26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому в преддверии 26-го тура чемпионата России дали два прекрасных полузащитника прошлых лет Валерий Есипов и Игорь Корнеев.

— легенда волгоградского «Ротора», где провел 349 матчей и забил с позиции крайнего хавбека 83 гола. Непродолжительное время выступал за «Факел», киевское «Динамо», а завершал карьеру в подмосковном «Сатурне». Член клуба «100 российских бомбардиров», семь раз входил в список «33 лучших» игроков сезона. Дважды серебряный призер чемпионата России. Тренировал ряд клубов второго дивизиона, которые дважды выводил в ФНЛ.

Игорь Корнеев — лучший футболист, чемпион и обладатель Кубка в последнем сезоне Советского Союза (1991). Воспитанник «Спартака», за который так и не провел ни одного матча. В ЦСКА — 144 игры (48 голов), затем в «Эспаньоле» — 73 (21), «Барселоне» — 12 (1), «Херенвене» — 36 (7), «Фейеноорде» — 77 (20). Победитель Кубка УЕФА, чемпион Голландии и бронзовый призер Евро-2008 в качестве тренера сборной России.

— За пять туров до финиша о каком числе соискателей «золота» говорим — два, три?

Валерий Есипов: «Спартак» рассматриваю, поэтому три. Но что восемь потерянных очков с «Ахматом», «Рубином» и Махачкалой ему аукнутся, это наверняка. Добавьте их, и получится 58, ну пусть даже 56 — и уже сегодня шли бы на первом месте.

Игорь Корнеев: Три — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

— А если оценить шансы в процентах?

В.Е.: «Зенит» — 50, «Краснодар» — 30, «Спартак» — 20.

И.К.: Оценю все же более реальное противостояние «Краснодара» и «Зенита» — 40/60.

— В низах, по-вашему, чем все закончится?

В.Е.: «Факел» и «Оренбург» обречены. В переходных сыграют «Парии НН» и «Химки», где ситуация, как известно, не самая благоприятная. А «Ахмат» исправно берет свои очки, поэтому избежит зоны риска.

И.К.: «Факел» точно главный претендент на выбывание! «Оренбург» ожил и может вылезти из зоны прямого вылета. Непростая ситуация у «Пари НН», исходя из последних результатов. «Химки» же вряд ли пройдут лицензирование, поэтому их выносим за скобки со знаком «минус». Но пока «Ахмат» в этой зоне, так что вся борьба еще впереди.

Сергей Семак и Игорь Корнеев globallookpress.com

— Известный в прошлом арбитр, а ныне популярный блогер Игорь Федотов назвал минувший тур худшим в плане судейства. Сказались маленькие каникулы для лучших представителей Фемиды, или что-то еще?

В.Е.: Конечно, уровень судей разнится — есть топ и все остальные. Но я бы заострил внимание на другом — идентичные моменты, а трактовка разная. В динамике вообще многие нарушения не видны, но потом останавливают, оказывается пенальти. Ездили тут амбассадорами на матчи сборной, судьи тоже были в составе. Вот обсуждали эпизод, когда один игрок подпрыгивает, а другой подсаживается под него и получает локтем по лицу, волей-неволей. И вот здесь все судится по разному — от фола против подсевшего, до красной выпрыгнувшему.

Вспомните наши годы. Представьте себе мое противостояние в воздухе с Витей Онопко. В любом случае я в его руку головой ударюсь. И что, никто не виноват. А сейчас руки быстрее за спину, стоят в штрафной, как столбы, всего боятся. Или возьмем пенальти в пользу «Амкара» и «Крыльев» из-за едва заметных касаний. Конечно, без VAR такие бы в жизни не поставили. Приведу еще один недавний пример. «Локомотив» забивает второй мяч «Динамо», вроде бы чистый офсайд. Но после всех просмотров оказывается, что последним мяча коснулся защитник. То есть, система реально многое исправляет. Но идет ли это изучение под микроскопом на пользу собственно игре? Искусственно все это, не по-футбольному. Футбол хорош, если судью вообще ни видно, когда он не мешает играть.

И.К.: Представители судейского корпуса окончательно запутали всю футбольную общественность! Чем дальше, тем менее понятны их взгляды и критерии в одинаковых эпизодах на поле. Полный бардак!

