Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о 24-м туре РПЛ, назвал ключевые проблемы «Краснодара», «Динамо» и «Спартака», а также оценил прогресс Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

«У питерцев календарь попроще, чем у остальных»

— Какой матч вам больше всего понравился в этом туре?

— Несомненно игра «Зенита» с «Краснодаром». Матч-претендент на титул. И в личной встрече питерцы показали, что на сегодня гораздо сильнее краснодарцев.

— Матч с «Краснодаром» лучший для «Зенита» в сезоне?

— В весенней части это лучший матч «Зенита». В первом круге, в начале чемпионата, питерцы тоже выглядели хорошо.

— Почему «Краснодар» влетел «Зениту» с разгромным счётом (1:4)?

— Потому что «Зенит» выглядел более цельно. Именно по содержанию игры питерская команда была лучше, отсюда и результат. И у «Зенита» гораздо больше футболистов, которые испытывали борьбу за чемпионство. Это тоже сыграло роль.

— До матча думали, как сложится эта игра?

— Я был уверен, что «Зенит» будет доминировать в этом матче. Питерцы играли дома, и это был их последний шанс не дать оторваться «Краснодару». Я надеялся, что хозяева обыграют соперника, но не ожидал такого крупного счёта.

— Результат в этом матче по большой части сделали россияне — Андрей Мостовой и Максим Глушенкова.

— Если брать голевые действия, то да. Но очень большой объём такой черновой работы в этой игре проделал Вендел, выглядел лидером, ключевым системообразующим игроком. Ну и Лусиано Гонду, Энрике тоже хорошо смотрелись. Все футболисты «Зенита» сыграли на своём уровне и выдали лучший матч в весенней части.

— Как кажется, матч с «Локомотивом» как-то позитивно повлиял на «Зенит», потому что футболисты поняли, что уже пора браться за дело, а то так можно будет «Краснодар» то и не догнать.

— Ну да. Ошибки есть у всех в весенней части, кроме ЦСКА. Все остальные команды первой шестёрки теряли очки в ситуациях, когда совсем этого делать было нельзя.

— «Зенит» уступает два очка «Краснодару». Смогут ли питерцы обогнать лидера c учётом того, что у обоих команд календарь непростой?

— У «Зенита» календарь немного предпочтительней, чем у других команд из топ-6. Питерцы играют только с «Динамо», а у «Краснодара» есть «Рубин», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» тоже играют с ЦСКА и «Динамо». У армейцев тоже сложный календарь — «Краснодар», «Спартак», «Локомотив». У «Зенита» с точки зрения календаря всё попроще, поэтому в ближайших турах уже, возможно, будут изменения в турнирной таблице.

— «Зенит» сейчас фаворит в борьбе за чемпионство?

— Да. Два очка отыгрываются одной победой. Думаю, что «Зенит» уже не будет так оступаться, как это было в матче со «Спартаком» или «Локомотивом». Полагаю, что питерцы должны «накатить».

Календарь и таблица РПЛ

— Ещё важный момент, как Глушенков сейчас набирает форму.

— Радует, что российские футболисты вносят свой вклад в победу команды.

«Матвей Кисляк резко прибавил после рестарта сезона»

— К другому матчу. Как вам ЦСКА в матче «Оренбургом» (2:0)?

— В Оренбурге очень специфическое поле, оно и по размерам не соответствует стандартам, чуть меньше. Поэтому армейцам какое-то время понадобилось на адаптацию. Но во втором тайме москвичи включили необходимое давление, скорость, и в итоге всю закончилось двумя забитыми мячами.

— Но у ЦСКА и до встречи с «Оренбургом» неоднократно не получались первые таймы. Это тенденция?

— В первых таймах, пока у соперников есть физические силы, и они способны поддерживать высокую интенсивность, отсюда возникают и определённые проблемы у армейцев. Для ЦСКА позиционные атаки — не самая сильная сторона.

