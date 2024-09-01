Упущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге

В матче седьмого тура чемпионата России «Динамо» на выезде добыло упустило победу над «Оренбургом» — 2:2. На голы Саида Сахархизана и Матиаса Переса москвичи ответили автоголом Матиаса Переса и точным ударом Эль-Мехди Маухуба с пенальти.

Взаимные потери и жара в Оренбурге

Автор «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов поведал о предматчевых раскладах и рассказал о проблемах команд.

«Старт сезона пока так и не дал нам ответ на вопрос, готово ли "Динамо" вновь всерьез бороться за чемпионство. Команда Марцела Лички набрала отличный ход, но две пробоины (по 0:1 от "Зенита" и "Краснодара") запомнились. Как и разгром от "Спартака" в Кубке России. Для возвращения в тройку сильнейших не хватало как раз трех очков, и их "Динамо" предстояло выскребать в Оренбурге.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Команда Деограсии до сих пор идет с единственной победой (в первом туре над "Спартаком") и перед началом битвы с "Динамо" располагалась на 12-й строчке (от зоны стыков ее отделяли только дополнительные показатели). Но при этом не скажешь, что "Оренбург" в кризисе.

Это отчетливо стало понятно уже в первом тайме.

Условия в Оренбурге были непростыми: жара +30, искусственный газон. И очень похоже на то, что это сыграло существенную роль. "Динамо" весь первый тайм играло в привычное владение, но на перерыв ушло при счете 0:1 (и 2:4 по ударам в пользу соперника). Создавать что-то опасное при насыщенном центре поля "Оренбурга" и в отсутствие лидеров бело-голубым было очень тяжело. Ну а хозяевам такой сценарий был удобен — команда Деограсии при всех проблемах все-таки неплохо контратакует».

Перевернули, но пропустили

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов акцентировал внимание на том, что «Динамо» смогло перевернуть игру по ходу встречи, но в итоге пропустило и потеряло победу.

«И Личка, и Деограсия выпустили максимально боевые составы. Игра обещала стать весёлой. Так и вышло: "Динамо" больше владело мячом, но активность в финальной трети исходила скорее от "Оренбурга". Хороший момент упустил Мохаммад Горбани, пробивший головой рядом со штангой. Да и голкипер "Динамо" Андрей Лунёв чуть не "привёз" гол, неудачно выйдя за пределы штрафной. Повезло, что удар Саида Сахархизана оказался неточным.

Но уже на 20-й минуте иранец не простил "Динамо". Максим Сидоров в быстрой атаке закинул мяч на Саида, а тот подработал себе, сместился ближе к воротам и пальнул в ближний угол ворот Лунёва. Защитники гостей, скорее, помешали своему голкиперу, закрыв обзор. 1:0! VAR изучал момент на возможный офсайд, но всё оказалось чисто.

После пропущенного мяча "Динамо" ещё активнее пошло вперёд. А под конец тайма отличный момент упустил Константин Тюкавин. Пока что лидеру москвичей не фартит! Элазар Даса совершил подачу с правого фланга, а Тюкавин пробил головой. Мяч пролетел немного мимо створа ворот. Обидно. Но всё же "Оренбург" не допустил много атак на свои ворота. За первый тайм хозяева заслужили "пятёрку".

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Да и вторые 45 минут начались позитивно для "Оренбурга". У "Динамо" не получалось создать моменты у чужих ворот. Интересно, что Марцел Личка не реагировал на ситуацию заменами. Будто что-то чувствовал. И фортуна улыбнулась москвичам. На 61-й минуте "Динамо" заработало пенальти: после подачи с углового Фабиан Бальбуэна наносил удар головой, а мяч по пути попал в руку Мохаммада Горбани. Иранец действовал странно, раскинув руки в собственной штрафной. И за эту глупость "Оренбург" получил пенальти в свои ворота. К 11-метровой отметке подошёл Константин Тюкавин. В матче с "Зенитом" форварду не дали исполнить пенальти, зато в отсутствие Муми Нгамалё он забрал мяч себе. Шанс не только сравнять счёт, но и прервать серию из трёх матчей без голов! Но Тюкавин пробил не очень удачно, а Богдан Москвичёв потащил удар Константина. И всё же мяч залетел в ворота "Оренбурга". Вышло курьёзно: Москвичёв совершал вынос, а защитник Матиас Перес, наоборот, влетел с мячом в свои ворота.

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У "Динамо" для усиления атаки на поле появился Эль-Мехди Маухуб. Марокканец здорово вышел в игре Кубка с "Крыльями Советов" и забил первым касанием. Правда, тот гол отменили из-за офсайда. Зато Маухуб отметился дебютным мячом в Оренбурге. "Динамо" заработало второе пенальти: Иван Башич наступил на ногу Бителло в своей штрафной. Эль-Мехди исполнил 11-метровый, ударив впритирку со штангой. Москвичёв угадал направление, но спасти "Оренбург" не вышло.

И вперёд после смены лидера пошёл уже "Оренбург". Много моментов создать не вышло, но хороший шанс всё же предоставился Сахархизану: он из выгодной позиции в штрафной пробил прямо в руки Лунёву. Андрей сначала не зафиксировал мяч, чем наверняка заставил понервничать болельщиков. Но всё обошлось. А вот в другие ворота мяч влетел. Это Константин Тюкавин завершил атаку "Динамо" и прервал свою безголевую серию. Или нет? Нет. В офсайде в момент передачи оказался сам Константин, который сильно удивился, когда Кирилл Левников сообщил ему об этом. Обидно, досадно, но справедливо.