— Руку игрока «Ахмата» в Краснодаре вряд ли бы кто без VAR разглядел. Ну, где он и где дух футбола?

В.Е.: VAR, конечно, затягивает. Не говорю что надо жить, как раньше, но необходимо прийти к чему-то более совершенному. Мне вот непонятен момент с определением «вне игры», когда игроки на одной линии, но у атакующего корпус чуть впереди. Нам всегда, как разъясняли? При прочих равных решение должно приниматься в пользу нападающего. А тут судят и кисть чуть выставленную, и локоть, и даже ногти на пальцах. Это — бред. Смотрите только по ногам. Если на одной линии, офсайда нет. Тогда и времени столько терять не будем. Позволяет же ФИФА экспериментировать отдельным странам. Вот пусть и нам дадут, тем более при нынешней изоляции. А с этими варовскими паузами теряется динамика, по ходу игры у болельщиков пропадает интерес к футболу.

И.К.: VAR должен был стать помощником, но слишком часто оказывается орудием беспредела!

Валерий Есипов и Дмитрий Аленичев globallookpress.com

— Отдельно рассмотрим четыре самые любопытные гипотетически персональные дуэли предстоящих матчей: Шумахов — Кордоба, Бальбуэна — Гонда, Осипенко — Воробьев, Барко — Кисляк. Какая наиболее интригующая, по-вашему?

В.Е.: Скажу, что первая самая предсказуемая для меня — Кордобу сегодня не сдержать никому. На протяжении уже нескольких лет это объективно лучший нападающий РПЛ. А сейчас вообще в отменной форме. И на командные действия его отсутствие или присутствие влияет категорическим образом. «Краснодар» с ним меняет лицо, как новогоднюю маску.

И.К.: Барко-Кисляк. Ключевое противостояние в центре поля в главном матче тура.

— И о погоде. С «+27» до минусовых, возможно, отметок похолодает в Москве к выходным. На кого и как это повлияет?

В.Е.: Да никак. В «Динамо», «Зените», «Спартаке», ЦСКА собраны мастера, большинство из которых в России уже не первый год. Ко всему привыкли, даже к таким катаклизмам. Латиноамериканцы, в том числе.

И.К.: Думаю, что это не окажет существенного влияния на качество матчей в предстоящем туре.

«Динамо» Мх — «Краснодар»

Махачкала. 25 апреля. 19:30 мск

— После феерической победы над «Спартаком» махачкалинцы очень бледно выглядели в Оренбурге. Все оставили на «Лукойл арене»?

В.Е.: Эмоциональный выплеск очень сильный был, сто процентов. Даже можно посмотреть на Биджиева, как он разговаривал в раздевалке. Понятно, успех периферийной команды в гостях у «Спартака» дорого стоил и немалой ценой дался. Поэтому в Оренбурге и не хватило эмоций.

И.К.: Махачкалинцы ничего не оставила на арене «Спартака», просто так сложился матч с «Оренбургом», который шаг за шагом выбирается из очень сложной ситуации в таблице, играя хорошо с прямыми конкурентами. Махачкала старается в каждом матче, может как выиграть у любого соперника, так и проиграть.

— Голы какие-то очень простые пропустили. Разве это похоже на команду Хасана Биджиева?

В.Е.: Биджиев, Гаджи Муслимыч (Гаджиев) — руководство, тренерский штаб Махачкалы многое прошли, знают в футболе все. Но вот такие моменты преодолеть не под силу даже им, при всей выстроенности общекомандных действий в обороне. А здесь и впрямь — какая-то непозволительная роскошь, не помню таких сбоев. В целом не хватило и азарта, и строгости, чтобы увезти очки из «Оренбурга».

И.К.: Это одна из проблем, над которыми, уверен, тренерский штаб усиленно работает. Очень часто сами себе привозят голы. Думаю, что сейчас сыграют с тремя центральными защитниками, но ожидая свои моменты, где они смогут укусить «Краснодар».

— Краснодарцы вновь «побежали» с «Ахматом» после «Зенита». Или это видимость на фоне противника иного уровня?

В.Е.: Каждый играет так, как позволяет противник. К тому же краснодарцы прекрасно понимали, что если здесь терять очки, то о чемпионстве можно забыть.

