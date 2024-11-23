Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива»

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» в родных стенах переиграл «Локомотив» со счетом 5:2. За победителей покером отметился Манфред Угальде, еще один гол на счету Эсекьеля Понсе. За гостей отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

Шикарная вывеска

Автор «Футбол на Куличках» Иван Копачев рассказал, как московские команды подходили к этому дерби.

«Второй круг чемпионата РПЛ открывается шикарной вывеской — московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом". Красно-белые в текущем сезоне по августу-сентябрю подвергались большой критике со стороны, как экспертов, так и болельщиков. Но стоит отметить, что в матчах с прямыми конкурентами провал был только один, когда подопечные Деяна Станковича уступили с разгромным счетом на своем поле "Краснодару". Зато спартаковцы реабилитировались в Дерби всея Руси, обыграв ЦСКА и обойдя его в таблице, что позволило снизить накал критики.

Фрагмент матча ФК Локомотив

Что же касается "Локомотива", то этот сезон пока является для "железнодорожников" однозначно плюсовым. Наверное, даже руководство не рассчитывало, что команда завершит первый круг в топ-3 с реальными претензиями на чемпионство. Вместе с тем, очевидно, что красно-зеленым нужно усиление в зимнее трансферное окно, ведь на одном феерящем Батракове постоянно выезжать не получится.

Что же касается истории взаимоотношений, то в чемпионате "Спартак" выиграл 29 поединков при 21 поражении и 17 ничьих. В этом году соперники обменялись домашними победами. К слову, виктория "Локо" в первом круге стала единственной за последние 5 встреч в рамках РПЛ.

"Спартак" при победе отрывается от проигравшего в этом туре ЦСКА и подбирается на дистанцию в 3 балла как раз к "Локомотиву". Подопечные Галактионова при своей победе не отпускают "Зенит", от которого перед началом встречи отставали на 5 очков».

Красно-белые ждали этого события 26 лет

Автор «Советского спорта» Андрей Тупиков отметил покер спартаковца Манфреда Угальде, который, по сути, и решил судьбу матча.

«Московское дерби — это всегда праздник, тем более что 16-й тур РПЛ стартовал после большой паузы на игры сборных. И "Спартак", и "Локомотив", как минимум, должны были соскучиться по футболу. Но после первого тайма показалось, что игровую жажду испытывал только один соперник.

От подопечных Михаила Галактионова ждали всего: прыти, скорости, неожиданных ходов, преимущества на флангах, но только не провала в самом начале игры. Но фэйл голкипера Ильи Лантратова уже на 10-й минуте как будто перевернул сознание номинальных гостей. Слишком долго вратарь решал, как ему выбить мяч от своих ворот, что не заметил, как перед ним нарисовалась фигура Манфреда Угальде. Костариканец поставил перед ним ногу-шлагбаум и заставил голкипера схватиться за голову.

Казалось, что такая досадная оплошность не повлияет на железнодорожников, но эта столичная команда пока слишком молодая, чтобы быстро переваривать удары судьбы. Через 10 минут после привоза Лантратова Угальде уже праздновал дубль. Маркиньос накрутил защитника на фланге и навесил. Манфред оторвался от опекуна и в падении переправил мяч в нижний угол ворот.

Прошло ещё чуть больше десяти минут и счёт, к ликованию спартаковских трибун, стал крупным. И вновь главный голеадор красно-белых в сезоне сделал своё черное дело. Мартинс продвинулся по центру и выдал шикарный пас вразрез. Манфред выскочил один на один и аккуратно перебросил Лантратова — 3:0. И это был первый хет-трик костариканца в истории клуба, первый же хет-трик на "Лукойл-Арене", и первый хет-трик игроков "Спартака" с 2017 года, когда Квинси Промес наказал "Анжи". Плюс Угальде, забив уже 11 мячей в сезоне-2024/2025, вырвался на первое место среди бомбардиров РПЛ.

