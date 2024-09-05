Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом

В рамках товарищеского матча встретились сборные Вьетнама и России. Встреча проходила в Ханое (Вьетнам). Российская сборная одержала победу со счетом 3:0. Голы записали на свой счет Далер Кузяев на 24-й минуте, Ван Тхань Ву на 62-й минуте (автогол) и Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Путешествие в Ханое

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории товарищеского матча между сборными Вьетнама и России. Журналист отметил, что вьетнамская национальная команда широкому кругу поклонников футбола практически неизвестна.

«Сборная России в сентябрьское окно для проведения международных матчей отправилась в путешествие в далёкий Ханой для участия в “Турнире трёх наций”. В первой игре в рамках товарищеского турнира россияне встретились с хозяевами поля — сборной Вьетнама. Карпин на сентябрьские матчи изначально пригласил 27 футболистов. Впервые приглашение на сбор национальной команды получили Батраков, Воробьёв и Мусаев. Но в дальнейшем список приглашённых игроков претерпел изменения. Дивеев и Солдатенков приехали на сбор с травмами, и по медицинским показаниям было принято решение отпустить этих футболистов в расположение клубов. Дополнительно в главную команду страны были приглашены Адамов, Зиньковский и Пальцев.

Вьетнам — Россия t.me/teamrussia

Появление защитника махачкалинского “Динамо” стало для всех больших сюрпризом. Ещё в 2020-м году Валентин играл в чемпионате Нижегородской области, полтора месяц назад дебютировал на уровне РПЛ и вот так стремительно получил приглашение в национальную сборную. Отметим, что Карпин в сентябрьских матчах не смог рассчитывать на четырёх “легионеров”. Головин совсем недавно восстановился после травмы, Арсен Захарян ещё продолжает лечиться, Алексею Миранчуку предоставили возможность провести время в Атланте для улучшения адаптации после переезда в США, а Чалову дали возможность провести больше времени в Греции.

Сборная Вьетнама плохо известна широкому кругу поклонников футбола. В текущем рейтинге ФИФА она находится на 115-й позиции. “Золотые звёздные воины” в январе нынешнего года выступали в финальной стадии Кубка Азии. Однако успеха на континентальном первенстве они не пробились, проиграв на групповой стадии все 3 матча — Японии, Индонезии и Ираку. В марте и июне вьетнамцы проводили матчи второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026-го года. По итогам этой стадии они заработали 6 очков в шести проведённых играх, дважды обыграв Филиппины, и заняли третье место в группе, которое не позволило “золотым звёздным войнам” пробиться в следующий этап квалификации на мундиаль.

С мая нынешнего года сборной Вьетнама руководит корейский специалист Ким Сансик, сменивший на данном посту опытнейшего француза Филиппа Труссье. Известных личностей в составе вьетнамцев нет, так как все приглашённые игроки на сентябрьские матчи выступают в местном чемпионате. Так что, сборной России достался загадочный соперник. Впрочем, с момента остранения нашей команды от официальных турниров мы уже привыкли к товарищеским матчам с экзотическими оппонентами».

Агрессивное начало

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о ходе 1-го тайма матча сборных Вьетнама и России. Журналист отметил игровое преимущество российской национальной команды.

«Несмотря на сложные климатические условия, сборная России начала агрессивно — забрала мяч и территорию, а главное, стремилась за счёт высокого отбора максимально быстро возвращать себе мяч после потерь. Очень заряжен был наш единственный легионер в стартовом составе Кузяев, совершивший в дебюте встречи пару жёстких фолов. Команда Карпина играла с квартетом защитников и двумя тройками в средней линии и группе атаки. Вьетнам же оборонялся по схеме 5-4-1.

Впрочем, владея преимуществом, российская сборная не делала самого важного — не создавала моментов. Голкипер сборной Вьетнама Ван Лам Данг или просто Лев Данг (уроженец Москвы, воспитанник "Спартака" и "Динамо") долго скучал без работы, хотя, конечно, очень хотел проявить себя в матче с командой Карпина. Попытки доставить мяч в штрафную при помощи кроссов ни к чему не приводили: передачам Кругового, Караваева, Пиняева и кого-то ещё недоставало точности. Ещё одним вариантом доставки мяча вперёд были забросы за спины защитникам на подвижного Мусаева.