— При Марко Николиче и в «Локомотиве» позиционные атаки были не сильной стороной.

— ЦСКА всегда гораздо проще играть на встречных курсах, когда есть пространство за спиной у соперников. У армейцев есть кому выбежать в атаку.

— Есть ли игрок армейцев, кто резко прибавил после рестарта сезона?

— Матвей Кисляк. И его вызов в сборную — лишнее тому подтверждение. Но и радует и то, что большая группа молодых игроков армейцев стали привлекаться к стартовому составу. Это говорит о том, что у команды есть задел и хорошая перспектива на будущее, так как формируется костят именно из российских футболистов.

— У «Локомотива» то же самое. Радует, что идёт упор на россиян. У ЦСКА и «Локо» очень много молодых игроков развиваются. У армейцев тот же Кисляк, у «железнодорожников» — Алексей Батраков.

— У ЦСКА только это воспитанники школы, а у «Локомотива» это просто российские футболисты.

— Ну если не брать Батракова…

— И Годяева. Но ЦСКА и «Локомотив» — два клуба, которые очень эффективно используют именно свои резервы. Мы в еврокубках не участвуем, поэтому это абсолютно верный вектор направления в развитии команд.

— ЦСКА — претендент на чемпионство в этом сезоне?

— В этом году — вряд ли. За попадание в тройку армейцы, конечно, поборются. Но у них есть хороший задел на будущее, следующий чемпионат, если ещё и усилятся, возьмут хорошего качественного центрального нападающего. Всё тогда по силам будет ЦСКА.

«Денисов совершает очень много индивидуальных ошибок»

— В другом матче «Спартак» уступил «Динамо» (Махачала) со счётом 1:2. В чём причины поражения?

— «Спартак» ментально ещё не готов на постоянной основе бороться за чемпионстве. Обыграли «Зенит», в следующем туре потеряли очки с «Ахматом», обыграли «Ростов», потом уступили махачкалинскому «Динамо». Команда, которая претендует на титул, не может таким образом действовать, терять очки именно в таких ситуациях. Команде Станковича для борьбы за чемпионство нужно и ментально прибавлять, и необходимо усиление. Но очень странная трансферная политика у «Спартака», когда в команде есть явные проблемные позиции, а усиливаются позиции, которые просто дублируются другим футболистом. Для меня это не совсем понятно.

— Какие, например?

— Фланговые защитники — это проблемные позиции «Спартака», на мой взгляд.

Данил Денисов globallookpress.com

— Владислав Радимов очень сильно критикует Данила Денисова. Он слабо играет?

— Его действия влияют на то, что команда пропускает. С его стороны очень много индивидуальных ошибок.

— В матче с «Динамо» у «Спартака» пошёл бить пенальти Хесус Медина, в итоге попал в перекладину. Хотя Станкович признавался, что Медина не входит в список пенальтистов. За такую инициативу стоит игроков штрафовать?

— Для этого на поле есть лидеры, которые должны эти вопросы закрывать. Если тренер принял решение, что есть пенальтисты, которые должны выполнять эти функции, значит, они и должны бить пенальти. Любые попытки кого-то из футболистов взять на себя инициативу должны на поле прерываться именно лидерами команды.

— Есть такое ощущение, что существуют внутренние противоречия, которые влияют на команду.

— Вот это и есть один из факторов…Значит, не всё до конца отлажено в «Спартаке».

— «Спартак» выпал из чемпионской гонки после последнего поражения?

— Я бы не сказал, что выпал. Но выступает очень нестабильно. Очень сложно рассчитывать на то, что красно-белые смогут выиграть все оставшиеся матчи.

— Возможен ли сценарий, что мы до последнего тура не будем знать чемпиона?

— Думаю, тура за два до конца чемпионата уже ситуация будет более-менее понятна. И мы, скорее всего, сможем называть чемпиона. У «Зенита» и «Краснодара» больше всех шансов выиграть титул. Как бы то ни было краснодарцы возглавляют турнирную таблицу с отрывом в два очка.

