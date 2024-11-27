Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ

О спокойной жизни в многострадальном российском футболе можно на ближайшее время забыть. Масла в огонь подлил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, выступивший с довольно серьезными обвинениями и заявлениями о коррупционной составляющей в судейском корпусе.

Губернатор бьет в набат

К теме судейства, выступающей, пожалуй, самой наболевшей и обсуждаемой в отечественном футболе, будет приковано еще больше внимания в ближайшее время.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал выпад в адрес судейского корпуса, где, по его словам, процветает коррупция. Он рассказал, что во время визита два месяца один из футбольных функционеров заявил об огромных долгах «Крыльев Советов».

Напомним, что официальным владельцем клуба является Правительство Самарской области, и выходит, что оно задолжало неназванным людям 36 млн рублей. Заплатить эту сумму необходимо за, так называемое, покровительство в судейском корпусе, чтобы арбитры более снисходительно обслуживали матчи самарцев.

Федорищев уточнил, что в этом замешана не вся организация и, скорее всего, действует отдельная группа людей, занимающаяся преступной деятельностью. К тому же, происходит это систематически и продолжается несколько последних лет.

Вячеслав Федорищев t.me/Fedorischev63

Помимо корпуса судей под раздачу попали также клубы-участники РПЛ, в некоторых из которых, согласно заявлению главы Самарской области, есть также представители, занимающиеся закулисными играми. Имена коллективов Вячеслав Андреевич не назвал, однако таковых, с его слов, порядка десяти в отечественном футболе.

По оценкам Федорищева, на «теневом рынке» задействовано 500 млн рублей, а все операции происходят через наличный расчет, обналичивание денежных средств, бартер либо с задействованием криптовалюты.

«Крылья Советов» pfcks.ru

Правда каких-либо фактов или доказательств у губернатора Самарской области нет, поэтому он призвал глав других регионов примкнуть к нему и оказать содействие. Отклик просьба Вячеслава Андреевича получила уже у нескольких коллег, которые, по их словам, выступают за чистоту в отечественном спорте.

Пока единственными пострадавшими от возникшей ситуации выступают «Крылья Советов», где уже проводятся чистки в правящей верхушке клуба. Пост спортивного директора самарцев покинул Сергей Корниленко, отстранение от дел ждало и руководство команды.

Дело взято на карандаш

Естественно, заявление Вячеслава Федорищева вызвало общественный резонанс, ведь на горизонте назревает крупнейший скандал в российском футболе в XXI веке.

Как упоминалось выше, доказательной базы у губернатора Самарской области нет, поэтому в правоохранительные органы он не обращался, но поставил в известность министра спорта Михаила Дегтярева.

Российский футбольный союз, конечно же, не мог оставаться в стороне, и представители организации контактируют с руководством региона. Со своей стороны, РФС выступает за полное соблюдение правил честной игры и готов оказывать полное содействие следствию, если заявление в органы правопорядка все-таки последует.

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов высказался, что названные десять клубов РПЛ, потенциально задействованных в коррупционных схемах, заставляют задуматься о систематическом кризисе в структуре российского футбола.

Руководство Российской Премьер-лиги, в частности, ее президент Александр Алаев не остались в стороне от растущего, словно снежный ком, скандала. Он гарантировал, что лига поддерживает нетерпимость к любым проявлениям коррупции, и уже был проведен мониторинг для повышения эффективности и прозрачности судейского корпуса.

Александр Алаев globallookpress.com

На 28 ноября запланировано внеочередное собрание членов РПЛ — причина такого заседания не указана. Однако несложно догадаться, что главным вопросом на повестке дня будет обсуждение поднявшего шум заявления Вячеслава Федорищева.

Цепная реакция

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич довольно сдержанно отреагировал на обвинения главы Самарской области. Серб сказал, что не следует излишне беспокоиться и все детали будут официально опубликованы.

Милорад Мажич rfs.ru

Реакция экс-главы судейского корпуса Александра Егорова оказалась еще более спокойной, и он заявил, что никакой коррупции вовсе нет. Спортивный функционер высказался в поддержку арбитров, работающих сейчас в РПЛ, и выразил им доверие.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков также считает, что рано рубить с плеча и необходимо детально изучить ситуацию. Нет никакой доказательной базы — значит и бороться пока не с чем.

