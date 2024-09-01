Черный день «Локомотива». «Краснодар» на чужом поле разгромил москвичей

В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле принял «Краснодар». «Быки» разгромили своего соперника со счетом 3:0. Голы забили Виктор Са на 5-й минуте, Эдуард Сперцян на 45+3-й минуте и Джон Кордоба на 64-й минуте.

«Локомотив» получил хороший урок

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев проанализировал матч «Локомотив» — «Краснодар», в котором «быки» разгромили «железнодорожников» на чужом поле.

«От "Локомотива" перед стартом сезона не ждали ничего особенного, а он после шести туров стал единоличным лидером и с учетом всех турниров выиграл семь матчей подряд. Перспективы "Краснодара" даже после серебряных медалей оценивали с изрядной долей скепсиса. После первых малосодержательных матчей жестко критиковали. А потом вдруг выяснилось, что "быки" — единственная в России команда, у которой с начала сезона нет ни одного поражения.

С такими вводными на первом турнирном отрезке (до паузы на матчи сборных) встреча в Черкизове по своей значимости выглядела сопоставимой с играми "Зенита" против "Динамо" и "Спартака". Тут ведь была масса интриг. Что лучше — команда с одним легионером в старте или интернационал с восемью иностранцами? Молодость или опыт? Сперцян или Батраков? Вопросов много — и все интересные.

Сначала все складывалось в пользу "быков", которые выглядели матерыми бойцами на фоне столичной молодежи. В какой-то степени это было ожидаемо, потому что команда Мурада Мусаева меняла отношение к себе в противостояниях повышенной сложности — с ЦСКА и "Динамо". Причем дрогнул в составе железнодорожников тот, кого принято считать сильным звеном. Две грубые результативные ошибки Лантратова в столь ответственной игре — даже не перебор, а настоящая катастрофа.

«Локомотив» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Причем ляпы случились буквально на ровном месте. В первом случае голкипер выронил мяч из рук в ноги Кордобе, и тот, мгновенно сориентировавшись, отпасовал расстрелявшему ворота Виктору Са. Ошибка номер два — прием мяча. Та самая игра ногами, которую сейчас особенно ценят. Ну и фол на успевшем к мячу первым Кордобе необъясним. А Сперцян при исполнении пенальти, как правило, беспощаден.

Это даже не детали, которые зачастую решают судьбу больших матчей. Слишком мягкое определение. И ладно бы черный день случился у кого-то из молодых! Тут же — настоящая драма одного из самых надежных игроков команды и футболиста из списка топ-исполнителей лиги в своем амплуа. Причем вторая ошибка случилась совсем некстати. На отрезке, когда "Локо" стал менять игру.

Как минимум подравнял расклад по владению мячом, после чего и в атаке стало что-то получаться. Агкацева пару раз напряг Тикнизян. Потом Самошников, сместившись вправо, попал в штангу. И наконец, Батраков в очередной раз показал, что такое стандарты в его исполнении. На счастье гостей, несколько минут работы с офсайдными линиями в комнате ВАР привели к отмене гола Морозова. А когда этот же защитник здорово сыграл в отборе около чужой штрафной, мяч после его удара прошел выше цели.

Так что пенальти стал для "Локо" еще одной за короткое время стрессовой ситуацией. Но, как показал второй тайм, перерыва хватило Михаилу Галактионову для того, чтобы привести команду в чувство. Словами, тактическими коррективами и, само собой, тройной заменой. На какое-то время "быкам" пришлось переключиться в оборонительный режим. Что, правда, не гарантировало стопроцентную надежность. Мог сократить отставание подкарауливший ошибку Диего Косты и чуть промахнувшийся Батраков. Заставил потрудиться Агкацева атаковавший с дальней дистанции Баринов.

Собственно, на этом отрезке и проявился в полной мере класс краснодарской команды. Откатившись на свою половину, гости дали сопернику выпустить пар, после чего стали методично жалить его контратаками на свободном пространстве. Именно так закрывший игру третий мяч организовали Са и Кордоба.

"Локо" получил хороший урок, а "Краснодар" третьей победой над топ-соперником в четырех последних турах окончательно вернул себе привычный статус участника чемпионской гонки. Но остался на предстоящее после паузы на матчи сборных южное дерби с "Ростовом" без Кордобы, удаленного за вторую желтую карточку и смазавшего свой бенефис».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Слава богу, что матч закончился так. Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу. Мы играли с «Динамо» и «Пари НН» — очень важные девять очков. Хорошо сделали свою работу.

