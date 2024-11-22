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    РПЛ. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» — «Локомотив»

    Обзор матчей 16-го тура российской Премьер-лиги

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    Алексей Батраков («Локомотив»)
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    Алексей Батраков («Локомотив»)
    В российской Премьер-лиге 22, 23 и 24 ноября пройдут матчи 16-го тура.

    «Рубин» — «Акрон» 3:0

    пятница, 22 ноября, 19:00 мск

    В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 3:0.

    В первом тайме двумя забитыми мячами отметился Мирлинд Даку. Во второй половине встречи Джоэль Фамейе поставил точку в матче.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Акрон 3:0
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (10'), 2:0 Мирлинд Даку (20'), 3:0 Джоэль Фамейе (пенальти) (88') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Мирлинд Даку Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Боян Димоски, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба Предупреждения: Дмитрий Кабутов (5'), Руслан Безруков (63')

    «Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.

    «Оренбург» — «Зенит»

    суббота, 23 ноября, 12:00 мск

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА — «Ростов»

    суббота, 23 ноября, 14:15 мск

    «Химки» — «Краснодар»

    суббота, 23 ноября, 16:30 мск

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    «Спартак» — «Локомотив»

    суббота, 23 ноября, 18:00 мск

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