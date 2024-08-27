«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ

Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский пообщался с шестикратным чемпионом России и любимцем спартаковских болельщиков Валерием Кечиновым, которому 5 августа исполнилось 50 лет, о перспективе «красно-белых» на новое «золото», спаде в игре «Зенита», психологической неустойчивости динамовцев и шансах Матавея Сафонова сыграть в воротах «ПСЖ».

«Станкович все делает правильно»

— Поговорим о российском футболе в целом, но оттолкнемся от матчей минувшего тура. «Спартак» в Питере наиграл на победу?

— Думаю, что наиграл. И территориальным, и игровым преимуществом владел на протяжении всего матча, даже до удаления Эраковича. Подходов, моментов было достаточно, чтобы забить хотя бы один мяч.

— Что в таком случае не так сделал Деян Станкович, дабы за 30 минут реализовать численное преимущество?

— Не могу сказать, что он чем-то мог усилить игру в этот момент. Банально не хватило хорошего, разящего удара. Барко хорошо пробил, но Барриос накрыл этот мяч. Издалека тоже прилично били, но мяч не ложился в створ. Тот же Барко,потом Медина вполне могли забивать и с дальней дистанции.

— С составом серб угадал на эту игру?

— Думаю, да. И не только с составом, но и с планом на игру, со схемой построения командных действий.

— Александр Мостовой сказал, что для победы не хватило Александра Соболева...

— Когда он в порядке, это сильная боевая единица, и такой футболист способен усилить любой клуб. Но сейчас мы даже не знаем где он тренируется, в каком состоянии. Станкович при всех принципах себе не враг.

— В «Зените», понятно, все более предсказуемо. Другой Мостовой, Андрей, в старте теперь не имеет альтернативы?

— Вовсе нет. Его игра, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это совсем другой Мостовой, чем в прошлом и позапрошлом сезонах, когда он действительно был лидером команды. Сегодня же все уверенные победы «Зенит» одержал без него. Другое дело, что травмирован Глушенков, Мантуан, видимо, не в форме... Но это все временно. После паузы на игры сборных питерцы вернутся к привычному сочетанию.

— «Спартак» теперь получил тот импульс, который поможет конкурировать с «Зенитом» на долгой дистанции?

— Если будет продолжать в том же духе, вполне способен побороться за самые высокие места. Но нужна стабильность, которую за эти шесть туров красно-белые не продемонстрировали. Понятно, мне и многомиллионной армии спартаковских болельщиков хотелось бы верить, но с далеко идущими выводами надо повременить еще игр шесть-семь. Ну, и элемент удачи никто не отменял, а в Питере ее не было.

«Батраков похож на Лоськова»

— «Локомотив» после победы над «Ростовом» взлетел на первое место. Надолго?

— Очень симпатичная команда, с большим удовольствием смотрел практически все ее игры. Даже не думал, что эти молодые футболисты так заиграют сразу. Вообще, полагал, что это резерв на будущий уже сезон. Но нет, буквально ворвались и выстрелили. Но опять-таки все зависит от стабильности, которая не свойственна молодежи. А так и для «Локо» золотые медали вполне реальны. Вообще этот чемпионат может стать самым непредсказуемым в новейшей истории.

— У 19-летнего Алексея Батракова уже 7 баллов по систему гол+пас. Будущий Дмитрий Лоськов?

— Хотелось бы, парень талантливый. И стандарты здорово исполняет, и пробить издалека может, и отдать голевую передачу. Да, это именно те козыри, которые были у Лоськова. Если избежит серьезных травм, звездная болезнь не настигнет, материальная блага не перевесят футбол, станет серьезным игроком.

— Кстати, о звездной болезни. Вы ее как избежали по молодости лет?

— Да мы при малейшем разладе в голове сразу получали по шапке. У нас такие тренеры были, что не давали расслабиться ни на секунду. Будь то Олег Иваныч Романцев, или Георгий Саныч Ярцев. Еще не успевали ею заболеть, они это моментально чувствовали, и тут же спесь сгоняли. На грешную землю мигом возвращали.

— Возвращаясь к «Локо», кто предпочтительнее на острие атаки — Дмитрий Воробьев, или Тимур Сулейманов?

— Мне очень нравится Воробьев — игрок серьезного уровня. Еще по «Оренбургу» наблюдал за ним, сразу был виден потенциал. И то, что он сейчас делает в «Локомотиве», ну это очень-очень...

Наир Тикнизян globallookpress.com

— Ну, и о Наире Тикнизяне не могу не спросить. Хозяин раздевалки, как по-вашему?

— Не только. Мне кажется, его лидерские качества видны и на поле. Всем своим поведением, старанием показывает, что он лидер команды. Может «напихать», когда это нужно, а не ради пустого. Так скажем, по-футбольному.

— Михаил Галактионов на сегодня — то, что нужно?

— На данный момент — да. Если в прошлом сезоне у меня были сомнения, тот ли это тренер для этой команды, то сейчас их нет. Любо-дорого смотреть на них. Однозначно видна рука тренера. Человек на своем месте.

