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    «При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию

    Эксклюзивное интервью с любимцем болельщиков «быков» и одним из лучших игроков ФК «Краснодар» своего времени

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    «Наполи»«Наполи» — «Торино». Онлайн Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию Интер — Рома«Интер» потерял лидерство в Серии А: «Рома» увезла победу с «Сан-Сиро»
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    Жоаозиньо
    Корреспондент LiveSport.Ru Сергей Тисленко поговорил с бывшим полузащитником «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо. Вспомнили семь сезонов бразильца в стане «быков», которые к моменту его трансфера только начинали свой путь в российской Премьер-лиге. К 2014 году Жоаозиньо стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей в чемпионате России, а в 2018 году болельщики команды включили вингера в состав символической сборной десятилетия.

    «Мы и в Бразилии живём, как в России»

    — После двенадцати лет игры в России, ты всё-таки решил вернуться на родину, в Бразилию. Почему так получилось?

    — Поступило хорошее предложение от хорошего клуба с большими амбициями, который хотел выступать в Серии А, поэтому я принял решение вернуться и поиграть у себя на родине

    — А сейчас ты выступаешь за «Бразильенсе», это клуб ниже рангом, верно?

    — Можно сказать, что уже не выступаю, через пару месяцев заканчивается контракт

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    • — Что дальше? Не планируешь ли возвращения обратно в Россию?

    — Пока нет, пока побуду с семьей. У меня уже были новые предложения, но я отказался, посмотрим. Если поступит какой-то интересный вызов, то, наверное, можно и поиграть. Но из России пока никто не звонит и никто ничего не предлагает точно.

    — Какое самое главное отличие бразильского футбола от российского, ты заметил?

    — В России больше внимания уделяется физике, а здесь — работе с мячом. Думаю, только это отличие. В остальном все одинаково.

    — Я читал в одном из твоих интервью, что сын ругается, когда дома вы общаетесь на португальском. Скажи, пожалуйста, каких еще традиции из России вы до сих пор придерживаетесь?

    — Мы и здесь живём, как в России. Даже, скажем, завтраки и обеды готовим русские. Единственное отличие — это общение, тут его больше. Не важно, знаком тебе человек или нет — всегда все вместе общаются в любом месте.

    — С кем из российских игроков, друзей до сих пор поддерживаешь контакт?

    — Недавно с Юрой Газинским разговаривали, но больше всего на данный момент я общаюсь с друзьями не из футбола.

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — Сейчас в России, в частности в «Зените», играет много бразильских футболистов. С ними не держишь контакт?

    — Нет, нет. Пару раз общались с Родриго и иногда с Виллиамом (Виллиам де Оливейра — ассистент главного тренера футбольного клуба «Зенит». — прим. ред.). В остальном, просто ребят поздравляю с днём рождения.

    «Переходил в "Краснодар", зная что клуб пойдет вверх»

    — Тебе было девятнадцать лет, когда ты из Бразилии неожиданно переехал в Болгарию. Скажи, пожалуйста, не было ли тебе страшно? Это достаточно большой шаг.

    — Нет, мне не было страшно. Уже в 14 лет я уехал из своего родного города жить и играть в футбол в Сан-Паулу. Другой штат, другой город. Поэтому когда поступило предложение из «Левски», мне было даже интересно поехать поиграть. С удовольствием согласился.

    — Это буквально противоположная часть мира и совершенно другая культура. Долго привыкал к Болгарии?

    — В плане футбола примерно месяца три. В остальном, что касается общения, языка, еды все было просто, потому что на тот момент в клубе уже было 2 бразильца и со мной туда ехало ещё три, поэтому было значительно легче общаться и знакомиться с людьми.

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    • — В «Левски» ты даже успел зацепить трофей, вы стали чемпионами Болгарии. А как сложился твой переход в «Краснодар»?

