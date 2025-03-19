Россия буднично разгромила Гренаду: Дзюба поставил вечный рекорд

Конечно, до матча вообще никто не говорил о том, что сборной России будет сложно победить. Буквально все, включая Валерия Карпина, были уверены: даже без особой мотивации и заряженности российских футболистов Гренада особо ничего не противопоставит.
Но, очевидно, главный инфоповод матча был не в количестве мячей в сетке голкипера Чада Филлипа, а в том, сколько из них забьёт Артём Дзюба, который не играл в национальной команде с лета 2021 года – тогда Дзюба (как и вся команда) очень блекло выступил на Евро.
Гренада неплохо закрылась на старте
Тем не менее, на старте матча гости очень бодро оборонялись. Гренада, кстати, — одна из стран Содружества, бывшая колония Великобритании. Возможно, именно поэтому на старте команда исполнила праймовый «Бёрнли» и раз за разом организованно отбивалась.
Кажется, команда Валерия Карпина не совсем была готова к тому, что приехал не Бруней 2.0, и как-то даже растерялась на старте. Все атаки сваливались на левый фланг Лечи Садулаева, который простреливал, навешивал и пытался обыгрывать, но защитник с фамилией Этьен был не менее активен – очень мало что получалось у российского вингера.
Первый голевой момент был у Данила Пруцева: у Лечи всё-таки получилось точно прострелить на полузащитника «Спартака», который со всей силы пробил прямо по центру перекладины. Буквально через 2 минуты с той же самой точки бил Батраков – у него мяч срезался с ноги и прилетел прямо в руки вратарю.
После двух, по сути, одинаковых моментов подряд стало понятно, что низкую линию обороны можно вскрыть пасом во второй темп — так и случилось на 19-й минуте. Снова Садулаев оказался на левом углу штрафной, снова скинул на Пруцева. В этот раз Данил не стал бить в касание, аккуратно уложив мяч в дальний угол.
Дзюба побил рекорд уже в первом тайме
Как ни странно, гости не развалились после пропущенного. Было чёткое ощущение, что тайм так и закончится с минимальным преимуществом. Более того, Гренада даже пыталась убегать в контратаки! На 20 минуте Солдатенков серьёзно приложил по ногам главного гренадского страйкера Джошуа Айзека — арбитр вообще без сомнений показал Александру жёлтую.
В середине тайма пару моментов не реализовал Артём Дзюба, но в этом случае скорее гренадцы были в порядке. А вот на концовку тайма гостей, кажется, не хватило.
Сначала на 42-й минуте Адамову дали пробить из штрафной после отскока. В этом случае надо отметить и то, как Арсен подстроился под мяч – сам по себе гол получился очень качественным.
Ну а главное событие тайма, матча и всего весеннего сбора национальной команды случилось в следующей же атаке. Артём Дзюба в стиле самого себя отыгрался в стенку с Батраковым и на дикой уверенности покатил мяч в угол.
Спустя почти 11 лет после первого гола Дзюба всё-таки побил рекорд Александра Кержакова! Могли ли вы представить себе ещё пару лет назад, что это произойдёт именно под руководство Валерия Карпина?
Вот перспектива того, насколько поменялся футбол за время рекордного забега Дзюбы в сборной: в сентябре 2014-го на 1-й гол за сборную Артёму ассистировал Александр Кокорин (ему сейчас 34), а Алексею Батракову, который отдал пас на 31-й мяч, было всего 8 лет!
Дежурные голы во втором тайме
А вот за второй тайм Валерий Карпин едва ли похвалит команду. В перерыве Бакаев и Агкацев вышли вместо Садулаева и Латышонка, но игра словно затухала с каждой минутой. Пока Дзюба был на поле, игра шла исключительно через него, а Артём мог забивать ещё, но ограничился только ассистом на Даниила Фомина.
Полузащитника «Динамо» забыли в центре штрафной, а Дзюба идеально нашёл Фомина в штрафной. Гол на домашнем стадионе — всегда приятное событие, но даже в такой момент особенных эмоций на поле уже не было.
Уже через несколько минут 1+1 оформил и Арсен Адамов! Он получил мяч на фланге, скинул (снова во второй темп) Зелимхану Бакаеву, который вторым касанием вколотил мяч в сетку. Почти отзеркалили гол Пруцева, только удар получился не таким элегантным.
В середине тайма Валерий Карпин снял с игры Артёма Дзюбу, и на этом матч, по сути, закончился. Последние полчаса сборная России будто играла с ощущением, что главная задача выполнена — рекорд Александра Кержакова пал. Да, моменты ещё были, но эмоция с поля пропала.
Сыграли — и хорошо
Валерий Карпин и официальные лица РФС много раз говорили, что во время изоляции важно собирать сборную и играть — хотя бы с кем-то. Гренаду надо было обыгрывать – обыграли. «Спасибо за поздравления, но эта победа сейчас – вообще не главное», — так отрецензировал матч главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.
Через 6 дней у национальной команды ещё один матч — с Замбией. Традиционно будет абсолютно другой состав и, скорее всего, будет другая игра – не будет фокуса на Дзюбе, да и статус соперника чуть повыше, по крайней мере, на бумаге.