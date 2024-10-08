«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул

Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский пообщался Динияром Билялетдиновым, сыгравшим ровно 150 матчей за «Локомотив», 59 — за английский «Эвертон», а потом еще — 24 за «Спартак». Говорили о чемпионских раскладах в РПЛ, состоявшихся и предстоящих отставках тренеров, новой зарплате Александра Головина и болельщиках «МЮ».

«Не называл Мусаева мягкотелым»

— «Краснодар» побеждает восьмой раз подряд. Могли такое представить на старте сезона?

— На старте — нет. А сейчас команда хорошо смотрится. Нет проблем в организации игры. Атака и оборона абсолютно сбалансированы. Стало куда меньше привычных прежде ошибок.

— Андрею Аршавину непонятно, кто остановит «Краснодар». Вам тоже, или лукавство со стороны нынешнего сотрудника «Зенита»?

— Не думаю, что лукавство. Конкуренция в чемпионате действительно возросла. Но любая команда, которая намерена добиться чего-то серьезного, должна стабильно играть на протяжении всего сезона. Даже «Зениту» ни прошлый, ни этот чемпионаты не удается пройти ровно.

— Мурад Мусаев одерживает 73-ю победу с «Краснодаром», и становится рекордсменом. Ошибались мы, когда называли его мягкотелым?

— Я не называл. Только со стороны слышал. Надо понимать человека, который учится, растет, совершает какие-то ошибки. Но все это идет на пользу его росту и становлению команды.

— «Химки» вроде бы не заслужили такого разгрома (0:4)?

— Бывают такие моменты, когда нечего противопоставить. Команда классом выше всегда с большей долей вероятности реализует свои моменты. Отсюда — такие счета. Могли закончить, скажем, 1:0, но что бы это меняло в плане набора очков, мест в турнирной таблице?

«Что Тикнизян советуется с Батраковым — ничего зазорного»

— «Локомотив» тоже отнюдь не по всем статьям, согласитесь, обыграл «Крылья Советов» (1:0)?

— Был на этом матче. Равная игра. «Крылья», мягко говоря, создали немало неприятностей на выезде в Черкизове. С учетом того, что могли повести в счете в первом тайме, да и не единожды, имели шансы увезти очки. «Локомотив», прямо скажем, провел среднюю игру. Сбился на какие-то длинные передачи, не всегда оправданные. В сторону Батракова, как правило, которому головой трудно бороться. Но во втором тайме произошли очень правильные замены, хотя я бы их сделал еще в перерыве. Но не мне Галактионову советовать.

Наир Тикнизян globallookpress.com

— 25-летний Наир Тикнизян сказал, что во всем советуется с 19-летним Алексеем Батраковым. Шутка, или в каждой шутке..?

— Я думаю, все игроки должны между собой общаться. Можно, с кем-угодно советоваться, если это принесет пользу команде. Ничего зазорного в этом нет.

— Вы в вашу бытность игроком могли спрашивать что-то у парня, который на шесть лет младше?

— В мою бытность игроком со мной советовался тренер, где тебе удобно играть. Я отвечал — куда поставите, там и удобнее. А сегодня общение между футболистами касается более конкретных вещей. Скажем, где откроешься, в какую зону тебе давать. На поле все равны.

«Локо и "Краснодар" похожи»

— «Локомотив» все еще идет вровень с «Краснодаром», и опережает «Зенит». Долго это может продолжаться?

— «Локо» и «Краснодар» похожи на данном этапе…

— …похожи?

— Да, похожи в плане ожиданий. Мы ждем от них стабильности. Понятно, что «Зенит» — хороший финишер, имеет куда больший опыт по этой части. Зимняя пауза достаточно долгая, и его конкурентам важно не сбавлять темпа, не «задергаться». «Краснодар» сейчас очень уверенно выглядит в плане набора очков и собственно игры. Но весной многое может измениться.

— Полузащитник «Оренбурга» Алексей Барановский считает, что его команда незаслуженно уступили в Питере. Футболисты настолько склонны переоценивать себя, даже когда соотношение ударов 31-4 (12-1 в створ) в пользу «Зенита»?