Газон действительно замедлял движение мяча, но проблема была не только в нём. От игроков сборной России требовалось больше креатива. С другой стороны, наши спокойно справлялись с контригрой хозяев. Лунёв тоже работы не имел. Правда, однажды повезло, когда прошёл заброс в зону Литвинова и Караваева: форвард Тхань Бинь Динь просто не смог как следует обработать мяч, а иначе выходил бы один на один. Но на 24-й минуте сборная России открыла счёт, реализовав первый же голевой момент!

Наши наконец-то организовали через правый фланг более хитрую атаку, Пиняев не забил с паса капитана Облякова, но отражённый Дангом мяч подхватил Мусаев. Нападающий навесил во вратарскую, голкипер ошибся на выходе, а Кузяев классно сыграл на опережение — отправил мяч в сетку ударом головой.

Вьетнам — Россия t.me/teamrussia

Концовку первого тайма сборная России провела лучше. При этом Карпин без видимых на то причин поменял Морозова на ещё одного дебютанта Пальцева из махачкалинского "Динамо". Перед перерывом уникальным двойным сейвом отметился защитник хозяев Тхань Тюнг Нгуен. Он дважды вынес мяч с линии ворот после удара Кривцова, которому создал момент Кузяев, и добивания Пиняева. Безусловно, наши атакующие игроки должны были лучше пробить в этом эпизоде. Помимо того, невысокий Пиняев пару раз умудрился выиграть воздух в штрафной вьетнамцев и опять был близок к голу. Мяч вроде летел в сетку, но внезапно нырнул вправо от штанги».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России В этих условиях, в такую жару, влажность, на таком поле — очень доволен уровнем игры сборной России. Если бы меня спросили после подобной игры на нашем поле в нормальную погоду — ответ был бы, скорее всего, другим. Выиграли, забили три, могли забить еще, у своих ворот ничего не допустили. Ключевым моментом стал наш первый гол. Что касается автогола Вьетнама — думаю, что это не ошибка вратаря, а ошибка защитника, который покатил ему в створ ворот. На этом поле может произойти, и произошло, то, что мы увидели. Оно не идеального качества, мяч подпрыгнул. Вьетнам доставил нам некоторые проблемы. Может быть это не самая сильная, но организованная сборная, в которой играют хорошо технически оснащенные футболисты.

Сопротивление вьетнамской сборной

Автор издания «Советский спорт» Денис Бабин написал о том, что происходило во 2-м тайме товарищеского матча. Бросилось в глаза вьетнамская сборная, которая делала попытки исправить ситуацию.

«На второй тайм вместо Лунёва вышел Евгений Латышонок. Андрей справился со своей вратарской работой, правда, её было немного. Также надо сказать, что в перерыве в Ханое прошёл мощный ливень, который оказал своё влияние на состояние газона. На заключительную 45-минутку Вьетнам вышел с большим желанием. Особенно интересно выглядел розыгрыш штрафного на 51-й минуте, когда Туан Фан пробил в касание после вертикального заброса, но не попал в створ.

Сборная России t.me/teamrussia

На 62-й минуте произошла настоящая вьетнамская трагедия. После спокойной передачи назад от защитника мяч подскочил на кочке прямо перед вратарём Львом Шоновичем Дангом и закатился в ворота. Лично я не радовался этому голу, скорее было обидно за уроженца Москвы, для которого это, возможно, важнейший матч в жизни. Даже Литвинов прибежал поддержать вратаря.

На 77-й минуте россияне организовали классный гол. Свежий Арсен Адамов прорвался по правому флангу, отдал на Воробьёва, Дмитрий ускорил атаку передачей на Облякова, тот накоротке нашёл Пруцева, и Данил с угла вратарской прострелил на Мусаева, который переправил мяч в пустые ворота. 1+1 для Тамерлана в дебютной игре за сборную!

Дальше ближе к голу были вьетнамцы, но матч так и закончился со счётом 3:0 в пользу России. Таким образом, команда Карпина продлила победную серию до четырёх матчей. Наша сборная выиграла их с общим счётом 19:0. Послезавтра, 7 сентября, на пути России встанет очередной не слишком грозный соперник — сборная Таиланда».

