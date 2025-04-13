«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной

Если кто-то забыл, что «Краснодар» — лидер РПЛ, первые 15 минут стали хорошим напоминанием. Команда Мусаева уверенно держала мяч, отбивала стартовое давление и даже вышла вперёд. Всё началось с потери Луиса Энрике, после чего Кривцов в одно касание раскрыл оборону «Зенита» пасом на Кордобу. Колумбиец выдал тот самый проход, за который его любят в Краснодаре: на скорости оставил не у дел Эраковича и катнул на набегающего Кривцова — 0:1. Всё красиво, всё по плану.
Но план этот работал недолго.
Глушенков, Мостовой и Лусиано: трио, сделавшее вечер
Сергей Семак не стал мудрить и выпустил Глушенкова в старте, несмотря на его непростую весну. И Максим ответил сполна — именно он вернул «Зенит» в игру. На 29-й минуте полузащитник пробил с линии штрафной, Агкацев мяч отбил, но первым на добивании оказался Мостовой — 1:1. Всё по делу: защита гостей прозевала момент, вратарь не спас, и Петербург проснулся.
Следующие десять минут были самыми тяжёлыми для «Краснодара» в этом сезоне. «Зенит» поймал кураж — и раскрутил настоящую карусель на левом фланге. Всё те же Глушенков и Мостовой разогнали атаку, Мостовой прострелил, и Лусиано в касание отправил мяч в сетку. Аргентинец — достаточно стабильный нападающий, и именно в таких матчах его уверенность в себе ценна как никогда, 2:1.
Вторая половина — контроль и добивание
Если в первом тайме «Зенит» ещё позволял сопернику немного дышать, то после перерыва начал душить намертво. «Краснодар» продолжал играть в открытый футбол, не собираясь отступать — и тем самым только облегчал задачу хозяевам. На действия Кривцова и Кордобы петербуржцы отвечали высоким прессингом и внимательной работой в опорной зоне. Как итог — моменты у гостей исчезли, а у «Зенита» остались.
Мусаев выпустил Ленини, Мозеса, Петрова, а позже — даже Смолова и Козлова, но никто из них не дал команде нужного импульса. А вот «Зенит» усилил давление. На 80-й минуте Вендел нашёл передачей Глушенкова — а Максим забил мощным ударом в ближний угол. VAR проверил офсайд, но всё было чисто — 3:1.
А в концовке Луис Энрике, реабилитировавшись за раннюю потерю, устроил сольный номер в штрафной и поставил жирную точку — 4:1.
Новая глава в чемпионской гонке
Теперь у «Зенита» всего два очка отставания, а по личным встречам — преимущество. В первом круге «Краснодар» победил 2:0, но в Петербурге получил четыре и лишился потенциального бонуса при равенстве очков. Психологически — удар. Так мощно команда Мусаева ещё не проигрывала в этом сезоне, и важно, как она на это отреагирует. Да, впереди — шесть туров, и всё по-прежнему в их руках. Но теперь это уже не игра в одиночку — это настоящая битва.
Мусаев остался верен себе — не стал ставить автобус, не начал играть чужую роль. Это достойно уважения, но именно эта верность стилю и стала фатальной. «Зениту» дали сыграть в свой лучший футбол — и питерцы показали, что в полную силу они всё ещё самые грозные в стране.
Фаворит? Пока что, всё равно «Краснодар»
Два очка — это не пропасть. У «Краснодара» всё ещё есть фору и, главное, календарь, где они могут снова убежать вперёд. Но теперь у них за спиной дышит «Зенит» — разозлённый, оживший, и, кажется, наконец-то мотивированный. Чемпионская гонка в РПЛ — жива как никогда.