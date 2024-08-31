Гонду разбушевался. Дубль дебютанта вернул «Зенит» на первое место

В матче 7-го тура РПЛ питерский «Зенит» на выезде разгромил «Пари НН» со счетом 3:0. Дублем смог отметиться Лусиано Гонду, еще один гол на счету Вендела.

«Зенит» вернулся на победную поступь

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин акцентировал внимание на том, что «Зенит» подходил к этому матчу с трехматчевой серией без побед.

«Зенит шикарно начал сезон, а потом внезапно сломался — три матча подряд провел без побед. А в Кубке России и вовсе проиграл скромному "Акрону". Правда, с тех пор в питерском клубе произошло так много изменений, что последние неудачи как-то подзабылись.

Сергею Семаку и раньше было совсем непросто выбирать состав на игру, но теперь задача стала усложнилось. Недавно купленный у "Спартака" Александр Соболев до Нижнего Новгорода не добрался, зато это сделал его конкурент по позиции — аргентинец Лусиано Гонду.

Правда, тренер питерцев доверил почти двухметровому футболисту не роль "столба" (в центр нападения вышел Кассьерра), а отправил его на правый фланг атаки. Такой опыт у Лусиано уже был — несколько матчей за карьеру он провел в роли вингера.

Поэтому Семак, конечно, ничего нового персонально для аргентинца не изобрел. Но история с Соболевым заиграла новыми красками — ведь если тренер видит аргентинца справа (и, забегая вперед, видит оправданно), то они с Соболевым не конкуренты — бодаться Александр будет только с Кассьеррой.

Фрагмент матча ФК «Пари НН»

"Пари НН" для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с "Зенитом", наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — "Зенит", явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.

"Зенит" победил так уверенно, будто и не было никакой трехматчевой серии неудач — вероятно, не последнюю роль в этом сыграла "свежая кровь" в лице Лусиано Гонду. Аргентинец сделал мощную заявку на стартовый состав — посмотрим, как Семак уместит всех сильнейших на поле.

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Но самый главный вопрос в другом — что будет с РПЛ, когда весь "Зенит", включая Глушенкова и Соболева, соберется вместе? Можно ли будет остановить эту машину? Пока на этот счет есть большие опасения».

Полное преимущество «Зенита»

Автор «Советского спорта» Денис Бабин отметил подавляющее преимущество команды из Санкт-Петербурга в этой игре.

«Как и ожидалось, матч начался с многочисленных атак "Зенита", петербуржцы создавали кучу опасных моментов, но раз за разом "Пари НН" спасал вратарь Никита Медведев. В конце концов обилие голевых эпизодов перетекло в заслуженный гол. Отличился не кто-нибудь, а прилетевший из Аргентины Лусиано Гонду. Ему понадобилось всего 30 минут, чтобы вогнать свой дебютный гол за "Зенит". Нападающий здорово открылся, получил мяч от Вендела и уверенно реализовал выход один на один с Медведевым.

В первом тайме "Пари НН" лишь оборонялся, не возникало ничего интересного у ворот Латышонка, "Зенит" мог забивать больше. Статистика стартовой половины встречи говорит сама за себя: 10-3 по ударам, 6-2 в створ в пользу "Зенита", владение мячом — 75% на 25%.

В начале второго тайма запасной вратарь Петербурга Михаил Кержаков совершил спасение вместе с соперником Александром Эктовым. Игрок "Пари НН" увидел воробушка на газоне, поднял его и передал Кержакову. Самый милый момент матча. Во второй половине встречи Гонду потребовалось ещё меньше времени, чтобы забить. На 56-й минуте аргентинец замкнул прострел Дугласа Сантоса и попал по пустым воротам ударом головой. Соболеву пора в аренду?

Фрагмент матча ФК «Пари НН»

А на 69-й минуте нижегородцы ошиблись при выходе из обороны, Клаудиньо покатил на Вендела, и тот сделал счёт разгромным — 3:0. После третьего мяча с результатом матча всё стало ясно, хотя, в общем-то, и до этого было мало вопросов. Даже главный тренер "Пари НН" не выдержал и ушёл в подтрибунку гораздо раньше финального свистка. Возможно, после такого перфоманса состоится его отставка.