— Вы сказали, что «Спартак» ментально ещё не готов на постоянной основе бороться за чемпионство. А «Краснодар» ментально повзрослел?

— У них есть опыт борьбы за чемпионство, поэтому краснодарцы делают определённые выводы после прошедшего чемпионата, который завершился. Не зря эта команда до сих пор возглавляет турнирную таблицу. Значит, у них есть определённые поправки.

«Локомотив уступает по содержанию игры первой пятёрке команд»

— По матчу «Рубин» — «Локомотив» (1:0). Почему в этом матче победил казанский клуб?

— «Рубин» — крепкая, хорошо организованная команда, с которой дома очень сложно играть. Есть ряд исполнителей, тот же Даку в атаке достаточно хороший. По меркам РПЛ топовый форвард. Нет ничего удивительного, что «Рубин» победил «Локомотив».

— «Локо» после рестарта сезона лихорадит. Что происходит с командой?

— В нескольких матчах не принимал участие Дмитрий Баринов. Это тоже сказалось на результатах команды. Он — футболист, который в критические моменты может повести за собой партнёров. Ну и «Локомотив» — команда с большим количеством молодых футболистов, которые не всегда справляются, им просто не хватает стабильности в играх.

— Ну и с «Рубином» в очередной раз обозначалась проблема «Локомотива» — в том, что не получается вскрывать насыщенную оборону.

— Это вообще могут делать не так много команд в России. Это умеют делать «Зенит», «Краснодар», отчасти — «Спартак» за счёт хорошей атакующей группы. А все остальные команды испытывают серьёзные проблемы в позиционных атаках.

— За тройку у «Локо» есть шансы побороться?

— Думаю, им будет очень сложно включиться в эту борьбу, и они не будут на это претендовать. «Локомотив» по содержанию игры после рестарта сезона уступает другим первым пяти командам. Глубина состава должна быть соответствующей, чтобы футболисты, выходящие на замену, усиливали игру команды. А мы, к сожалению, такого не видим. За редким исключением футболисты, выходящие на замену, не добавляют команде не вариативности, хоть и при этом ничего и не портят.

— Батраков сбавил после рестарта?

— Всегда весенняя часть чемпионата намного сложнее, чем первая её часть. Идёт распределение мест в турнирной таблице. Здесь нужно проявлять свои лучшие качества. Алексей играет менее ярко, чем в первой части, но всё равно делает разницу и моментами выглядит достаточно неплохо. Батракову нужно просто окрепнуть физически. И если он ещё полтора сезона сыграет на таком же уровне, тогда можно будет говорить о том, что может рассчитывать, чтобы попробовать свои силы за рубежом. Из топ-5 по стилю игры Алексею, скорее всего, больше всего подходит испанский чемпионат.

— Для борьбы за чемпионство в следующем сезоне что нужно «Локо»?

— Как и ряду других команд, нужен центральный нападающий, который бы делал разницу и реализовывал бы те моменты, которые создаёт команда.

— Нападающий уровня Тюкавина, Даку?

— Как я понимаю, на нападающего такого уровня у «железнодорожников» просто нет денег, средств. Поэтому они исходят из того, что они себе могут позволить. Центрфорварда-иностранца хорошего уровня очень сложно заманить в РПЛ. А те, кто играет в России, стоят неадекватных денег.

— А Тюкавин такой один, и играет в «Динамо».

— Из наших футболистов на сегодня Тюкавин — лучший российский центральный нападающий.

«Динамо не хватает баланса для борьбы за титул»

— Опять «Динамо» не смогло победить. На этот раз ничья «Пари НН» (1:1). Даже язык сейчас не повернётся их назвать претендентами в плане борьбы за чемпионство.

