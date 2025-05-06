Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 27-го тура РПЛ, удивился увольнению Марцела Лички, рассказал о проблемах топ-клубов чемпионата России, а также раскритиковал трансферную компанию бело-голубых.

«Трансферная кампания "Динамо" при Буваче полностью провалена»

— К крайней игре тура. Как вам триллер «Динамо» с матче с «Крыльями Советов» (3:1)?

— «Динамо» играло в свою силу. Ничего нового мы пока не увидели. Динамовцы как всегда показали хорошую игру в атаке и соответственно забили три мяча, даже играя в меньшинстве. В этом случае несколько удивила игра «Крыльев Советов», которые на протяжении тайма играли в большинстве, но не включали ни прессинг, ни высокий отбор. И соответственно мало контролировали мяч, попадаясь на быстрые контратаки москвичей. Мне кажется, «Крылья» уже решили свою задачу по сохранению прописки в РПЛ, поэтому так халатно относятся.

— У команды Игоря Осинькина до матча с «Динамо» были весной три победы и две ничьих в пяти последних встречах.

— Дело не в том, что сколько, просто набрали очки. Это называется синдромом периферийных команд, когда они остаются в РПЛ и теряют мотивацию не только в играх, но и потихоньку в тренировках. А потом это уже становится видно по матчам. Мы видим, что команды, которые борются за выживание, конечно, играют с большей страстью, отдачей, самопожертвованием, чем самарцы с «Динамо».

— В «Динамо» пока вообще ничего не изменилось после увольнения Лички?

— Пока — нет. Личку убрали только несколько дней назад. Что могло поменятьcя? Состав тот же. В первом тайме действовали как обычно, хорошо начали, забили быстрый гол в течение пары минут. Но в обороне выглядели как обычно с огрехами. Думаю, удаление футболиста «Динамо» даже раззадорило команду, москвичи стали играть намного более сбалансированно, понимая, что в меньшинстве будет тяжело, и вытащили игру.

— Как и говорили, многие специалисты, что сейчас в «Динамо» не хватает баланса, идёт крен на атаку.

— Я уже давно говорил, что «Динамо» было необходимо найти лидера. Мне кажется, что Глебов может стать одним из них, который, кстати, уже начал давать баланс между обороной и атакой.

— То есть, в следующем сезоне мы можем увидеть совершенно другое «Динамо» во многом благодаря Глебову?

— Давайте об этом сейчас не будем, мы же не провидцы. Но ситуация сейчас складывается таким образом, что необходимо понимать, кто будет тренером, какую игру он будет ставить, кто из футболистов уйдёт. Это очень сложная система. А, с другой стороны, наш чемпионат так устроен, что между последней игрой этого сезона и возобновлением чемпионата — практически полтора месяца. Там ребята немного отдохнут, и около месяца останется для подготовки. А создавать новую команду в цейтноте очень проблематично. И опять же мы прекрасно понимаем, что необходимо сейчас брать игроков, которые лучшие. Я об этом говорил, что последние два года при Буваче трансферная кампания «Динамо» полностью провалена. Не знаю, зачем там человек сидит и живёт на наши налоги.

«Гладышев должен подтянуть игру правой ногой»

— Возвращаясь к матчу с «Крыльями». Ярослав Гладышев оформил дубль.

— Он здорово сыграл. Все его мячи, особенно когда Гладышев развернулся под левую, пробил…..У него практически в каждой игре бывают хорошие моменты. Он — левоногий футболист, и меня удивляет, что футболисты, играющие против него, пускают его под левую ногу. Это, конечно, говорит о том, что уровень защитников, да и всего российского футбола, падает. Что касается его способностей, то мы это не в первый раз видели. Он молодой, ему — 22 года. Гладышев местами показывает то, что он может, забивал и в прошлом году, и в этом — себя хорошо проявляет.

