносил. Но все делал для того, чтобы появились воспитанники. И они появились в итоге, хотя единовременно это не происходит. Потом у него было несколько суперталантливых своих ребят, что тоже дало кадровый ресурс. Сейчас хорошая группа 2007-го года рождения, достойна отдельного упоминания. Сам там работал, все это вижу и знаю не понаслышке. А что сегодня Сергей Николаич решил поставить задачу с иными исполнителями, его право. Сейчас мы видим другой «Краснодар», куда более прагматичный. И это плоды работы Ивича.

«Динамо» Мх — «Зенит»

Каспийск. 10 мая. 17:00 мск

— Потерю Вендела, если травма и впрямь серьезна, трудно переоценить?

— Понятно, что потенциально он лидер. Но сегодня визуально не вижу в нем системообразующего игрока. Что может, понятно, при этом не дает качества от матча к матчу.

— Почему Андрей Мостовой после хорошей кубковой игры опять выходит со скамейки?

— Вот это и для меня вопрос. Казалось, что после побед над «Краснодаром» и «Химками» атакующее трио определилось — Мостовой, Лусиано, Луис Энрике. А Семак его тасует. Поэтому и с «Динамо», как мне кажется, что-то не вышло, когда вышел Кассьерра. Опять-таки, мы видим, что колумбийцу пытаются отыскать место — то на фланге, то какой-то десятки, что тоже не его. Я бы остановился на том, что дало результат в победных матчах.

Александр Соболев и Андрей Мостовой globallookpress.com

— В матче с «Акроном» на прошлой неделе махачкалинцы долго не могли встретиться с мячом, но как только нашли его, пропустили. Может быть, владение им вообще некстати, особенно с «Зенитом»?

— Что показывает Махачкала с крайне ограниченными возможностями, футболистами без опыта в Премьер-лиге, уже достойно уважения. И результат более чем достойный. Конечно, их козыри отнюдь не суператакующий футбол. А тактическая выучка, физическая готовность, самоотдача. Ну, и голы на этой почве произрастают классные. Взять «Краснодару», когда Агаларов выкатил под удар.

ЦСКА — «Краснодар»

Москва. 10 мая. 19:30 мск

— Какая-то нервозность не может вселиться в головы краснодарцев, когда до вожделенного успеха остается три шага?

— Опыт прошлого года может помочь. Сплоченность коллектива есть, физически команда хорошо готова, игра выстроена и понятна. Да, психология важна, но тут еще от ЦСКА многое зависит.

— Победа над ЦСКА — чемпионство на сколько процентов?

— 90.

— Но ничья и, вероятно, двухочковый отрыв от «Зенита» тоже устроят?

— Конечно, нет. При равенстве очков «Зенит» — чемпион. Одной такой ничьей будет достаточно, чтобы потерять уверенность.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

— Эдуард Сперцян попадет под Матвея Кисляка, скорее всего?

— Там такой ромб у армейцев, что каждый может попасть под каждого. Бистрович, Жемалетдинов — это все разные истории. Тем более, Файзуллаев сейчас не играет. Кто-то больше на позиции опорного оказывается, кто-то меньше отходит за мячом, кто-то пытается выше получить. Если взять «ромб», это необычная история для нашего чемпионата — тут плюсы и минусы. Но против любой схемы есть противоядие. В данном случае, это фланги, куда не всегда успевают попадать защищающиеся в этой схеме.

— Сами краснодарцы забили «Рубину» со штрафного в стиле «Арсенала». Так легко сегодня воплотить подсмотренное где-то?

— Там вопросы к «Рубину». Когда все побежали в одну сторону, надо иначе действовать. И я опять-таки отметил наследие Ивича, а не подсмотренное. 8-9 передач идут вертикально Кордобе, плюс умение терпеть и добивать соперника не будет.

— Марко Николича, по его собственному признанию, удивляет происходящее в последних турах. И второе его изречение — мы не забиваем, но все понимают, почему. Что там между строк?