«Локомотив» пытался устроить прессинг

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович подробно рассказал о ходе 2-го тайма матча «Локомотив» — «Краснодар». Журналист отметил, что «железнодорожники» пытались пытались высоко прессинговать.

«Сразу три замены в перерыве провел "Локомотив". Вышли Сарвели, Пиняев и Раков вместо Тимофеева, Тикнизяна и Ненахова. Второй тайм хозяева начали довольно напористо и активно, сразу отправились на соперника, а "Краснодар" предпочитал действовать осторожно, поскольку разница в счете не предполагала рискованных действий и открытого футбола. "Быки" старались в первую очередь охранять свои ворота в неприкосновенности. Хотя подходы допускались. Раков вырвался на простор, но пробил в руки вратарю. Потом Батраков с линии штрафной заряжал под штангу, но в створ не попал совсем немного.

"Краснодар" действовал на контратаках и постоянно своими рывками напрягал оборону железнодорожников, не позволяя сосредоточиться только на спасении результата. Баринов дальним ударом попытался пробить Агкацева, но он справился и отразил мяч в сторону. "Быки" ответили рывком Са справа, он навесил во вратарскую, откуда Кордоба головой пробил неточно. Галактионов решил внести новые коррективы и выпустил Сулейманова вместо Воробьева. От атаки тренер мог ждать большего, но несмотря на старательность и активность, ничего результативного или даже более-менее опасного регулярно создавать не получалось. А "Краснодар" в очередной контратаке поставил точку. Са справа промчался снова и прострелил на ближнюю штангу, где Кордоба опередил Ньямси и пробил под Лантратовым. 0:3. "Локомотив" уже обреченно ответил парочкой угловых, которые ничего не дали. А у "быков" на поле вышел Черников вместо Кастаньо. Гости при комфортном преимуществе в счете не дергались, не нервничали, спокойно возили мяч. "Локомотив" обозначал прессинг, но делал это без какого-то воодушевления, что и понятно, исходя из счета.

На 72-й минуте в контратаке "Краснодара" Батчи добрался до угла штрафной, сместился в центр и пробил. Но в руки Лантратову. Вскоре еще серию замен провели тренеры. Вместо Батчи и Сперцяна у "Краснодара" вышли Мозес и Кривцов. А у "Локомотива" появился Карпукас вместо Батракова. Кордоба же получил желтую карточку после одной из контратак. Джон совершил рывок под заброс, отпасовал на Са, а арбитры показали, что был офсайд. С опозданием. Форварда это разозлило, и он накричал на линейного судью. За что получил предупреждение. После этого страстного эпизода "Краснодар" выпустил Смолова и Гонсалеса вместо Са и Петрова.

«Локомотив» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

На последних минутах "Локомотив" еще пытался устроить высокий прессинг. Пиняев стремился прорваться справа в штрафную, Сулейманов очень старался. Но все эти усилия были тщетными на фоне уверенных действий цепких защитников "Краснодара". Хотя на 84-й минуте схитривший Оласа получил желтую карточку. Он попытался помешать быстро "Локомотиву" ввести мяч в игру после нарушения. Железнодорожники все же накатили пару волн. В одной из них Пиняев сфолил в атаке против Черникова. Потом Раков завершал комбинацию ударом, который был заблокирован. Розыгрыш углового завершился дальним неточным ударом Пиняева. А в ходе комбинации Кордоба жестко сыграл против Ракова.

Судья подождал завершения эпизода и показал Джону желтую карточку, которая стала для него второй. Довольно глупое удаление. Заодно предупреждение досталось и Мусаеву, который критиковал решение арбитра. В начале компенсированного времени желтую карточку получил Сарвели. Он ударил на фланге по ногам Оласу. Таких стыков в конце матча уже было больше, чем игры. Хотя Мозес справа протиснулся в чужую штрафную и выкатил мяч Кривцову, но тот пробил с ходу выше цели. Не воспользовался шансом и Ньямси, пришедший к чужим воротам. Ему в ногу прострелил партнер, но защитник не пробил акцентированно, а подставил ногу, от которой мяч прилетел в руки вратарю. В следующей атаке Ньямси выкатил мяч под удар Баринову, который в касание пробил, а голкипер парировал».

«Краснодар» был инициативнее

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов проанализировал встречу между «Локомотивом» и «Краснодаром», в которой «быки» полностью разбили своего соперника.

