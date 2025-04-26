«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьёв в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину рассказал о проблемах российского футбола, назвал лучшего российского тренера, поделился мнением об игре топ-клубов РПЛ, а также выделил аспекты, которые привели к таком положению «Химки» и «Крылья Советов».

«Я бы не сказал, что сейчас выдающиеся иностранцы пополняют команды»

— Как вам «Зенит» рестарта сезона? Нравится ли игра команда?

— Должна быть какая-то шкала: сложно сказать, от Санкт-Петербурга далеко или близко. Нужен какой-то г...овномер. Как писал Александр Галич. Если бы у нас был такой футбольный г…овномер, мы бы могли по нему оценить. Раньше отчасти мы могли оценивать уровень наших ведущих команд — были европейские кубки. Но поскольку в этот парк аттракционов вход пока нам закрыт, мы можем только сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», «Спартаком» или «Динамо». Только таблица в данном случае покажет. Пять туров осталось, подождём. Если «Зенит» опять будет первым, вся эта критика забудется. Но если не получится аттракцион, как в прошлом году, фокус не удастся, то тогда, конечно, с новой силой всё это польётся. Рано ещё диагноз ставить, ещё пять туров осталось. В ближайшую субботу «Динамо» возьмёт анализ у питерцев.

— Для вас какая команда фаворит в борьбе за чемпионство — «Зенит» или «Краснодар»?

— Не считаю себя дельфийским оракулом. Полагаю, что в пусть победит сильнейший, как это ни банально. Давно уже не болею ни за кого. В детстве и молодости был фанатом «Динамо». Много времени этому посвятил. Сейчас я как некий созерцатель наблюдаю за происходящим. Поэтому фаворита у меня — нет. Но действительно, исходя из календаря, я согласен со многими экспертами, что «Зенит» имеет некоторое преимущество над краснодарцами.

— «Зенит» не показал свой уровень в матче с «Химками» (1:0), даже на фоне проблем подмосковной команды. Гости сыграли достойно. После победы над «Краснодаром» (4:1), как кажется, немного поникли. С чем это может быть связано?

— Как говорят ветераны: счёт на табло. И три очка важнее игры. Спорт и футбол, в частности — голы, очки, секунды, а красота, конечно, важный фактор…. Сейчас помнят, но когда-нибудь забудут, что, например, Артём Дзюба забивал в основном командам уровня Сан-Марино. Важен результат. И если «Зенит» добьётся чемпионства, то матч с «Химками» забудется.

— «Зенит» в стартовом составе выпускает по 8-10 иностранцев. Это явно не про развитие российского футбола.

— Cейчас продолжается период на протяжении нескольких лет, когда российские команды не участвуют в европейских турнирах. И это хороший момент для импортозамещния в футболе. Иностранцы в первую очередь нужны, чтобы конкурировать на международной арене. Также я был всегда удивлён, что команды, которые ставят задачу остаться в высшем дивизионе, так активно используют легионеров. Но вот, видите, в каком-то смысле футбол превратился в продукт для развлечения определённых элит, и чтобы добиваться успеха даже во внутренних соревнованиях, приходится решать свои сиюминутные задачи за счёт иностранцев. Но немного обидно, что тот же Галицкий, который прекрасную Академию создал и изначально выбрал правильный вектор развития, в этой общей Палате №6, кой является российский футбол, превратился в пациента. И уже и в «Краснодаре» выходят по семь иностранцев. В этом плане «Зенит» просто продолжает тот вектор, который задал. Но это общая тенденция. И, конечно, клубы это независимые институты.

Это вот в «Химках» нужно было внести внешнее управление. А так у РФС и РПЛ, кроме лицензирования, нет каких-то серьёзных рычагов воздействия и каких-то принятых регламентов в плане ограничения иностранцев. Мы этот путь уже проходили, и он был отвергнут. Поэтому выбран сейчас такой вариант развития. Вот в «Динамо» выходило по семь-восемь иностранцев, португальцев в своё время, и это ни к чему хорошему не привело. Никто не играет в долгую. Все хотят как в известной песне: «Не хочу сегодня, а хочу сейчас».