— Мне что, делать нечего, чтобы там расшифровывать чьи-то слова? Но я отвечу вопросом на вопрос. Николич чему удивляется, он что, первый год в России? А что нападающих хочет, то в праве. Койта, потом появляется Алеррандро, чью фамилию мы с трудом выговариваем. Вот этого товарища вообще не понял, сколько бы на него не смотрел. Не бежит — мне кажется его догонит любой на ногах стоящий. Но выбор нападающих большой, Глебов появился. У него есть все качества, чтобы крайнего или центрального сыграть в атаке. Хорошая скорость — на моих глазах сейчас в Грозном улетел от Жирова так, что тот его даже руками не успел схватить. Но уже есть Мусаев, Гуарарипа, Койта, Алеррандро... А ромб при 4-4-2 должен обслуживать нападающих.

И потом если возьмем любой европейский чемпионат, нападающий должен иметь «15+», этого мы здесь не видим. У нас только Угальде пока 16 набил, за счет прошлой осени. И еще есть Кордоба, Даку, которые свой минимум по нашим меркам всегда дадут. Другой пример «Ахмат», раз уж затронули тему форвардов. Как не стало Конате, впереди тишина. Он гарантированно забивал столько, что команда могла не думать о вылете. Нет его,и думает. Вообще любой команде РПЛ нужен нападающий с «15+», если команда хочет претендовать на чемпионство. А у ЦСКА форвардов в табеле много, но такого качественного нет.

— Обоих тренеров не будет на скамейке из-за дисквалификаций. Микроскопическое преимущество кому-то дает?

— Это может сыграть, как в плюс, так и в минус. Для кого-то давление тренера идет на пользу, для кого-то — нет. Сам был в такой ситуации. Все по-разному.

— «Краснодар», мягко говоря, неудачно играет в Москве против ЦСКА — лишь одно очко в последних семи матчах при разнице мячей 16-4! История может получить продолжение?

— «Краснодар» набирается опыта, и сейчас это уже не так критично. В Москве они «Спартак» обыгрывают, тут нет никакого комплекса столицы. Еще раз скажу, что прагматичность «Краснодара» другую историю напишет.

«Динамо» М — «Спартак»

Москва. 11 мая. 19:30 мск

— Ярослав Гладышев не блеснул бы так, будь в строю Константин Тюкавин?

— Играл бы справа. Вингер Артур сломался, Нгамале тоже не всегда попадает. Для обоих нашлось бы место, раз Гладышев в хорошей форме и со смещением в середину. Это так, чтобы не переоценивать.

— Динамовцы более чем уверенно провели в Самаре (1-3) почти тайм в меньшинстве. За один матч стали в разы дисциплинированнее при Ролане Гусеве?

— Да ничуть. Они так же играют. Что «Крылья» не использовали возможность, это уже к ним вопросы. Это из серии, как звезды расположены, так они и сыграют. Не знаешь, что от них ждать — или загонят «Локомотив», или «скрутятся» с «Динамо».

— Вам понятна логика увольнения Марцела Лички за четыре тура до финиша?

— Да. Уже хуже положение трудно себе представить. Четвертое, или пятое — кому оно нужно?

Спартак — Динамо globallookpress.com

— Если «Динамо» выиграет еще три матча, все равно у Гусева нет шансов, и Желко Бувач непременно возьмет иностранного специалиста?

— «Динамо» нужен специалист, который чего-то добивался, работал главным тренером на протяжении долгого времени.

— Деян Станкович сказал, что «Спартак» в Воронеже опять подарил сопернику первые 45 минут. С «Динамо» уже не будут столь щедры?

— Там «Факел» забрал своей агрессивной игрой, никто ничего не подарил. К сожалению, качество исполнителей не позволяет сегодня дать результат.

— Глупое удаление Руслана Литвинова в Воронеже какими-то проблемами для спартаковской обороны чревато?

— Бабич, Дуарте, тут без проблем. И потом Литвинов не центральный защитник, он опорный. Так сильно не скажется.

— Зато возвращается Эсекьель Барко. Пауза при его неоднозначной игре весной могла пойти на пользу?

— Конечно. Сегодня нынешний «Спартак» без него вообще трудно представить. Он — конструктор всех атак и лидер по характеру.

— Недавняя кубковая встреча этих команд (2:1 в пользу «Спартака») накладывает отпечаток?

— У одних трофеи маячат, у других нет. Ну, третье-четвертое для «Спартака» вряд ли играет разницу. Сейчас им важнее думать о «Ростове» на Кубок.

— Ваши прогнозы на эти матчи?

— Три ничьих.