Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару»

«Динамо» на своем поле принимало «Краснодар» (0:1) в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Единственный гол в этом матче забил нападающий «быков» Виктор Са на 25-й минуте.

«Динамо» стремилось взять реванш

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Динамо» — «Краснодар». Журналист отметил принципиальность противостояния еще с прошлого сезона РПЛ.

«Московское “Динамо” в хорошем настроении подходило к матчу против “Краснодара”. В прошлом туре бело-голубые у себя дома одержали непростую победу над “Крыльями Советов” со счётом 1:0 благодаря голу Бителло в заключительном отрезке второго тайма. Дополнительно настроение команде Лички подняла субботняя осечка “Зенита” в игре со “Спартаком”.

Ничейный результат матча на “Газпром Арене” предоставил динамовцам возможность опередить петербуржцев в турнирной таблице. Для этого столичному клубу было необходимо обыграть “Краснодар”. При этом “быки”, несмотря на регулярную критику в их адрес, после пяти туров сохраняли 0 в графе “поражения”. Команда Мусаева с девятью набранными очками в активе находилась на седьмой позиции в таблице, отставая от московского “Динамо” на 3 очка. В прошлом туре краснодарцы одержали непростую домашнюю волевую победу над “Пари НН” со счётом 2:1. Героем того матча стал вышедший на замену Мозес, оформивший дубль.

Для “Динамо” и “Краснодара” это была первая очная встреча со времён их противостояния в заключительном туре прошлого чемпионата. Тогда, как вы прекрасно помните, бело-голубые приехали в Краснодар с целью завоевать чемпионский титул. Команду Лички устраивала ничья, но она уступила “быкам” со счётом 0:1 и финишировала лишь третьей в чемпионской гонке. Краснодарцы же завоевали серебряные медали, хотя по ходу второго тайма они даже лидировали в онлайн таблице.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fcdynamo

Разумеется, динамовцы стремились взять реванш у южан за майское обидное поражение. Команду Лички можно было считать предстартовым фаворитом матча, так как её игра на старте сезона производит более целостное впечатление по сравнению с качеством футбола в исполнении “Краснодара”. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Нгамалё, Фомина и Грулёва, а у гостей в лазарете находились Кайо и Кокшаров».

Начали без раскачки

Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о ходе 1-го тайма, где был забит единственный гол. Журналист также рассказал и об игроках, которые выпадали из игры.

«Случился первый ремейк чемпионского матча, только теперь в Москве. Который, по иронии судьбы, как раз чемпионским не стал. Тогда победил "Краснодар". Теперь — тоже. Спасибо Станиславу Агкацеву.

Мурад Мусаев вообще не изменил стартовый состав по сравнению с прошлым матчем. И это удивляло, потому что "Пари НН" додавили после замен. В итоге Гонсалес, Черников, Кривцов, Козлов и главный герой Кобнан снова остались на лавке. Марцел Личка же с первых минут выпустил Маричала (слева в защите) и Гладышева (Нгамалё, увы, выбыл надолго). В опорной зоне вновь сыграл Лаксальт, а Фомин оказался в запасе.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fcdynamo

Соперники начали вообще без раскачки. Складывалось впечатление, что смотришь матч топ-команд АПЛ. Высокие скорости, постоянный обмен моментами — от такого футбола реально испытываешь удовольствие. Особенно на контрасте со вчерашней игрой "Зенита" и "Спартака". Преимущества при этом не было ни у "Динамо", ни у "Краснодара".

Главной проблемой, помимо постоянных офсайдов (из него, например, забил Джон Кордоба), оставалась реализация. Командам не хватало удачи. До 25-й минуты, когда Са на левом краю легко обошёл Дасу и пробил, а Бальбуэна неловко срезал мяч в собственные ворота. Израильтянин просто пятился назад и вообще не мешал. Гол, кстати, всё равно засчитали на бразильца. Для него он стал только вторым в России за 21 выход на поле.

Единственным, кто выпадал из атакующей игры, был Ярослав Гладышев: часто терял мяч, проигрывал борьбу за позицию и ошибался в передачах. Его инертность с запасом компенсировала самоотверженность Хорхе Карарскаля и Константина Тюкавина — они оба были безумно нацелены на гол и сделали лучшим футболистом первого тайма Агкацева аж с пятью сейвами. Если Матвей Сафонов в Париже включил трансляцию, то наверняка оценил форму экс-партнёра. Андрей Лунёв тоже был в полном порядке и спас трижды. Сперцян, Са и Кордоба его и динамовскую оборону как следует напрягли».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара». Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрели игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвертый голы. Главное — добились победы. Зачем сделал 3 замены в перерыве? Всё было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Батчи всё не очень получалось, поэтому вышел Олусегун.

Травма Лунева и шоу Агкацева

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Марк Бессонов рассказал о том, как изменилась игра «Динамо» и «Краснодара» после 1-го тайма. Автор отметил, что в какой-то момент «быки» начали действовать по счету.

«В перерыве Личка и Мусаев провели замены. Скопинцев заменил Маричаля на левом фланге обороны, что логично — надо было отыгрываться. Ну а у "Краснодара" вышли сразу три новых футболиста — Черников, Олусегун и Гонсалес. Явное укрепление обороны.

