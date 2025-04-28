Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о 26-м туре РПЛ, чемпионской гонке и назвал ключевые проблемы российских топ-клубов.

«Сперцян в прошлом году играл лучше»

— Как вам «Краснодар» с махачкалинским «Динамо» (3:2)?

— Меня разочаровал «Краснодар». Вообще еле ноги унесли — забей Агаларов пенальти на последней минуте. Играли, конечно, хорошо, особенно с точки зрения мотивации, движения, ведения единоборств, но именно футбола было мало. Не то чтобы я поколебался в том, что краснодарцы станут чемпионами, хотя у меня пробежала такая мысль, что с такой игрой можно растерять всё то преимущество, которое есть. Будем так говорить: потенциал для этого есть, и «Краснодар», скорее всего, выиграет РПЛ. Но решающим, думаю, будет следующий матч с «Рубином». Но в конкретной игре меня «Краснодар» разочаровал.

— Махачкалинское «Динамо» не реализовало пенальти на последних минутах. Аршавин назвал везение «Краснодара» чемпионским. Согласны ли его вы с ним?

— Это такой штамп давнишний: везёт сильнейшим, чемпионское везение. Но на одном везении далеко не уедешь, надо играть в футбол.

— «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном стал лучше? Владислав Радимов отметил, что команда сейчас играет умнее.

— Дело в том, у «Краснодара» состав стал посильнее. Умнее становятся футболисты, которые приходят в клуб и играют на высоком уровне. Конечно, краснодарцы стали более ровной командой. За исключением Кордобы, который выделяется. Все остальные футболисты просто хорошего уровня.

— Ещё Эдуард Сперцян, как кажется, повзрослел.

— Я бы не сказал, что он тот, кто тянет команду. Сперцян наоборот в прошлом году играл лучше. У него тоже есть спады. Думаю, что та злость и свермотивация, которые был в прошлом году, наблюдаются меньше. В любом случае «Краснодар» — команда без серьёзных изъянов, хорошо укомплектованная и физически подготовленная. Будем смотреть дальше.

— Вы желаете победы «Краснодара» в чемпионате?

— Мы же говорим про объективные оценки, а не за кого я болею и так далее. Но, конечно, я бы так по жизни был бы рад, если бы «Краснодар» стал чемпионом. Краснодарцы, как мне, сейчас возвратили все те надежды, которые были у Галицкого все эти годы. И вкладывал всё в свой проект, включая здоровье. Поэтому по-человечески хотелось бы, что команда выиграла чемпионат.

«Гладышев похоронил бы "Зенит", имея более мужской характер»

— По матчу «Динамо» — «Зенит» (1:1). Что произошло с питерским клубов после 25 минуты?

— «Зенит» вообще, к сожалению, в этом году отличается такой неровной игрой. В этом конкретном матче то были какие-то всплески классной игры, то куда-то всё пропадало. Происходит какая-то непонятная разбалансировка. Хотя футболисты те же самые, даже усилились. Таких игроков, как Луис Энрике у нас давно не было, такого класса и уровня. Он просто блистает на футбольном поле. Но сам матч «Динамо» с «Зенитом» мне понравился. Одна из эталонных игр, где обе команды действовали очень разнообразно: через оба фланга, центр, были удары по воротам, обводки.

Если бы Гладышев, конечно, был бы более мастеровитым, а вернее даже с более мужским характером, он бы похоронил «Зенит». Но, к сожалению, в этом компоненте пока нападающий недобирает до уровня. Так же, как и в технической оснащённости, понимании игры, скорости. А в целом по этому матчу я бы так сказал, что динамовские футболисты все хорошо сыграли, в «Зените» же два-три футболиста сыграли хорошо, остальные на троечку.

— Два-три игрока это кто?

— Не хочу называть фамилии.

— Этот фактор и привёл к тому, что «Зенит» не победил, а сыграл вничью?

— Главный фактор: «Зениту» просто повезло.

— А почему питерцы в целом так играют неровно после рестарта сезона?

— Чтобы сделать какие-то выводы, нужно быть в команде, внутри, тогда будешь понимать, что там происходит: как готовятся футболисты, какая мотивация у игроков — а это главное. Мне кажется, что некоторые футболисты такую мотивацию потеряли. Настроились на «Краснодар», кровь из носа. А потом уже взяли паузу. Так чемпионство не выигрывают. Пока у «Зенита» все эти перепады в настроении футболистов сказываются на игре.

— В чемпионской гонке у нас остались сейчас только две команды — «Зенит» и «Краснодар»?

— Конечно.

Календарь и таблица РПЛ

— А на что может максимум может рассчитывать «Динамо» в этом сезоне?

— «Динамо» может рассчитывать на четвёртое место, но это необязательно будет так. Я вообще уже давно сказал, что динамовцы займут пятое место, «Локомотив» — шестое, «Спартак» станет четвёртым, а ЦСКА третьим. Но буду рад, если «Динамо» выйдет в призёры. Это моя команда, за которую я болею.

«Я бы такой пенальти не поставил»

— А «Cпартак» уступил ЦСКА (1:2). Как вам дерби?

— Конечно, матч держал в напряжении все 90 минут и дополнительное время. Запредельный был настрой у обеих команд. Но это мешало играть в футбол. Слишком много грязной игры для такого уровня матча. Чуть проиграли единоборство — сразу подножка, подсечка, задержка, удары в шею, спину. Доходило дело чуть ли не до коллективной драки. Такое может быть, к сожалению, но это не красит футбол. У зрителей, кроме этих стычек и каких-то отдельных эпизодов, в памяти ничего особо не остаётся.

