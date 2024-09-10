«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций

Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский позвонил Дмитрию Черышеву, отыгравшему больше 100 матчей за московское «Динамо» и свыше 150 за хихонский «Спортинг». Поговорили о срыве матча сборной России с Таиландом, незаурядном тренере сборной Испании и выходе из «зоны комфорта» для российских футболистов и тренеров.

«Не Карпин же погодой командовал»

— Вам на своём футбольном веку приходилось сталкиваться с погодными катаклизмами, а-ля нынешние вьетнамские?

— Что-то похожее было в Израиле, когда мы приехали играть за сборную. Дикий смерч, сильнейший ливень… Но матч, как говорили, состоится в любую погоду. Вот стихия чуть тогда смилостивилась, мы вышли и сыграли. Сейчас во Вьетнаме было совсем не до футбола.

— Стоило ли переждать российской команде эту стихию, или уезжать при первой возможности, как она и сделала?

— Наверное, правильно, что быстро свернулись и отправились восвояси. Будь это домашний турнир, понятно, команду не распускали бы. Вьетнамцы вот никуда не разъехались, и сейчас вроде бы сыграют с Таиландом. В нашем же случае не стоило ждать у моря погоды. Так что верное, на мой взгляд, решение дать ребятам возможность скорее вернуться в клубы.

— Но получилось все же не очень — лететь 13 тысяч километров ради одной игры со Вьетнамом?

— Матчи все равно нужны, даже при таких обстоятельствах. И хорошо, что есть сборные, которые идут нам навстречу. Одна из главных задач — посмотреть обойму игроков, которые есть в национальной команде. Не столь важно уж, перед чьим лицом и за сколько километров.

— Вот я как раз о том, что неприятный осадок остался у тех, кто не сыграл. Матвей Сафонов летел из Франции не для того ведь, чтобы вожделенного борща отведать?

— Это — рабочий момент. Тренерский штаб разделил состав на две группы. Тем более, что второй матч должны были играть через день после первого. Нормальная ситуация, что у кого-то получилось сыграть, а у кого-то нет. Убежден, никаких обид. Это же не Карпин погодой командовал.

«Миранчук и Уткин будут прогрессировать в зарубежных клубах»

— Сразу четыре футболиста дебютировали в этом матче. Евгений Латышонок занял место в воротах после перерыва, Валерий Пальцев появился ещё раньше из-за травмы партнера, Сергей Воробьёв неплохо вышел на замену, ну и Тамерлан Мусаев отметился голевыми действиями. Кто-то произвёл на вас особое впечатление?

— Во-первых, как нижегородец, очень рад за земляка Пальцева, который впервые сыграл в национальной команде. Во-вторых, есть и ещё один наш человек — Никита Кривцов, для которого это уже не первый матч в составе. Он из Володарска Нижегородской области, уже давно на отличном счету в «Краснодаре». Приятно видеть, как хорошо знакомые мне ребята растут. Если говорить о дебютантах в целом, то играть не боялись. Хотя, бывает, что перед командами уровня Вьетнама рискуешь переоценить свои возможности. Нет, этого не случилось. Все выложились, выглядели достойно.

Россия — Вьетнам РФС

— Сбор национальной команде проходил на фоне разговоров о том, что у нас вот-вот появятся два новых легионера — Антон Миранчук и Даниил Уткин. Верными ли швейцарской и турецкой дорогами идут товарищи?

— Всегда приветствовал в игроках желание сменить обстановку. Пускай ребята попробуют свои силы в зарубежных клубах. Наверняка, будут прогрессировать, как бы кто скептически ни относился к этим чемпионатам. Долгое время варились в своём соку. Здорово, что решаются выйти из зоны комфорта, возможно в ущерб финансам.

«Мог и не попасть в Примеру»

— Если вспоминать вашу эпоху, разве могли лучшие футболисты российского чемпионата соблазниться на подобные варианты?

— Понятно, у нас тогда целая плеяда уехала в Испанию. Но я перед Хихоном имел предложение из Австрии, от «Адмиры Ваккер». Когда с «Динамо» приезжали в Германию, там тоже приглашали не в самый великий клуб, даже названия не помню. Так что главное — это желание попробовать свои силы, вкусить что-то новое, испытать себя на прочность. В моем случае наиболее конкретное предложение поступило от«Спортинга». А так мог и не оказаться в Испании, хотя благодарен судьбе за это.