    — По мне поступило предложение и сначала я не хотел уезжать из «Левски» Но потом у клуба начались проблемы, с деньгами было не очень и меня хотели продать, чтобы заплатить по обязательствам и укрепить состав другими футболистами, поэтому пришлось уйти. Но уже потом, когда я приехал в Краснодар, понял, что все здорово сложилось. Совершенно другая культура, другой уровень.

    — «Краснодар» тогда только-только начинал пробиваться в элиту русского футбола. Не было ощущения, что едешь в никуда?

    — Нет, не было такого, потому что когда я общался с директором «Левски», мне сказали, что это клуб, который будет двигаться дальше. В общем, так и получилось. В первый год мы заняли восьмое место, и потом финишировали всё выше и выше. И сейчас «Краснодар» топ-клуб в России.

    — Какой был «Краснодар» в те времена, если сравнивать, например, с текущим «Краснодаром», которому уже несколько лет кряду совсем немного не хватает до чемпионства? В чем было отличие того «Краснодара» от текущего?

    — Не очень люблю сравнивать команды, но могу сказать, что в то время мы больше держали мяч, чем сейчас. Даже недавно это заметил, когда смотрел игру с «Зенитом». Надеюсь, в этом году ребята, уже наученные горьким опытом, успешно проведут оставшиеся туры и выиграют трофей.

    — Ты провел семь замечательных сезонов в Краснодаре, был рекордсменом по количеству матчей. В 2018 году болельщики тебя включили в состав символической сборной десятилетия. Как быстро в Краснодаре ты почувствовал себя «своим»?

    — После первого сезона, когда я почувствовал веру в себя. Когда я начал играть на самом высоком уровне, на котором когда-либо был. Благодарю фанатов, которые всегда были рядом со мной, президента клуба и товарищей по команде. Думаю, что один такого уровня я бы не достиг.

    — За время твоего пребывания в клубе команда прямо выросла на глазах. Как думаешь, в чем был главный секрет успеха?

    — У нас были хорошие футболисты, в том числе из-за границы, из больших клубов, сборных. А еще у нас был очень дружный коллектив везде, не важно, на тренировке, на игре или в раздевалке.

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — В сезоне 14−15 в матче против «Урала» ты получил тяжелую травму. Как переживал?

    — Ну, было тяжело. Я тогда был, наверное, в самой лучшей форме. Хорошо начали вторую часть сезона, первую игру со «Спартаком» выиграли 3-1. Думаю, у меня были отличные шансы получить вызов в сборную, а я, к сожалению получил такую сильную травму. 9 месяцев лечился. Потом когда на поле выходил в первые 3-4 месяца — очень страшно было играть.

    — Это мы про сборную Бразилии еще?

    — Нет, про Россию

    — Кстати, как решился получить гражданство РФ?

    — Я жил уже 5 лет в России, открылась такая возможность, плюс клубу это было удобно — можно было зарегистрировать еще одного иностранца. Но и для меня это оказалась действительно хорошая возможность.

    — Не жалел ли ты о том, что шанса сыграть за сборную Бразилии не будет?

    — Попасть в сборную Бразилии на тот момент было тяжело, т.к. в любом случае предпочтение отдавали футболистам, кто играет в Испании, Италии, Франции. Очень редко могли даже посмотреть на игрока из более отдаленного чемпионата. Поэтому не жалел нисколько.

    — Обидно ли, что за 7 лет в Краснодаре, вы показывали очень хорошие результаты, но так и не получилось ничего выиграть?

    — Вот здесь я как раз жалею. Немного не хватило до трофея Премьер-лиги, и в Кубке, когда в финале «Ростову» уступили — было очень тяжело.

    — Что можешь сказать о Сергее Галицком? У вас достаточно долгий путь вместе.

    — Только добрые слова. Вся страна видит, что за клуб он сделал! Все что есть у них: база, стадион, персонал — все благодаря ему. Футболисту остается просто приехать и играть, больше ни о чем не стоит переживать Прекрасный человек, прекрасный президент!