— К сожалению, это так.

— В РПЛ были действительно легионеры более высокого уровня: Иванович, Видич, Вагнер Лав. В том же «Зените» — Данни, Витсель. Сейчас бы я не сказал, что выдающиеся иностранцы пополняют команды.

Александр Соболев globallookpress.com

— Ещё об одном моменте про «Зенит». Быстров сказал: «Если "Зениту" надо лишиться шансов на чемпионство, Соболева надо выпускать чаще». Согласны ли, что процесс адаптации Соболева в Зените затянулся?

— Адаптация любого футболиста в клубе — непростые процессы. Пока прошёл достаточно короткий период, и я бы не стал однозначные оценки делать. К текущему моменту картина выглядит не очень удачно. Но мы знаем примеры, когда другим футболистам достаточно долго пришлось адаптироваться, а потом они становились достаточно успешными в своих клубах. Семак как главный тренер отвечает и за результат. И раз Соболев ему был нужен….Вот Константин Иванович Бесков славился тем, что он брал игроков, которых никто не видел в качестве лидеров, а потом они таковыми становились. И даже последний кубок, 30 лет назад, под его руководством выиграли футболисты совершенно «ноунеймс». Так что здесь стороннее мнение не особо интересно. Если Семак ошибся, он первым понесёт наказание. Не думаю, что феномен Соболева должен постоянно муссироваться.

«Станковича нужно оставлять в Спартаке»

— К «Спартаку». Красно-белые крайне неровно играют во второй части сезона. Что происходит?

— «Спартак» всегда был в центре внимания прессы и болельщиков. И статус народной команды не без основания подливал огонь в эти дискуссии. Тот факт, что «Спартак» брал всего один титул РПЛ после Романцева, который каждый год практический печатал эти трофеи. Поэтому, конечно, «Спартак» привык к хорошим результатам. И поэтому как только случаются какие-то провалы, сразу начинается критика. Всё пропало и так далее. Мне кажется, вот эти дорогостоящие покупки Гарсии и так далее, возможно, тоже нарушили какой-то внутренний баланс. Но, кстати, тот же Угальде не сразу же стал лучшим бомбардиром. И только через год после адаптации этот нападающий заиграл. Думаю, от «Спартака» слишком много требуют, исходя из его бренда, нетерпеливости болельщиков. Поэтому красно-белые как фондовый рынок волатильны (изменчивы — прим.ред.). Иногда акции «Спартака» выше ожиданий взлетают, а иногда — падают на фоне уже завышенных ожиданий. Эта команда, как и все остальные из первой пятёрки, может занять любое место с первого по пятое. И любое это место можно будет обосновать. «Локомотив» всё-таки находится ещё совсем в стадии становления. Что касается «Спартак», то это нестабильная команда. Но то, что красно-белые сейчас занимают третье место и сохраняет потенциал для борьбы за высшую награду, это говорит о том, что там всё нормально. Тренер опять-таки разберётся, у Станковича в арсенале много достойных игроков, важно этим удачно воспользоваться, управлять раздевалкой, находить возможности для мотивации.

— Как работа Станковича в «Спартаке»?

— Вижу, что он находится немного в волатильной ситуации, которую не удалось пока стабилизировать. Поэтому «Спартак» как и последние годы всегда непредсказуем, может выстрелить, а может — пятое место занять. Всё будет зависеть от финишной прямой.

Ясно, что гораздо более важный момент для «Динамо», «Спартака» и «Локомотива» — завоевание Кубка. И если 29 апреля красно-белые обыгрывают в борьбе за этот трофей динамовцев, то их котировки возрастут. Если красно-белые вылетят, то сразу начнутся очередные наезды на Станковича. К сожалению, все эти оценки очень ситуативны и зависят от конкретного результата. Пока нет в России стабильной команды. Может быть, кроме «Зенита», который завоевал уже всё-таки шесть титулов подряд. Остальные команды очень неустойчивы: и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак».

Деян Станкович globallookpress.com

— Станковича надо оставлять в «Спартаке» вне зависимости от итогового результата?