— И компания была что надо?

— Конечно. Со мной играли Игорь Ледяхов, Юра Никифоров, Лёша Косолапов, пусть и не так долго.

— А россыпь испанских талантов в Хихоне уже не застали?

— Как раз за момент до моего прихода Луис Энрике ушёл в «Реал», Абелардо — в «Барселону», Манхарин — в «Депортиво». Мы как раз приходили на их места.

— Вы же их потом и обыгрывали тем «Спортингом»?

— Мадрид и «Барсу» — ни разу. «Атлетико» и другие приличные команды «пощипали» изрядно. Выкладывались не на сто, а на двести процентов. Для наших болельщиков это было важнее всего. Вот их поддержка и есть, наверное, главное воспоминание от моей испанском карьеры.

«Де ла Фуэнте чувствует молодежь, как никто»

— Сборная Испании сейчас в Лиге наций после невнятной игры с Сербией (0:0) выдала дивный матч в Швейцарии (4:1). Не могут чемпионы Европы оступиться дважды подряд?

— Я не скажу, что они как-то оконфузились с сербами. Там тоже футболисты высокого уровня, многие из которых играют в ведущих европейских клубах. Соперничать с югославами во все времена было сложно, и после распада страны в футбольном плане мало что изменилось. Строго сыграли в обороне, не дали испанцам практически ничего создать. Возможно, ещё присутствовала эйфория после победы на Евро.

А вот со швейцарцами уже сыграли совсем иначе, хотя и остались вдесятером на 20-й минуте. Но даже после удаления не отказались от своего привычного уже футбола. Это не тики-така времен Луиса Энрике, а куда более динамичный, вертикальный футбол. И на Испанию, понятно, настрой сегодня у всех особый.

Испания — Швецария globallookpress.com

— Луис де ла Фуэнте продолжает смело вводить молодежь. Вот и Ферран Торрес отлично проявил себя. Конкурент Ямалю, которого он заменил?

— Он все же постарше, и при численном меньшинстве был нужнее. Ну, и кто как не де ла Фуэнте знает испанскую молодежь. Его с расчётом на то и назначали главным тренером сборной. Он знаком со всеми этими ребятами, прекрасно их чувствует, поэтому и в выборе не ошибается.

«Роналду всегда ставит задачу быть лучшим в мире»

— Ещё несколько вопросов о резонансных результатах в Лиге наций. Победа Италии во Франции (3:1) из разряда мини-сенсаций?

— Ну, почему? Мы же знаем, какой футбол в Серии «А». Там все построено на строгой игре сзади и отменной реализации моментов. Не всегда в последнее время получалось, а на этот раз сложилось. Но и Франция затем реабилитировалась во встрече с бельгийцами.

— Криштиану Роналду в 39 забивает 900-й и 901- гол за карьеру. Откуда берётся запредельная мотивация даже не в самых важных матчах?

— Вы же помните, он и на Евро захотел играть с Грузией, хотя вполне мог взять паузу, когда португальцам ничего не было нужно. Но нет. Это говорит о его отношении к футболу. И таким он был с юных лет. Мой сын тогда только пришёл в «Реал», и все это видел собственными глазами. Криш всегда ставил задачу быть лучшим в мире. Сейчас при всех возрастных оговорках тоже от неё не отказывается.

Криштиану Роналду globallookpress.com

— Англичане достаточно легко выиграли в Ирландии. Просыпаются после чемпионата Европы?

— Так они и не засыпали. Когда там закончился групповой турнир, именно их называли главными фаворитами Евро. Сейчас даже без Беллингема очень уверенно сыграли. Но серьёзные оценки сборным на новом этапе пока давать трудно. Многие игроки ещё не вышли из-под нагрузок, которые получили в своих клубах накануне сезона. Да и вообще год с учётом чемпионата Европы для больших сборных сложный.

— Германия, тем не менее, разгромила (5:0) весьма крепкую Венгрию. Механизм «немецкой машины» вновь заработал на полную мощь?

— Пока рано об этом говорить, Германия ещё далеко не та. Не знаю, что произошло с традиционно неуступчивой сборной Венгрии. Она очень хорошо готовится к сильным соперникам, и тех же немцев не так давно обыгрывала на выезде.