Во втором тайме ситуация перевернулась. Можно было спрогнозировать, что Михаил Галактионов настроит своих амбициозных парней на камбэк. Так и произошло. И вновь от начала отрезка прошло всего 10 минут, а Пиняев получил пас на ход, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — Максименко не дотянулся. Ещё через 8 минут после подачей с фланга воспользовался французский защитник гостей Жерзино Ньямси — 2:3. Казалось, что всё теперь в руках "Локомотива". При этом времени для восстановления паритета было предостаточно.

Манфред Угальде ФК «Спартак»

Однако вместо активности железнодорожников свой четвёртый мяч в игре забил Угальде. А это уже был первый покер очень за долгое время. Последний, кто забивал столько мячей в одном матче за "Спартак", был Александра Ширко в далёком 1998 году (1994 — Валерий Масалитин, 1994 — Андрей Тихонов). Но новые кошмары подопечных Галактионова на этом не закончились. Таким образом, костариканец превратился для "Локомотива" в призрака Эммануэля Эменике, который так же кучно клал голы в вороты российского бразильца Гильерме.

Календарь и таблица РПЛ

На 80-й минуте Маркиньос с фланга сместился к центру и сделал пас к штрафной, Угальде в касание сделал скидку Барко, который аккуратно пробил в дальний нижний угол ворот. И это уже был приговор для одного из лидеров РПЛ. 5:2 — за 10 с лишним минут вряд ли можно было отыграть, особенно, когда все эмоции были выплеснуты в начале второго тайма».

Манфред Угальде Форвард «Спартака» Тактически мы показали очень хороший матч. Знали, что надо делать: выигрывать борьбу за мяч в центре поля, прессинговать, идти вперёд, выигрывать пространство. Нам это удалось. Если не прессинговать, не забьёшь. Это был план на игру, тренер проговаривал, что нужно прессинговать, оказывать давление на вратаря. Мне показалось, что в этом моменте нужно это попробовать. Это мой первый покер в карьере. Я очень счастлив, благодарен богу, моим партнёрам, которые мне помогают. Благодаря им я смог забить четыре гола. Буду продолжать работать.

«Спартак» сдал тест на прочность

Автор Sportbox Денис Петров рассказал о матче, отметил результативность Манфреда Угальде, который стал лучшим бомбардиром РПЛ, и похвалил «Спартак».

«Перед очередным дерби главный тренер спартаковцев столкнулся с серьезной проблемой в виде отсутствия нескольких центральных защитников. Руслан Литвинов продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку в игре с ЦСКА, а Срджан Бабич вернулся из сборной с травмой. Ожидалось, что в центре обороны сыграет экспериментальная пара Дуарте — Абена, но врачам "красно-белых" удалось поставить Бабича на ноги в кратчайшие сроки. В итоге Деян Станкович выставил тот же состав, что начинал предыдущую игру с "Акроном".

Особых сюрпризов не обнаруживалось и в составе "Локомотива". По сравнению с сентябрьским матчем против "Спартака" (3:1) в основе произошло только одно изменение: вместо Пиняева на левом фланге атаки в этот раз действовал Тикнизян.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

Первый тайм матча показал, что за оборону переживать стоило точно не спартаковцам. Хозяева начали матч без раскачки с каким-то запредельным настроем. "Локомотив" к такому явно был не готов. Максимальные скорости и высокий прессинг со стороны спартаковцев вынуждали соперников ошибаться раз за разом. Роковую оплошность в итоге допустил обычно надежный Илья Лантратов. Казалось, что лимит грубых ляпов вратарь "Локо" исчерпал в игре с "Краснодаром", но в этот раз он вновь привез гол в свои ворота. Пытаясь выбить мяч, голкипер угодил прямо в ногу набежавшего Угальде.