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — Как ты отметил, пик формы у тебя был в «Краснодаре». За это время не поступало ли тебе интересных предложений?

    — Знаю, что когда мы играли в Лиге Европы, я понравился тренеру «Эвертона». И много говорили об интересе со стороны ЦСКА. Но конкретики никакой не было, поэтому я в это время думал только о «Краснодаре».

    — Ты вырос далеко не в самом крупном городе Бразилии. Что чувствуешь в момент, когда дебютируешь в еврокубках?

    — Когда вышел на поле — словно вся жизнь перед глазами пронеслась. Потом свисток — и уже всё по-другому, играем. Вообще, это был один из лучших дней в моей жизни. Полный стадион. Здорово, что мы вместе с командой принесли в город большой праздник.

    «Было предложение из "Урала", но там холодно»

    — Ты провел в «Динамо» два сезона, как перешел и почему надолго не задержался?

    — Меня позвал туда Рома Широков. Изначально предложили контракт на один год, как мне объяснил Дмитрий Хохлов — потому что уже был опыт с Вандерсоном, который тоже переходил к ним из «Краснодара», но у него немного не получилось. А у меня наоборот получилось — здорово отыграл первый сезон, второй, считаю, тоже неплохо, но потом произошла смена тренерского штаба и я перешел в «Сочи».

    — Краснодар и Сочи — южные тёплые города. Не почувствовал ли ты в разницу в климате? Повлияло ли это на твое возвращение на юг?

    — Почувствовал, конечно (смеётся). В «Сочи» меня позвал знакомый, директор. Тогда у меня параллельно было предложение из «Урала», но там холодно, поэтому я выбрал «Сочи» (смеется).

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — Какой из трёх городов больше всего понравился?

    — Краснодар. Но вообще, я считаю, что Сочи, Краснодар и Москва — лучшие города в России. Москва — столица, там есть всё, что угодно, а Краснодар и Сочи — прекрасные города с хорошим климатом.

    — Ты не ошибся с выбором, думаю.

    — Да, все хорошо сложилось. И первый сезон, и второй, мы там даже второе место заняли! А на третий год уже много чего поменялось, стали больше наигрывать молодых футболистов. Поэтому результаты были чуть хуже.

    — Когда случился 2022-й год много иностранцев уехало, как ты к этому отнёсся и почему не стал уезжать?

    — Ну, потому что у меня был контракт. Кто-то из иностранцев уехал, потому что боялись. А я уже долго жил здесь и знаю, что в России безопасно, У меня тут много друзей и знакомых, мы пообщались и поняли, что все в порядке, переживать не стоит.

    — Как быстро ты выучил русский язык?

    — Я сначала не сильно хотел (смеется). Потом, через полтора года, уже потихоньку начал практиковать. Но я знал немного слов, которые похожи на болгарские.

    — А вообще сколько языков ты знаешь?

    — Русский, португальский, испанский немного, на английском могу пообщаться, и болгарский, но его я уже, можно сказать, забыл.

    — Есть ли у тебя среди друзей известные футболисты? Может, из Бразилии.

    — Я общаюсь только с Диего Коста, который родился рядом со мной, но выступал за Испанию. С ним часто держим связь. За 40 километров жили друг от друга.

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — Назови топ-3 тренера, с кем удалось поработать?

    — Первое место — Олег Кононов, второе — Стоилов из Левский, и третье — Федотов и Мусаев.

    — А почему так выделяешь Кононова?

    — У нас были прекрасные несколько сезонов в Краснодаре. Запомнился весь процесс работы с ним — тренировки, игры. За нами действительно смотрели, мы играли интересно — и тики-така, и результативность — всё было.

    — Скажи, пожалуйста, беспокоит ли тебя то, что наши клубы не играют в еврокубках, а сборная играет с Гренадой и Брунеем?