И.К.: Они никуда не побежали до тех пор, пока «Ахмат» контролировал игру. Но потом почему-то перестал играть, чем «Краснодар» и воспользовался.

— Джон Кордоба просто утащил на спине своего визави, когда забивал первый мяч. Не стоит капитану махачкалинцев Идару Шумахову приклеиться к колумбийцу на все 90 минут?

В.Е.: Тут вариативно. Тренеры же просматривают его действия перед игрой, значит должны знать, где сыграть с ним более плотно, где наоборот оставить зазор. Но он очень мощный. К тому же не бегает по бровкам, а всегда в створе и движется к воротам по кратчайшему расстоянию. Очень тяжело с ним, конечно, — заряженность на гол сумасшедшая.

И.К.: Джон — топ-нападающий, он любит когда кто-то к нему приклеивается, где он легко может развернуться. Против него надо играть плотно, и действовать в момент приёма мяча. Также, не выпускать его из виду. Но это очень сложно, нужна страховка партнёров.

Джон Кордоба globallookpress.com

— В первом круге «Краснодар» не смог распечатать ворота Махачкалы (0:0). Забыть ту игру, или наоборот вспомнить все?

В.Е.: Не надо вспоминать то, что было, смотреть — только вперед. После игры футболочку снял, и забыл о ней. Эта информация вообще ни уму, ни сердцу. Другие стартовые составы, иное состояние игроков, напряжение и вовлеченность несравнимые со стартом сезона. У «Краснодара» вторая подряд попытка стать чемпионом. Год назад в последнем туре он принимал «Динамо», как помните, уже потеряв шансы на первое место. И победил, что позволило «Зениту» вылезти из-за их спин и вновь стать чемпионом. Теперь нужно не допустить прошлогодних ошибок, но, боюсь, они будут.

И.К.: Надо забыть ту игру и действовать от своей стратегии на сегодняшний день.

— Отбывший дисквалификацию Александр Черников вернется, или в старте останется забивший на той неделе Пина Ленини?

В.Е.: Есть хорошая поговорка — победный состав не меняют. Но у тренеров свое видение, может схему чуть подкорректируют, чтобы нашлось место обоим.

И.К.: Черников на голову сильнее Ленини, но мне почему-то кажется, что они выйдут вместе с первых минут.

Прогнозы и ставки на матч «Динамо» Мх — «Краснодар»

— Ваш прогноз?

В.Е.: Открытой игра не будет, поскольку хозяева выстроят эшелонированную оборону, а «Краснодару» иногда тяжело приходится преодолевать ее в позиционной атаке. Поставлю все же на 1:2 в пользу гостей.

И.К.: Ничья.

«Динамо» М — «Зенит»

Москва. 26 апреля. 14:00 мск

— В отличие от кубкового матча с ЦСКА (0:0), динамовцы здорово прибавили во втором тайме против «Рубина» (3:1). Где собака зарыта?

В.Е.: Наложилось на не лучшее физическое состояние «Рубина». Вообще «Динамо» этой весной обычно проседает во второй половине, что мы и увидели с ЦСКА.

И.К.: Собака зарыта в нестабильности игры «Динамо» в целом, и не только в этом сезоне. Большая разница в качестве между защитной линией и линией атаки в пользу последней.

— Хорхе Карраскаль не играл из-за угрозы дисквалификации. Довольно неожиданное, согласитесь, для нашего чемпионата решение?

В.Е.: Безусловно. И надо учесть, что это совсем другой сегодня игрок по сравнению с его армейским периодом карьеры. Определяющий. В ЦСКА просто брал мяч, пытался обыгрывать всех подряд, и все время терял. Здесь разумный оправданный обыгрыш совмещает с командными действиями. Ну, поберегли и, выходит, не прогадали.

И.К.: Видимо, тренер посчитал такое решение правильным, отдавая приоритет субботнему матчу. Это его право.

— Марцел Личка постоянно требует высокий темп, но сила в движении пока работает как-то не очень?

В.Е.: Как я уже сказал, за превосходными первыми таймами с обилием моментов следуют провалы во вторых. Все это выглядит очень странно, особенно если вспомнить прошлый сезон, когда динамовцы понабили кучу мячей в концовках. Благодаря этому и стояли в шаге от чемпионства. Что происходит сегодня, остается только гадать. Но налицо некая разбалансированность. Одна игра — случайность, две — совпадение, три — уже закономерность.