Таким образом, отмечаем блестящий дебют Лусиано Гонду. Это были лёгкие три очка для Санкт-Петербурга, "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице благодаря победе. "Локомотив" отстаёт на два очка и имеет игру в запасе. А для "Пари НН" это уже пятое поражение кряду».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил минимум два мяча после наших ошибок. Для меня это неприемлемо. Будут ли изменения в составе команде до закрытия трансферного окна? Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда из 25 игроков. Сейчас у нас будет время для отдыха, чтобы лучше подготовиться для будущих игр.

Невероятная игра Вендела и Гонду

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов отметил игру двух игроков «Зенита» — Вендела и Лусиано Гонду — которые и стали авторами забитых мячей.

«Теперь по существу. Очередной большой матч сыграл Вендел, без которого сложно представить нынешний "Зенит". Семак дальновидно построил игру вокруг бразильца еще пару лет назад, а сейчас просто пожинает плоды своего тренерского огородничества. И дело далеко не в забитом мяче: Вендел — системообразующий футболист, функционал которого включает в себя и продвижение мяча в финальную треть поля, и отборы, и подыгрыш, и завершение атаки. Именно Вендел регулирует переходные фазы, качество которых в Нижнем Новгороде было близко к идеальному. Естественно, с поправкой на уровень сопротивления — более разобранной команды, нежели "Пари НН", в нынешнем сезоне я еще не видел.

Лусиано Гонду ФК «Зенит»

Не менее яркое впечатление — игра Лусиано. "Аргентина — топ-футбольная страна", — отвесил я щедрый комплимент новобранцу "Зенита" после окончания презентации. "Я докажу это на деле", — улыбнувшись, ответил мне аргентинский футболист. И ведь доказал! На мой взгляд, техничный, габаритный, пусть и не самый скоростной в мире форвард добавит "Зениту" вариативности в атаке и, уверяю вас, еще не раз поразит ворота соперников. Блестящий дебют, находка петербургского клуба!

В целом же весь "Зенит" оставил очень приятное впечатление: надежно в обороне, солидно в центре, разнообразно в атаке. Пожурить петербуржцев можно разве что за реализацию и некоторые вольности в зоне перед собственной штрафной. В остальном — завершение ничейной серии и твердая пятерка за конкретный матч. С победой, друзья».

Что будет с Соболевым?

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сделал акцент на шикарной игре «Зенита» и после дубля Лусиано Гонду поразмышлял о перспективах Александра Соболева в питерском клубе.

«Зенит начал по классической 4-3-3. Лусиано был формально привязан к правому флангу, однако активно смещался ближе к Кассьерре. Аргентинец включился с самого начала: уже на седьмой минуте благодаря его перехвату петербуржцы могли забивать первый гол. Вендел отдал на Кассьерру, но тот в очередной раз не использовал момент. Колумбиец в этом сезоне продолжил ставить рекорды по нереализованным моментам.

Через минуту Кассьерра снова упустил отличный шанс. Нино скинул на нападающего, но тот вновь пробил так, что Медведев вытащил. "Зенит" больше контролировал мяч, почти не выпуская соперника с его половины поля. "Пари НН" выглядел блёкло на фоне такого оппонента. Но вряд ли это кого-то удивило. Слишком разный уровень у команд. На 19-й минуте новый момент: сначала Лусиано пробил в защитника, а потом свой шанс опять не реализовал Кассьерра.

Фрагмент матча ФК «Пари НН»

Если в первых турах у "Зенита" и правда летело всё, то в матче с "Пари НН" сложилось ощущение, что удача ушла. Моментов действительно было много, но никак не получилось забить. Ровно до 30-й минуты. Перехват, Вендел покатил мяч на Лусиано, и тот спокойно переиграл голкипера. Дебютный гол в первом же матче.

Петербуржцы продолжили создавать давление. Ещё несколько раз хорошо подходили к воротам соперника, пусть и до моментов не доходило. "Пари НН" срочно требовалось что-то менять. А Семак наверняка была доволен. Однако в перерыве Саша Илич сделал только одну перестановку. Убрал Боженова и выпустил Каккоева. Но вряд ли это могло повлиять на структуру игры. "Зенит" продолжил владеть мячом и инициативой. Второй гол был лишь делом времени.