— Безусловно. Но «Спартак» лихорадит, очень резкие переходы после хорошего матча: после него следует неудача. Например, невнятная игра с «Рубином». Все эти перепада немного смущают.

— «Спартак» остаётся претендентом на чемпионство?

— Думаю, им достаточно тяжело будет. Оставшаяся дистанция весьма невелика. На мой взгляд, «Зенит» и «Краснодар» остаются главными фаворитами в борьбе за чемпионство. Остальным тяжеловато будут ликвидировать этот разрыв.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— «Спартаку» ещё тяжело конкурировать в борьбе за чемпионство из-за больших проблем в обороне.

— «Спартак» как и любая команда, претендующая на титул, должна быть быть сбалансированной. Но это проблема и «Динамо», и «Локомотива». В каком-то смысле «Зенит» и «Краснодар» сейчас лидируют, потому что у них в наибольшей степени защита и атака сбалансированы.

«Галактионов — лучший российский тренер»

— Александр Шикунов о «Краснодаре» говорил: «Ощущение, что они по-прежнему не умеют выигрывать решающие матчи. Два раза уступили в финале Кубка, в чемпионате не взяли золото».

— Не знаю позитивных или негативных качеств Мусаева. Но прошлый опыт и многое другое мне подсказывают, что при всех его заслугах и достижениях перед «Краснодаром», что он — не тренер команды, которая становится чемпионом. Мусаев даёт достаточно неплохие результаты, но они чуть-чуть не дотягивают до чемпионских. Должна быть какая-то харизма, мотивационные, тактические, стратегические аспекты. Помимо всего прочего чемпионство нужно заслужить. Не уверен, что сейчас Мусаев и его тренерский штаб уже находятся на том уровне, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. «Краснодар» — симпатичная команда с замечательным президентом. Но что-то им немного не хватает для покорения вершин. Возможно, какой-то психологический барьер есть. В этом смысле у «Зенита» более фундаментальная основа.

— У «Краснодара» нет менталитета победителя?

— Пожалуй, да. Ещё это формируется. Хотя, повторюсь, в 1995 году «Динамо» выиграло Кубок. И там у многих игроков не то что не было менталитета победителя, но и выступления на таком уровне. За то там командой руководил Константин Иванович Бесков. И высшие силы решили подарить ему трофей на финишной прямой его тренерской карьеры.

— А что скажите о «Локомотиве»?

— На мой взгляд, в этой команде работает лучший российский тренер. И если бы какие-то люди в клубе прислушивались к его советам…..В своё время Галактионов, кстати, и к работе в «Динамо» был близок. Если бы Галактионову не мешали бы работать, создали бы необходимые условия, то «Локомотив» бы уже в следующем году был бы претендентом на самые высшие титулы. Другие дело, что потеря таких системообразующих игроков как Глушенков и остальных создают Галактионову большие проблемы. Но он — отличный тренер.

— Казалось бы, что из «Локомотива» ушли такие лидеры, а Галактионов из молодёжи создал боеспособную команду.

— Да, он с минимум ресурсов…. У него скамейка и возможностей меньше, чем у остальных команд первой пятёрки. Безусловно, есть слабые звенья. Но в целом «Локомотив» очень интересен как тренерский проект.

— А почему лихорадит «Локомотив» после рестарта сезона?

— Когда другие команды понял, что «Локомотив» за соперник, к нему и по-другому стали относиться. И ясно, что молодым ребятам весь сезон сложно провести на одном и том же уровне. Возможно, где-то эйфория была. С тем же Батраковым. К сожалению, у нас некоторых футболистов очень быстро переоценивают, а потом все разочаровываются, потому что не могут сохранить уровень. А кто-то постепенно идёт. Вот тот же Гладышев — от него никто ничего не ждал, а он показывает неплохой уровень. Как это ни банально звучит, стабильность — основной признак мастерства. А в «Локомотиве» среди молодых ребят этой стабильности нет. И нет может быть такого «батьки» типа Лоськова.

— Баринов есть.

— Да. Но, возможно, может быть где-то в защите такого футболиста не хватает. Вратарь тоже неровно играет: может вытащить, но нет стабильности.