— Наверное, даже не вспотел. Шутка. Ну, футболисты должны поддерживать свою команду. Что еще говорить? Даже если это искусственный и смешной для кого-то позитив, ничего страшного.

Календарь и таблица РПЛ

— С полноценным возвращением Максима Глушенкова, конкуренция с «Зенитом» вновь станет мифической?

— Как я понимаю, сейчас он пропустит еще месяц. Теперь уже, из-за травмы бедра. На старте показал себя именно «кинжалом», попал в очень хорошую психологическую ситуацию. А сейчас ему надо поторапливаться с выздоровлением, возвращаться однозначно до зимней паузы, поскольку ситуация может поменяться. Не стоит идеализировать одного игрока.

«ЦСКА оказался более двужильным»

— ЦСКА девять лет не побеждал «Динамо» на выезде. Вообще для столичных дерби, в которых вы множество раз участвовали, стадионы играют какую-то роль?

— Домашний стадион всегда имеет значение, но нынешняя потеря фан-движения, конечно, влияет. Ажиотаж спал на какое-то время, но люди потихоньку привыкаю, начинают возвращаться на стадионы. А так, конечно, накал страстей на поле не соответствует, как правило, обстановке на трибунах. Футбол — это не театр. Но именно в этом матче пришло 30 тысяч человек, так что все было, как прежде. Полноценное дерби.

— Полный провал динамовцев в первом тайме чем объяснить?

— На мой взгляд, в середине слишком мало было игроков, которые отбирали мяч. Неоправданные атакующие действия тому следствием. Во втором тайме переход на игру в два опорных дал свои плоды.

— ЦСКА тоже поменял схему по ходу матча. Не значит ли это, что Марко Николич в моменте ориентируется все же лучше, чем Марцел Личка.

— Мне кажется, дело не в каких-то тренерских перестановках, ухищрениях. Там могли и вничью закончить.Тут больше от понимания самих футболистов зависит. Скажем, появилась свобода в атаке, так не должны забывать о работе в обороне. Это уже связано с профессионализмом игроков. Даже если обладаешь определенным набором качеств, объем работы никто не отменял. Если его нет, тренер может хоть по пять схем за игру менять. ЦСКА оказался в этом плане более двужильным, так скажем. Особенно в первом тайме.

— Согласны, что Миралем Пьянич уже приносит пользу ЦСКА?

— Я его видел в феврале. Ездил на турнир в Абу-Даби с участием «Ростова», «Спартака», «Кайрата». И удалось посмотреть матч чемпионата ОАЭ его «Шарджи». Понятно было, что ему там делать нечего. Он за центр поля даже не опускался, но видение поля, качество передач его выделяло. Сразу было видно футболиста. Не знаю, зачем он так рано сорвался туда. И в ЦСКА, конечно, он может и должен принести пользу.

Плюс с корабля на бал сразу попал в хорошую атмосферу, которой давно не ощущал. Дерби, отличный стадион, атмосфера, большая история противоборствующих сторон. Наверное, кайфанул. Сейчас, думаю, ждет и видит побольше таких матчей. В Эмиратах-то на них по две тысячи ходит. И половина ничего не понимающих в футболе женщин. Во всяком случае, так было на этом матче, где встречались четвертая и пятая команды. Хотя с обеих сторон по три классных легионера.

«Карпин — толстокожий»

— «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0). Где же реваншистские настроения Валерия Карпина, или с уходом Леонида Федуна они улетучились?

— Понятно, вы о «сбитом летчике». Но знаю Георгича, он максималист. И достаточно толстокожий в этом плане. Для него победа над «Спартаком», или над кем-то еще равнозначны.

— Упрямство Карпина с этими розыгрышами мяча от вратаря и дальнейшими ошибками не говорят о его стагнации в «Ростове»?

— Не знаю. Я у него как раз спрашивал об этом на том февральском турнире. Говорит, нет. Ну, пусть разыгрывают. Сейчас многие так делают, тот же «Локомотив». На самом деле, если вратарь хорошо играет ногами, ты уже преимущество получаешь. Дальше выдергивать по одному футболисту соперника на каждом участке поля, и это шанс.