Его забили на 58-й минуте. Вновь отличился Лусиано. Дуглас с фланга подал в штрафную, мяч пролетел через всех, в том числе мимо Медведева, и долетел до аргентинца. Очень простой второй мяч за "Зенит".

Две ошибки — два гола. И вряд ли кто-то удивился, что третий мяч петербуржцы снова забили после потери мяча у соперника. "Пари НН" неудачно начал атаку, в итоге мяч отскочил к Клаудиньо, а тот скатил на Вендела. Вот и 3:0.

Это был нокаут для "Нижнего". Пусть в концовке они и создали несколько моментов, но игру уже было не спасти.

Теперь появилось ещё несколько вопросов. Есть ли в этом "Зените" место Соболеву, с учётом такого дебюта Лусиано? И что будет с Сашей Иличем? Пять поражений в семи матчах. Вряд ли это то, на что рассчитывало руководство».

Саша Илич тренер «Пари НН» Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил минимум два мяча после наших ошибок. Для меня это неприемлемо. Будут ли изменения в составе команде до закрытия трансферного окна? Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда из 25 игроков. Сейчас у нас будет время для отдыха, чтобы лучше подготовиться для будущих игр.

Первое место «Зенита»

Автор Sportbox Денис Петров подчеркнул, что «Зенит» логично разгромил соперника и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

«Сразу после перерыва нижегородцы добавили в активности на чужой половине, но "Зенит" уверенно справлялся с позиционными атаками и стандартами в исполнении соперника. Но даже при таком раскладе счет 1:0 не гарантировал фавориту спокойной жизни. Вопросы о победителе снял все тот же Лусиано, который во втором тайме откликнулся на передачу другого бразильца — Дугласа Сантоса. Уже второй новичок "Зенита" в этом сезоне отметился дублем в своем дебютном матче.

После этого оставалось выяснить, одержит ли "Зенит" уже четвертую крупную победу в чемпионате? Утвердительно на этот вопрос ответил Вендел, открывший счет своим голам в сезоне.

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" вполне мог забивать и больше, но в итоге ограничился тремя голами. Помимо атакующих действий, стоит отметить игру команды Семака в обороне. Ни одного реального момента у ворот Латышонка создано так и не было, а вратарь записал на свой счет уже шестой "сухарь" в чемпионате.

Фрагмент матча ФК «Пари НН»

"Сине-бело-голубые" после семи матчей имеют впечатляющую разницу мячей — 18:1. Благодаря победе в Нижнем Новгороде команде удалось вернуть лидерство в таблице. По итогам тура опередить "Зенит" может "Локомотив", если в воскресенье обыграет "Краснодар". Следующий матч петербуржцы проведут уже после международной паузы: 14 сентября им предстоит сыграть в гостях против ЦСКА».

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал три главных факта по итогам данного противостояния.

«1. Аргентинский нападающий "Зенита" Лусиано стал вторым игроком в XXI веке, который оформил дубль в дебютном матче за сине-бело-голубых в чемпионате России. Первым был другой форвард Максим Глушенков, пришедший в петербургскую команду нынешним летом.

Фрагмент матча ФК «Пари НН»

2. "Зенит" прервал безвыигрышную серию из трех матчей во всех турнирах. В предыдущих встречах сине-бело-голубые трижды сыграли вничью с общим счетом 2:2.

3. Главный тренер "Пари НН" Саша Илич ушел в подтрибунное помещение после третьего гола "Зенита", но затем вернулся. Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах. В семи турах РПЛ "Пари НН" одержал две победы и потерпел пять поражений».

Лучший игрок матча — Лусиано Гонду

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой снова определил лучшего футболиста матча и им стал, конечно же, Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду ФК «Зенит»«

«Дебют аргентинского нападающего за "Зенит" получился прекрасным. Семак сразу доверил Лусиано место в стартовом составе, и форвард эффективно воспользовался предоставленным шансом. Гонду занял место на правом фланге атаки и постоянно был вовлечён в наступательные действия петербуржцев. Новичок сине-бело-голубых нанёс целых 7 ударов по воротам Медведева по итогам матча, и 2 из них стали результативными. Отличный старт для Лусиано в чемпионате России».