«Российскому футболу нужно брать примеры с Норвегии»

— Вы говорили, что Галактионову мешают. Проблема в руководстве «Локомотива»?

— Нет, я бы так не сказал, что мешают. Но совершенно очевидно, что финансовое положение — не такое хорошее. В «Локомотиве» действительно деньги считают и не могут позволить себе такие трансферы, как «Зенит» и «Спартак». В этом смысле у «Локо» более верный вектор: ставка на российских молодых футболистов.

— В «Локомотиве» россияне забили 27 голов в чемпионате.

— Да, это очень важный момент. Это гораздо более адекватное и перспективное восприятие в текущей ситуации, в условиях изоляции. При этом покупка иностранцев — это тоже не гарантия результата. «Локомотив» сейчас больше чем другие развивает российский футбол. Галактионов очень хорошо работает с молодёжью и находит правильные слова, нужно их как-то мотивировать. У нас были очень хорошие достижения: и Хомуха, и Колыванов выигрывали чемпионаты Европы среди юношей. Но вот потери футболистов в основном происходили в интервале с 18 до 22 лет, когда игроки получали свои первые контракты, считали, что их жизненная программа почти выполнена и снижали к себе требования, не развивались должным образом. А Галактионов подбрасывает в этом плане какие-то правильные поленья в этот костёр. Полагаю, что он — очень перспективный тренер, в том числе и для сборной России, его каким-то образом нужно поддержать.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— При правильном подходе Галактионов может и «Локомотив» чемпионом сделать?

— Безусловно. Во всяком случае если финансовая база будет конкурентной…..Могу привести пример из норвежского футбола. В своё время 10 лет подряд «Русенборг» участвовать в финальных этапах европейских турнирах. А сейчас «Буде-Глимт», команда, которая находится вообще за полярным кругом, вышла в полуфинал Лиги Европы. Вот пример, на который надо равняться. Я очень много по Норвегии ездил и разговаривал с руководителями, одним из главных тренеров. И они очень просто объясняют ситуацию с развитием: футболисты понимают, что они индивидуально, конечно, слабее ведущих европейских команд. Значит, что им можно противопоставить? Только коллективную игру и правильную организацию, мотивацию, самоотдачу и так далее. За счёт этого «Русенборг» играл очень неплохо и всех выносил, а теперь «Буде-Глимт» шороху наводит в европейских турнирах.

До недавнего времени у «Спартака», «Динамо», в каком-то смысле у «Локомотива» был очень слабый менеджмент. Поэтому, к сожалению, клубы развиваются не так, как надо. Российскому футболу нужно брать примеры с Норвегии и других скандинавских стран. Там очень грамотно всё разрисовано, очень хорошая селекция. Мы в своё время немецкий опыт изучали, тут уже совершенно другой уровень. А вот надо начинать брать всю систему подготовки, использовать норвежский, датский опыт. Тогда всё будет немного перспективнее.

— Какой потолок сегодняшнего «Локомотива»?

— «Локомотив» вряд ли будет в тройке, к сожалению. Но вы же, понимаете, в связи с тем, что сейчас нет мотивации участия в европейских кубках — нет разницы, какое место занять — четвёртое, пятое или шестое. Если «Локомотив» успешно выступит в Кубке, пройдёт «Ростов» и дальше, то это уже будет хорошим результатом для первого года с практически обновлённым составом. Считаю, что работа Галактионова должна получить положительную оценку.

— На победу в Кубке большие шансы.

— Не думаю, что… Кубок всё-таки тоже сложный турнир, где нужен менталитет победителя в решающих матчах. Пройти «Ростов», потом «Динамо» или «Спартак», а в финале обыграть ЦСКА или «Зенит» тяжело. Задача — подготовить команду и сыграть достойно. А уже там многое будет зависеть от везения. Вот «Динамо» выиграло при Бескове финал Кубка, а потом три или четыре раза проиграло. И Фомин, который до этого забивал все пенальти подряд, со «Спартаком» не забил в финале. Поэтому Кубок России — это тоже непредсказуемый турнир. От расположения небесных светил многое зависит. И если Галактионов и ребята заслужат трофей, то сверху им метафизические силы помогут.