«Украина играла странным составом»

— Как Украина умудрилась проиграть Албании, ведя в счете, пусть и на нейтральном поле?

— Достаточно странный состав был — без Мудрика и Довбика. Но у Реброва хороший подбор футболистов, поэтому и такими кадрами порой может жертвовать. Другое дело, что со стороны это было не совсем понятно, тем более что Мудрик явно прибавил в «Челси». Довбик в «Роме» пока не так хорош, как год назад в «Жироне», но тоже держит уровень.

— Грузия очень легко разобралась с Чехией (4:1). Действительно становится Командой с большой буквы?

— Да уже, можно сказать, стала. С чехами на Евро сыграли ведь 1:1, а сейчас камня на камне от них не оставили. Хотя и там, и там играли сильнейшие. Вот Хвича возвращает себя прежнего, есть ещё у грузинов очень приличные ребята. Команда играет совсем в другой футбол, чем когда-то. При их традиционной технике в сочетании с появившейся игровой дисциплиной сегодня способны добиваться результата в любом турнире. И все равно такой результат, конечно, неожиданность.

Грузия — Чехия globallookpress.com

— Армения выиграла с тем же счетом, пусть и у Латвии. Тоже ведь совсем иначе сегодня выглядит?

— Безусловно. И ребята из российского чемпионата, что приятно, на ведущих ролях. Вот Сперцян забил, Тикнизян отдал… С особым настроем сыграли против команды из постсоветского пространства. Такой подтекст тоже, порой, присутствует.

«Черчесову в Казахстане нужно время»

— Казахстан Черчесова сумел удержать нулевую ничью с Норвегией, нейтрализовать Эрлинга Холлана. Жёсткая рука Станислава Саламовича уже чувствовалась, и тут три пропущенных мяча от Словении. Как так?

— Мы говорили с ним, когда он принял эту команду. И тогда он сказал правильную вещь, что сейчас самое главное — не развалить то, что было до него. Сборная своеобразная, в обороне играла строго и при Адиеве. Но пока Черчесову ещё нужно время, чтобы разобраться во всем.

— Сегодня завершается первый двухтуровый раунд Лиги наций. Гвоздь программы — Голландии — Германия. Есть мнение, кто кого?

— Нет. Голландцы тоже здорово себя показали в первом матче. А с точки зрения немцев, сейчас как раз и посмотрим, так ли сильны были они, или Венгрия столь слаба.

Венгрия — Германия globallookpress.com

— От Чехии с Украиной, которые провалил старт турнира, чего ждать?

— Обе сборные понимают, что отступать некуда, будут играть только на победу. Но от печки, прежних ошибок не должны повторить. Составы наверняка претерпят изменения, в первую очередь украинский.

— И третий сегодняшний матч, который привлекает внимание. Албанию и Грузию ничья не устроит?

— Не сомневаюсь, что грузины попытаются во что бы то ни стало взять ещё три очка. А сборная Албании постарается сыграть «на ноль», и вот её ничья вполне устроит.

Календарь и таблица Лиги наций

— Как вам в целом формат новой Лиги наций, когда на чемпионат мира отсюда впервые выходят четыре команды?

— Знаю, что специалистами ФИФА и УЕФА был проведён серьёзный анализ. Да, вопрос спорный, но решение принято. Будем относиться к нему, как к данности.

«С удовольствием поехал в Андорру»

— Мы с вами говорили о «зоне комфорта» для российских футболистов. А как по части тренеров: почему не уезжают работать в Европу даже те, кто долго там играл?

— Каждый сам выбирает свой путь. Я, скажем, с удовольствием поехал в Андорру. И без ложной скромности скажу, что вошёл в историю футбола этой маленькой страны, когда мы с «Санта-Коломой» прошли два раунда Еврокубков. Если есть интересные предложения из Европы, наверное, надо их рассматривать. Особенно, когда играл там, знаешь язык.

Понятно, мне с испанским в Андорре было весьма комфортно. Вот недавно прочитал слова Зидана, который признал, что отказался возглавить «Челси» именно потому, что не очень хорошо говорит на английском. В идеале надо без переводчика доносить до футболистов нюансы тренировочного процесса, игровых моментов.

