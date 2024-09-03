Без лидеров, но с оптимизмом и новыми лицами. Сборная России готовится к матчам во Вьетнаме

5 сентября сборная России встретится в товарищеском матче с Вьетнамом, а 7 сентября — с Таиландом. Обе встречи пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 мск. Рассказываем все о подготовке команды Валерия Карпина к очередным контрольным поединкам.

В последний раз сборная России собиралась вместе еще в июне. Тогда 7 числа в Минске главная команда страны разгромила местную Беларусь со счетом 4:0. Дублем отметился, а еще по голу забили

Состав, потери, новички

19 августа стало официально известно о проведении товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом. Все хорошо, кроме того, что игры пройдут на выезде и россиянам придется преодолеть немалое расстояние, чтобы принять участие в играх. Официально это будет международный товарищеский турнир LPBank Cup.

29 августа был объявлен окончательный состав отечественной «националки» на данные поединки. Из 27 футболистов, вызванных на сбор, самое большое представительство имеет «Локомотив». Со стана «железнодорожников» вызвано сразу восемь игроков.

Сборная России Сборная России

При этом, сразу 11 игроков были отсеяны из предварительной заявки команды. Это Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович («Ростов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»), Герман Онугха («Вайле»).

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Состав сборной России Сборная России

Состав сборной России Сборная России

Валерий Карпин главный тренер сборной России Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолёте. Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов.

Также Валерий Карпин сразу же объяснил общественности, почему в состав не вошли лидеры команды — Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей и Антон Миранчуки, а также Федор Чалов.

Валерий Карпин главный тренер сборной России Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней. Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте. Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную.

31 августа стало известно, что Матвей Сафонов заболел и пропустит матч чемпионата Франции, однако, как оказалось, ничего серьезного нет и он точно поможет сборной России в предстоящих матчах. А Виталий Кафанов уже раскрыл, как будут распределены обязанности вратарей в предстоящих матчах.

Виталий Кафанов тренер вратарей сборной России Планируется, что один матч проведёт Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунёв и Евгений Латышонок.

Уже 2 сентября, после того, как сборная собралась вместе в Новогорске, стало известно о том, что по медицинским причинам защитник ЦСКА Игорь Дивеев и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков не смогут принять участие в сентябрьских матчах. Они вернулись в свои команды.

В национальную команду сразу же был вызван защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев. Это первый футболист, который вызван в ряды национальной команды из махачкалинского коллектива.

В этот же день стало известно о довызове в сборную России защитника «Зенита» Арсена Адамова, выступающего на правах аренды за грозненский «Ахмат», и полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского.

Таким образом, новичками в сборной России являются Евгений Латышонок, Валентин Пальцев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

Сбор и подготовка

После окончания очередного тура чемпионата страны сборная России начала собираться вместе уже 1 сентября. Пресс-служба сообщила, что первым в национальную команду приехал вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Причем, сделал это посреди ночи.

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В этот же день в сборную прибыло большее количество футболистов и была проведена первая тренировка, которая состоялась в зале. Сборы в Новогорске официально стартовали!

Первый день сбора сборная России

2 сентября на сбор прибыли оставшиеся сборники и главный тренер команды Валерий Карпин. Как выяснилось позже, он вместе с футболистами «Ростова» добирался из Ростова-на-Дону в Москву на автобусе и дорога у них заняла 13 с половиной часов.

Валерий Карпин Сборная России

В этот день была проведена восстановительная тренировка. А те футболисты, которые только в воскресенье, 1 сентября, играли в чемпионате, и вовсе не выходили на поле, а занимались только в тренажерном зале. Новички национальной команды провели фотосессию.

Второй день сбора сборная России

О делах насущных сразу же поведали тренеры Валерий Карпин и Виталий Кафанов, а также футболисты Дмитрий Баринов, Андрей Мостовой и Данил Круговой, которые приняли участие в брифинге и ответили на вопросы СМИ.

Брифинг сборной России I Карпин, Баринов, Мостовой, Круговой, Кафанов отвечают на вопросы СМИ

Также сборная России опубликовала видео итогов второго дня сборов. Получилось интересно, занимательно и местами весело.

Сборы. День 2. Приезд Карпина, фотосет новичков и первая тренировка на поле

Сборная России уже 4 сентября прилетит в Ханой, где 5 числа проведет первый матч.

Соперники

Россия сейчас находится на 33-м месте в рейтинге сборных ФИФА. Вьетнам занимает 115-е место, а Таиланд — 101-е.

Вьетнам является чемпионом чемпионата АСЕАН 2018 года (это турнир , в котором принимают участие национальные сборные стран Юго-Восточной Азии), полуфиналистом турнира 2021 года и финалистом 2023 года, а также четвертьфиналистом Кубка Азии 2019 года что является самым большим достижением команды. В чемпионата мира вьетнамцы не участвовали. Наставником команды является Ким Сансик из Южной Кореи.

Сборная Вьетнама globallookpress.com

Таиланд выиграл четыре из последних пяти чемпионатов АСЕАН. На двух последних Кубках Азии сборная смогла пройти групповой этап, но вылетала на стадии 1/8 финала. В чемпионатах мира участие Таиланд не принимал. Главным тренером коллектива является японец Исии Масатада.

Сборная Таиланда globallookpress.com

Эти поединки станут первыми очными противостояниями команд в истории этих сборных. И, что немаловажно, они пойдут в рейтинг ФИФА.

Безусловно, Россия является явным фаворитом обоих матчей и любой результат, кроме победного, будет расцениваться провалом и сильно критиковаться.

Что дальше

Уже ходят разговоры о следующих соперниках сборной России, которая продолжает быть отстраненной от официальных соревнований с 2022 года.

Сообщается, что в октябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть с командами Малайзии и Туркменистана, а вот в ноябре в планах у сборной России проведение товарищеского матча с Сирией в Москве.

Пока что это только слухи и официально неподтвержденная информация, однако одно можно сказать точно: в РФС рассматривают именно азиатское направление. С другими странами пока что все очень сложно.