— Очевидно, что у «Динамо» очень серьёзный крен на атаку. Мы забьём столько, сколько захотим. При этом у динамовцев очень много проблем в обороне. И команда, которая ставит задачу борьбу за титул, не может так действовать в защите с такими ошибками. Группа атаки, средняя линия «Динамо» соответствует тем задачам, которые ставятся перед командой. А вот с обороной, если не брать в расчёт правого защитника, которого динамовцы взяли, все остальные футболисты оставляют очень серьёзные вопросы.

— По матчу с «Пари НН» вы что-то подметили в плане игры «Динамо»?

— Динамовцы могли и проиграть, если бы им в концовке встречи ещё и пенальти им забили. Тут надо сказать, что «Динамо» тоже использует большое количество своих воспитанников. Это хорошая тенденция, мы уже говорили в этом плане о ЦСКА и «Локомотиве». В «Динамо» тоже стали привлекать молодёжь, и при чём она выходит не только на замену, но и в стартовом составе. И сложно от молодых игроков добиться стабильности, хотя перспективы у них очень хорошие.

— Одна из серьёзных проблем — отсутствие Тюкавина. Можно ли сказать, что при его возвращении «Динамо» скорее будет больше очков набирать с ним, нежели недобирать?

— Надо ещё посмотреть, как Константин восстановится после этой травмы, потому что некоторые футболисты ещё испытывают психологические проблемы после такого повреждения. Насколько Тюкавин с этим быстро справиться — тоже будет играть большую роль. Но несомненно на сегодня — это топ-российский футболист.

— Мне Серей Кирьяков после прошлого тура говорил, что «Динамо» не достаёт гибкости в плане тренерских решений. Согласны с ним?

— Перед тем, как Личка возглавил «Динамо», все знали его сильные тренерские качества. «Оренбург», которым он руководил, тоже испытывал серьёзные проблемы именно в этом компоненте: была у команды не сбалансированная игра. Да, хорошо действуют в атаке, но при этом достаточно большое количество проблем возникают, когда надо обороняться. Вот этого баланса и не хватает «Динамо», чтобы бороться за титул.

— Один из экспертов мне ещё говорил, что после рестарта сезона у футболистов «Динамо» перестали гореть глаза.

— Скажем так, у «Динамо» сейчас недостаточное количество футболистов с таким спортивным характером. Они «феерят», когда игра идёт. А когда идёт что-то не по их плану, очень сложно им порой бывает переломить ситуацию. Большая группа атакующих футболистов, те же самые бразильцы, с точки зрения спортивного характера не бойцы.

— А у «Динамо» кто из футболистов с ярковыраженным спортивным характером?

— Динамовцы взяли Глебова, но, к сожалению, у него период адаптации затянулся. Думаю, что он один из тех игроков, который может за собой повести в дальнейшем команду. Восстановится Тюкавин, будет Глебов, может быть приобретут ещё футболистов, которые именно такими качествами обладают. «Динамо» ещё может побороться за попадание в тройку в этом сезоне, но с учётом их нестабильной игры им добиться этого будет сложно.

«Оренбург, скорее всего вылетит из РПЛ»

— По поводу борьбы за выживание. Есть ли у «Оренбурга» серьёзные шансы выбраться из зоны вылета?

— Если только соперники будут ошибаться, а «Оренбург» набирать очки. Но мне кажется, что это маловероятно. «Оренбург», скорее всего, вылетит. «Факел» — один из претендентов на вылет, потому что игра в атаке у воронежцев тоже хромает. Количество забитых мячей и сама игра в атаке оставляют желать лучшего. Не забивая голы, сложно будет набирать очки. За такой короткий промежуток времени будет сложно что-то кардинально изменить.

— А по содержанию игр — кто из тех, кто борется за выживание для вас смотрится предпочтительней — «Оренбург», «Факел» или «Пари НН»?

— Три команды приблизительно одного уровня, которые играют крайне нестабильно. Каждая из них испытывает серьёзные проблемы. Но особняком стоит «Ахмат», который не проиграл ни одного матча в весенней части. Грозненцы набирают очки как в чемпионате, так и в Кубке прошли в следующую стадию.