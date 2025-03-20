«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью c корреспондентом LiveSport.Ru Алексеем Дубровиным высказал мнение о решении оставить у руля «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, оценил рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную России (31) и прокомментировал итоги 21-го тура РПЛ.

«Всегда открыт к предложениям в клубах РПЛ»

— По информации СМИ, в «Крылья Советов» 19 марта обсуждали возможное расторжение контракта с Игорем Осинькиным. Но в итоге специалиста решили оставить. Поддерживаете ли вы это решение?

— Мне то какая разница? Оставили и оставили, убрали и убрали. Я в этих вопросах ничего не решаю. Работа тренером зависит от знакомств, дружбы и результатов. Есть результат — хвалят. Наоборот — убирают. Мы же видели в нашей лиге в том году. Даже вроде рекорд поставили. Раз 8 убрали и раз 10 назначили. Я даже смеялся над ситуацией в «Химках». Это просто ужас! Назначали тренеров на несколько игр и убирали. Такое ощущение возникало, что кто-то просто поднимает руки на дороге, и человек становится у руля команды. Давай попробуй.

— В «Химках» была тогда такая странная ситуация с тренерами.

— Я об этом говорил много раз, о смене тренеров в командах. Но почему-то никто не слушает. У нас же слушают в основном нефутбольных людей, а нас — футбольных называют критиками. Про ситуацию с работой в клубах РПЛ «нефутбольных» людей сколько говорил… Про Тедеско, Абаскаля, только до людей доходит через год-два. Ещё могу накидать «пяток» кандидатов.

— По поводу Осинькина. Когда появилась информация, что Игоря Витальевича могут уволить, вы сказали, что готовы возглавить «Крылья Советов».

— Мне задали вопрос. Почему бы и нет? Лицензия есть. Пожалуйста, звоните, приглашайте. Мы всю жизнь футболу отдали и будем отдавать.

— Как понимаю, вы готовы по-прежнему работать только в клубах РПЛ.

— Конечно. Я не для этого 30 лет играл в футбол, чтобы работать в лигах уровнем ниже. Многим моя карьера и во сне не снилась, и какое количество голов и в каких странах я забивал.

— А вам не поступало никаких приглашений?

— Пока нет. Я всегда открыт. Но ничего не меняется после получения лицензии. Мы же знаем, что в жизни, ровно, как и в спорте, многое зависит от знакомств, дружбы, связей. Но я этим голову не забиваю, потому что в жизни есть много вещей, которые дороже работы тренером. Спокойно к этому отношусь и буду относиться. Я — не карьерист. Многие готовы в спину виллы воткнуть только для того, чтобы их назначили на определённую должность. Я — не такой. Это я всё вдоль и поперёк проходил.

Игорь Осинькин globallookpress.com

— Как вам игра «Крылья Советов» после возобновления сезона?

— «Крылья» сейчас идут плохо. Ужасную игру показали в матче с махачкалинским «Динамо», смотрел первый тайм. Многих убирают после таких игр. Но решили оставить. Завтра выиграют «Крылья» два матча, и буду говорить, что всё хорошо. Тут мы говорим не конкретно про Осинькина. Я бы проиграл несколько матчей, и меня бы тоже смешали непонятно с чем. Выиграл бы — меня бы возносили. К этому надо спокойно относится.

Что касается Игоря Осинькина, большой плюс, что он прошёл футбольную карьеру. Также важно, что ведёт себя нормально, не выпячивает себя, не ведёт себя высокомерно, скромно. Это видно по его интервью. Уже за это его можно уважать. У нас же как: футболист забил два гола, и ходит с носом вверх так, что как будто звезда.

«Жаль, что у Дзюбы не получилось поиграть в Европе»

— Смотрели вы матч с Гренадой?

— Да, я был на стадионе. Но давайте мы сейчас не будем про футбол говорить, потому что всё, что связано с этими командами — Брунеем, Кубой, Гренадой…Я даже их сборными не могу назвать. В футбольном плане мы ничего не выиграли и не получили. Вышли, забили, ура-ура! Артём забил, как и должно было быть. Не заменили бы его, забил бы ещё один. Многие на стадионе спрашивали, где находится Гренада.

— Дзюба побил рекорд по голам за сборную, но в матче с Гренадой.

— Несколько лет назад Дзюбу никто не вызывал на отборочные матчи, говорили, что он плохой, не в форме. И делали это те же самые люди, искали всё время какие-то отговорки. Сейчас что поменялось, когда мы по-прежнему нигде не играем?

— Насколько крутое достижение Дзюбы?

— Не знаю, мне трудно сейчас определять, потому я почти всю карьеру провёл в СССР и Европе. Артём — молодец, он должен это делать, поздравляю! Но у нас много было других ребят, которые забивают и тоже заслуживают похвалу. Но всегда звучит странно, когда мы обыгрываем команды с рейтингом — 150-180.

— Гус Хиддинк назвал Дзюбу легендой российского футбола. Согласны с ним?

— Не буду об этом говорить и бросаться громкими словам. Но жаль, что у Артёма не получилось в Европе поиграть. Артём — молодец, играл и играет на протяжении долгого времени. Но у него было всё для того, чтобы играть за границей.

«У "Локомотива" и "Динамо" будут шансы вклиниться в лидирующую тройку»

— По поводу РПЛ. Как вам матчи «Спартак» — «Зенит» и «Локомотив» — «Динамо»?

— В матче «Локомотив» — «Динамо» прогнозировал ничью, в принципе всё к этому и шло. Так и должно было быть. Динамовцы сами виноваты, не реализовывали несколько хороших моментов, сами себя наказали. По матчу «Спартака» с «Зенитом» тоже прогнозировал ничью. Но кто же знал, что такое решение примут после просмотра видеоповтора. До сих пор спорят, был гол или нет.

— «Спартак» был мощнее?

— Нельзя так сказать. Но вы не забывайте, что на стадионе было 40 тысяч зрителей. Спартаковцы бегут вперёд, и весь стадион кричит. Это тоже играет свою роль. В первой тайме ни у одной, ни у другой команды не было ни одного момента. VAR и болельщики повлияли на конечный результат.

«Спартак» — «Зенит» globallookpress.com

— Кто главный фаворит за чемпионство?

— На мой взгляд, равные шансы на чемпионство у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Красно-белые должны быть в тройке с закрытыми глазами. Интрига однозначно будет сохраняться до последнего тура, как и в прошлом чемпионате.

— Есть ли шансы у других команд вклиниться в лидирующую тройку?

— Да. Однозначно у «Локомотива» и «Динамо». Раньше «железнодорожников» не видел в тройке. Не ожидал, что выиграют у динамовцев.

— Как вам игра новичков в РПЛ? Энрике в «Зените»?

— Видно, что футболист — хороший. Другое дело, что отдавать такие деньги за не нападаюшего… Думаешь, что же он тогда должен делать? Да, левая нога у него сильная. Но пока ничего особенного в его исполнении мы не увидели.