«Личка — не тренер для чемпионства»

— По поводу «Динамо». В чём главная проблема команды?

— Прежде всего, на протяжении четверти века у «Динамо» был совершенно отвратительный менеджмент. И, к сожалению, московский клуб был примером того, как не надо управлять в футболе. Конечно, там эти метастазы в том или ином виде проявляются. Думаю, вся эта эйфория, признание Лички лучшим тренером прошлого сезона исказила объективную картину. Он, конечно, тоже не тренер для чемпионства. Личка может ставить красивую игру, которая будет приносить удовольствие. Но любой выдающийся тренер уж за два года защиту, конечно, бы сделал нормальную. Когда «Динамо» в последний раз было большим чемпионом, не в 1976 году, когда играли по однокруговой системе, а в 1963 году, тогда команда, насколько помню, пропустила всего 14 мячей. Тогда у «Динамо» была очень сбалансированная команда, которую Личке создать не удалось.

И проигранный матч с «Краснодаром» в прошлом сезоне уже должен был стать серьёзным звонком. Когда он выпускает на замену Паршивлюка в решающем матче при счёте 1:0 в пользу краснодарцев, а не человека, который может что-то созидать….Всё это показывало, что «Динамо» совершенно случайно вышло на этот уровень, выиграв какие-то безумные матчи у «Балтики», «Сочи». Но «Динамо» не воспользовалось действительно уникальным шансом. А футбольные боги за это мстят. Когда ты упускаешь такой шанс, то не стоит ждать, что каждый год будут тебе предоставляться такие шансы. В этом сезоне «Динамо» продолжило играть примерно в тот же футбол, что и играло в прошлом году. Но если в прошлом году Нгамалё какие-то голы забивал в добавленное время, спасал ситуацию, более заряженным был Бителло… Очень много ошибок по-прежнему допускают центральные защитники.

Марцел Личка globallookpress.com

В общем, команда не сделала необходимого шага вперёд, а оставаться на месте, когда твои конкуренты пытаются развиваться, это, значит, в такой ситуации уже сделать шаг назад. «Динамо» и в этом сезоне может в тройку попасть, чемпионом стать, Кубок выиграть при каких-то уникальных вариантах. Но в целом ментально и философски динамовцы моей любви не заслужили. Сделали покупки Артуро, Маухубо, но это несопоставимо с приобретениями «Зенита». Поэтому не совсем понятно, за счёт чего «Динамо» может высшие титулы завоевать. К сожалению, я пока вижу только некоторые негативные моменты. «Динамо» превратилось в очень хороший, развлекательный продукт. Бело-голубые прекрасно работают с медиа, болельщиками. Очень всё хорошо ориентировано, чтобы продавать развлечение. Но спортивная составляющая на этом фоне явно хромает.

— Стоит ли увольнять Личку при таких раскладах?

— Опять-таки всё будет зависеть от результатов. Вдруг Личка выиграет Кубок. Выполнит условия контракта, тогда не будет оснований его увольнять. Но думаю, что в руководстве уже поняли, что с этим тренером новых высот не добиться. Но вдруг, если расположение небесных светил будет позитивным, «Динамо» выиграет Кубок спустя 30 лет. И тогда все скажут, что всё было правильно. Но в московском клубе менялись десятки тренеров за четверть века и ничего не было выиграно. Если бы в «Динамо» пришёл Галактионов с контрактом на пять и возможностью спокойно работать, считаю, что это было бы правильным шагом. А если это будет предположим второе пришествие Черчесова, то маловероятно, что в перспективе это будет какая-то чемпионская команда. Такой вариант может дать какой-то временный результата. Но с точки зрения долгосрочного строительства не думаю, что что-то там изменится.

— Вариант с Карпиным ещё называли в СМИ.

