РПЛ. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» — «Локомотив»

«Рубин» — «Акрон» 3:0
пятница, 22 ноября, 19:00 мск
В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 3:0.
В первом тайме двумя забитыми мячами отметился Мирлинд Даку. Во второй половине встречи Джоэль Фамейе поставил точку в матче.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Акрон 3:0
Голы: 1:0 Мирлинд Даку (10'), 2:0 Мирлинд Даку (20'), 3:0 Джоэль Фамейе (пенальти) (88') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Мирлинд Даку Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Боян Димоски, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба Предупреждения: Дмитрий Кабутов (5'), Руслан Безруков (63')
«Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.
«Оренбург» — «Зенит»
суббота, 23 ноября, 12:00 мск
ЦСКА — «Ростов»
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«Химки» — «Краснодар»
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«Спартак» — «Локомотив»
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«Крылья Советов» — «Ахмат»
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