Но давайте не будем бежать тут впереди паровоза, а посмотрим его второй сезон. Ведь получается таким образом, что тот же Батраков в первой половине чемпионата играет здорово, а потом к нему начинают подстраиваться, разбирать его сильные и слабые стороны, и мы видим, что во второй половине сезона ему уже не так легко играть. Для того, чтобы понять уровень футболиста и понять, как и куда он будет расти — необходимо как минимум пару лет поиграть в РПЛ на определённом уровне, потому что молодёжи свойственен такой большой дисбаланс — две-три-четыре игры футболист проведёт хорошо, а потом месяц может чувствовать себя неважно.

Ярослав Гладышев «Динамо»

— Одна из пока не очень сильных сторон Гладышева — его реализация. Лучше бы относился к своим моментам — «Зенит» он мог просто похоронить. Что ему с этим делать?

— Гладышев хорошо открывается, принимает мячи. Что касается завершающей стадии, то, конечно, в этом плане ему нужно прибавлять. Гладышеву, может, для этого нужно побольше уверенности и спокойствия, потому что левая нога у него хорошая. А так ещё у этого нападающего есть видение поле, он всё время оказывается в штрафной в нужном месте. Ярослав обыгрывает, вспомните матч с «Крыльями», когда пошёл на трёх человек. Он не боится играть вперёд, обыгрывать, его действия — действия нападающего, который стремится обострить, забить.

Ярослав должен свои недостатки немного компенсировать, заниматься реализацией моментов, подтянуть правую ногу, потому что если футболист будет всё время уходить под левую, то защитники в конце концов его раскусят. И Гладышеву будет очень тяжело, его будут постоянно пускать под правую, что будет создавать игроку неудобства.

— Скопинцев в игре с «Крыльями» уже забил второй гол в свои ворота в этом сезоне РПЛ. Это уже закономерность?

— На самом деле это просто так случилось. Защитник, находящийся лицом к своим воротам, это всё время проблемы для обороны. Это, значит, что ребят, защитников в тот момент развернули, и они оказались в невыгодном положении. Футболисты обороны как минимум должны стоять боком, а бежать лицом к своим воротам. Отсюда и гол. Он прерывал передачу, как помню, с правой ноги. Вот с неудобной ноги Скопинцев и закатил мяч в свои ворота.

— Согласны ли вы с удалением Карраскаля в игре с «Крыльями»?

— Этот эпизод нам показали издалека по телевизору. Но, конечно, ребят, тем более, когда сейчас есть VAR, футболисты должны аккуратней играть таким образом: локтями, руками. Конечно, был повод удалить Карраскаля, и его удалили. Все уже должны понимать, что есть судьи на VAR и увидят то, что раньше было невозможно отсмотреть.

«"Спартак" и без тренера как минимум должен быть в тройке»

— Удивило ли вас решение «Динамо» не дать Личке доработать четыре тура чемпионата?

— Удивило, конечно.

— Чувствовали ли вы прогресс команды при нём? Как вам его работа?

— Я никогда не обсуждаю тренеров. Вот можно почитать интервью Лички, которое он дал. И я уже на протяжении 30 лет говорю, что невозможно результат свалить только на одного тренера. Первое — команда, второе — главный тренер, потом идёт спортивный директор, руководство. Не говоря ещё там о верхушке, которые эти деньги дают. И соответственно только сплочённая работа всего коллектива даёт результат. Вот мы сейчас слышали Личку, который говорил о том, что некоторых футболистов нужно было убрать, каких-то купить. Но этого не произошло, не знаю, по каким причинам. И соответственно хромает результат.

Марцел Личка globallookpress.com

— Вы говорили: «Хватит кормить иностранных специалистов за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. "Динамо" нужен российский тренер».

— Ну, конечно. Давайте посмотрим. Ещё не конец чемпионат, но есть же объективность. У «Краснодара» и «Зенита» русские тренеры, а команды занимают первые два места. Мы говорим про Станковича, это был большой футболист. Но с тем бюджетом и теми тратами, которые красно-белые делают в каждое трансферное окно, и без тренера как минимум должны быть в тройке. Согласны?

— Безусловно.

