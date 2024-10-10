Смена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН»

5 октября «Пари НН» сообщил об расставании с Сашей Иличем, который только пять месяцев находился в должности главного тренера клуба РПЛ. Нижегородцы недолго пребывали в поисках нового наставника и 9 октября объявили о назначении Виктора Гончаренко.

Первый иностранный опыт «Пари НН» комом

Прошло всего одиннадцать туров РПЛ, а головы на тренерских мостиках российских клубов уже летят довольно стремительно.

Ранее работы лишились Игорь Черевченко, Магомед Адиев и Давид Деограсия, чьи экс-клубы («Факел», «Ахмат» и «Оренбург» соответственно) расположились в подвале турнирной таблицы чемпионата России.

Октябрьская пауза на матчи сборных закончила еще одну футбольную историю — «Пари НН» указал на дверь Саше Иличу. Сербский специалист был первым иностранцем, которому нижегородцы доверили должность главного тренера.

Илич принял клуб, катившийся в бездну, и в итоге не смог спасти его от попадания в стыковые поединки за право выступать в РПЛ. Остаться в элите удалось в двухматчевой баталии с тульским «Арсеналом», одержав верх по сумме этих встреч со счетом 3:2.

Пожалуй, сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола выступает главным достижением серба у руля «Пари НН».

Саша Илич fcnn.ru

Межсезонье для нижегородского футбольного коллектива прошло без особых вливаний на усиление обоймы. Да и откуда им взяться, если «Пари НН» входит в когорту беднейших команд чемпионата.

По показателю стоимости состава и уровню зарплат нижегородцы точно плетутся в конце пелотона Российской Премьер-лиги.

Тренерское кресло под Иличем начало шататься еще летом, когда на старте чемпионата «Пари НН» потерпел два поражения кряду. Однако после команда из Нижнего Новгорода перечеркнула неудачное начало двумя викториями подряд и слухи об отставке серба на некоторое время отошли на второй план.

Календарь и таблица РПЛ

Будем честны, из нынешнего «Пари НН» Илич выжимал максимум — если брать во внимание прошедшие матчи кампании 2024/2025, то из второй части турнирной таблицы подопечные сербского специалиста уступили лишь «Крыльям Советов».

Остальными обидчиками клуба из Нижнего Новгорода стали команды из топ-7: «Рубин», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». С равными соперниками по классу дружина Илича брала либо три очка, либо довольствовалась ничейным результатом.

Конечно, игра нижегородцев при этом оставляла желать лучшего, а победы добывались с минимальным разрывом в счете.

«Пари НН» vk.com/fcparinn

В атаке «Пари НН» хотел преуспеть и пытался бросить вызов даже командам из верхней части таблицы (2:4 с «Рубином» тому подтверждение), однако чаще на выходе получалось фиаско. При этом оборона и опорная зона подопечных сербского тренера напоминала проходной двор: с 21 пропущенным мячом нижегородцы худшие среди коллективов РПЛ.

Тем не менее отставка Илича выглядит парадоксально, ведь даже при пятиматчевой безвыигрышной серии место оставалось за ним, а как только дела пошли на лад (победа над «Оренбургом» и ничья с «Акроном») — серба отправили на вольные хлеба.

Саша Илич vk.com/fcparinn

Многие не поняли логики в увольнении тренера, к примеру, экс-президент РФС Вячеслав Колосков указал на непоследовательность действий руководства «Пари НН» и назвал это причиной сменяемости менеджеров клуба: правая рука не знает, что делает левая.

Сергей Юран, который еще ранее попал в немилость правлению нижегородцев и именно его место занял Илич, поддержал коллегу по цеху, чья отставка не укладывается у него в голове.

Можно долго сотрясать воздух, вот только глава сербского специалиста в Нижнем Новгороде подошла к концу. В качестве моральной компенсации экс-наставник «Пари НН» получит ни много ни мало более 30 млн рублей — неустойка за расторжение трудового соглашения.