Поведя в счете, "Спартак" и не думал останавливаться. Пока железнодорожники приходили в себя, "красно-белые" не сбавляли темп и вскоре увеличили преимущество. Защитники гостей предоставили слишком много свободы Маркиньосу и Угальде: первый спокойно навесил в штрафную, а второй без помех пробил с близкого расстояния.

И ведь это были далеко не все моменты "Спартака"! Забивать также могли Денисов и Мартинс, но в первом тайме ворота "Локо" поражал только Угальде. Коста-риканскому нападающему удалось оформить хет-трик уже на 34-й минуте, когда вновь рассыпался центр обороны гостей. После разрезающей передачи от Мартинса форвард технично разобрался с Лантратовым. Благодаря этому голу Угальде вышел на первое место в споре бомбардиров (11), обойдя Алексея Батракова.

Нельзя сказать, что "Локомотив" ничего не сумел создать до перерыва. Моментов у ворот Максименко при счете 0:3 хватало, но поймавший кураж вратарь и его партнеры справлялись со всеми угрозами».

Станкович провел работу над ошибками

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев сделал акцент на том, что «Спартаку» удалось взять реванш у «Локомотива» за поражение в первом круге.

«Локомотив — один из тех соперников, в матчах с которыми Деян Станкович перемудрил. Начал чинить то, что работало, и лишил красно-белых шансов на успех. Как раз после той провальной встречи замененный в перерыве Абена окончательно превратился в игрока ротации, которым он, собственно, и был в "Ференцвароше". Именно суринамца ждали в старте в субботу из-за травмы Бабича, которую серб получил в сборной, но она оказалась не серьезной. Соответственно, в отсутствие продолжавшего отбывать дисквалификацию Литвинова у "Спартака" в центре обороны была сыгранная пара Бабич — Дуарте, да и в целом состав оказался тем же, что и в прошлом туре против "Акрона".

Впрочем, главное — в субботу у красно-белых был не только правильный подбор игроков, но еще и правильный настрой как минимум на первый тайм. "Локо", который умеет играть без мяча и не считает зазорным на какое-то время отдать его сопернику, не просто упустил инициативу с первых минут. Гости не справлялись с агрессивным прессингом "Спартака" и плохо выходили из обороны. Настолько, что Лантратов подарил первый гол Угальде, выбивая мяч от своих ворот. Хотя, правильнее говорить, что костариканец свой успех буквально вырвал зубами, продемонстрировав сумасшедший настрой.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

А еще — отличную физическую готовность на фоне трансатлантического перелета и двух матчей на другом континенте. Глядя на то, как выглядел Угальде, было даже неудобно оправдывать поездкой в Северную Америку провал Монтеса. Мексиканец откровенно проспал момент, когда Угальде забивал второй мяч, выскочив на классную подачу Маркиньоса.

Да и не один Монтес был плох, ведь вторая результативная комбинация началась с того, что Барко быстро вбросил аут. А Угальде к перерыву не только эффектно оформил хет-трик, после паса Мартинса убежав от защитников и изящно подрезав мяч над Лантратовым — спартаковец еще и в очном споре сменил Батракова на вершине рейтинга лучших бомбардиров РПЛ.

При счете 3:0 рассуждения о том, что игра могла пойти по иному сценарию, казались лишенными практического смысла. Да, Максименко спас после обводящего удара Самошникова. Еще раз вратаря подстраховал Рябчук, только все это уравновешивалось эпизодами, когда в более очевидных ситуациях гостей прощали Мартинс и Маркиньос. С другой стороны, "Локо" своими действиями показывал, что он не деморализован и держит удар. А в перерыве Михаил Галактионов встряхнул команду не только словом, но и делом в виде тройной замены.

И уже "Спартак" оказался не готов к преображению соперника, который отыграл два мяча с поразительной легкостью и без надрыва. Отбор Сильянова, забег Пиняева к воротам и выстрел в дальний угол. Подача Сарвели на Ньямси, которому скорее помогло легкое касание Максименко. И вот уже красно-белые, как казалось, на некоторое время поплыли, не понимая, что делать с преобразившимся и максимально эффективным в атаке соперником.