— Все наши «испанцы», будь то Валерий Карпин, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Игорь Ледяхов, вернулись работать в Россию. Типа, кому мы там нужны, но так ли это?

— Ну, где родился, там и пригодился. Вот чтобы вы понимали, я получал тренерский диплом в Испании. И вот только на переаттестацию категории PRO вместе со мной в 2021 году пришли 650 человек. Так что там своих хватает. Сложно «зацепиться», но ещё раз повторю, при желании все возможно.

«В "Шинник" меня привели Юран и Гутеев»

— Как вам после Европы, Лиги Конференций было возвращаться на грешную землю, в изолированный от внешнего мира российский футбол?

— Ну, Андорра по части футбольной инфраструктуры недалеко ушла от нашей первой лиги. По большому счету там всего три приличных поля, и все синтетические. Два из них принадлежат футбольном клубу «Андорра», который играет в Сегунде испанского чемпионата. Поэтому тренироваться приходилось в то время, которое нам предоставляли. И в таком положении все местные команды. Поэтому сложностей там не меньше, чем на «грешной», как вы выразились, земле. И Россия — это моя земля, мой дом. Поэтому вернулся с огромным удовольствием, большим желанием здесь работать и добиваться результатов.

— Если очень примитивно, российская первая лига намного сильнее высшей андоррской?

— В целом, конечно. Но если брать «Санта-Колому», то примерно схожий уровень. У меня играли воспитанники «Барселоны», «Валенсии», «Вильярреала», «Малаги». Даже те, кто ещё Гвардиолу в «Барсе» застал. В общей сложности было минимум 6-7 человек, прошедших Сегунду.

Дмитрий Черышев «Шинник»

— Как получили предложение от «Шинника»?

— Удивительная история. Приехал в Москву, созвонился со своими друзьями Сашей Гутеевым и Серёжей Юраном. Сидим, общаемся, и тут ребятам звонок из Ярославля. А в тот момент «Шинник» рассматривал порядка 20 тренерских кандидатур. И генеральный директор Галимжан Хайрулин говорит, дескать перебрали уже всех, ни на ком не остановились. Так вот Гутеев спрашивает у Юрана, а кого ещё можно порекомендовать родному клубу? Сергей сразу в ответ — Черышева. Потом ярославцы пропали на неделю, но перед Новым годом вышли на связь, попросили о встрече. Посидели около Дома футбола, поговорили, и сразу же все решили. Поэтому обязан своим приходом в «Шинник» Гутееву и Юрану.

— Как понимаю, был достаточно сложный период, но сейчас налаживаете потихоньку?

— На сборах поработали, считаю, ударно, но затем потеряли много футболистов. По сути все пришлось начинать с нуля.

— Какая задача перед командой, которая занимает сегодня 13-е место?

— Как всегда, бой в каждом матче.

— Кого назовёте главными фаворитами на выход в РПЛ?

— Ну, мы и себя со счетов не сбрасываем, все ещё возможно. Турнир очень ровный, никто особенно не выделяется. Сейчас играли против «Уфы», победили 2:0, но команда неуступчивая, жесткая. Любой в лучшей лиге мира, как её прозвали, может преподнести сюрприз. «Сочи» относят к основным претендентам. Да, добротный коллектив, умные ребята в центре поля, хороший нападающий. Но тоже ничего особенного — со всеми можно играть. Взять «Ротор», который выше нас, так мы ему ни в чем не уступали. Пока ещё «Арсенал» не видел воочию и хочется сыграть с «Торпедо».

— Пример махачкалинского «Динамо» показывает, что особой пропасти между РПЛ и первой лигой нет?

— Грамотно провели селекцию под высший дивизион, ребята традиционно с кавказским характером, грамотно играют в обороне, хорошая внутренняя атмосфера. Этого в принципе достаточно, чтобы не быть в РПЛ мальчиком для битья. Пример для тех, кто последуют за ними в новом сезоне.

«Денис может оказаться в России»

— Как сейчас дела у вашего сына Дениса, когда возобновит карьеру?

— Разговаривает сейчас с разными клубами, агенты тоже работают.

— Решение возможно в самое ближайшее время?

— Хоть завтра. Все сейчас в руках переговорщиков.

— Хочет вернуться в Испанию?

— Уже не столь для него это важно. Россия тоже возможна.