«Локомотив упустил шанс вернуться на первое место, крупно проиграв дома "Краснодару". Более того, "быки" догнали железнодорожников по количеству набранных очков. Мощный ответ Мурада Мусаева на всю критику в свой адрес!

"Локомотив" крайне неудачно провёл дебют игры. "Краснодар" был инициативнее, забрал мяч, заработал серию стандартов. Тикнизян рано присел на карточку — за фол на Батчи. И уже на четвёртой минуте команда Мусаева соорудила быстрый гол. После подачи Лантратов поймал мяч, но при приземлении, врезавшись в Кордобу, выпустил его из рук. В результате удачного отскока мяч попал к Виктору Са, который и забил. Повтор показал, что никакого нарушения со стороны колумбийского форварда "быков" не было. Выходит, вратарская ошибка.

Полтайма ушло у "Локомотива", чтобы наконец забрать себе мяч. До этого ни контроль, ни возврат у железнодорожников не получались. Казалось, в переходных фазах команде Михаила Галактионова недостаёт игрока вроде Пиняева, который скучал на скамейке. Всё же у Тикнизяна и Самошникова иные сильные стороны.

Только во второй половине тайма "Локомотив" стал напоминать самого себя, выдал достаточно мощный отрезок. Воспитанник "Краснодара" Воробьёв создал момент для Самошникова, который классным первым касанием улучшил позицию и сумел пробить по воротам — штанга! Помимо того, каждая прекрасная подача Батракова со стандартов таила в себе реальную опасность. На 23-й минуте юный хавбек вырезал ещё одну на Морозова, а тот отклеился от Ленини и забил. Но современные технологии лишили Батракова очередного голевого паса. Ассистенты судьи Безбородова долго изучали эпизод на предмет офсайда и, в конце концов, нашли его.

"Локомотив", казалось, приближался к ответному голу, однако перед перерывом снова жутко ошибся Лантратов. Голкипер, получив передачу от защитника, плохо обработал мяч. После чего запаниковал и срубил в штрафной Кордобу. Это "железный" пенальти и жёлтая карточка. Сперцян при исполнении 11-метрового не оставил Лантратову шансов исправиться за "привоз". "Краснодар" забил два, совершив всего пять касаний в штрафной соперника.

Галактионов не стал убирать с поля Лантратова в перерыве, тем не менее сделал тройную замену. В результате перестановок Батраков отодвинулся поглубже, а Воробьёва поддерживало впереди свежее трио Пиняев — Сарвели — Раков. "Локомотив" контролировал мяч и территорию, а "Краснодар" ушёл в позиционную оборону. Быстрый гол во втором тайме должен был забивать Батраков. После длинного паса ошибся новичок "быков" Диего Коста, сбросивший мяч головой прямо на хавбека "Локо". Как же не попал Алексей из убойной позиции! Редкий эпизод, за который можно покритиковать новую звезду железнодорожников.

Но потом "Краснодар" успокоил игру, перевёл её в нужное русло. "Локомотиву" ненадолго хватило запала. Команда Мусаева эффективно использовала свободное пространство и создала два момента с участием Кордобы, который, как всегда, готов был цепляться за любые мячи. Если первую возможность забить колумбиец упустил, то вторую реализовал. "Быки" провели атаку через открытый левый фланг обороны москвичей, Виктор Са сделал передачу на Кордобу, а центрфорвард в падении переправил мяч в сетку. 0:3 — это нокаут, даже для умеющего спасать любые матчи "Локо".

«Локомотив» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

"Краснодар" здорово сыграл на ошибках соперника и на более высоком индивидуальном мастерстве своих футболистов. В стартовом составе "быков" было восемь легионеров, а также выступающий за сборную Армении Сперцян. У железнодорожников только один — Ньямси (плюс армянский "сборник" Тикнизян). Этот матч ещё раз показал, что "Локо" необходимо усиливаться, чтобы остаться в гонке за медали. А Мусаеву радость от победы испортило только глупое удаление Кордобы: герой игры умудрился получить две жёлтые карточки за споры с судьями!

В большинстве команда Галактионова не сумела уйти от крупного поражения. "Локомотив" догнал "Краснодар" по ударам — 12:12 (в створ — 3:4), но у железнодорожников уже не было огня в атаке. Хозяева могли и больше пропустить».

Андрей Аршавин Бывший футболист «Зенита» «Краснодар» в хорошей форме подошел к этой игре. «Локомотив» — молодая команда, которая будет так или иначе показывать нестабильность. Также удача «Краснодара» в некоторых моментах, поэтому такой счет.

