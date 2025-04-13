«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной

До матча было «+5», теперь всего «+2» — и снова интрига. Центральная игра весны, да что там — всего сезона, оправдала статус и даже превзошла ожидания: «Зенит» не просто победил «Краснодар», а разнёс его с тем размахом, который в Петербурге ждали весь год. И пусть начали гости ярче, именно команда Семака провела лучший матч сезона — с лидерством, характером, голами и настоящим чемпионским лицом.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Краснодар 4:1 Голы: 0:1 Никита Кривцов (16'), 1:1 Андрей Мостовой (29'), 2:1 Лусиано Гонду (38'), 3:1 Максим Глушенков (80'), 4:1 Луис Энрике (90+1') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Ильзат Ахметов, 89'), Вильмар Барриос, Вендел (Саша Зделар, 89'), Луис Энрике, Андрей Мостовой (Ванья Дркушич, 79'), Максим Глушенков (Александр Соболев, 84'), Лусиано Гонду (Матео Кассьерра, 84') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Кайо, Никита Кривцов (Данила Козлов, 78'), Александр Черников (Кевин Ленини, 61'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Олакунле Олусегун (Фёдор Смолов, 74'), Джон Кордоба, Gonzalez G. (Сергей Петров, 61'), Joao Batxi (Мозес Кобнан, 61')

Если кто-то забыл, что «Краснодар» — лидер РПЛ, первые 15 минут стали хорошим напоминанием. Команда Мусаева уверенно держала мяч, отбивала стартовое давление и даже вышла вперёд. Всё началось с потери Луиса Энрике, после чего Кривцов в одно касание раскрыл оборону «Зенита» пасом на Кордобу. Колумбиец выдал тот самый проход, за который его любят в Краснодаре: на скорости оставил не у дел Эраковича и катнул на набегающего Кривцова — 0:1. Всё красиво, всё по плану.

Зенит — Краснодар https://t.me/fckrasnodar

Но план этот работал недолго.

Глушенков, Мостовой и Лусиано: трио, сделавшее вечер

Сергей Семак не стал мудрить и выпустил Глушенкова в старте, несмотря на его непростую весну. И Максим ответил сполна — именно он вернул «Зенит» в игру. На 29-й минуте полузащитник пробил с линии штрафной, Агкацев мяч отбил, но первым на добивании оказался Мостовой — 1:1. Всё по делу: защита гостей прозевала момент, вратарь не спас, и Петербург проснулся.

Следующие десять минут были самыми тяжёлыми для «Краснодара» в этом сезоне. «Зенит» поймал кураж — и раскрутил настоящую карусель на левом фланге. Всё те же Глушенков и Мостовой разогнали атаку, Мостовой прострелил, и Лусиано в касание отправил мяч в сетку. Аргентинец — достаточно стабильный нападающий, и именно в таких матчах его уверенность в себе ценна как никогда, 2:1.

Зенит — Краснодар fczenit.ru

Вторая половина — контроль и добивание

Если в первом тайме «Зенит» ещё позволял сопернику немного дышать, то после перерыва начал душить намертво. «Краснодар» продолжал играть в открытый футбол, не собираясь отступать — и тем самым только облегчал задачу хозяевам. На действия Кривцова и Кордобы петербуржцы отвечали высоким прессингом и внимательной работой в опорной зоне. Как итог — моменты у гостей исчезли, а у «Зенита» остались.

Мусаев выпустил Ленини, Мозеса, Петрова, а позже — даже Смолова и Козлова, но никто из них не дал команде нужного импульса. А вот «Зенит» усилил давление. На 80-й минуте Вендел нашёл передачей Глушенкова — а Максим забил мощным ударом в ближний угол. VAR проверил офсайд, но всё было чисто — 3:1.

Зенит – Краснодар fczenit.ru

А в концовке Луис Энрике, реабилитировавшись за раннюю потерю, устроил сольный номер в штрафной и поставил жирную точку — 4:1.

Новая глава в чемпионской гонке

Теперь у «Зенита» всего два очка отставания, а по личным встречам — преимущество. В первом круге «Краснодар» победил 2:0, но в Петербурге получил четыре и лишился потенциального бонуса при равенстве очков. Психологически — удар. Так мощно команда Мусаева ещё не проигрывала в этом сезоне, и важно, как она на это отреагирует. Да, впереди — шесть туров, и всё по-прежнему в их руках. Но теперь это уже не игра в одиночку — это настоящая битва.

Зенит — Краснодар fczenit.ru

Мусаев остался верен себе — не стал ставить автобус, не начал играть чужую роль. Это достойно уважения, но именно эта верность стилю и стала фатальной. «Зениту» дали сыграть в свой лучший футбол — и питерцы показали, что в полную силу они всё ещё самые грозные в стране.

Календарь и таблица РПЛ

Фаворит? Пока что, всё равно «Краснодар»

Два очка — это не пропасть. У «Краснодара» всё ещё есть фору и, главное, календарь, где они могут снова убежать вперёд. Но теперь у них за спиной дышит «Зенит» — разозлённый, оживший, и, кажется, наконец-то мотивированный. Чемпионская гонка в РПЛ — жива как никогда.