Календарь и таблица РПЛ

— Вы сказали, что и на «золото» могут замахнуться, но мне кажется, что «бронза» максимум.

— Еще раз повторю, что молодым футболистам свойственна нестабильность. Пока, скорее, да. Но команда сумасшедшая. Чего хочешь от нее можно ждать.

«Личку уберут только при глобальном провале»

— «Динамо» все еще остается главным конкурентом «Зенита», или диспозиция теперь кардинально поменялась?

— Опять-таки нет стабильности. Вообще не понимаю, как они отдают матчи типа с «Краснодаром». Вроде бы игра давалась, игроки мастеровитые, но каждый раз им чего-то не хватает, как и в прошлом сезоне. Но однозначно будут бороться до конца. «Краснодар» тоже не стоит сбрасывать со счетов. Укрепились качественными легионерами, какая-то солидность появилась. Вот наряду с «Локо» и «Спартаком» будут сражаться с «Зенитом» до последнего. Такая вот «четверка» отважных, на мой взгляд.

— В чем бело-голубым надо добавить, чтобы борьба за первое место стала реальной?

— В первую очередь они должны быть уверены в собственных силах. Извлечь уроки из ошибок прошлого сезона, когда с тем же «Краснодаром» было достаточно сыграть вничью. Но они вышли, и не знали, что делать на поле. Вот не было ощущения, что они приехали за золотыми медалями. Пытались сыграть на ничью, но это путь в никуда.

— Вы никогда в «Спартаке» такого себе не позволяли?

— Конечно, нет. Яркий пример — игра в Волгограде, где нас устраивала ничья в последнем туре чемпионата 97-го года. Но мы даже не думали об этом — ехали выиграть. Несмотря на то, что первый тайм нас «Ротор» «мурыжил». Если бы не Сашка Филимонов, могли там сразу «пристроиться». Тем не менее, нас футбольный бог вознаградил, поскольку мы всегда играли на победу. Вот «Динамо» этого запала сейчас как раз не хватает. Вроде бы идут нормально, мелкими шажочками догнали «Зенит» и обогнали в том сезоне. Решающая игра — и какие-то страхи.

Андрей Лунев globallookpress.com

— Травма Андрея Лунева, если она столь серьезна, — большой удар по чемпионским амбициям?

— Не думаю, что там серьезно. Коленом по голове получил, обычное сотрясение. Пропустит следующий тур, потом выйдет, как новенький.

— Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин впервые высказал явное недовольство работой тренерского и спортивного штаба. Звонок?

— Не думаю. Понятно, неожиданное высказывание при его привычной политкорректности. Наслоились два поражения от «Краснодара». Вспыхнул. Карт-бланш у Лички еще есть. Но если не решат поставленных задач, будут прощаться и с ним, и с Бувачем.

«Суперпобеда ЦСКА — заслуга игроков, а не Николича»

— ЦСКА имел дикое преимущество с «Акроном», большего в этом туре не было. Настрой от Марко Николича после минувших неудач?

— Это в первую очередь хорошая игра футболистов. Например, Облякова. Вообще давно не видел такого качества игроков в нашем чемпионате. Шедевральная игра с его стороны, но и у других ребят тоже все шло. Ярко, комбинационно, зрелищно, великолепнейшие голы. Заслуга игроков, а не тренера.

— Евгений Ловчев недавно сказал, что у ЦСКА нет разнообразия в атаке. Разве в этом кроется отсутствие стабильности?

— Не соглашусь. Есть разноплановые форварды. Мусаев, фактурные африканцы, которых они сейчас купили. Наверное, он имел в виду уход Чалова, такого разностороннего нападающего, но Обляков и Файзуллаев с фланга неплохо придумывают. И эта игра показательна.

Марко Николич globallookpress.com

— «Химки» в Грозном потеряли два очка, или нашли одно?

— По тому, как складывался первый тайм, наверное, потеряли. В концовке уже нашли. Все по делу — ничейная игра.

— «Ахмат» ведь не может вылететь по определению?

— Не знаю. Команда не показывает вообще никакого футбола, плюс кадровые проблемы. И сейчас два ключевых футболиста получили травмы, притом серьезные, видимо. Раз их на носилках выносили. Поэтому все может быть. Сейчас у любой команды из нижней части таблицы могут быть проблемы.

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— «Рубин» возвращается на круги своя за счет потерявшейся было прошлогодней дисциплины?

— Очень интересно стали играть. Рашид, видимо, нашел игровой баланс. В обороне порядок, полузащита с надежным контролем мяча, и впереди мастеровитый албанец Даку. Даже, где проигрывали, не выглядели безнадежными. Оставляют приятное впечатление.

«Шесть иностранных тренеров — перебор»

— Еще недавно все говорили об отставке Игоря Осинькина, но вторая победа — и «Крылья» уже в середине таблицы. Торопиться не надо?