Евгений Латышонок Голкипер сборной России. Требования Карпина понятны. Всё объяснили, проводили тренировки. Всё понятно донесли. Думаю, Лунёву было тяжелее играть, потому что было жарко. Больше моментов у меня было во втором тайме. Не знаю, кому легче было. Волновался, конечно, хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что всё так сложилось. Как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё.

Дебютный гол Мусаева

Корреспондент отдела ставок в «Спорт-Экспрессе» Артемий Кутейников рассказал об интересных моментах матча сборных Вьетнама и России. Автор также обратил внимание на обидный автогол в исполнении игрока хозяев.

«Как Россия забила первый мяч. Сборная России резво начала и быстро реализовала преимущество — на 24-й минуте Далер Кузяев открыл счет, забив свой третий мяч за сборную. Ассистом в первой же игре в национальной команде отметился форвард ЦСКА Мусаев.

Обидный автогол Вьетнама. Россияне могли увеличить превосходство еще до перерыва, но упустили как минимум два жирных момента. Сначала защитник Вьетнама дважды вынес мяч с линии ворот после выстрелов с близкого расстояния, а под конец тайма Сергей Пиняев головой обидно не попал в угол. Кстати, в голевом эпизоде 170-сантиметровый нападающий "Локомотива" тоже опасно бил головой.

Второй мяч в ворота хозяев залетел на 62-й минуте. Защитник Ван Тхань Ву подставил вратаря Данг Ван Лама передачей в створ, с которой родившийся в Москве голкипер не справился — мяч прямо перед ним подскочил и залетел в ворота.

Вьетнам — Россия t.me/teamrussia

Мусаев отличился в дебютной игре. На 77-й минуте Россия разрисовала комбинацию на правом фланге, которую завершил Мусаев. В первой же игре за сборную он оформил 1+1. Дебютным голевым пасом в этом эпизоде отметился вышедший на замену Данил Пруцев.

Больше голов не было, однако вьетнамцы пару раз выскакивали в перспективные контратаки, но так и не забили. Лунев и сменивший его в перерыве Латышонок отыграли на ноль в своих таймах. Сборная России победила в третьем товарищеском матче в году и каждый раз сделала это разгромно — до Вьетнама она разнесла Сербию и Белоруссию с идентичным счетом 4:0».

Данил Круговой Защитник сборной России. Нормально, после холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было. Не сказал бы лично для себя, что во втором тайме было полегче. Состояние такое странное было — рывок один сделаю, а потом тяжело бежать. Ноги завяли, никак.

Легкий соперник

Автор издания Sportbox.ru Денис Петров поделился своими мыслями о товарищеском матче между сборными Вьетнама и России. Журналист отметил, что соперник российской национальной команды изначально не представлял угрозы.

«Российской сборной в течение трех дней предстояло провести во Вьетнаме два матча в рамках мини-турнира, в котором также принимает участие команда Таиланда. Очевидно, что при таком плотном графике Карпин был вынужден использовать два разных состава. Большинство лидеров главный тренер приберег на субботнюю встречу, а против вьетнамцев выпустил экспериментальное сочетание.

Место в воротах занял Андрей Лунев, который предыдущий матч за сборную провел шесть лет назад. За центр обороны отвечала пара Литвинов-Морозов, а за фланги — Караваев и Круговой. Трио полузащитников составили Карпукас, Кузяев и Кривцов. В центре нападения появился дебютант сборной Тамерлан Мусаев, а позиции вингеров были отданы Облякову и Пиняеву.

Вьетнам — Россия t.me/teamrussia

Соперник, занимающий в рейтинге ФИФА 115-е место, не представлялся серьезной проблемой даже для далеко не основного состава нашей сборной. А вот условия, в которых проходила встреча, стали для россиян настоящим испытанием. Помимо поля низкого качества с обилием кочек и неровностей футболистам мешала 35-градусная жара и влажность под 70%, создававшие атмосферу бани. Команда Карпина, как и предполагалось, с первых минут завладела мячом, но при максимально низком темпе даже оборону Вьетнама раскачать было сложно.