Если в матче «Динамо» — «Зенит», получаешь удовольствие от игры, то в этом дерби ты просто в напряжении сидишь, как будто какая-то драма происходит на сцене. Так по сути и есть. Но команды, игроков, конечно, надо поблагодарить. Видно было, что после окончания игры многие просто падали на газон, ноги сводило. Полностью выложились в этом матче.

— Красно-белым может быть мешают эксперименты с игроками?

— Я не вижу каких-то экспериментов с составом. Литвинов то выходит в старте, то — нет. А все остальные постоянно выходят. Да, куда-то пропал Угальде. А был одним из ведущих футболистов, надеждой «Спартака» в атаке.

— А сейчас пока вместо него часто играет Ливай Гарсия, который, как кажется, пока не оправдывает свою покупку.

— Он по началу вроде бы оправдывал. У него действительно и мастерство есть, и мотивация была. А сейчас куда-то ушёл в тень. Но тут что называется внутренняя кухня команды. Станоквич должен с этим разобраться.

— Были ли пенальти в ворота ЦСКА?

— Я бы такой пенальти не поставил. Но 11-метровый был, раз VAR использовали, судья определил. Но было видно, что футболист случайно или умышленно рукой подтолкнул защитника, который был на мяче. Назначили, значит, было всё по правилам.

— «Спартак» окончательно потерял шансы на чемпионство после игры с ЦСКА?

— Да. Остались только два кандидата на борьбу за золото — «Краснодар» и «Зенит».

— Тем не менее Гуарирапа после 2:1 со «Спартаком» сказал: «ЦСКА будет бороться с "Краснодаром" и "Зенитом" за чемпионство».

— Правильно сказал. Конечно, нужно верить в свою команду. Сейчас идёт игра, очки набираются — почему бы такую задачу не поставить.

«Спартак» — ЦСКА globallookpress.com

— А что мешает «Спартаку» играть сейчас так, как осенью?

— Есть простая истина в спорте: как подготовился, так и играешь. Значит, плохо готовились. Два с половиной месяца было подготовки — как раз можно было подняться на новый уровень. Но этого не произошло. Получается, что Станкович пока не умеет готовить команду в такой длительный подготовительный период.

— А как вам сейчас команд Николича?

— ЦСКА все последние годы отличается стабильной игрой в обороне. Если армейцы забьют, то уже не проиграет. Но они с трудом забивают все пять лет: тренеры меняются, а стиль остаётся…. Раньше было немного попроще: Акинфеев отдаёт длинный пас из своей штрафной в чужую Заболотному, тот скидывает на Чалова, и он забивает. Вот и вся игра была у ЦСКА. Сейчас она стала более разнообразной, но сами три форварда армейцев пока не соответствуют чемпионским амбициям московского клуба.

«У "Ростова" нет классных футболистов, кроме Осипенко»

— В другом матче «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

— Я и поставил «Локо» шестое место, потому что команда имеет в своём составе очень талантливых молодых футболистов, но по какой-то причине они то играют, а то наоборот. А так команда хорошо укомплектована, все умеют играть в футбол, собраны техничные, быстрые и умные футболисты. Думаю, есть какие-то проблемы в отношении к делу у футболистов.

— А по «Ростову» что-то подметили для себя в матче с «Локо»?

— Как был один Осипенко у «Ростова», так и остался. Игрок высокого уровня. А так за счёт сыгранности, тактической грамотности играют. А классных футболистов, кроме Осипенко, нет никого. А «Локомотиву» нужно разобраться в подготовке. Дело в том, что подготовка это не только часовая тренировка, но и образ жизни футболиста: от времени подъёма до времени отбоя. Это распорядок дня, режим питания, чередование нагрузок и отдыха. Вот где-то здесь я вижу проблему у локомотивских игроков.

— А как Батраков? Не сбавил ли он после рестарта?

— Конечно, он перестал быть явным лидером: тем, кем был. Хотя Алексей всё равно остаётся сильнейшим игрокои в составе «железнодорожников».

— Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв назвал Михаила Галактионова лучшим российским тренером. Согласны ли вы с ним?

— Нет, конечно. Лучший тренер это тот, кто приводит команду к золотым медалям. В данном случае это кто-то из пары Мусаев–Семак.

— Многие говорят, что «Локомотиву» не хватает форварда. Пишут, что Иван Сергеев может перейти в команду из «Крыльев». Будет ли это усилением для «Локо»?

— У Сергеева был же неудачный переход в «Зенит». Уж какая команда мощная, сбалансированная — играй себе и играй. Но не получилось ничего, посидел на скамейке, практически не забивал. Не думаю, что Сергеев нужен «Локо». Думаю, Дмитрий Воробьёв — хороший футболист, который ничем не уступает форварду «Крыльев». У «Локо» дело в команде, а не в каком-то отдельном конкретном футболисте. Жалко «Крылья». Это хорошая самобытная команда, чего же их каждый год раздёргивают, пачками оттуда забирают футболистов. Сергеев должен остаться в Самаре и играть там. Мне кажется, он нашёл свою команду.

«Оренбург и "Факел" — явные аутсайдеры»

— В другом матче «Оренбург» уступил «Крыльям» (0:2). Как вам эта игра?

— Не смотрел.

— А окончательно ли потерял шансы на спасение «Оренбург» после поражения?

— Всё это математические расчёты. Может и остаться, и в зону переходных игр попасть, и вылететь. Я бы не стал гадать. Но на сегодня есть две команды — явные аутсайдеры. Это «Оренбург» и «Факел». А зависит всё не только от них, но и соперников.

— А «Пари НН», «Ахмат», «Химки», «Акрон» точно решат свои задачи, останутся в РПЛ?

— Нет, они ещё могут попасть в зону стыковых матчей. Легко сказать, что останутся, но из Первой лиги тоже желают команды вернуться в РПЛ. Так что все четыре команды находятся в зоне риска.