— То же самое касается и ЦСКА, у которых хороший состав. Да, может быть у армейцев короткая скамейка, но футболисты очень качественные. Плюс «Динамо» каждое трансферное окно тратит деньги, каждый год покупает правого защитника. С такими тратами необходимо бороться за первое место и за Кубок. А что мы видим? Не думаю, что русский тренер в «Спартаке», «Динамо» или ЦСКА показал бы хуже результат.

— Кого вы бы хотели видеть главным тренером «Динамо»?

— Я не руководитель. Но я бы точно не хотел видеть спартаковских, есть достаточно динамовских.

— Почему бы не дать шанс Ролану Гусеву?

— Это то, о чём я и говорю. Мы зачем сегодня берём иностранных тренеров, для чего? После Шварца в «Динамо» всё остальное вылетело в трубу. С моей точки зрения все сейчас живут сегодняшним днём, а никто не думает о завтрашнем.

— Смогут ли динамовцы в этом сезоне зацепиться за тройку?

— Для «Динамо» игра со «Спартаком» станет определяющей. Если бело-голубые, по крайней мере, не проиграют, то буду участвовать в борьбе. И последние две игры, как мне кажется, уже будут играть с другим настроем и настроением. Если же проиграют «Спартаку», то уже шансов не будет.

«"Зениту" надо искать минимум двух игроков, чтобы заменить Вендела»

— Давайте вернёмся к минувшему туру. «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Пари НН» (2:1).

— Все понимали, что «Зенит» будет играть первым номером, а «Пари НН» большим числом игроков обороняться, искать контратаки, стандартные положения. Тут ничего нового нет. Вот я говорил по поводу «Крыльев». А у «Пари НН» очень сложная ситуация. И чтобы выбраться из неё необходимо хотя бы по очку накапливать. Было несколько поражений подряд, потом ничья, победа. С «Динамо» сыграли вничью. Конечно, им очки нужны, и соответственно Нижний Новгород вышел на матч совершенно абсолютно с другим настроем, футболисты боролись за каждый мяч. Да, где-то «Пари НН» повезло, где-то «Зенит» не реализовывал свои моменты. Но, конечно, в такой ситуации не только питерцам, но и всем командам, тяжело вскрыть такую массивную оборону.

Если раньше это всё делали Клаудиньо с Венделом, то сейчас Клаудиньо — нет, а «Зенит» не смог его быстро заменить, и Вендел сломался. В итоге эта изюминка пропала. Да, можно много навешивать, что и произошло — два гола Соболев забил. А моменты, которые определяют ход игры — вскрывающие передачи, эта игра в штрафной, последний пас, правильное движение мяча, смена направления….Всё что раньше у «Зенита» было — сейчас объективно этого нет. Плюс Глушенков, который начал здорово чемпионат, сейчас, на мой взгляд, выглядит не должным образом. А он должен и может вносить в игру этот креатив. Конечно, питерцам тяжело. Плюс есть психологическое давление, «Зениту» надо выиграть чемпионат в год столетия. С другой стороны, команда находится до сих пор в гонке. И если учитывать, что у «Краснодара» сейчас две игры на выезде и дома с «Динамо» — может случиться всё что угодно.

— Наш чемпионат сейчас такой, что может всё решаться в последнем туре.

— Конечно. Вот в прошлом чемпионате так было. Такое первенство, конечно, интересно для зрителя. Если раньше «Зенит» за несколько туров становился чемпионом, и мы понимали уже расклад, то сейчас мы уже понимаем, что наверху идёт борьба за первое-второе и третье места, в которой участвуют пять команд. И за выживание будут бороться до самого до конца. Поэтому проходных матчей тут будет очень мало. Что касается «Зенита», у команды есть серьёзные шансы зацепиться за чемпионство, догнать «Краснодар». Но на сегодня, конечно, фавориты краснодарцы, так как имеют в запасе четыре очка.

— Вот вы сказали про Соболева, который оформил дубль в матче с «Пари НН». Преображается форвард в «Зените»?