И.К.: Да, это непросто, выдержать такой темп игры без должной физической подготовки. Хотя требования тренера вполне понятны.

— И с концентрацией внимания что делать, дабы не получать гол через минуту после забитого?

В.Е.: А это у них всегда было. Вообще свойственно командам Лички. Но он делает крен в пользу атаки, хоть не скучно смотреть.

И.К.: Дело не только в концентрации, но и в качестве имеющихся у «Динамо» защитников, а оно реально низкое. Даже опытный Бальбуэна уже жёстко и давно не соответствует проекту.

— Уже шесть игроков исполняли у динамовцев пенальти в этом чемпионате. Нет ощущения какого-то хаоса?

В.Е.: Я в этом плане сторонник стабильности. Должно быть два штатных пенальтиста, не больше. И не надо их дергать. Ну, не забил Фомин однажды, ничего страшного. А вот эта чехарда и впрямь вносит сумятицу. Все помнят Олега Веретенникова, одного из лучших российских бомбардиров за всю всю историю. Он все пенальти забивал, но не реализовал самый главный в своей жизни — как раз против «Динамо» в финале Кубка на 119-й минуте. Тогда там работал Константин Иваныч (Бесков), и мы проиграли его пионеротряду в послематчевой серии. Но! Олег спокойно пошел бить еще раз, и пробил Сметанина через руки. Увы, «Ротору» это не помогло. Все это я к тому, что надо доверять людям, и тогда они будут верить в себя. Та же ситуация с вратарями. Нельзя менять их, как перчатки после одной ошибки.

И.К.: Конечно, хаос налицо. В команде должен быть главный пенальтист, плюс второй номер.

— Диего Ласкальт не произвел особого впечатления в предыдущем матче. Ждать появления Луиса Чавеса или Александра Кутицкого?

В.Е.: Думаю, Чавес выйдет с первых минут. Его дальний удар может стать палочкой-выручалочкой против такой плотной обороны.

И.К.: Возможно возвращение Чавеса, по поводу Кутицкого нет такой уверенности.

— Ярослав Гладышев становится главной ударной силой «Динамо»?

В.Е.: Я бы не торопился со столь категоричными выводами. Тюкавина полноценно он не заменил, и вряд ли заменит. Вот Костя определяющий — с ним и без него это две разные команды.

И.К.: Мне очень нравится этот игрок! Ему чуть не хватает внутренней уверенности в себе и того чувства мяча, которое бы могло осуществить его самые смелые мысли. Но у него большой потенциал.

— Через два дня динамовцам играть со «Спартаком» на Кубок. Наложит отпечаток?

В.Е.: Не думаю. Слишком статусная игра, чтобы думать о другой. Если и будут изменения в составе, то не глобальные. А беречь силы точно никто не станет.

И.К.: Не думаю, что наложит. И «Зениту» играть. Все находятся в одинаковых условиях.

— Оффтоп. Личка приглашает Томаса Мюллера из «Баварии». Неужели реально?

В.Е.: Российский футбол настолько непредсказуем во всех отношениях, что всякое возможно. Мы помним 11 португальцев, звезд первой величины, в «Динамо» при Федорычеве. Помним «Анжи», где играли футболисты мегауровня. Кто-то верил, что возможно привезти Это'О, или Роберто Карлоса? Но привезли. Пусть проект был скоротечным, но деньги позволили собрать такую сумасшедшую компанию. Появлению Мюллера ничуть не удивлюсь. В конце концов, не Герд Мюллер — вот ему бы удивился. Если серьезно, за приглашение таких опытных, мудрых и титулованных игроков обеими руками.

И.К.: Конечно, нереально. Мюллер не приедет в Россию.

— «Зенит» одержал натужную победу над «Химками» (1:0). Экономили силы перед выездом в Москву?

В.Е.: Нет. Мы в Волгограде тоже оказывались в ситуации, когда клуб стоял на грани развала, деньги не платили. Но все выходили и бились за счет характера. То же самое сейчас в «Химках». Захотели себя показать в таком матче, дали серьезный бой. Другое дело, надолго ли эта вспышка. Ведь когда выложился без остатка, сыграл вроде бы достойно, а результата все равно не добился, это может лечь камнем на душу.