— Абсолютно. Настолько непредсказуемо играют команды, что не стоит принимать каких-то скоропалительных решений. Надо посмотреть на промежутке времени, как новая практически команда будет себя вести.

— Вообще до какого момента хозяин клуба должен терпеть ситуацию, если команда катится в пропасть?

— Он должен чувствовать, вникать. Не то, что входить в раздевалку, учить тренеров и игроков. Просто владеть ситуацией, видеть, какие отношения в коллективе. Если утерян контакт, тогда увольнение только поможет. Придет новый человек, сначала встряхнет эту команду, а потом уже будет что-то налаживать. Иной раз у нас такие руководители в футбол попадают, которые просто слушают экспертов, болельщиков, и на этом основании принимают решения. Это абсолютно неправильно.

Игорь Осинькин globallookpress.com

— Но чаша терпения, она же у всех разная. В «Факеле» вот с ней не очень...

— Наверное. Однако, Самара же пережила этот момент с Осинькиным, Воронеж тоже переживет. В этих регионах все, или почти все, от губернаторов зависит.

— Одержана первая победа, что не лишает воронежцев статуса главного аутсайдера, согласны?

— Из того, что мы видим, один из. Очень тяжело будет не вылететь.

— Небольшое отвлечение на тренерскую тему в целом. Шесть из 16 наставников в РПЛ иностранцы — не многовато ли для закрытого от внешнего мира чемпионата?

— Очень много. И не только тренеров, но и футболистов-легионеров. Сейчас тот момент, когда надо давать все нашим игрокам и тренерам. Это их шанс проявить себя, когда нет еврокубков, международных соревнований, когда мы варимся в одном котле. Как раз надо делать ставку на своих.

— И еще момент. Почти все проводят по пять замен, что характерно сегодня для всего света. Настолько возросли нагрузки и скорости, ведь когда-то вообще без замен справлялись, потом с двумя..?

— Это раз. И есть тактические, индивидуальные соображения. Иной раз и по три человека сразу выпускают. Во многих командах те, кто сидят в резерве, как минимум не слабее тех, которые выходят в старте.

«Кокорин еще может вернуться в Россию»

— Один вопрос о первом дивизионе. Уже можно сказать, кто главные претенденты на повышение в классе?

— Вообще не слежу. Даже не знаю, кто на первом месте. Ну, так априори «Торпедо».

— Галопом по Европам, где чемпионаты только начинаются. Зачем Пеп Гвардиола все время плачет, хочет новых больших трансферов?

— Мне не понятно до конца. Но он из тех тренеров, который ненавидит болото, чего-то застойного. Если тот сезон играл одним составом, надо троих, чтобы освежить атмосферу в коллективе. Не столько в плане качества, а менталитета.

— «Ливерпуль» и «Арсенал» — кому отдаете предпочтение в гонке с «Сити»?

— Обе команды стартовали хорошо. В равной степени будут создавать конкуренцию.

— «Барселона» второй раз вытаскивает победу «на зубах», не имея полноценного состава. Разве есть какие-то шансы в противостоянии с «Реалом»?

— Хотелось бы видеть интригу, но «Реал» с таким составом минимум на полголовы сильнее. Мбаппе, что там говорить, плюс Эндрик сейчас вышел, забил. Но еще «Атлетико» не сбрасываю со счетов.

— В Италии «Интер» вновь на безальтернативной основе?

— «Милан» начал не очень. Главное, чтобы какая-то интрига была. А то, если за шесть туров все ясно, не интересно. Если объективно, то «Интер». Быть может «Наполи» при Конте что-то противопоставит.

— Хвича Кварацхеля, судя по матчу с приличной «Болоньей», возвращается?

— Да, но глаза так не горят, как в первый год. Немножко потухший был на фоне разговоров о переходе в «ПСЖ», но сейчас какую-то встряску получил.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— «Бавария», или «Байер» на сей раз?

— Думаю, «Байер», очень здорово опять играет. Матч за Суперкубок показал, что это не калиф на час.

— Матвей Сафонов предсказуемо уступил место в воротах «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруме. Его шанс только в травме или дисквалификации итальянца?

— Только так. Но он знал, на что шел.

— Александр Головин не рискует потерять место в основе, если «Монако» продолжит побеждать без него?

— Нет, конечно. Он уже и капитан там. Может, перерос просто этот уровень. Но в запасе его ни один тренер не оставит.

— Далер Кузяев отыграл полный матч с «ПСЖ» неделю назад, а сейчас остался в глубоком запасе. В чем там может быть дело?

— Не в том состоянии, судя по всему.

— Александр Кокорин забил за «Арис». Кипр его последнее пристанище, как полагаете?

— Быть может, и в Россию вернется. Ждем. Будет интересно.

— Наконец, Алексей Миранчук провел первые 30 минут за «Атланту». Что его ждет в Америке по большому счету?

— Он уже показал свой класс в контрольном матче перед этим. На сегодня — его место.