Левников добавил ко второму тайму аж восемь минут. Различных мелких задержек было очень много. Большое чудо, что в концовке "Оренбург" не пропустил. Богдан Москвичёв несколько раз спас команду от неминуемого гола! Зато хозяева всё же додавили. Это защитник-бомбардир Матиас Перес подключился в чужую штрафную и головой вколотил мяч в ворота Лунёва. Как же радовался аргентинец, исправившийся за автогол!

В конце было очень жарко. Команды обменивались атаками, будто хоккеисты в овертайме в ситуации "4 на 4". А журналист Дмитрий Шнякин сравнил эту концовку с аэрохоккеем. Но победу вырвать не удалось никому. "Оренбург" спасал Москвичёв, а "Динамо" — офсайд и Лунёв».

Давид Деограсия главный тренер «Оренбурга» Для болельщиков это была невероятная игра. В первом тайме наша команда сыграла очень хорошо, но в начале второго тайма мне игра не очень понравилась. Как будто не хватало концентрации. После второго пропущенного гола с пенальти команда оживилась, и как минимум ничья была заслуженной. Было видно что Малых устал, не хватало скорости на этом фланге, поэтому впустили Рыбчинского. Также вышел Хорди, нужна была активность. Он очень хорошо играет один в одного. Когда мяч у него, он очень быстро остро заходит, тем самым освобождая весь фланг для Рыбчинского. Куэро выпустил как второго нападающего в надежде, что получится забить гол.

Перес дал, Перес — взял

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин, рассказывая о матче, подчеркнул, что Матиас Перес сначала стал неудачником, а потом — героем.

«Интересно сложилась и встреча с "Оренбургом". Москвичи пропустили уже на 20-й минуте. Играть даже без учёта добавленного времени оставалось ещё 70. За это время "Динамо" выжало два пенальти, один из которых не забил Константин Тюкавин, и автогол в исполнении игрока соперника. Но вряд ли в каждом матче чужой вратарь в каждом матче будет отбивать мяч на голову своему защитнику, которому уже просто ничего не останется, кроме как по инерции занести его в ворота. Как-то не густо для соискателя чемпионского титула.

Впрочем, главный неудачник эпизода — Матиас Перес — сам же всё им исправил. Когда москвичи уже были готовы принимать поздравления, голова Переса уже оказалась там, где нужно — в чужой штрафной. 2:2 — похоже, недовольными остались все.

Сетовать на календарь бело-голубым не получится. Старт, безусловно, тяжёлый. На тот же "Оренбург" можно кивать, что ему и "Спартак" проиграл. Но Деян Станкович вообще проводил свой первый поединок в качестве главного тренера в РПЛ, а уж кому, как не Личке, знать и лигу, и соперников, и, тем более, оренбуржцев. Во-вторых, если делать скидку на силу соперников, то кого тогда обыгрывать? Признавать, что настроились исключительно забирать очки у аутсайдеров? Сомнительная перспектива, особенно для "Динамо".

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Хорошо, если чешский специалист понимает причину неудачной игры своих футболистов. Ещё лучше, если он знает, что с этим делать. Совсем прекрасно, если у него это получится. Очень не хочется ещё до конца первой трети турнира терять одного из реальных претендентов на высокие награды. И ведь "Динамо" может играть хорошо! Подтверждение тому получено уже и в текущем сезоне.

Календарь и таблица РПЛ

Личка, кстати, очень интересно делает замены. Точнее, вообще старается их не делать. Вот и сейчас чех тянул до последнего, хотя резервы есть. Причём, как дорогостоящие импортные (Эль-Мехди Маухуб, неплохо проявивший себя в дебютном кубковом поединке), так и собственные (Боков и Макаров). Думается, что все трое игру уж точно хуже бы не сделали. Что и подтвердил марроканец, реализовавший второй 11-метровый через 6 минут после выхода на замену».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки. Мы забыли базовые вещи, которые должен делать каждый игрок. Мы можем говорить о тактике, стандартах и других вещах, но когда ты не хочешь бегать, бороться, выходить один на один, ты не победишь. Соперник тоже умеет играть в футбол. Повезло, что в первом тайме «Оренбург» не забил больше голов. Да, во втором тайме начали двигаться побольше, но, с другой стороны, гол с пенальти — это большая удача. Честно скажу, когда сделали счет 2:1, не хватало мастерства забить третий гол, тогда мы должны были закрыть игру. В последние 10 минут старались завладеть мячом и не давать «Оренбургу» убегать в быстрые контратаки, потому что они в этом очень сильны.

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Максим Ананьев выделил три главных факта в завершившемся противостоянии.

«1. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин не реализовал пенальти — его удар отразил вратарь "Оренбурга" Богдан Москвичев.

2. Голкипер "Оренбурга" Москвичев отразил два пенальти из трех, выступая за оренбуржцев. 17 августа он отбил пенальти от форварда "Ростова" Роналдо. В той игре "Оренбург" проиграл со счетом 2:3.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

3. "Динамо" не побеждает во втором матче РПЛ подряд».

Лучший игрок матча — Богдан Москвичев

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вновь выбрал лучшего футболиста матча. На этот раз, его выбор пал на Богдана Москвичева.

Богдан Москвичев ФК «Оренбург»

«Отличный матч провёл молодой вратарь "Оренбурга". Да, Богдану пришлось дважды доставать мяч из сетки собственных ворот, но его вины в пропущенных голах точно нет. Зато Москвичёв по ходу встречи отметился большим количеством важнейших спасений. Голкипер хозяев поля парировал удар Тюкавина с одиннадцатиметровой отметки. А в концовке матча, когда оренбуржцы были вынуждены отыгрываться и бросили играть в обороне, сэйвы Богдана позволили команде Деограсии сохранить шансы на ничью. А уже при равном счёте на исходе добавленного времени голкипер "Оренбурга" отметился замечательным спасением после удара Макарова из убойной позиции».