И.К.: «Зенит» не экономил силы, просто забили всего один гол из кучи созданных моментов. Иногда бывают такие матчи.

— Но всего три удара в створ ворот «Химок» за весь матч!

В.Е.: «Зенит» на таких невских волнах, что его может швырять из стороны в сторону. Вспомните два домашних поражение от «Крыльев» и «Акрона» в конце прошлого года. Сейчас без системообразующего Клаудиньо питерцам надо быть еще более внимательными к таким соперникам. С «Химками» на классе прокатило.

И.К.: При этом моментов хватало. Количество ударов в створ — не всегда объективный показатель преимущества.

— Едва воспрянувший духом Андрей Мостовой выглядел заметно хуже, чем с «Краснодаром». После хорошей игры плохая при его нестабильности и наоборот?

В.Е.: Мне этот игрок сильно импонирует, но человек настроения. Вообще пройти весь сезон на одном уровне без взлетов и падений мало кому удается. Потом «Зенит» перестраивается на ходу, и таким созидателям, как Мостовой или Глушенков, это тяжело дается. Вспомните, как Максим начал, и что было потом, даже с учетом травмы.

И.К.: Мостовой всегда супермотивирован и отдаёт себя максимально на поле! Чего ему действительно не хватает, это постоянно играть, но здесь больше связано с огромной конкуренцией.

— Могут быть неожиданности в виде Матео Кассьеры в старте и раннего выхода на замену Александра Соболева?

В.Е.: Да Семак может всех удивить, и сыграть в два центральных нападающих. Соболев в последнее время очень хорошо выглядит, может и в старте выйти, пободаться наверху с высокими защитниками «Динамо».

И.К.: Не думаю, что будут неожиданности. Лусиано начнёт в старте.

— Страхиня Эракович и Густаво Мантуан, очевидно, вернутся на привычные позиции в обороне?

В.Е.: Без сомнений, оба будут играть в стартовом составе.

И.К.: 100% так и будет.

— Андрей Аршавин сказал, что если «Зенит» обыграет «Динамо», быть ему чемпионом...

В.Е.: Хоть и отдаю по большому счету предпочтение «Зениту», думаю, все будет решаться в последних турах. Субботняя победа может лишь приблизить команду к заветной цели, тем более что «Краснодар» пока впереди. Пять туров — это очень много.

И.К.: Соглашусь с Андреем, «Зенит» по-прежнему фаворит номер один, несмотря на разницу в очках с «Краснодаром».

— «Зенит» наверняка попытается сыграть первым номером. «Динамо» возражать не станет?

В.Е.: Динамовцы хорошо выходят в атаку. Мячом «Зенит» будет владеть безраздельно, но хозяева на встречных курсах попытаются его поймать, подкараулить ошибку в перманентном перекатывании.

И.К.: «Зенит» всегда играет первым номером, и в этом матче, понятно, себе не изменит. «Динамо» будет играть в свою контригру.

— Лусиано Гонду как только не забивал в этом году — в быстром прорыве, на добивание, головой и даже коленом. Сумеет Матье Бальбуэна сотоварищи сдержать стремительно ворвавшегося в РПЛ аргентинца?

В.Е.: Думаю, что именно его смогут нейтрализовать. Но там есть большая группа игроков, вырывающаяся на ударные позиции из глубины и с флангов.

И.К.: Думаю, что Бальбуэне будет очень тяжело справиться, особенно если его не будут страховать. Но противостояние видится интересным.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— А в целом бело-голубые совладают с сине-бело-голубыми?

В.Е.: Мне представляется так, что первый тайм выдастся очень энергозатратным для «Динамо». Постоянно отнимать мяч тяжело. Во втором пойдут ошибки, чем «Зенит» и воспользуется — 1:3.

И.К.: В этой игре бесспорный фаворит «Зенит». Да, в каких-то моментах будет непросто, но три очка гости возьмут.

«Ростов» — «Локомотив»

Ростов-на-Дону. 26 апреля. 16:30 мск

— Генеральная репетиция перед полуфинальным кубковым поединком этих же команд, который состоится через три дня. Попытаются спутать карты друг другу?