Но в итоге хочется поаплодировать обеим командам. "Локо" — за характер и отказ сдаваться в казавшейся безвыходной ситуации. "Спартаку" — за роскошный первый тайм и то, как игру удалось вернуть под контроль. А Угальде — персональную овацию. Покер, важнейший четвертый гол, передача окончательно прибившему интригу Барко — именно так выглядит персональный бенефис. Манфред сейчас на пике готовности, из двенадцати своих мячей половину забив в двух последних турах!

Как же глупо было сдвигать его ближе к флангу, лишив эффективности как самого форварда, так и всю линию атаки красно-белых. А сейчас все в "Спартаке" на своих местах. Победа над "Локо" — четвертая подряд в чемпионате. Впереди у красно-белых горячая южная неделя. Сначала — ответный кубковый четвертьфинал в Ростове, потом — визит к гости к уязвленному потерей лидерства Краснодару».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Такие поражения, как было в прошлом матче с «Локо», должны быть уроком. Тот матч был очень болезненным для нас и тяжёлым. Ребята это осознавали, вспоминали. Эта неделя прошла продуктивно. Важно понимать и осознавать эти моменты, нам надо поднимать уровень ответственности и агрессивности. Ребята смогли реализовать то, что мы задумывали.

Без шансов для «Локомотива»

Автор Bobsoccer Александр Владыкин считает, что у «Локомотива» не было шансов в этом матче, а Манфред Угальде устроил настоящий бенефис.

«Соперник. Конечно, в какие-то моменты можно сказать "подавал признаки футбольной жизни", но, согласитесь, что 5:2 — это победа была более, чем убедительна!

Бенефис Манфреда Угальде. Четыре гола в таком дерби с командой, идущей в первой тройке — это действительно событие. В нынешнем 21 веке ни один игрок красно-белых такой результативности в одном матче еще не показывал! Это был действительно матч Угальде, который вышел вперед в споре лучших бомбардиров чемпионата! А биться было с кем, поскольку до того лучший результат был у Батракова из того же "Локомотива" — 10 забитых мячей. Но теперь у Угальде — 12!

Непосредственно о самом дерби. Главный тренер спартаковцев Деян Станкович не стал менять состав, который убедительно переиграл еще до ноябрьской паузы "Акрон". Перед этой встречей у Станковича спросили о том, что он, возможно, нащупал основной состав. Станкович не стал отрицать и согласился с этим. Тут и тактическая система 4-3-3, которая больше подходила красно-белым, и отсутствие в атаке "столбов" в виде форвардов на острие. Да и зачем, если есть такие быстрые и маневренные игроки, как Угальде, Маркиньос, да и тот же Бонгонда на их фоне выглядел неплохо, хотя порой и упускал свои голевые моменты.

В принципе, "Спартак" и "накрыл" "Локомотив" своей скоростью, высоким прессингом, запредельным стремлением постоянно атаковать и атаковать на всех участках поля. "Локомотив" растерялся. Пиком такого непонимания возникшей на поле ситуации стал для гостей эпизод уже в начале матча, когда Угальде пошел на вратаря "Локомотива" Лантратова, который медлил и, видимо, не знал, куда отдавать пас. И тут уже его повторю "накрыл" Угальде. Лантратов ударил, попал в спартаковского форварда и мяч влетел в ворота. Затем Угальде забивал с передач Мартинса, дважды с паса Маркиньоса. Ну, и уже сам Угальде под занавес встречи подарил голевой пас Барко, который и установил окончательный счет — 5:2!

"Локомотив" ожил поначалу в концовке первого тайма, когда прижал спартаковцев в своей штрафной площади, потом активнее начал вторую половину встречи и даже смог при счете 3:0 в пользу хозяев поля отыграть два мяча. В эти минуты спартаковцы своей некоторой медлительностью и нерешительностью уже напоминали соперника в начале этого дерби. Хорошо, что выручил четвертый гол Угальде, после которого по сути все стало ясно.