В надежде на былые заслуги

Основных кандидатов на замену Иличу было два: Владимир Слишкович и Виктор Гончаренко. Оба специалиста стали безработными после окончания сезона РПЛ 2023/2024.

Слишкович был спасательным кругом «Спартака» на финише кампании, когда москвичи расстались с Гильермо Абаскалем. В роли исполняющего обязанности босниец поправил положение «красно-белых», однако повышения до статуса главного тренера столичного клуба не получил.

Гончаренко с «Уралом» утонул в Российской Премьер-лиге — после первого переходного поединка за сохранение прописки в элите белорусский специалист покинул пост, а «шмели» в конечном итоге отправились в Первую лигу.

Вернулись наставники в чемпионат России также практически одновременно: Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября, а Гончаренко получил билет в Нижний Новгород 9 октября.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Виктор Михайлович знает внутреннюю кухню российского первенства на зубок, проведя большую часть тренерской карьеры в РПЛ. Пик Гончаренко пришелся на период работы с московским ЦСКА, который он тренировал почти пять лет.

Белорус дважды приводил «армейцев» к серебряным наградам чемпионата России (2016/2017 и 2017/2018) и один раз завоевал с ними Суперкубок страны (2018/2019). Затем результаты команды пошли на спад — случились два четвертых места кряду.

Последним сезоном у руля «красно-синих» для Гончаренко стал 2020/2021, когда столичный клуб вовсе выпал из еврокубковой зоны и руководство ЦСКА уволило Виктора Михайловича до конца кампании.

Быть или не быть крутому пике?

Следующим пристанищем белорусского специалиста был «Краснодар», который неплохо усилился летом 2021 года (пришли Кордоба, Крыховяк, Ильин), но на зимний перерыв ушел лишь на пятой строчке РПЛ.

Руководство «быков» считало, что результат на фоне проблемных «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» слабый. У Гончаренко возник конфликт с президентом «южан» Сергеем Галицким и дни наставника в «Краснодаре» подошли к концу в январе 2022 года.

Далее ставку на Виктора Михайловича сделал «Урал», который начал розыгрыш РПЛ 2022/2023 с трех поражений кряду. Выровнять положение белорусскому тренеру удалось к октябрю, когда «оранжево-черные» выдали девятиматчевую беспроигрышную серию.

Качели в игре «шмелей» продолжились и далее, но Гончаренко удалось обезопасить их от понижения в классе, финишировав в 6 очках от зоны стыковых матчей.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Катастрофа настигла «Урал» и наставника в следующем сезоне, хотя на старте все выглядело вполне безоблачно — 4 победы и одна ничья в первых пяти турах. Недолгое нахождение на вершине РПЛ быстро сменилось погружением на дно.

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За оставшиеся матчи чемпионата России «шмели» добыли всего три виктории, а в большей части поединков безвольно терпели крах. Отставка Гончаренко напрашивалась еще по ходу регулярного первенства, однако случилась она только после фиаско в первом переходном поединке с «Акроном».

Видимо, руководство «Пари НН», приняв авантюрное решение с назначением Виктора Михайловича на тренерский мостик, живет его успешными временами в ЦСКА и надеется на реабилитацию менеджера после провала с «Уралом».

Виктор Гончаренко fcnn.ru

Вот только совсем не факт, что Гончаренко разрешит кризис в рядах нижегородцев. Как можно заметить, он умеет работать с командами, которые являются безоговорочными фаворитами (БАТЭ в чемпионате Беларуси) или имеют хорошие финансовые возможности — ЦСКА и «Краснодар». Хотя даже с последними фурора не вышло.

Бюджет «Пари НН» очень скромен, возможно даже меньше, чем у прошлогоднего «Урала», ушедшего в штопор с белорусским наставником в минувшем сезоне. Поэтому думаем, что геройский плащ Гончаренко останется в шкафу, а нижегородцы ввяжутся если не борьбу за выживание, то баталии за место в стыках им, скорее всего, гарантированы второй год подряд.