В.Е.: Может быть. Здесь будет игра тренеров.

И.К.: Нет, никто об этом и думать не будет. Просто попытаются играть от себя, а там, как получится.

— Иван Комаров и, что важнее, Егор Голенков не сыграют за «Ростов» из-за перебора карточек. Восполнимые потери?

В.Е.: Ну, конечно. Тем более, и сама схема у ростовчан меняется от матча матчу, в зависимости от соперника и собственных сил, подбора игроков на данный момент. Там только один человек был незаменим — Валерий Георгиевич (Карпин).

И.К.: Да, восполнимые, хотя эти два игрока часто делают разницу на поле. Их будет не хватать.

— Не понятно, успеет ли восстановиться после сотрясения мозга голкипер Рустам Яктимов. Стоит его поберечь в любом случае?

В.Е.: Думаю, да.

И.К.: Конечно, стоит поберечь. Здоровье — прежде всего!

— Константин Кучаев забил первый мяч в чемпионате. Возьмет на себя лидерские функции в центре поля?

В.Е.: По одной игре, одному голу делать такие выводы чрезмерно. Лидер должен доказывать в каждом матче, что он лидер — на протяжении сезона, нескольких лет. Только так! Да, хороший игрок, но несколько переоцененный.

И.К.: Я пока не увидел, что Кучаев играет, как лидер. Но видно, что постепенно прибавляет с каждой игрой.

— Ростовчане без турнирной мотивации играют, как бог на душу положит. В субботу увидим их уверенными воронежского образца (победа — 2:0), или грозненского (поражение — 1:2)?

В.Е.: Еще раз скажу, уход Карпина — ключевой момент. Он был не просто тренером, а душой коллектива. Каким бы ни был помощник, даже знающий все схемы и наработки, иногда важнее всех этих тактических, логистических чертежей человеческий разговор. Просто подойти к игроку и поговорить с ним по-свойски, по-отечески. Способен ли испанец на это в наших условиях? Сомневаюсь.

И.К.: «Ростов» очень сложно прогнозировать. Слишком много зависит от реализации собственных созданных моментов и также множественных упущений в обороне.

— «Локомотив» тоже изрядно лихорадит в чемпионате. Все мысли о Кубке?

В.Е.: Наверняка. «Локомотив» сто процентов заточен сейчас на кубковый турнир. Если возьмут трофей, любое приличное место в чемпионате станет приятным бонусом, не более того.

И.К.: Конечно, Кубок для них приоритет, хотя и не принято говорить об этом.

— У «Локо» объективно нет шансов даже на «тройку». Пятое место им нужно?

В.Е.: Премии никто не отменял.

И.К.: Задачи были озвучены другие перед началом сезона, остался только Кубок. Конечно, пятое место никому не нужно.

— Дмитрий Баринов возвращается после дисквалификации, но есть проблемы со здоровьем у Алексея Батракова и Данилы Годяева. Не станут ими рисковать?

В.Е.: Батракова будут сохранять, поскольку он молодой, да ранний. В свои 19 уже дядька — и на поле, и в раздевалке. А еще он такой, как джокей на скачках — знает, где притормозить, а где рвануть во весь опор.

И.К.: Баринов — это хорошая новость для «Локо». Что касается Батракова и Годяева, то ими лучше не рисковать.

— На втором этаже Дмитрий Воробьев не сможет чувствовать себя так вольготно при 190-сантиметровом Максиме Осипенко?

В.Е.: Осипенко достаточно часто допускает позиционные ошибки. И дело как раз не в росте, а в выборе позиции. В любом варианте игрок атаки всегда совершает действие первым. Защитник лишь реагирует, пытаясь купировать эти действия. Поэтому у юркого Воробьева при хороших передачах с флангов и на стандартах есть все шансы забить снова.

И.К.: Здесь не поспорить, тем более Максима будет страховать Сако.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Кто возьмет верх в этом теневом поединке и кто в кубковом противостоянии?

В.Е.: Здесь поставлю на боевую ничью — 1:1. А в Кубке дальше пройдет «Локо».

И.К.: Здесь 50/50, и в Кубке тоже нет фаворита.