Гости просто смяли «Локомотив»

Автор издания «Советский спорт» Никита Корнеев поделился своими выводами после матча «Локомотив» — «Краснодар». Журналист отметил тот факт, что «быки» полностью доминировали во встрече с «железнодорожниками».

«В первые минуты встречи гости просто смяли "Локомотив". И дело было даже не в забитом мяче. "Быки" больше владели мячом, а теряя его, тут же вступали в жёсткий прессинг и возвращали владение.

Но постепенно игра выравнялась. "Локомотиву" всё чаще стали удаваться быстрые выходы из обороны в атаку. Однако конкретики железнодорожникам не хватало. Правда, на исходе получаса игры хозяева всё-таки забили. Алексей Батраков со штрафного выдал очередную гениальную передачу в штрафную, где Евгений Морозов проткнул мяч в ближний угол. Но судьи на ВАР в момент подачи усмотрели у защитника "Локо" офсайд и гол отменили.

«Локомотив» — «Краснодар» t.me/fclokomotiv

На 39-й минуте тот же Морозов неожиданно оказался на месте центрального нападающего, запрессинговал защитников гостей, отобрал мяч, но из убойной позиции пробил выше. Казалось, "Локо" не просто выравнял игру, но и перехватил инициативу. И тут опять набедокурил Лантратов. После паса назад вратарь железнодорожников ужасно обработал мяч, отпустил его далеко и со всей силы съездил по ноге Джону Кордобе. Железобетонный пенальти реализовал Эдуард Сперцян.

Мусаев в перерыве обошёлся без замен. Тренера "быков", надо полагать, происходящее на поле полностью устраивало. Чего, естественно, нельзя сказать про Галактионова. Наставник железнодорожников сделал тройную замену. На поле появились Вадим Раков, Сергей Пиняев и Владислав Сарвели.

В самом начале тайма едва не сократил разрыв в счёте Батраков. Диего Коста неаккуратно сыграл на выносе, тут как тут оказался 19-летний вундеркинд, но из убойной позиции пробил мимо цели. "Краснодар" ответил чумовым моментом. Кордоба после выверенного паса Виктора Са метров с четырёх головой пробил над перекладиной. В середине тайма Галактионов сделал четвёртую перестановку — вместо Дмитрия Воробьёва появился Тимур Сулейманов. А Мусаев по-прежнему обходился без замен.

Но "Краснодар" и так чувствовал себя прекрасно. На 64-й минуте Са к забитому голу добавил голевую передачу. Бразилец прострелил с фланга в штрафную, где Кордоба выиграл борьбу у Ньямси и переправил мяч в ворота. У колумбийца гол и заработанный пенальти. А в концовке форвард к своим подвигам добавил ещё один — уже со знаком минус. За семь минут Кордоба заработал две жёлтые карточки и досрочно отправился отдыхать.

Но южане спокойно довели матч до победы. "Быки" становятся грозой столицы — уже повержены ЦСКА, "Динамо" и теперь "Локо". "Спартак" — на очереди?».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами. Есть результат, он неприятный. Три мяча — это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры.

Что случилось с Лантратовым?

Автор издания Sportbox.ru Денис Петров проанализировал игру голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова, который допустил несколько ошибок в матче против «Краснодара».

«Локомотив, которому летом после ухода нескольких лидеров предрекали большие проблемы, в начале сезона по-хорошему удивил. Клуб почти ничего не потратил на трансферном рынке, но к старту седьмого тура подходил на первом месте в таблице. Победная серия железнодорожников во всех турнирах насчитывала семь матчей.

"Краснодар" мог похвастать беспроигрышной серией в чемпионате и Кубке. При Мураде Мусаеве "быки" не демонстрируют искрометного футбола, но очки набирают регулярно. Нынешний футбол команды во многом напоминает тот, что был при Владимире Ивиче, которого уволили в том числе за отказ от атакующего стиля.

Нынешнему "Краснодару" намного удобнее играть против команд из верхней части таблицы. Когда же приходится вскрывать плотную оборону, южане часто теряются. "Локомотив" по своему стилю вполне подходил "быкам", которые сумели открыть счет в самом начале. Вратарь москвичей Лантратов считается одним из самых надежных в РПЛ, но и он не застрахован от откровенных ляпов. Илья, пытаясь прерывать навес, выронил из рук мяч, чем с удовольствием воспользовался Виктор Са.