— Небезызвестный Франко Камоцци после двух голов Шамара Николсона сказал, что «Спартак» с ним просто теряет время. Ревность какая-то?

— Камоцци — это кто? Честно говоря, в этих спартаковских консультантах и спортивных директорах уже запутался. Если два забил, значит полезен.

«Губернатор Самары за Осинькина? Пусть вступается»

— Губернатор Самарской области заявил, что собирается вмешаться в ситуацию вокруг почти уже случившейся отставки Игоря Осинькина. Имеет право, если финансирует клуб, или это в принципе недопустимо?

— Это не мое дело. Просто не понимаю, в чем там дело, если слухи об отставке всплыли недели полторы назад. Наверное, им надо что-то в себе перебороть. Не одну игру Самары смотрел в этом году, видна рука тренера. А что кто-то вступился, или готов вступиться, в этом нет ничего плохого. Но есть большой клубный штат, который должен быть объединен одной идеей. Понятно, тренер — главное звено в любой команде, и должен иметь поддержку. Как минимум, до момента увольнения. Если на стороне Осинькина болельщики, игроки, губернатор, это хорошее подспорье.

Игорь Осинькин globallookpress.com

— При этом не странно ли с учетом российских реалий, что топ-менеджеры «Крыльев» могут принимать такие решения в обход губернатора?

— Все мы знаем агентские истории. Но команда играет, она жива. Создает моменты, притом не случайные. Пас, забегания, смена позиций. Очень хорошие атаки в плане содержания футбола, плохая команда такого не сделает. Надо исходить из этого.

«Пауза для всех — штука хитрая»

— Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». Ждем назначения Виктора Гончаренко в Нижний?

— Ха-ха-ха. Команда начала набирать, меняться. Но у нас зачастую многое случается вопреки логике. Есть элементарная арифметика, чье место Нижний должен занять, чтобы не вылететь.

— Кому больше всех на руку предстоящая двухнедельная пауза?

— Аутсайдерам, наверное. «Краснодару» после восьми побед наверняка не хотелось бы терять тонус, когда каждое очко на вес золота. А для тех, кто внизу, есть возможность что-то переделать, подправить.

— С позиции прожитых в футболе лет, польза паузы не всегда ведь зависит от того, кто до этого выиграл, а кто проиграл?

— Я могу говорить только о себе лично, как об игроке сборной. У меня был бонус в качестве переключения. В плане других партнеров, иного тренировочного процесса. А те, кто остаются в клубе, наверняка иначе себя ощущают. Это совсем не то, эффект «заварки», в собственном соку постоянно вариться сложно. Потом всегда футболисту лучше играть, чем тренироваться. Поэтому пауза для всех — штука хитрая.

— Сборная России впервые после санкций не сыграет в соответствующем окне. Соперники закончились, даже на уровне Пакистана?

— Имеем, что имеем. У нас нет выбора. В этом нет ничего странного. Пропустили Парагвай, пропустили Таиланд по не зависящим от всем понятных причин. Поэтому некий запас еще есть. Не думаю, что стоит собирать команду безо всякой игровой мотивации. С другой стороны, сборная все равно должна жить. Многим ребятам так или иначе приятно приехать даже на тренировку. Сложный вопрос.

«Карвахаль предан профессии, его уважают все»

— Галопом по Европам. В «Реале» голкиперу Андрею Лунину предоставился шанс из-за травмы Тибо Куртуа. Правильно сделал украинец, что остался в Королевском клубе, или потом в любом случае сядет на лавку?

— Не уверен. Понятно, вторым вратарям тяжело. Но вот с «Вильярреалом» (2:0) вышел неплохо, выручил в нескольких моментах.

— В том же «Реале» восстановление Дани Карвахаля после тяжелейшей травмы может составить больше года. Трогательно, согласитесь, как его поддержали тренеры и игроки «Барселоны». Значит, есть еще в самом большом футболе место для солидарности и чувств, несмотря на жуткий разлад между этими клубами?

— Человек, который предан своей профессии, своему клубу, всегда достоин всестороннего уважения. Те вещи, которые ты делаешь на поле и вне его, влияют даже на жестких антагонистов. Если у тебя в карьере все правильно, самые заклятые враги, будут с уважением относиться.

