На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ

До открытия зимнего трансферного окна в Российской Премьер-лиге остается еще более двух месяцев, однако уже сейчас отечественное информационное пространство наполнено слухами о вероятных переходах как внутри чемпионата, так и трансферах «на выход».

Алексей Батраков

(полузащитник, «Локомотив»)

Казалось, что уход Максима Глушенкова станет головной болью для «Локомотива» и сильно ударит по амбициям столичного клуба.

Тем не менее переезд лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ в «Зенит» не только ни ослабил «железнодорожников», но и зажег новую звездочку в российском футболе.

Михаил Галактионов постепенно подводил Батракова ко взрослой команде, доверив место в основной обойме под конец минувшей кампании чемпионата России. Теперь же стартовые одиннадцать «красно-зеленых» трудно представить без юного дарования.

В свои девятнадцать лет Алексей обладает незаурядным футбольным мышлением и является главным дирижером атак «Локомотива». Он хорош как в созидательной части, так и отлично реализует шансы, которые предоставляют ему партнеры по команде.

На счету Батракова одиннадцать забитых мячей и восемь ассистов в 19-ти матчах во всех турнирах. Благодаря искрометной игре к атакующему хавбеку «железнодорожников» прикована масса внимания, и его активно начинают сватать «на выход» из «Локомотива».

Алексей Батраков fclm.ru

Естественно, в списке потенциальных претендентов на Алексея фигурирует «Зенит», который желает ослабить одного из конкурентов в борьбе за чемпионский титул. 19-летний игрок кратко ответил, что ему неинтересны разговоры о переходе в клуб с берегов Невы.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выступает в защиту молодого таланта и просит снизить градус, чтобы Батраков продолжал прогрессировать далее. Москвичи не горят желанием расставаться с полузащитником и улучшили условия его контракта, действующего до лета 2027 года.

Прогноз: Батраков останется в стане «железнодорожников» как минимум до окончания текущего сезона.

Артур

(нападающий, «Зенит»)

Сага с возможным уходом бразильцев из «Зенита» продолжается от одного трансферного окна к другому. Теперь разговоры ведутся вокруг Артура, заскучавшего по родине и раздумывающего над вероятным отъездом из России.

Напомним, что нападающий перебрался в ряды «сине-бело-голубых» в январе 2024 за 15 млн евро. Из четырнадцати поединков текущей кампании российского первенства 26-летний игрок лишь однажды появился в стартовом составе питерцев.

Артур globallookpress.com

Причиной столь малочисленного игрового времени выступает высокая конкуренция в атакующей линии «Зенита». Сергей Семак отдает предпочтение другим исполнителям, которые, по его мнению, более остро действуют в последней трети поля.

Бразилец отметился всего одним голом и двумя ассистами в Российской Премьер-лиге.

Агент нападающего предложил услуги клиента двум футбольным коллективам — «Фламенго» и «Крузейро». Согласно порталу Тransfermarkt стоимость игрока оценивает в 10 млн евро.

Прогноз: Артур переберется в бразильскую Серию А.

Антон Зиньковский

(полузащитник, «Спартак»)

Время нахождения 28-летнего хавбека в рядах «красно-белых» может подойти к концу предстоящей зимой. Антон давно сменил статус перспективного исполнителя на зрелого игрока, которому пора доказывать профпригодность на футбольном поле.

В «Спартаке» за три сезона ему не удалось продемонстрировать лучшие качества, поэтому москвичи готовы расстаться с Зиньковским и ищут новую команду для него. Главный наставник москвичей Деян Станкович не возражает против продажи атакующего полузащитника.

Антон не входит в планы сербского специалиста, проводя большую часть времени на скамейке запасных либо вовсе не попадая в заявку «народной команды». Во время редких появлений на газоне в рамках РПЛ он не запоминается ничем примечательным и выглядит «инородным телом» в составе «Спартака».

Лишь в Кубке России Зиньковский отличился тремя результативными передачами в шести встречах. Видимо, столичному клубу надоело жить верой, что однажды выступления Антона заиграют яркими красками, и проще каждому пойти своей дорогой.

Антон Зиньковский globallookpress.com

Не исключено, что игроку сборной России не придется покидать Москву, ведь в его услугах заинтересован «Локомотив». Рассматриваются разные варианты, относительно переезда Зиньковского в стан «железнодорожников».

Прогноз: Антон покинет «Спартак» в межсезонье.

Данил Пруцев

(полузащитник, «Спартак»)

Вместе с Зиньковским освободить место в «Спартаке» может Данил Пруцев, который как и его коллега по цеху испытывает проблемы с игровым временем под руководством Станковича.