— С моей точки зрения необходимо дать определённый срок Соболеву в «Зените». Его приход был неоднозначным это раз. Второе — он приходит в команду, где есть достаточно квалифицированные Кассьера, Мантуан. И, конечно, ему никто не обещал и не обещает игру в основном составе. Соболев должен это доказывать в тренировочном процессе и в играх. Конечно, чтобы понять, в каком ключе действовать, на какую лучшие свои стороны акцентировать внимание, влиться в команду чемпиона, где и в тренировочном процессе высокий уровень отдачи, нагрузки, каждому футболисту необходимо время.

Александр Соболев globallookpress.com

— А как сейчас оцените игру Соболева?

— Мы вот каждый матч обсуждаем футболистов: вот он плохой, потом забил — вот он хороший. Потом мы уже сами и сами игрок не понимаем — хороший или плохой. Если прошло минимум четыре игры: например, две дома, две на выезде, то тогда есть понимание, в каком плане проходит адаптация — игрок стал хуже или лучше. А если тот же Соболев выходит через игру, то как мы можем оценить его состояние или вклад. Да, он — молодец, забил сейчас два мяча. Но до этого, сколько не забивал. Поэтому, когда закончится чемпионат, мы посмотрим. Вот пришёл Соболев, команда заняла определённое место, футболист внёс вклад, что стал делать лучше или хуже. И потом можно вынести субъективное решение по нему, это мы можем только со стороны для себя уяснить.

— У «Зенита» травмировался Вендел в матче с «Пари НН». Это проблема питерцев в плане борьбы за чемпионство?

— Это проблема. Я ещё говорил тогда, когда он не приехал на сборы в этом году. Клаудиньо, Вендел и Малком очень здорово взаимодействовали в атаке. Малком забил много мячей. Вот он ушёл, и «Зенит» прошлый год начал натужно играть. Ему не нашли замену. В этом году вроде Луиса Энрике подписали, хороший парень, который может на скорости обыграть один в один с фланга. Но ушёл Клаудиньо. И здесь изюминка пропала. Вот уходит Вендел, и «Зениту» в следующему году надо будет искать как минимум двух игроков, которые могут отдать последнюю передачу, вести игру, связывать оборону и атаку, фланги, покрывать большой объём работы. Останется один Барриос, но он разрушитель.

Календарь и таблица РПЛ

— У «Зенита» пропала командная игра.

— Это зависит от футболистов. Понятно, что «Зениту» надо будет перестраивать команду.

«Даку — лучший нападающий чемпионата»

— По другому матчу, «Краснодар» — «Рубин» (2:1). Как вам эта игра?

— «Краснодар» показывает свою игру. Команда играет практически одним составом, ничего нового абсолютно не было. Конечно, сейчас идёт определённое давление на них. Это сказывается. Но пока они забивают мячи — по два гола, думаю, могут дотащить чемпионство.

— Что для вас было интересным в матче?

— Сделает ли Даку сенсацию или нет. Считаю, что он — лучший нападающий в нашем чемпионате. То есть, в матче даже отметить нечего. «Краснодар» сыграл в свой футбол. Единственное — хотелось бы отметить, что краснодарцы при счёте 2:0 в свою пользу опять пропустили простой мяч и получилась нервная концовка. Команде надо в обороне играть более эффективно. С махачкалинским «Динамо» вели 3:1, после этого идёт сразу удаление, пропускают. И пенальти, могли и вничью сыграть в этом матче. И в матче с «Рубином» произошла похожая ситуация.

Вот по матчу с «Зенитом», что бросилось в глаза. При счёте даже 1:2, 1:3, «Краснодар» при равенстве очков был бы выше питерцев. И за две минуты до конца команда бежит куда-то, оголяя свои тылы, получает четвёртый мяч. Теперь же при равенстве очков «Зенит» становится первым. Это говорит о чём? Либо эту информацию не донесли до футболистов, либо игроки не понимают значимости этого. И потом мы видим следующую игру с Махачкалой, где краснодарцы чудом не опускают победу, и с «Рубином», где в концовке опять просели. Вот это уже закономерность.