Игроки обеих команд уезжали в сборные и собирались в разные дни. Кто-то имел больше времени на восстановление, кто-то меньше, но это, думаю, не повод "Локомотиву" сетовать на усталость от таких перелетов. Угальде играл очень далеко от Москвы и прибыл в прекрасном состоянии. Как в физическом, так и психологическом. Да и остальные спартаковские сборники были заряжены на игру. Не летал Барко, но он тоже выглядел очень неплохо. По традиции старался подержать мяч, сделать обостряющую передачу и тем самым собирал на себе минимум двух игроков "Локомотива". А к тому же наконец-то впервые забил не с пенальти или со штрафного, а непосредственно с игры. И поставил в этом дерби красивую точку!

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Оборона "Локомотива", далеко не самая сильнейшая линия в команде и красно-белые этим прекрасно воспользовались, раздергав ее своими постоянными перемещениями игроков группы атаки. Спартаковские защитники тоже могут частенько ошибаться, но, надо отдать должное команде, что пропустив два ответных мяча от "Локомотива", футболисты "Спартака" не дрогнули, не позволив гостям сломать спартаковскую игру. Хотя было в какие-то моменты очень непросто. Но, оказывается, можно наглухо прикрывать и Батракова с молодыми сотоварищами, которые так любят порой покуражиться над соперниками, забивая им больше, чем те в ворота "Локомотива".

Сегодня все было наоборот. "Спартак" был быстрее, интереснее, психологически более устойчив и в целом надежнее. Сегодня у красно-белых получилось очень многое. И главное, они своей игрой зародили надежду в сердцах своих болельщиков. И я даже не о каком-то конкретном месте в таблице. Я об игре. Если она будет, то, и высокое место приложится. 1 декабря матч в Краснодаре. Это отличное испытание во всех смыслах».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными. Мы пребывали в прострации. Очень быстрый мяч в наши ворота, он команду ошарашил. Очень неприятно. Нужно было возвращаться в игру после 0:3. Честь и хвала ребятам, что попытались вернуться. Четвёртый гол нас прибил.

Эпохальный покер Угальде!

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов восторгается игрой «Спартака», матчем в целом и покером Манфреда Угальде. В этой игре было очень много интересного.

«Спартак с первых минут забрал себе мяч, а "Локомотив" не настаивал на борьбе за владение и защищался средним блоком по схеме 4-4-2. Впереди Воробьёв с Батраковым делили между собой в прессинге двух центральных защитников и опорника красно-белых Умярова. Темп игры поначалу не потрясал воображения. Спартаковцы неторопливо катали мяч сзади, и ничто не предвещало быстрого гола. Но "Локомотив" сам себе "привозил" моменты. Сначала Ньямси завозился в штрафной и допустил потерю под давлением — так состоялся первый удар в матче от Денисова.

На 10-й минуте вратарь Лантратов и вовсе совершил дичайший "привоз"! Получив пас от Монтеса при розыгрыше от ворот, кипер "Локомотива" слишком долго думал и сделал лишний шаг, чтобы подстроиться под мяч. В результате полетевший в прессинг Угальде успел выставить ногу и заблокировать вынос. Костариканец забил, наверное, самый курьёзный гол в своей карьере. Это был первый удар в створ.

Дурацкий гол подбил железнодорожников. Требовалось перестраиваться и забирать владение, а команда Михаила Галактионова не понимала, что ей делать. "Спартак" же поймал свою волну. Маркиньос за счёт широкой позиции слева растягивал оборону "Локомотива" и вскоре совершил своё первое результативное действие в сезоне РПЛ. С его классного кросса должен был забивать ещё Мартинс, но хавбек простил гостей. А в середине первого тайма защитники "Локо" снова преподнесли подарок спартаковцам — зазевались при ауте соперника, с которого пошла голевая атака. Ньямси не заблокировал передачу Маркиньоса, Монтес потерял за спиной Угальде. Костариканец ударом в падении оформил дубль.