Диаметрально противоположных взглядов придерживается российская спортивная общественность. В частности, известный журналист и комментатор Константин Генич видит в Вячеславе Федорищеве того героя в плаще, кто не побоялся затронуть эту тему.

По его мнению, именно вопрос судейства хотел бы поднять нынешний тренер сборной России Валерий Карпин, однако его сдерживает возможная многолетняя либо вовсе пожизненная дисквалификация.

Для наставника «Крыльев Советов», которые пока находятся в эпицентре событий, Игоря Осинькина главным остается чистота спорта.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Солидарность выражают и его подопечные — вратарь самарцев Иван Ломаев поддержал повышение прозрачности российского футбола. Он считает, что репутация судейского корпуса должна перестать страдать из-за недобросовестных действий некоторых личностей.

Искра, возникшая после заявления губернатора Самарской области, может как быстро разгореться, так и скоропостижно затухнуть. Для уголовного разбирательства нужны факты, которыми Вячеслав Федорищев пока не располагает.

Конечно, правоохранительные органы должны заинтересоваться тем футбольным функционером, который заявил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей. Не исключено, что после беседы с ним возникнут новые подробности и центрифуга скандала продолжит раскручиваться.

Всё о футболе России

Сомнительно, что кто-либо из представителей клубов, которые со слов Федорищева принимают участие в коррупционных махинациях, оформит явку с повинной. Выглядеть это будет, как выстрел себе в колено.

Без доказательной базы существует вариант, что дело просто спустят на тормозах. Возможно, произойдут увольнения в судейском комитете либо отстранения арбитров от работы.

Однако слишком жестких санкций, а тем более озвучивания команд, числящихся в потенциальных участниках сговора, и разбирательств с ними может не последовать.

Преступление и наказание

Судейские скандалы и ранее регулярно возникали в российском футболе, только в значительно меньших масштабах.

Градус в РПЛ 2020/2021 был накален с первого тура — перформанс арбитра Василия Казарцева пришелся на матч «Спартака» и «Сочи». Встреча закончилась боевой ничьей 2:2, однако главные баталии возникли уже впоследствии.

Руководство «красно-белых» посчитало, что победу у них украли и поставленные судьей два пенальти в ворота москвичей были ошибочными. Леонид Федун, занимающий на тот момент пост президента «Спартака», на порыве эмоций заявил, что клуб снимется с чемпионата и не будет участвовать в «клоунаде».

В конечном итоге, здравый рассудок взял верх, и «народная команда» осталась в Российской Премьер-лиге.

Многие думали, что на карьере Казарцева поставлен крест, однако он отделался легким испугом и отстранением лишь на несколько матчей.

Интереснее ситуация развивалась вокруг видеопомощника главного рефери Алексея Еськова, который провалил проверку на полиграфе по итогам поединка. Сообщалось, что он не смог честно ответить на вопрос, брал ли деньги за судейство.

Алексей Еськов globallookpress.com

Уже в октябре 2020 года Еськов повесил свисток на гвоздь — официальной причиной было названо состояние здоровья арбитра.

Кампания чемпионата России 2020/2021 была богата на споры вокруг судейства. Леонид Слуцкий, тренировавший тогда «Рубин», заявил, что российские рефери могут быть причастны к коррупционным действиям. Вот только никакого продолжения ситуация не имела и ограничилась лишь единичным выпадом наставника казанцев.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Следующий сезон 2021/2022 взбудоражил российскую футбольную общественность уже под занавес.

В апреле 2022 года судейский комитет РФС отстранил сразу трех арбитров до конца розыгрыша первенства: Алексея Сухого, Игоря Панина и Артема Любимова. Трио попало в опалу после 23-го тура РПЛ, ошибочно назначив одиннадцатиметровые удары.

Календарь и таблица РПЛ

Из недавних инцидентов с арбитрами стоит выделить дисквалификацию Владислава Безбородова из-за комментариев в соцсетях. 51-летний рефери слишком бурно обсуждал судейство в чатах, критикуя коллег по цеху и восхваляя свою работу.

РФС вынесла жесткий вердикт Безбородову — как минимум до конца текущего сезона РПЛ он отстранен от профессиональной деятельности.