«Спартак» — ЦСКА

Москва. 26 апреля. 19:00 мск

— «Спартак» не проигрывает армейцам в шести последних матчах. Кто фаворит в дерби всея Руси на сей раз?

В.Е.: Меня всегда настораживают эти старые песни. Рано или поздно они заканчиваются. Да, отдаю предпочтение «Спартаку», но безо всякой оглядки на прошлое. При всей строгости армейцев в обороне, красно-белые сегодня все-таки чуточку сильнее, если брать все звенья. Много голов не будет, спрогнозирую счет — 1:0.

И.К.: То, как команды подходят к этой игре, ЦСКА выглядит более стабильным оппонентом. Мне кажется, что армейцы должны начать менять статистику противостояний.

— «Спартак» устроит ничья, дабы сохранить третью строчку?

В.Е.: Поскольку я, как уже сказал, по-прежнему рассматриваю его претендентом на «золото» (а главное они сами себя таковыми рассматривают), об игре на ничью речи быть не может. И вообще думать об этом, значит обречь себя на поражение. Нет, спартаковцы все еще мечтают о первом месте.

И.К.: Если «Спартак» сыграет вничью, то и шансы на чемпионство исчезнут! Третье место они точно не хотят.

— Матч первого круга («Спартак» победил — 2:0) запомнился дракой стенка на стенку с тремя удалениями. Вновь полыхнет?

В.Е.: Конечно, это дерби, аншлаговая игра! Антураж и на трибунах будет соответствующим, со всеми вытекающими. Болельщики погонят своих вперед, эмоциональный заряд перекинется на поле, и страсти вновь закипят.

И.К.: Если судья будет справляться, то не должно полыхнуть. Но это будет очень непростой матч для арбитра.

— Даниил Денисов вернется в состав после пропущенного в Самаре матча?

В.Е.: Будет играть.

И.К.: Да. Уверен, несмотря ни на что, Станковича радует такая возможность.

— Хесуса Медины не было уже даже в заявке. Вариантов в обороне немного?

В.Е.: После того незабитого пенальти его зачехлили. Но Станкович знает, что делает.

И.К.: Тот случай, который оказался сюрпризом для тренера по факту, что игрок без разрешения взял мяч, такое развитие ситуации предопределил. Я думаю, что Медина больше не сыграет в этом сезоне. И в обороне действительно не много хороших опций.

— Понимаете, что происходит с лучшим бомбардиром Лиги Манфредом Угальде — то играет, то нет?

В.Е.: Угальде по осени и сегодня — два разных игрока. Тогда выглядел здорово, начал отрабатывать финансовые вложения. Сейчас залихорадило. Потерял вдруг уверенность, не знаю уж почему. Тренеру не надо играть в казино, думать, выпадет ли стрит-флэш на сей раз. Гадать стрельнет игрок, или нет — неблагодарное дело. У футболиста есть своя планка, ниже которой он опускаться не должен. И Станкович видит все это в тренировочном процессе, насколько футболист готов. Отсюда — такие решения.

И.К.: Ничего не происходит, это нормально. С чего вдруг какие-то завышенные ожидания по его поводу?!

Манфред Угальде globallookpress.com

— Нет ощущения, что после хорошего отрезка стал сдавать Наиль Умяров?

В.Е.: Думаю, нет. А пенальти, который привез с «Акроном», так он смешной.

И.К.: Нет таких ощущений, он достаточно стабилен в своей игре.

— Илья Помазун пропустил от «Акрона» в ближний угол. Потеря Александра Максименко может сыграть ключевую роль?

В.Е.: Хороший удар был и видно, что он коснулся руками. Все говорят, раз в ближний запустил, — виноват. А там не запускал — сброс и сразу удар. Трудно взять. Илья — приличный вратарь. Если вновь получит шанс, справится с ответственностью.

И.К.: Помазун — опытный вратарь, и здесь его лучший шанс показать себя. Посмотрим, что из этого получится.

— Пабло Солари успел нахватать четыре «желтых». Отряд не заметит потери бойца?

В.Е.: Даже не вспомнят о нем.

И.К.: Солари мне нравится, как игрок, и это будет потерей.

— «Спартак» в третий раз начал с 0:2. Психология?