Россияне подолгу перекатывали мяч в центре без особого продвижения. Первый реальный момент был создан только в середине тайма, но зато он закончился голом. Обляков забросил мяч в штрафную на Пиняева, но с его ударом сумел справиться вратарь. Следующий навес в исполнении Мусаева на Кузяева привел к взятию ворот, ставшему возможным благодаря ошибке вратаря Вам Ланг-Данга.

О 31-летнем голкипере хозяев, отлично говорящем на русском, стоит сказать отдельно. Уроженец Москвы Данг Ван-Лам в детстве занимался футболом в академиях "Спартака" и "Динамо", а профессиональную карьеру сумел сделать в Азии. Сначала выступал в Лаосе и Японии, а затем осел во Вьетнаме, за сборную которого выступает уже на протяжении семи лет.

До перерыва россияне вполне могли вести в счете с крупным преимуществом. Главным губителем моментов стал Сергей Пинев, который сначала не сумел пробить защитника, остановившего мяч на линии ворот, а затем из выгодного положения не попал в створ.

Если в первом тайме футболистам мешала удушающая жара, то во втором пришлось играть под приличным ливнем. Еще до перерыва Карпин выпустил на поле Валентина Пальцева, заменившего Морозова. Из раздевалки россияне вышли слегка в обновленном составе: Лунева в воротах сменил еще один дебютант сборной Латышонок, а в центре поля вместе Кривцова появился Пруцев.

Во втором тайме вьетнамцы стали чаще наведываться на чужую половину, но моментов у ворот россиян по-прежнему не возникало. Команде Карпине для второго гола напрягаться не пришлось — за нее все сделал соперник: Ван-Танх Ву отдал пас вратарю, который пытаясь нанести мощный удар, махнул мимо мяча. Таких курьезных автоголов в матчах с участием российской сборной, кажется, еще не забивалось. Несчастного вратаря даже пришлось успокаивать Литвинову.

В оставшееся время предстояло выяснить, сумеет ли российская команда завершить дело разгромом. Утвердительно на этот вопрос ответил дебютант Мусаев, который к ассисту в первом тайме добавил гол во втором после передачи Пруцева.

В концовке вьетнамцам удалось организовать несколько неплохих атак, но до голевого удара дело довести им никак не удавалось. В итоге сборная России уже в четвертый раз подряд одержала "сухую" победу с преимуществом минимум в три гола. Ранее были повержены Куба (8:0), Сербия (4:0) и Белоруссия (4:0). Следующим соперником россиян станет сборная Таиланда, матч пройдет в Ханое в субботу».

Евгений Морозов Защитник сборной России. Матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад. Мы собираемся, показываем свой уровень. Такое время, но надо всё равно соперников находить. Конечно, в такую жару играть плюсов нет.

«Сухие» победы

Автор издания Sports.ru Илья Панаев подвел итоги для сборной России после матча с Вьетнамом. Журналист рассказал о серии «сухих» побед у национальной команды.

«За время бана сборная России сыграла 14 товарищеских матчей. Всего взяли семь побед — над Кыргызстаном (2:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кубой (8:0), Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0). Поражение только одно — от молодежки Египта (1:2). С ней играли два раза.

Россияне в хорошей форме — 19:0 за четыре последних матча: против Кубы (8:0), Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и теперь Вьетнама.

Россия провела восемь сухих матчей, в шести пропускала голы. В гостях почти половина игр прошла без пропущенных — четыре из десяти: против Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и теперь Вьетнама.

Сборная России t.me/teamrussia

Последние матчи сборной Вьетнама — кошмар: за 14 игр победили только Филиппины (два раза), пропустили 32 гола, придется отбираться даже на Кубок Азии-2027».

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал 3 главных факта после товарищеского матча между сборными Вьетнама и России.

«1. Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок дебютировал в составе сборной России. 26-летний игрок провел на поле весь второй тайм и сыграл свой первый матч "на ноль" в национальной команде. Также первую игру в сборной провел защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев.

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2. Сборная России сыграла четвертый "сухой" матч в нынешнем календарном году. Коллектив Валерия Карпина одержал три победы и единожды сыграл вничью с общим счетом — 11:0.

3. Нападающий ЦСКА Тамеран Мусаев забил дебютный гол за национальный коллектив. Всего в составе сборной России 23-летний игрок провел два матча».