Роберт Левандовский globallookpress.com

— Роберт Левандовский забил «Алавесу» все три мяча «Барсы». Поляка невозможно закрыть даже в 36?

— Посмотреть, так он на 36 близко не выглядит. Где открыться знает, отклеиться умеет, исполнить тоже. Нет таких ощущений, что у него это случайно. Это касается многих опытных футболистов, которые прошли большой путь. Сегодня в плане «физики» с учетом возможностей современной медицины они могут долго не терять лучших своих качеств.

— А Маркус Тюрам сделал «хет-трик» за «Интер». Перехватывает первенство в атаке у Лутаро?

— Не думаю. Ситуативно. Лутаро более разнообразен.

Прогнозы и ставки на футбол

— «Фиорентина» обыграла «Милан», благодаря двум отбитым Давидом Де Хеа пенальти. Вообще голкиперы с каждым годом решают все больше игр, согласны?

— Нет. Просто наше внимание сфокусировано на эпизоде, где кипер обычно главная фигура. Как говорили, вратарь — полкоманды, но это это лишь расхожая фраза. Мало ведь, кто видит, какую работу проводит центральный нападающий. В этом весь фокус. Но голкипер — особая фигура в любом коллективе. Как бы он ни сыграл в конкретном эпизоде, защитники всегда подойдут, подбодрят. Де Хеа два пенальти отбил, и получил уйму положительных эмоций. Любые его ошибки этим нивелируются. Не стоит переоценивать роль вратарей.

«Ливерпуль оставил хорошие воспоминания»

— В Англии все ждут отставки Эрика Тен Хага из «МЮ», который занимает 14-е место. Состоится?

— Под напором болельщиков, думаю, да. Денег при новом управлении потратили уйму — 30-40 миллиардов. Результата, мягко говоря, нет. А «МЮ» — это второй по полярности клуб мира.

— Первый кто?

— Конечно, «Реал».

Динияр Билялетдинов globallookpress.com

— Какие у вас сегодня воспоминания об Англии, о периоде, проведенном в «Эвертоне»? Бываете там?

— Ездил в последний в 2019-м на дерби с «Ливерпулем». Там одна семья, с которой дружим, парень на радио работает. Сейчас иногда переписываемся. Были еще какие-то финансовые дела, но сейчас все глухо. А «Эвертон», сама АПЛ оставили хорошие воспоминания, как и сам город. Ливерпуль — это все-таки знаковое место для мировой музыкальной культуры. Любой опыт — это хорошо. Кроме Англии за границей играл только в Литве. Ничего плохого не могу сказать ни о том, ни о другом.

«Головин не может иметь больший контракт в Монако»

— Появилась информация, что Александр Головин по новому контракту до 2029 года будет зарабатывать 3.6 миллиона Евро в год. Соответствует по нынешним меркам шестому году и капитанству в «Монако»?

— А почему нет? Это проект традиционно на перспективу. Там принципиально больших зарплат нет и не будет, думаю. Такая бизнес-модель. Да, за 50 миллионов его уже не продадут, но это правила рынка.

— Алексей Миранчук продолжает проявлять себя в «Атланте» (на сей разные победные гол и ассист). Нет сожаления, что не нашел себя в Европе?

— А кто выиграл у нас Лигу Европы? Так, да, смотрю нарезки какие-то американский лиги — уровень плавающий, дисциплины нет. Но зато он туда поехал в статусе звезды, даже на фоне там уже имеющихся. Тем более, в прямо скажем, средненькую команду. В Европу вернется еще, если захочет.

Алексей Миранчук (справа) globallookpress.com

— Чего ждете от предстоящих на этой неделе матчей Лиги наций? Понятно, особый интерес вызывают встречи Украина — Грузия, Италия — Бельгия, Испания — Дания…

— Да ничего не жду. Даже чемпионат Европы практически мимо меня прошел. Ну, не могу я смотреть, когда такая ситуация.

— Вы в Академии «Локомотива» у Александра Бородюка, как понимаю, работаете?

— Да, сейчас вот тренерские курсы высшей категории закончил. Движемся дальше.