"Краснодар", как и в предыдущей игре с "Динамо", поведя в счете, логично перешел на игру вторым номером. У "Локомотива" до перерыва было несколько шансов отквитать пропущенный мяч: Самошников пробил в штангу, а Воробьев из выгодной позиции не попал в створ. Хозяева даже сумели забить после очередного шикарного стандарта в исполнении Батракова и точного удара Морозова. Радость трибун продлилась недолго: VAR отменил взятие ворот из-за миллиметрового офсайда.

Илья Лантратов globallookpress.com

В концовке тайма в центре внимания вновь оказался Лантратов. Пас партнера и прессинг со стороны Кордобы обернулся пенальти: вратарь, пытаясь вынести мяч, со всей силы зарядил по колумбийцу ногам. Сперцян с 11 метров открыл счет своим голам в сезоне.

Самое обидное для "Локо", что команда смотрелась вовсе не безнадежно, но из-за ошибок своего голкипера ушла на перерыв при счете 0:2. Более кошмарного тайма в карьере 28-летнего Лантратова еще не было».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь. Забили гол, неплохо играли, потом «присели» назад. Концовку тайма сыграли хорошо, со второго тайма нормальный был контроль, шли вперед, создавали моменты, забили. Эта проблема была, но непродолжительное время. Когда понял, что это победа? Когда увидел, что добавили пять минут. Подумал, что за пять минут они точно три не забьют.

Не ищите виноватого

Автор издания Soccer.ru Олег Лыткин подвел итоги матча «Локомотив» — «Краснодар». Журналист считает, что у «железнодорожников» появилось некоторое головокружение от успехов прошлых встреч.

«Краснодар, который в первых турах не критиковал только ленивый, и не без оснований, выиграл четвёртый матч только в чемпионате. У "быков" ни одного поражения. Станислав Агкацев пропустил три мяча в семи матчах, и по Матвею Сафонову в клубе не скучают. Нельзя сказать, что подопечные Мурада Мусаева показывают какой-то выдающийся футбол. Но очки исправно набирают. А когда "быки" разыграются, то будут способны на что-то великое. А великим для них является любой трофей.

«Локомотив» — «Краснодар» t.me/fclokomotiv

Было ли у "Локомотива" некоторое головокружение от успехов? Скорее да, чем нет. "Железнодорожники" были на редкость беспомощны в атаке. Впервые в сезоне потерялся Дмитрий Воробьёв. Мало что получилось у Алексея Батракова. Незаметен был Наир Тикнизян. Выходы Вадима Ракова и Сергея Пиняева, а затем и Тимура Сулейманова игру не усилили. Нельзя сказать, что вратарь гостей Станислав Агкацев скучал, работа у него была. Но неразрешимых задач перед ним никто не ставил.

Зато оппонент Агкацева Илья Лантратов сыграл едва ли худший матч в воротах "Локомотива". И один из самых неудачных в Премьер-лиге. Несколько лет назад Лантратов, будучи вратарём "Химок", пропустил сразу сеть мячей. На этот раз только три, но два из них — явно вратарские. Опытнейший вратарь не должен пропускать такие мячи. При этом Лантратов ни разу не выручил. Но не стоит вешать на Илью всех собак. Слабо сыграл весь "Локомотив".

Прогнозы и ставки на РПЛ

Конечно, настроение болельщикам "Локомотива" испорчено вплоть до следующего тура, а стало быть на две недели вперёд. Команду опустили с небес на землю, причём в родном Черкизово. И в особо жёсткой форме. Но ещё ничего не потеряно. Отставание от "Зенита" всего каких-то два очка. Но пока открыто трансферное окно, будет целесообразно укрепить состав».

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал 3 главных факта после крупной победы «Краснодара» в матче против «Локомотива».

«1. "Краснодар" победил в четвертом матче РПЛ подряд. Команда Мурада Мусаева не проигрывает в нынешнем розыгрыше национального первенства. На счету "быков" четыре победы и три ничьи с общим счетом 9:3.

Календарь и таблица РПЛ

2. "Локомотив" проиграл во втором матче чемпионата России и прервал победную серию из четырех матчей. Коллектив Михаила Галактионова упустил первое место в турнирной таблице РПЛ и опустился на третью строчку. Всего "железнодорожники" одержали пять побед и дважды потерпели поражения с 15 забитыми и 10 пропущенными мячами.

«Краснодар» t.me/fckrasnodar

3. Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба забили дебютные голы в составе "Краснодара" в нынешнем сезоне. В предыдущих матчах футболисты лишь ассистировали своим партнерам. На счету Сперцяна две голевые передачи, Кордобы — одна».