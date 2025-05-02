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    Открытая вакансия. Кто поведет московское «Динамо» к титулам?

    Легенды «Спартака», победители европейских чемпионатов, наставник главного конкурента

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    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов
    В московском «Динамо» не стали ждать месяц до завершения сезона и 1 мая досрочно расстались с главным тренером Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев. По данным инсайдеров, в списке кандидатур для назначения фигурируют имена нескольких специалистов. Кто же возглавит «Динамо»?

    Михаил Галактионов

    В телеграм-каналах появилась информация о том, что «Локомотив» на «Динамо» может сменить Михаил Галактионов. Интересное развитие событий, но маловероятное.

    Речь сейчас не про отставку 40-летнего тренера из команды «железнодорожников», а его приглашение в «Динамо». Всё-таки Галактионов воспринимается, прежде всего, как тренер, который работает с молодыми российскими футболистами.

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    • Наполненный легионерами состав команды бело-голубых явно требует более опытного специалиста, которому желательно иметь чемпионские титулы. Пока всего этого у Галактионова нет, но если других вариантов у столичного клуба не останется, то такое назначение вполне может состояться.

    Вероятность назначения: 5%

    Ролан Гусев

    Ролан Гусев
    «Динамо»

    Очевидно, что Ролана Гусева назначали временно — до конца сезона, пока не договорятся с новым тренером. Но не стоит исключать варианта, при котором бело-голубые под руководством и.о. ударно проведут оставшиеся 4 тура и чудом взберутся в призовую тройку. Тогда «Динамо» может и оставить Гусева.

    Подобные примеры в РПЛ уже случались и не раз. Самый яркий пример — Каррера в «Спартаке» в сезоне-2016/17.

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    • Почему такой вариант может сработать? Команда знает тренера и, как правило, доверяет ему, а он, в свою очередь, находясь внутри, может знать, какие ошибки совершал его предшественник и предотвратить их. В любом случае только результат покажет, насколько эффективным окажется подобный вариант.

    Вероятность назначения: 10%

    Сергей Якирович

    Сергей Якирович
    globallookpress.com

    Еще одним из кандидатов на замену Лички в «Динамо», по информации СМИ, является главный тренер турецкого «Кайсериспора» Сергей Якирович. 48-летний тренер известен, прежде всего, по работе в загребском «Динамо», с которым в прошлом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок Хорватии.

    Якирович ушел из «Динамо» в сентябре 2024 года после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:9). В январе босниец возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в 7 из 12 матчей и, тем самым, вытащил команду из зоны вылета в таблице чемпионата Турции.

    Приглашение Якировича будет выглядеть логичным, поскольку он имеет опыт чемпионств (в Боснии и Хорватии), опыт работы в сильной европейской лиге (Турции), а также предпочитает ту же схему, что и «Динамо»: 4-2-3-1.

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    • Однако здесь важным будет желание самого тренера покинуть Турцию после полугода успешной работы и перебраться в Россию, до сих пор отстраненную от еврокубков.

    Вероятность назначения: 10%

    Алексей Шпилевский

    Алексей Шпилевский
    globallookpress.com

    Еще 2 года назад, когда «Динамо» искало замену Славишу Йокановичу, имя Алексея Шпилевского фигурировало в числе кандидатов для назначения пост главного тренера. Но белорусский специалист тогда выбрал вариант с продлением контракта с кипрским «Арисом», а бело-голубых возглавил Марцел Личка.

    Сейчас известно, что после завершения сезона Алексей покинет клуб и станет свободным для других команд. В связи с этим бело-голубые могут заинтересоваться возможностью договориться о сотрудничестве с тренером, который в Казахстане и Кипре приводил свои команды к чемпионским титулам.

    В ответ на вопрос о том, как поступит в случае получения предложения из России, Шпилевский заявил:

    «Никогда не говори "нет". Но я чувствую стимул и мотивацию быстрее попасть в еврокубки. Для меня еврокубки — огромная мотивация. Но что будет дальше? Я открыт. Есть очень много интересных команд, стадионов, где можно развиваться, идти к трофеям».

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    • Преимуществом Шпилевского является опыт работы с большим числом опытных иностранных футболистов (по работе в «Арисе»). Но он работал только в чемпионатах Казахстана, Кипра, Белоруссии, а также во втором дивизионе Германии. РПЛ даже без еврокубков — это совершенно другой уровень. Справится ли 37-летний специалист с таким вызовом?

    Вероятность назначения: 20%

    Валерий Карпин

    Валерий Карпин
    globallookpress.com

    Что-то подсказывает, что в руководстве столичного клуба больше симпатий на стороне нынешнего главного тренера сборной России, чем на стороне предыдущего. Валерий Карпин в феврале ушел из «Ростова», а по завершению текущего сезона команду из Ростова-на-Дону скорее всего покинет весь его тренерский штаб.

    В условиях отстранения от международной арены, РФС не против совмещения Карпиным работы в национальной команде и в клубе. Но есть ли у него самого желание вновь со всей головой окунуться в ежедневную тренерскую работу?

    «Физическая усталость, понятно, ушла, а с психологической точки зрения пока еще сложно сказать, нужно еще какое-то время, чтобы отойти. Но жизнь, скажем так, уже абсолютно другая, более размеренная. Точно стало легче», — заявлял Карпин в интервью «Матч ТВ».

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    • Понятно, что с логистической точки зрения работать в Москве намного проще, чем в Ростове-на-Дону. Но переезды — это лишь часть большой тренерской работы в клубе РПЛ. Поскольку сборная с товарищескими матчами никуда не делась, далеко не факт, что ответ Карпина на предложение бело-голубых будет положительным.

    Вероятность назначения: 25%

    Станислав Черчесов

    Станислав Черчесов
    globallookpress.com

    Экс-наставник сборной России является одним из главных доступных прямо сейчас топ-специалистов (по меркам РПЛ). Причем его фиаско в Казахстане с национальной командой скорее стоит считать неприятной случайностью, чем закономерностью.

    61-летний специалист по сути и не скрывает своих желаний встать у руля команды, которая способна бороться за титул чемпиона России. «Динамо» с третьим по рыночной стоимости составом в лиге является очень даже неплохим для этого вариантом.

    «Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. "Динамо" даже не может, а должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению», — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

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    • Не будем забывать, что Черчесов уже работал в «Динамо». Сезон-2014/15 с Вальбуэной, Кураньи, Кокориным, Жирковым и другими в составе завершился неоднозначно. Если в Лиге Европы бело-голубые в 1/8 финала проиграли «Наполи», то в России команда сначала вылетела из Кубка на стадии 1/16 финала, а затем завершила чемпионат на четвертом месте.

    В общем, Черчесов точно примет предложение «Динамо». Вопрос в другом: решаться ли в Петровском парке обращаться к Станиславу Саламовичу?

    Вероятность назначения: 30%

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