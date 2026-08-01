«Балтика» и московское «Динамо» встречаются в Калининграде во втором туре РПЛ. Обе команды начали сезон без побед: калининградцы уступили ЦСКА, а бело-голубые дома не смогли обыграть «Крылья Советов». Поэтому матч на «Ростех Арене» быстро превращается из обычной игры раннего тура в проверку реакции на собственные ошибки. «Балтике» нужно остановить неприятную серию официальных матчей без побед, «Динамо» — показать, что стартовая ничья была не симптомом старых проблем, а просто неудачным первым шагом.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

01' «Динамо» начинает с центра, поехали!

До матча

20:43 Команды выходят на поле! В Калининграде сегодня очень серьёзный ливень и около 17 градусов. Поле явно будет тяжёлым – посмотрим, как это скажется на футболе.

20:40 Главным арбитром матча назначен Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов, резервный судья — Михаил Плиско, ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Артём Чистяков.

20:30 В новейшей истории «Динамо» не проигрывало «Балтике» в официальных матчах. В этом десятилетии команды встречались пять раз: москвичи трижды побеждали в РПЛ, однажды сыграли вничью и ещё раз прошли калининградцев в Кубке по пенальти. Но почти каждый матч был непростым, лишь одна победа получилась с разницей в два мяча, а в сезоне-2023/24 «Динамо» в Калининграде спасал Муми Нгамалё. Есть и более свежая деталь — в прошлом сезоне «Балтика» долго не проигрывала дома, но в концовке всё-таки посыпалась, и одно из домашних поражений случилось как раз от «Динамо»

20:25 Для «Динамо» ключевой вопрос — качество последнего действия. Против «Крыльев» команда могла сколько угодно владеть мячом и бить по воротам, но атаки часто получались недостаточно острыми. В Калининграде пространство тоже никто дарить не будет, если Тюкавин и Бителло снова останутся без ярких решений, Шварцу придётся искать усиление со скамейки или другие варианты для вскрытия плотной обороны.

20:20 Первая фаза атаки «Балтики» под давлением «Динамо». Команда Шварца наверняка попробует прессинговать выше и заставлять хозяев ошибаться ещё у своей штрафной. Для калининградцев это опасный сценарий, особенно с учётом перестроенной обороны и новой вратарской конфигурации. Если Латышонок сразу получит слишком много передач под давлением, матч может стать нервным для хозяев уже в первые минуты. Но у «Балтики» есть понятный ответ — максимально простая вертикальная игра. Это не всегда красиво, но против «Динамо» может быть очень эффективно. Бело-голубые будут пытаться играть активно, а значит, после потерь будут оставлять зоны. «Балтике» не нужно владеть мячом долго, ей достаточно цепляться за эпизоды и превращать их в давление на штрафную.

20:10 А московское «Динамо» начнёт в таком сочетании: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

20:05 Андрей Талалаев выбрал такой состав на первый домашний матч сезона: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

20:00 Прямо перед матчем с «Динамо» Максим Бориско ушёл из «Балтики», зато вернулся Евгений Латышонок, который доходил с командой до финала Кубка России. Талалаев публично переживал из-за ухода Бориско, а прежние сменщики не убедили ещё в концовке прошлого сезона, поэтому Латышонок явно будет претендентом на место в воротах. Есть и проблемы в защите — Александр Филин надолго выбыл после разрыва крестообразной связки, поэтому идеального сочетания сзади у «Балтики» сейчас нет.

19:55 При этом поражение не было безнадёжным. Чинонсо Оффор мог сравнять, дважды забивал из офсайда, и «Балтика» действительно доставила армейцам достаточно проблем. Но для Талалаева важнее, что команда продолжила тенденцию концовки прошлого сезона, когда оборона перестала быть прежним фундаментом. Весной «Балтика» долго держалась вверху, но затем вошла в неприятный отрезок — ничьи, серия поражений и потеря той самой надёжности, на которой строился весь прогресс.

19:50 В первом туре «Балтика» начала почти идеально. Команда забила ЦСКА уже на первой минуте — в привычном для себя стиле: дальний аут Мингияна Бевеева, стандартная суматоха, подключение центрального защитника Натана Гассама. Это как раз тот футбол, в котором калининградцы чувствуют себя комфортно, но дальше всё пошло хуже. ЦСКА отыгрался и вышел вперёд ещё до перерыва, а «Балтика» снова не смогла удержать матч под контролем.

19:45 Касерес и Чавес уже присоединились к команде после чемпионата мира, но ждать их с первых минут в Калининграде вряд ли стоит. Выезд тяжёлый, соперник делает ставку на физику, а оба игрока только вернулись к клубному ритму. В остальном возможен выход Рубенса вместо Дмитрия Скопинцева, есть вариант с Антоном Миранчуком в старте и смещением Бителло на фланг, но такой ход может сделать команду менее сбалансированной без мяча.

19:40 Особенно блекло выглядели те, от кого ждали решений в атаке — Константин Тюкавин и Бителло не дали нужного уровня остроты. Справа чувствовалось отсутствие Хуана Касереса, а без Луиса Чавеса команде тоже не хватало вариативности в середине. Позитив хотя бы в том, что «Динамо» не пропустило, для энергозатратного футбола Шварца это важно. При высоком прессинге и активных позициях игроков всегда есть риск провалов, но в первом туре их было меньше, чем можно было опасаться.

19:35 Первый матч после возвращения Шварца получился для «Динамо» неприятным. От бело-голубых ждали яркого старта, прессинга, скорости и давления, особенно после эффектной предсезонки и разгрома ЦСКА в товарищеской игре. Однако против «Крыльев Советов» команда упёрлась в позиционную атаку. «Динамо» серьёзно перебило соперника, много времени проводило на чужой половине, но до по-настоящему опасных моментов доходило редко.