Хавбек является безоговорочным игроком основы лишь в кубковых поединках, где на его счету семь появлений в старте. В чемпионате России дела складываются с переменным успехом — шесть встреч на скамейке запасных сменились двумя полными матчами с «Пари НН» и ЦСКА.

К слову, в поединке против «армейцев» Пруцев выдал отличный перформанс, оформив две голевые передачи, которые поспособствовали итоговому триумфу «Спартака» со счетом 2:0. Было бы логично довериться Данилу далее, вот только матч с «Акроном» он вновь начал на лавочке.

Как и Зиньковского, 24-летнего полузащитника отправляют в «Локомотив». Сообщается, что «красно-зеленые» рассчитывают выделить на трансфер двух игроков «Спартака» 3 млн евро.

Данил Пруцев globallookpress.com

Пока прямых контактов между клубами не было, а представители «железнодорожников» всячески отрицают слухи. Михаил Галактионов говорит, что планов по приобретению полузащитников нет и разговоры не имеют ничего общего с реальностью.

Прогноз: Пруцев останется в «Спартаке» как игрок ротации.

Сергей Пиняев

(полузащитник, «Локомотив»)

Обратным маршрутом из «Локомотива» в «Спартак» имеет все шансы отправиться Сергей Пиняев, игра которого нравится руководству «народной команды».

Рассматривается два варианта, как 20-летний хавбек переберется в ряды «красно-белых». Интересы Пиняева, Зиньковского и Пруцева представляет один агент — Павел Андреев, который может помочь осуществить рокировку московским клубам.

Сергей Пиняев globallookpress.com

Сообщается, что за трансфер Сергея «Спартаку» придется расстаться с немалой суммой — порядка 30 млн евро с учетом заработной платы и накрутки. Чтобы не тратить столько денежных средств в одночасье, «красно-белые» включат в сделку Зиньковского и Пруцева.

Пиняев не страдает дефицитом игрового времени в «Локомотиве», тем не менее ему никак не удается выбиться на ведущие роли. Всегда в обойме «железнодорожников» находится игрок, который затмевает Сергея — если в прошлом сезоне им был Глушенков, то теперь это Батраков.

Атакующий полузащитник живет мечтами перебраться в Европу и даже готов пойти на снижение заработной платы, чтобы выступать в зарубежном чемпионате. Однако не исключено, что Пиняев сменит приоритеты в случае поступления очень выгодного предложения от «Спартака».

Прогноз: Сергей окажется в футболке «красно-белых».

Даниил Фомин

(полузащитник, «Динамо» Москва)

Хавбек «Динамо» уже находился на радарах европейских клубов, когда летом 2023 года французский «Лион» готов бал расстаться с 8 млн евро за него. Однако до официального предложения от «олимпийцев» дело не дошло.

Фомин продолжает оставаться важной частью «бело-голубого» механизма, являясь выбором № 1 для Марцела Лички на позиции центрального полузащитника. В двенадцати матчах РПЛ 2024/2025 игрок отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Всё о футболе России

Сообщается, что за выступлениями 27-летнего хавбека продолжают пристально следить за рубежом. Тем не менее Федерико Пасторелло, агент Даниила, отрицает заинтересованность в переезде клиента в европейское первенство грядущей зимой.

Даниил Фомин globallookpress.com

Посмотрим, насколько правдивы его слова, ведь Фомину вполне по силам попытать удачу, как минимум, во французской Лиге 1, где уже играют его соотечественники: Александр Головин, Матвей Сафонов и Дамир Кузяев.

Трансферная стоимость полузащитника согласно данным портала Тransfermarkt составляет 8 млн евро.

Прогноз: Фомин задержится в «Динамо» до летнего трансферного окна.

Алексис Дуарте

(защитник, «Спартак»)

24-летний парагваец потерял место в старте с приходом Деяна Станковича на тренерский мостик «Спартака». Сербский специалист выделил ему всего один полноценный матч — встречу 15-го тура РПЛ против «Акрона».

До этого большую часть времени Алексис пребывал либо вне заявки «красно-белых», либо на лавке запасных. Неудивительно, что Дуарте испытывает недовольство из-за отсутствия в основной обойме, когда еще в прошлом сезоне был безусловным игроком стартовых одиннадцати.

Алексис Дуарте globallookpress.com

Летом сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Валенсии», однако переезд в Ла Лигу так и не состоялся.