— Что скажите в целом о борьбе за чемпионство?

— Вот мы видели игру «Зенита» с «Пари НН» — кто бы сказал до этого матча, что питерцы с проблемами выиграют. Мы видели игру «Факела», тут, наверное, 9 из 10 человек перед игрой сказали, что «Спартак» выиграет. Но команда сыграла вничью и выпала из золотой гонки. А «Краснодар» в следующем матче играет с ЦСКА, потом на выезде с «Оренбургом», который сейчас из последних сил борется при этом на синтетическом поле, а последняя игра дома с «Динамо». С одной стороны, у краснодарцев сложный календарь, а, с другой, может быть лучше играть с соперниками, которые тоже хотят выиграть и не будут закрываться, отсиживаться в обороне. Плюс каждый год в конце чемпионата нас ждут сюрпризы по результатам, мы это знаем. У «Зенита» тоже непростые матчи: махачкалинское «Динамо», «Ростов», «Ахмат».

«"Локомотив" находится на своём месте»

— К другим командам. Что произошло со «Спартаком» после рестарта сезона? Многие эксперты считают, что дорогостоящие покупки сломали в команде то, что было осенью.

— Мы не знаем, что происходит там в раздевалке. Но про то, что вы мне говорите, это однозначно для всех. Спортивный директор опять иностранец, тратят там 50 миллионов евро на футболистов, которые не играют в составе. Это факт, от которого уже нельзя отмахнуться. Эта проблема спортивного директора, тренера, которые дают добро на эти покупки. И соответственно это может влиять на микроклимат в команде. «Спартак» в первой половине сезона и сейчас — две разные вещи.

— И Угальде, что удивительно, погас.

— Ну почему удивило? Мы же только что говорили об этом. Берут за 20 миллионов нападающего таранного типа. И игра, конечно, перестраивается, что мы можем только предполагать. Но факт остаётся фактом. Покупают футболистов за такие деньги, о которых я даже не слышал, и они не показывают результат.

— А что скажите о ЦСКА?

— Армейцам надо отдать должное, выглядят неплохо с точки зрения обороны. Если в атаке не всё получается. Мы видели, что голы приходят в основном с флангов, после стандартных положений. Но команда выглядит мобильно, очень хорошо ведёт борьбу. У ЦСКА игра в обороне одна из лучших в нашем чемпионате. Возможно, даже лучшая.

— По «Локомотиву». Что происходит с командой весной?

— Когда команда шла в лидерах после начала чемпионата, сказал, что молодыми российскими футболистами играть можно, но выиграть ничего нельзя, это объективное мнение. Оно основано, что они играют неровно и не могут вытащить чемпионат. Сочетание опыта и молодости в конечном счёте даёт результат. Мы видим, что Батраков немного сдал, другие молодые российские футболисты подсели. Нет скамейки, когда ребята выходили бы на замену и могли бы освежить игру. Поэтому это всё складывается в то, что «Локомотив» находится на своём месте. «Железнодорожники» имеют подбор футболистов слабее, чем у первых пяти команд, но сильнее, чем у всех остальных. При этом каждый из них очень неровно играет в этом чемпионате.

— Галактионов выжимает максимум из этого состава?

— Да. Если его оставят, он должен быть наиболее настойчив для усиления состава. Любого тренера поставь в эту команду — она будет на шестом-седьмом месте.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— По зоне вылета. Обречены ли «Оренбург» и «Факел» покинуть РПЛ? «Оренбург» достаточно симпатично играет.

— Не сказал бы, что «Оренбург» показывает какую-то игру. Как играли в атаку, так и действуют. Но много очков уже потеряно. Но если «Факел» 99, 9 процентов вылетит, то для «Оренбург» следующий тур станет определяющим.

— Последний вопрос. Кто для вас лучший молодой российский игрок в этом сезоне?

— Наш чемпионат похож на два отдельных. С тремя месяцами на перерыв язык не поворачивается назвать его цельным. В первой половине это был Батраков, а во второй — Гладышев.