В.Е.: «Спартак» всегда хорош был тем, что не отпускал команды из нижней части таблицы. Сейчас постепенно возвращается к этому, но должен пройти какой-то промежуток времени. Еще и осенняя прыть пропала. Пошли невынужденные ошибки, появилась нервозность. И поймите, что отыграться с 0:2, значит растратить массу эмоций, которых может не хватить на следующую игру.

И.К.: Это исключительно плохая подготовка к матчу, не больше, не меньше. Здесь «Спартаку» есть, над чем работать.

— В Самаре под занавес встречи у «Спартака» вышел 17-летний Никита Массалыга. С ЦСКА такого рода риски тоже возможны?

В.Е.: Думаю, да. И их только приветствую. Мне вообще по душе, что тренеры РПЛ стали больше доверять молодежи. ЦСКА в этом плане — тоже хороший пример.

И.К.: Конечно, возможно, тем более что игрок хорошо себя проявил.

— У армейцев четыре разноплановых, но примерно равноценных форварда. Кого из них выберет Марко Николич?

В.Е.: Мусаеву отдал бы предпочтение однозначно. Вторым, скорее, выпустит Койту, после такого выхода на замену и гола «Крылышкам».

И.К.: Надеюсь, что Мусаева, он пока выглядит наиболее опасным, даже без голов. Возможно, сыграют лишь с одним чистым форвардом.

— Рифат Жемалетдинов, или Аббосбек Файзуллаев выйдет наконечником «ромба»?

В.Е.: Полагаю, Жемалетдинов продолжит в старте.

И.К.: Думаю, что выйдет Рифат.

— С «Динамо» армейцы добавили во втором тайме, против «Крыльев», напротив. Чем объяснить?

В.Е.: Усталостью после кубкового матча с «Динамо», при минимальной ротации состава.

И.К.: Ничем, иногда так складываются игры.

Игорь Дивеев и Манфред Угальде globallookpress.com

— Сумеют избежать таких провалов, как с «Крыльями», когда те выходили 3 в 1?

В.Е.: В этой игре шашки наголо вперед никто не побежит, поэтому и подобные ситуации вряд ли возникнут. Работу над такими ошибками тренеры, уверен, тоже провели.

И.К.: Я уверен, что тренерский штаб сделал выводы и провёл соответствующую работу. Так что должны избежать.

— Если вернется Игорь Дивеев (а он должен вернуться), вновь почти безупречной станет армейская оборона?

В.Е.: Дивеев далеко не топ, чтобы его возвращение так оценивать. В начале сезона забивал, уже прочили ему лавры лучшего бомбардира. Хорошо, что полезен при стандартах в чужой штрафной, но куда важнее не допускать ошибок в собственной. Для защитника лучше не забить, но сыграть сзади «на ноль».

И.К.: Зависит от того, в каком состоянии он вернётся, но это было бы хорошим подспорьем в обороне и на стандартах.

— Игорь Акинфеев был взбешен после ничьей с «КС» (1:1). Дополнительный заряд от капитана пойдет на пользу?

В.Е.: Игорь — эталон вратаря и лидера. От него всегда исходит уверенность. Вот сейчас мода разыгрывать мяч с защитниками пошла, начинать через короткий пас. Акинфеев этим не занимается, всегда выбивает, благо владеет длинной передачей, и тройку голевых или предголевых за сезон отдает. А главное, себе не «привозит», на голову команде ничего не придумывает. А что заводит себя, партнеров, это хорошо.

И.К.: Конечно, пойдёт, тем более, что Игорь всегда прав. Он — реальный лидер ЦСКА!

— Еще есть мнения, что армейцам не хватает «стенок», обыгрыша один в один, и что не успеют восстановиться после ничьей с «КС»...

В.Е.: У нас на трибунах все — тренеры. Но только Николичу виднее, как строить игру.

И.К.: Думаю, что с восстановлением не будет никаких проблем. Николич — слишком опытный тренер. Он знает, что делает!

— Матвей Кисляк, или Эсекьель Барко — кто выиграет центр поля, где все и будет решаться?

В.Е.: Раз ставлю на «Спартак», значит и в этом условном противостоянии отдаю предпочтение Барко.

И.К.: Это будет очень интересная дуэль, но не только она станет определяющей. На всех 11 позициях нужно переиграть своего оппонента, только так выигрываются важные матчи!