Теперь представители Алексиса ищут варианты для дальнейшего его трудоустройства — не исключен переход в клуб из Европы либо возвращение в Латинскую Америку. При этом Дуарте хочет, чтобы состоялся полноценный трансфер, а не арендное соглашение.

Прогноз: центрбек распрощается с российским первенством.

Наир Тикнизян

(защитник, «Локомотив»)

Левый латераль «железнодорожников» практически каждое трансферное окно выступает в роли одного из главных хедлайнеров.

Прошлой зимой Наир был в шаге от перехода в «Зенит», который предлагал ему заработную плату вдвое больше, чем «Локомотив». Крест на переговорах поставил сам Тикнизян, осознавший, что в рядах чемпионов России нет будущего с игровой точки зрения.

«Сине-бело-голубые» не гарантировали ему места на левой бровке, которую прочно закрывает Дуглас Сантос.

Весной также ходили слухи об интересе к Наиру со стороны европейских клубов, в частности итальянской «Болоньи», но до официальных предложений не дошло.

Нынешний розыгрыш РПЛ проходит для Тикнизяна неровно: из 15-ти матчей в старте он начал только семь, при этом сыграл от звонка до звонка всего два поединка. Игрок сборной Армении записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Наир Тикнизян fclm.ru

Отсутствие полноценной игровой практики может стать камнем преткновения в отношениях «Локомотива» и Наира. Тем более другие ведущие клубы чемпионата России продолжают активно следить за ситуацией и всегда готовы предложить 25-летнему универсалу контракт.

Но на другой чаше весов остаются шансы завоевать чемпионство с «железнодорожниками», идущими в когорте лидеров российского первенства. Зимой перед Наиром будет стоять тяжелый выбор.

Прогноз: Тикнизян сохранит прописку в «Локомотиве».

Валентин Пальцев

(защитник, «Динамо» Махачкала)

История Пальцева достойна экранизации: еще несколько лет назад он играл на первенстве области и работал на заводе, а теперь защищает цвета махачкалинского «Динамо» в высшем эшелоне российского футбола и недавно надел футболку сборной России.

На этом сказка Валентина может не закончиться, ведь благодаря ярким выступлениям в чемпионате России он попал на карандаш скаутам «Краснодара». Вице-чемпион России планирует усиление оборонительной линии, включив Пальцева в шорт-лист.

Сообщается, что «быки» вели диалог с представителями 23-летнего игрока, но официального предложения «Динамо» на данный момент не поступало. Пальцев имеет высокие шансы продолжить продвижение по карьерной лестнице, дебютировав в элите лишь минувшим летом, и помочь дружине Мусаева в борьбе за золотые медали Премьер-лиги.

Валентин Пальцев dinamo-mx.ru

В футболке махачкалинцев он провел девяносто минут в тринадцати из пятнадцати поединков РПЛ, не отметившись пока результативными действиями. Портал Тransfermarkt оценивает Валентина в 1,2 млн евро.

Прогноз: Пальцев зимой пополнит ряды «Краснодара».

Виллиан Жозе

(нападающий, «Спартак»)

Переход форварда, поигравшего в АПЛ и Ла Лиге, тиражировался отечественными СМИ как отличное усиление атакующих порядков «Спартака». На деле получилось не все так гладко, и пока Виллиан выглядит балластом в рядах «красно-белых».

Невразумительная форма, проблемы с лишним весом, отсутствие должной мотивации — все это накладывается друг на друга, из-за чего возникают вопросы в целесообразности нахождения Жозе в столичном клубе.

Виллиан Жозе globallookpress.com

По большей части бразилец полирует лавку москвичей, не отыграв за «Спартак» более одного тайма в Российской Премьер-лиге. В графе забитые мячи в чемпионате у Виллиана числится цифра ноль.

Единственный результативный удар Жозе исполнил со штрафного в матче Кубка России против московского «Динамо». Даже если брать во внимание красоту и значимость гола, ставшего победным, оправданием для опытного нападающего он служить не может.

«Спартак» не против расставания с 32-летним бразильцем, которое при этом поможет разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, что Виллиан зарабатывает в России порядка 1,7 млн евро в год.

Календарь и таблица РПЛ

Неудивительно, что футболист хочет сохранить прописку в Москве, и не горит желанием возвращаться в испанскую Примеру либо уезжать на родину.

В услугах форварда заинтересованы «Палмейрас» и «Лас-Пальмас». Последние работают над трансфером Жозе, желая заполучить его на правах аренды без права выкупа. «Красно-белые» же, наоборот, хотят полностью распрощаться с нападающим.

Прогноз: Виллиан зимой отправится в чемпионат Испании либо бразильскую Серию А.