"Локомотив" только на 26-й минуте смог пробить по воротам "Спартака", успешно возвращавшего себе мяч, а до перерыва свой лучший момент создал уже при счёте 3:0. Воробьёв нанёс удар головой в штангу. В эпизоде с третьим голом спартаковцы уже сами развалили оборону железнодорожников. Выигранный центр поля, тонкий разрезающий пас Мартинса и безупречная реализация выхода один на один от избежавшего офсайда Угальде: вот как костариканец сотворил хет-трик за какие-то полчаса и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами. Он обошёл неудачно отыгравшего тайм и запомнившегося разве что грубым подкатом Батракова.

Галактионов в перерыве ответил на хет-трик Угальде своим "хет-триком" из замен — сделал сразу тройную. Видимо, по мнению тренера "Локомотива", больше остальных полевых игроков команды матч провалили Ненахов, Карпукас и Воробьёв. Этих трое уступили свои места на поле Пиняеву, Сарвели и Сулейманову. В результате перестановок Батраков опустился глубже, а Самошников превратился из флангового хавбека в защитника.

Манфред Угальде ФК «Спартак»

И одна из этих замен сработала уже на 54-й минуте! Пиняев забил впервые в РПЛ с 1-го тура. Виновником этого гола можно считать Барко, который отдал слишком рискованный пас в центре поля. Мяч в результате сумасшедшего подката Сильянова попал к Пиняеву, и вингер сборной России классно решил эпизод. Влетел в штрафную, пробил в дальний нижний угол.

"Локомотив" возвратил к жизни интригу, с которой успели попрощаться, и был близок к самому крутому камбэку сезона. Но всё же скорее "Спартак" наиграл на четвёртый гол, чем железнодорожники — на третий. Тот же Маркиньос мог стать автором и ещё одной голевой передачи, и забитого мяча. В конце концов все вопросы об исходе дерби снял неудержимый Угальде. Костариканец оформил покер после многоходовой комбинации красно-белых. Лантратов сотворил один сейв, а на второе спасение его сил не хватило.

Прогнозы и ставки на РПЛ

К "Спартаку" вернулся его кураж, и на 80-й минуте команда Станковича опять превратила свою победу в крупную. Хозяева сполна воспользовались недостатком скорости у центральных защитников раскрывшегося "Локо". Забивая пятый гол, красно-белые избежали офсайда из-за позиции Монтеса. Спартаковцы придумали стенку на третьего, и Угальде вырезал голевую передачу на Барко».

Главный факты матча

Автор «Спорт день за днем» Артём Егорычев по традиции определил три главных факта по итогам противостояния.

«1. Манфред Угальде — первый игрок "Спартака" с хет-триком в первом тайме РПЛ со времен Квинси Промеса в 2018 году.

Угальде вышел в лидеры в списке бомбардиров РПЛ, превзойдя полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова — 12 против 10.

Кроме того, костариканец стал первым игроком "Спартака" за 26 лет, забившим четыре гола в одном матче чемпионата России:

1994 — Валерий Масалитин;

1994 — Андрей Тихонов;

1998 — Александр Ширко;

2024 — Манфред Угальде.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

2. Вингер Сергей Пиняев забил в РПЛ впервые с 20 июля — в 1-м туре 20-летний футболист отправил мяч в сетку ворот "Акрона" (3:2). Всего в текущем сезоне Пиняев забил семь голов и отдал пять голевых передач.

3. "Локомотив" потерпел поражение впервые за месяц. До этого железнодорожники дважды выиграли в Кубке России — "Ростов" (2:2, по пен. — 8:7) и "Динамо", Москва (2:1), а также в чемпионате России сыграли вничью с "Зенитом" (1:1), обыграли "Рубин" (1:0) и "Факел" (2:1)».