    — Конечно, это большой минус. У клубов в России, например, у «Краснодара» и «Зенита» есть бюджет, они могут позволить себе высококлассных футболистов. Все стремятся побеждать в чемпионатах, чтобы выступать на международной арене, а у нас такой возможности сейчас, к сожалению, нет. Также и со сборными — в России много качественных футболистов, в том числе и молодых. Уверен, им есть что показать против Франции, Италии, Испании и они должны участвовать в отборах на крупные турниры.

    «Из Медиалиги зовут, пока думаю»

    — А ты смотришь сейчас российский футбол?

    — Иногда смотрю. Сегодня тоже собирался, но у нас интервью (смеется). Больше всего слежу за «Краснодаром», сейчас они играют, я слежу.

    — Переживаешь за них до сих пор?

    — Переживаю и хочу, чтобы они стали чемпионами! Это будет большая радость и хороший подарок городу и президенту.

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    • — Кто тебе в РПЛ из молодых игроков больше всего нравится?

    — Мне нравится Батраков из «Локомотива». Я надеюсь, что он продолжит играть на этом уровне.

    — Твой сын тоже будет футболистом? Или по другому пути пойдет?

    — Ну, 3-5 раз в неделю тренируется (смеётся). Два раза в школе и 3 раза в местном филиале «Реал Мадрид». Недавно пошел сюда заниматься. Посмотрим.

    — Почему несмотря на то, что сборная Бразилии одна из самых сильных в мире, местный чемпионат не такой популярный? Почему все молодые таланты уезжают?

    — Это хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Может быть, из-за того, что здесь большая нагрузка и речь не только о футболе. Грубо говоря, если играешь в футбол и играешь плохо — фанаты могут захотеть тебя убить, начать угрожать твоей семье. Деньги тоже решают, много игроков уже в 17-18 лет продают в Европу, чтобы заработать. Да и самим ребятам это выгодно — шанс сыграть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы.

    — Такие фанаты у вас?

    — Да, жесткие, очень жесткие, постоянно угрожают. Особенно в таких штатах как Баия, Сальвадор.

    — А с посещаемостью как? Ты сейчас играешь за клуб одного из низших дивизионов, стадион заполняется?

    — Смотря где. В некоторых регионах не особо ходят, а где-то даже в самом низком дивизионе придёт 20 тысяч смотреть.

    — Как думаешь, сколько еще будешь играть в футбол?

    — Уже пора заканчивать, да? (смеётся) Не знаю, посмотрю. Вот сейчас без команды. У нас есть спорт в Бразилии — футволей — это как волейбол, только без рук. В него играю каждый день. Пока о футболе не думаю, хочу побыть с семьёй, у меня совсем недавно родилась дочь.

    — Никогда не думал стать тренером?

    — Думал пойти недавно. Сейчас тоже рассматриваю вариант получить сертификат здесь, в Бразилии. Не знаю пока, идти или нет.

    Жоаозиньо
    globallookpress.com

    — Рано или поздно вернетесь с семьёй в Россию?

    — Пока что точно нет, может быть на следующий год. Мне люди предлагают поиграть в лиге в России.

    — ФНЛ?

    — Медиалига.

    — Как раз хотел спросить, не звали ли тебя туда.

    — Звали-звали. Подумаем, обсудим с семьёй, может сам с собой обсужу ещё. В общем, варианты есть.

    — А в целом, ты больше ощущаешь себя русским или бразильцем?

    — Русским (смеётся).

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    Блиц!

    — Любимая футбольная команда?

    — «Краснодар»

    — Любимый игрок?

    — Роналдо, феномен.

    — Борщ или фейжоада?

    — Фейжоада

    — Русская зима или бразильское лето?

    — Русская зима

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    — Рождение сына

    — Три слова, которые описывают тебя все футбольного поля?

    — Семья, друзья и уважение.

    — Самый сложный соперник?

    — Александр Анюков. Если про команду — Эвертон.

    — Совет молодому себе?

    — Оставайся собой. Уважай других.

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