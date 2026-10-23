24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.19.

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«Уфа»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Уфа» на 6 очков отстает от зоны стыков. Команда отличилась 18 забитыми мячами при четырнадцати пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв тульский «Арсенал» — 2:0.

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До того «Уфа» была бита «Сочи» — 0:1, а вот поединок с «Торпедо» завершился паритетом — 0:0. Уфимцы в родных стенах еще не проигрывали.

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Состояние команды: «Уфа» уже перебрала очков, да и вообще, по своему потенциалу не потянет борьбу за стыки.

При этом «Уфа» в родных стенах пропустила всего 5 мячей в восьми поединках. К тому же привычно великолепен опытнейший голкипер Александр Беленов. Шестью точными выстрелами отличился Дилан Ортис. Уфимцы не пропускали в двух своих последних домашних матчах.

Фартовые уфимцы не боятся нижегородского гегемона. Тем не менее команда наверняка будет действовать строго от обороны. Да и как сдержать Грулёва?!

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: «Нижний Новгород» уверенно несётся в элиту. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Нижний Новгород» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забить команде Вадима Гаранина удалось 43 мяча при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Уралу» — 2:1.

До того «Нижний Новгород» в Кубке страны разгромил «Шинник» — 4:0, а вот чуть раньше уничтожил «Енисей» — 5:0. Лидер победил в восьми своих последних матчах.

Состояние команды: «Нижний Новгород» в кадровом аспекте выглядит мощно, к тому же сверкает Вячеслав Грулёв, отличившийся уже 17 голами.

При этом «Нижний Новгород» имеет сильнейшую атаку в лиге. Поражает и взаимозаменяемость деталей в механизме Гаранина, где даже резервисты выходят и усиливают игру команды. Парадокс, но нижегородцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Уфу». Пока не обыгрывали.

Наверняка команда Гаранина будет размашисто атаковать. Пробить Беленова будет непросто, но наличие в составе Грулёва должно решить и эту проблему.

На что ставят в матче Уфа — Нижний Новгород Букмекерские коэффициенты на матч Уфа — Нижний Новгород: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в 4.87.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.06, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.78.

Прогноз: Нижегородцы в плане реализации выглядят шикарно, к тому же явно не собираются сбавлять обороты.

3.19 Фора «Нижнего Новгорода» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.19 на матч «Уфа» — «Нижний Новгород» принесёт прибыль 2190₽, общая выплата — 3190₽

Ставка: Фора «Нижнего Новгорода» -1.5 за 3.19.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.06 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Уфа» — «Нижний Новгород» принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.06.

Пять причин, почему ставка зайдёт