— Я его не знаю близко, но знаю его хорошие черты. Считаю, что Карпин был бы хорошим администратором и, возможно, даже президентом РФС. Он знает все российские болячки, сам играл в футбол. У него очень хорошие менеджерские качества. Карпин — хороший мотиватор. Не сомневаюсь ни в коем случае в каких-то его тренерских способностях. Но если брать развилку тренер-менеджер, то Карпин скорее может стать большим менеджером, чем большим тренером. Так что, может быть, Валерию стоит попробовать себя по линии менеджера. Возможно, президентом какого-то клуба. Он же уже был генеральным директором в «Спартаке», но тогда совмещал с работой тренером. Но Дюков, например, президент РФС и глава «Газпром нефть» — огромной корпорации, это требует работы 24/7. И делегирование своих функций Митрафанову или ещё кому-то — это всё-таки валиативное решение.

— Так что делать «Динамо»?

— А если «Динамо» рассчитывает становится клубом, как в начале второй половины XX века, нужен Галактионов или какой-то молодой российский амбициозный тренер. Но не думаю, что руководство «Динамо» на этой пойдёт. Я говорил после матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне, что многие болельщики уже не дождутся уже следующего чемпионства и, к сожалению, оказался прав. Заведующий кафедры в «плешке», большой болельщик «Динамо» и мой друг умер, Вячеслав Добрынин ушёл. Есть и другие. К сожалению, уже несколько поколений болельщиков «Динамо» не видели чемпионства. И если такая политика будет продолжаться, то и не увидят, потому что клуб сейчас рассматривается своими руководителями как развлекательный проект, а не спортивный.

— По поводу ЦСКА. Как вам армейцы при Николиче?

— К сожалению, уже миновали их лучшие годы, у ЦСКА были все условия, в том числе и очень хорошие финансовые возможности. Плюс харизматичный тренер Газзаев, который добивался больших результатов. Связка Гинер-Газзаев в своё время неплохо сработала, ЦСКА брал первые места, выиграл Кубок УЕФА. А сейчас возможностей стало меньше. И Гинер уже, видимо, понимает, что в нынешних условиях реализовать свою мечту о победе в Лиге чемпионов, уже нереально. При этом какой-то достойный уровень поддерживается.

Николич, конечно, тренер более высокой квалификации, чем Личка, и, возможно, более стабильный, чем Станкович. Пожалуй, даже из всех нынешних иностранных тренеров в РПЛ наиболее квалифицированный. Поэтому в ЦСКА какими-то не столь большими возможностями пользуются достаточно рационально. Но уже ясно, что сейчас это команда для внутреннего лидерства, а не команда, которая могла бы претендовать на какие-то международные трофеи. И за чемпионство им будет бороться очень тяжело, за третье, четвертое, пятое место будут бороться армейцы. Как и «Спартак» с «Динамо». Это сейчас команды примерно одного уровня. Да и «Краснодар» тоже. Но в силу того, что краснодарцам удалось без особой потери очков пройти какие-то этапы, тем более что сейчас над командой и Кубок не весит…То есть, краснодарцы выходят на эту финишную прямую с определённой форой. Но ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», на мой взгляд, ничем «Краснодару» не уступают.

«Ситуация в "Химках" произошла из-за системы лицензирования РФС»

— Ещё хотелось бы обсудить «Химки». Ситуация со сменой тренеров в подмосковной команде, задолженностью перед игроками.

— Совершенно ясно, что в менеджменте были допущены серьёзные ошибки. Полагаю, что РПЛ сейчас будет разбираться. Изначально Алаев правильно увидел, поставил диагноз в плохом менеджменте. Но система лицензирования сейчас такова, что накапливаются эти долги. На это порой сквозь пальцы смотрят. И клуб в новый сезон вступает со старыми долгами, а дальше они нарастают. Каким-то манипулированием удаётся по несколько месяцев зарплату не платить, понимая, что рано или поздно игроки через суд себе зарплату получат. Но в целом эта ситуация совсем печальная.

