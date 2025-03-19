Россия буднично разгромила Гренаду: Дзюба поставил вечный рекорд

Российская сборная продолжает экзотическую победную серию в период изоляции, на этот раз 5 мячей получила Гренада. Впервые с 2021 года за сборную сыграл Артём Дзюба — и всё-таки побил рекорд Александра Кержакова, и ближайшие лет 10-15 ни у кого нет шансов даже приблизиться к Артёму по количеству голов.

Футбол. BetBoom Матчи сборной России Россия — Гренада 5:0 Голы: 1:0 Данил Пруцев (16'), 2:0 Арсен Адамов (42'), 3:0 Артём Дзюба (43'), 4:0 Даниил Фомин (53'), 5:0 Зелимхан Бакаев (60') Предупреждение: Александр Солдатенков (20')

Конечно, до матча вообще никто не говорил о том, что сборной России будет сложно победить. Буквально все, включая Валерия Карпина, были уверены: даже без особой мотивации и заряженности российских футболистов Гренада особо ничего не противопоставит.

Но, очевидно, главный инфоповод матча был не в количестве мячей в сетке голкипера Чада Филлипа, а в том, сколько из них забьёт Артём Дзюба, который не играл в национальной команде с лета 2021 года – тогда Дзюба (как и вся команда) очень блекло выступил на Евро.

Гренада неплохо закрылась на старте

Тем не менее, на старте матча гости очень бодро оборонялись. Гренада, кстати, — одна из стран Содружества, бывшая колония Великобритании. Возможно, именно поэтому на старте команда исполнила праймовый «Бёрнли» и раз за разом организованно отбивалась.

Кажется, команда Валерия Карпина не совсем была готова к тому, что приехал не Бруней 2.0, и как-то даже растерялась на старте. Все атаки сваливались на левый фланг Лечи Садулаева, который простреливал, навешивал и пытался обыгрывать, но защитник с фамилией Этьен был не менее активен – очень мало что получалось у российского вингера.

Сборная России РФС

Первый голевой момент был у Данила Пруцева: у Лечи всё-таки получилось точно прострелить на полузащитника «Спартака», который со всей силы пробил прямо по центру перекладины. Буквально через 2 минуты с той же самой точки бил Батраков – у него мяч срезался с ноги и прилетел прямо в руки вратарю.

После двух, по сути, одинаковых моментов подряд стало понятно, что низкую линию обороны можно вскрыть пасом во второй темп — так и случилось на 19-й минуте. Снова Садулаев оказался на левом углу штрафной, снова скинул на Пруцева. В этот раз Данил не стал бить в касание, аккуратно уложив мяч в дальний угол.

Дзюба побил рекорд уже в первом тайме

Как ни странно, гости не развалились после пропущенного. Было чёткое ощущение, что тайм так и закончится с минимальным преимуществом. Более того, Гренада даже пыталась убегать в контратаки! На 20 минуте Солдатенков серьёзно приложил по ногам главного гренадского страйкера Джошуа Айзека — арбитр вообще без сомнений показал Александру жёлтую.

В середине тайма пару моментов не реализовал Артём Дзюба, но в этом случае скорее гренадцы были в порядке. А вот на концовку тайма гостей, кажется, не хватило.

Сначала на 42-й минуте Адамову дали пробить из штрафной после отскока. В этом случае надо отметить и то, как Арсен подстроился под мяч – сам по себе гол получился очень качественным.

Ну а главное событие тайма, матча и всего весеннего сбора национальной команды случилось в следующей же атаке. Артём Дзюба в стиле самого себя отыгрался в стенку с Батраковым и на дикой уверенности покатил мяч в угол.

Спустя почти 11 лет после первого гола Дзюба всё-таки побил рекорд Александра Кержакова! Могли ли вы представить себе ещё пару лет назад, что это произойдёт именно под руководство Валерия Карпина?

Артем Дзюба и Александр Кержаков РФС

Вот перспектива того, насколько поменялся футбол за время рекордного забега Дзюбы в сборной: в сентябре 2014-го на 1-й гол за сборную Артёму ассистировал Александр Кокорин (ему сейчас 34), а Алексею Батракову, который отдал пас на 31-й мяч, было всего 8 лет!

Дежурные голы во втором тайме

А вот за второй тайм Валерий Карпин едва ли похвалит команду. В перерыве Бакаев и Агкацев вышли вместо Садулаева и Латышонка, но игра словно затухала с каждой минутой. Пока Дзюба был на поле, игра шла исключительно через него, а Артём мог забивать ещё, но ограничился только ассистом на Даниила Фомина.

Полузащитника «Динамо» забыли в центре штрафной, а Дзюба идеально нашёл Фомина в штрафной. Гол на домашнем стадионе — всегда приятное событие, но даже в такой момент особенных эмоций на поле уже не было.

Уже через несколько минут 1+1 оформил и Арсен Адамов! Он получил мяч на фланге, скинул (снова во второй темп) Зелимхану Бакаеву, который вторым касанием вколотил мяч в сетку. Почти отзеркалили гол Пруцева, только удар получился не таким элегантным.

В середине тайма Валерий Карпин снял с игры Артёма Дзюбу, и на этом матч, по сути, закончился. Последние полчаса сборная России будто играла с ощущением, что главная задача выполнена — рекорд Александра Кержакова пал. Да, моменты ещё были, но эмоция с поля пропала.

Сыграли — и хорошо

Валерий Карпин и официальные лица РФС много раз говорили, что во время изоляции важно собирать сборную и играть — хотя бы с кем-то. Гренаду надо было обыгрывать – обыграли. «Спасибо за поздравления, но эта победа сейчас – вообще не главное», — так отрецензировал матч главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на футбол

Через 6 дней у национальной команды ещё один матч — с Замбией. Традиционно будет абсолютно другой состав и, скорее всего, будет другая игра – не будет фокуса на Дзюбе, да и статус соперника чуть повыше, по крайней мере, на бумаге.