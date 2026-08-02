«Оренбург» и «Зенит» встречаются на стадионе «Газовик» во втором туре РПЛ. По статусу всё очевидно: петербуржцы — действующий чемпион и команда с самым глубоким составом в лиге. И даже для неё выезд в Оренбург редко бывает обычной формальностью из-за специфичного покрытия и высокой интенсивности хозяев. К тому же, в первом туре «Оренбург» в меньшинстве обыграл «Ростов» 2:1, забив дважды в концовке. Ещё одна интрига — именно «Оренбург» весной уже победил «Зенит» дома, петербуржцы тогда не реализовали два пенальти и создали моментов больше чем на три ожидаемых гола.

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16:00 Команды выходят на поле стадиона в Оренбурге! Совсем скоро прозвучит стартовый свисток первого матча игрового дня.

15:55 В Оренбурге сегодня не особенно жарко, всего около 24 градусов, но даже при такой температуре искусственный газон даст о себе знать.

15:50 Главным арбитром матча назначен Сергей Цыганок. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов, резервный судья — Вера Опейкина, ВАР — Анатолий Жабченко, АВАР — Артур Федоров.

15:45 По общей истории встреч преимущество «Зенита» очевидно, но в Оренбурге оно не всегда ощущается настолько спокойно. Дома «Оренбург» выиграл пять из семи матчей в 2026 году и проиграл «Зениту» только два из последних пяти домашних очных матчей. Для команды, которая уступает чемпиону по всем ресурсам, это серьёзный аргумент. Весенняя победа над «Зенитом» тоже, само собой, свежа в памяти у обеих сторон.

15:40 Старая проблема «Зенита» — игра по счёту. Разгром «Акрона» получился убедительным, но не идеальным. При счёте 2:0 и 3:0 «Зенит» позволял сопернику создавать моменты, после перерыва владение у петербуржцев просело, а по моментам второй тайм был уже не таким мощным. С «Акроном» это не стало проблемой, потому что разница в классе была слишком большой. Но против более злого и домашнего «Оренбурга» такая привычка может обернуться нервной концовкой.

15:35 Для «Зенита» важно быстро взять мяч под контроль и не дать хозяевам поверить в себя. При нормальном качестве владения у команды Семака будет огромное преимущество в классе. Можно вскрывать через полуфланги, использовать связку Вега — Джон Джон слева, искать Глушенкова справа и нагружать штрафную через Соболева. Но в Оренбурге важно не только создать моменты, а ещё и не подарить сопернику переходные фазы после собственных потерь.

15:25 А это стартовый состав «Зенита»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

15:20 «Оренбург» начнёт в таком составе: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.

15:15 Но к матчу с «Зенитом» хозяева подходят без важных игроков впереди. Савельев дисквалифицирован, а Хорди Томпсон пропустит игру после скандальной истории с отъездом в Чили и попыткой перейти в «Коло-Коло». Томпсон возвращается, но не тренировался с командой, а значит, рассчитывать на него нельзя. Поэтому Касаджиков почти наверняка получит свой шанс, тем более что он принадлежит «Зениту» и арендное соглашение не запрещает ему сыграть против петербуржцев.

15:10 И это не единичный случай, весной «Оренбург» уже переворачивал похожие матчи. Он обыгрывал «Зенит» и «Пари НН» по 2:1, уходил с 0:2 против московского «Динамо» и завершал игру 3:3. Команда может проваливаться по ходу встречи, но не исчезает из матча. Особенно дома, где на искусственном покрытии ей проще держать привычный темп, навязывать борьбу и заставлять соперника играть не в самый удобный футбол.

15:05 «Оренбург» начал сезон невероятным камбэком на своём поле. В матче с «Ростовом» команда пропустила на 47-й минуте, через две минуты осталась в меньшинстве после второй жёлтой Максима Савельева, но всё равно вытащила игру. Главным героем стал Андрей Касаджиков: вышел на замену, на 84-й минуте ассистировал Руслану Кулю, а уже в компенсированное время сам забил победный мяч. То есть мастерства команде может не хватать, но эмоционально она очень живая.

15:00 Дуглас Сантос и Луис Энрике завершили отпуск после чемпионата мира и войдут в заявку, хотя ждать их активной роли в Оренбурге, скорее всего, рано. Тем более что слева хорошо смотрится Роман Вега, уже сформировавший связку с Джон Джоном, а справа Максим Глушенков вполне справляется с ролью Энрике. Против «Акрона» Глушенков отдал голевую передачу и нанёс шесть ударов — больше всех в матче.

14:55 Особенно заметен Александр Соболев, он забил «Спартаку» в Суперкубке, а затем оформил дубль в ворота «Акрона» всего за 18 минут. Для «Зенита» важно, что форвард наконец-то стал надёжной точкой опоры впереди. При этом петербуржцы забили «Акрону» трижды из-за пределов штрафной, последний раз такое удавалось ещё в 2012 году.

14:50 «Зенит» начал сезон с трофея и разгрома. Суперкубок со «Спартаком» получился не самым выразительным по игре, но команда всё равно забрала его по пенальти, а в первом туре против «Акрона» петербуржцы устроили разгром и подтвердили статус чемпионов. Соперник для «Зенита» был удобным, «Акрон» пытался играть открыто, не имея для этого достаточного качества состава, и был за это наказан.

14:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02