И это всё происходит из-за этой системы лицензирования РФС. Из года в год она не совершенствуется. Более того, я знаю конкретные фамилии, одного из моих учеников исключили из апелляционного комитета РФС по лицензированию . Работают там не профессионалы, действуют по принципу «чего изволите», и финансовые требования не выполняются. В результате такие клубы, как «Крылья»….Уже с начала века тянется эта вся история. У «Ростова» в определённые годы были проблемы, когда ситуацию можно было более резко исправлять. И сейчас губернатор Самарской области начал разбираться с «Крыльями», удивляется. А эта история в Самаре уже длится десятилетиями.

То же самое с «Химками», в конце концов они превратились в хроника, потому что, видимо, у основного инвестора появились какие-то проблемы. И как следствие, конечно, приходится теперь приходится решать проблему хирургическим методом, вводя внешнее управление. Но если ничего не будет сделано с точки зрения лицензирования, такие ситуации будут возникать и дальше.

«Химки» — «Зенит» globallookpress.com

— Получается, что у нас много команд погибает из-за системы лицензирования РФС. И в их числе могут оказаться и «Химки».

— Если вовремя отрезать какие-то ненужные опухали, то можно, тем самым, спасти. Это просто надо вовремя делать. А то может всё перейти на другие стадии. А там в «Химках» или «Крыльях» уже почти всё сгнило, и клубы с этой гнилью играли. Надо вовремя выявлять эти случаи и исправлять.

— А ситуация с «Крыльями Советов» и 36 млн — касается того, о чём вы говорили?

— Cейчас уже ситуация такая, что либо на кладбище, либо надо спасать, делать какие-то вливания. Губернатор действительно возмущён, поскольку эти деньги могли бы пойти на образование, медицину, социальные проекты. А он должен гасить какие-то долги, которые копились на протяжении двух десятилетий. Поэтому его можно понять. Там есть дыра, которая должна была быть закрыта в своё время за счёт процедуры лицензирования. Пока не были бы закрыты долги — клуб не должен был быть допущен к соревнованиям. Если ты участвуешь в РПЛ, то будь добр отвечай тем правилам, за которые сами проголосовали, в том числе за процедуру лицензирования. Она, между прочим, уже действует более 30 лет. И до сих пор в виду того, что любую систему реализуют люди…..Если работают не профессионалы, которые не хотят что-то видеть, то тогда, конечно, можно закрыть глаза. При отлаженной работе механизма таких казусов, как с «Крыльями» и «Химками» не было бы.

Календарь и таблица РПЛ

— Ещё проблема «Крыльев» — постоянное обсуждение увольнения Осинькина.

— Безусловно, любая такая ситуация нервирует игроков. С другой стороны, она и сплачивает, когда люди видят какую-то несправедливость.

«Алаев сработал как кризисный менеджер достаточно грамотно»

— Один из последних вопросов. Что думаете о зоне вылета?

— «Факелу» и «Оренбургу» трудно будет попасть даже в стыковые матчи и избежать прямого вылета. У «Пари НН» всё-таки достаточно конкурентоспособная команда и имеет определённую фору в несколько очков. Мне представляется, что это клуб, махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» решат свои задачи.

— Ну и «Химки» получается.

— Естественно, если вдруг опять конфликт не разгорится. Алаев каким-то образом сработал как кризисный менеджер достаточно грамотно. Он нашёл проблему в менеджменте, ввёл внешнее управление, авансирование из будущих доходов. Тем самым, он эту проблему решил. Это показывает его с очень положительной стороны.

— Какие главные проблемы в российском футболе прямо сейчас?

— Мне представляется, что РФС при том, что РПЛ и Первая лига действительно выполняют свою функцию и работают вполне себе достойно. А РФС как некая громоздкая, бюрократическая, во многом декоративная организация — к сожалению, и при этом достаточно давно утратила свою ведущую роль в развитии российского футбола. Весьма посредственно развивается региональный футбол, не даёт выхлопа, потому что межрегиональные соревнования превратились во многом превратились в выставочные мероприятия. Региональные федерации не работают, они — бедные.

С массовым футболом у нас по-прежнему большие проблемы. РФС — архаичная застойная организация. В футбольном союзе сейчас система «свой-чужой». Профессионализм сейчас не самый главный критерий, по которому формируется сейчас структура управления в российском футболе.