И матч пошел по сценарию, к которому оба тренера и готовились. "Динамо" забрало себе мяч и достаточно быстро сравняло процент владения. "Краснодар" же отошел поглубже, практически забыв про атаки на ворота Лунева. Только вот оборона у "быков" трещала — "Динамо" регулярно вспарывало центр поля проникающими передачами.

Прекрасно действовал Тюкавин — в одном из моментов он эффектно отбросил мяч пяткой Бителло, который должен был расстреливать ворота Агкацева, но оставил вратарю шансы. А спустя минуту Константин бил уже сам — головой, но снова в прекрасном стиле сработал кипер "Краснодара". На 75-й минуте еще один шикарный момент возник у Карраскаля, но и тут он не смог отличиться. Как будто колумбийца кто-то проклял — все еще ноль голов за "Динамо" в РПЛ.

"Краснодар" огрызался редко. И в одном из таких моментов Кордоба на скорости влетел в вышедшего за мячом Лунева. Похоже, обошлось без серьезной травмы, но Андрея на всякий случай убрали с поля — вместо него вышел Лещук. Ну а Кордоба извинился перед вратарем, когда тот уходил с поля.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fcdynamo

Почти сразу же у Джона появился шанс прошить сменщика Лунева, но Лещук здорово сыграл в ближнем бою (а в самой концовке повторил тот же трюк). Но все же по понятным причинам вперед переть надо было "Динамо". В концовке Карасев не поставил пенальти после падения в штрафной Лаксальта, заблокировали еще один удар Карраскаля — "Краснодар" выстоял, и спасибо за это должен сказать своему вратарю, который совершил девять сейвов и пару раз откровенно спас. "Динамо" же упустило шанс и возглавить турнирную таблицу, и взять реванш за финал прошлого сезона. Проблема старая — реализация, и с этим Личке надо что-то делать».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара». Игра была на шесть очков. Хорошо, что закончилось так. Мы подняли наши позиции.

«Краснодар» засушил игру

Автор издания Sportbox.ru Денис Петров рассказал о большом количестве моментов у ворот «Динамо» и «Краснодара». Журналист заявил, что «быкам» удалось засушить матч.

«После перерыва "Динамо" добавило в активности и должно было сравнивать счет. Краснодарская оборона делала все, чтобы сдержать Тюкавина, но форвард все равно находил моменты. Шикарное решение нападающего в виде передачи пяткой на Бителло казалось не оставило шансов Агкацеву, но бразилец из убойной позиции пробил бесхитростно. Чуть позже забивать мог уже сам Тюкавин, но экс-дублер Сафонова вновь сыграл блестяще.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fcdynamo

В итоге "Краснодару" удалось засушить игру и перекрыть поток опасных моментов у собственных ворот. Динамовцы продолжали идти вперед, но делали это скорее по инерции: реальных шансов, несмотря на всю активность, им создавать не удавалось. Настроение болельщикам "бело-голубых" подпортила травма Андрея Лунева, которому по голове заехал Кордоба. В итоге голкипер не смог продолжить встречу и уступил место в воротах Игорю Лещуку.

Вышедший на замену вратарь успел проявить себя в концовке. Дважды Кордоба выходил с ним один на один и оба раза проигрывал дуэль. Еще раз Лещук спас команду после удара Оласы в упор. Впрочем, "Краснодару" для победы хватило и одного гола.

"Быки" вновь, как и в последнем туре прошлого сезона, не пустили "Динамо" на первое место в таблице и сравнялись с соперником по набранным очкам. Правда, в отличие от майской истории, у команды Лички еще будут шансы забраться на вершину по ходу сезона».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо». Мы проспали первые 5-8 минут, неуверенно вошли в игру. Постепенно мы стали действовать лучше, и в целом сегодня ребята провели игру на хорошем уровне. К сожалению, не получилась реализация. Надо принимать такие поражения — не всегда побеждает та команда, которая играет лучше. Но в спорте всё решают голы, и в этом компоненте соперник был лучше.

Возможности Карраскаля

Автор издания «Советский Спорт» Андрей Тупиков подробно рассказал о голевых моментах в концовке встречи «Динамо» — «Краснодар». Журналист также отметил игру полузащитника «бело-голубых» Хорхе Карраскаля.

«К 70-й минуте можно было сбиться со счёта, сколько было возможностей у колумбийца Хорхе Карраскаля. Удивительно, но достаточно продуктивный ранее в составе армейцев южноамериканец никак не мог забить за столичное "Динамо". Будто кто-то свыше препятствовал Хорхе в его постоянных попытках.

А на 80-й минуте произошёл самый неприятный эпизод в этом матче. Кривцов совершил длинный перевод в направлении Кордобы, Джон прокинул мяч в штрафную, где коленом врезался в голову вышедшему из ворот Лунёву. Динамовскому штабу пришлось быстро менять Андрея, потому что сотрясение было приличным. Вместо динамовского номера один на поле появился Игорь Лещук. Очень обидно за основного голкипера бело-голубых, который так здорово выглядел в начале сезона.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

В концовке южане изредка могли позволить себе контригру, в остальное время они просто отбивались от динамовских атак. Эти попытки казались каким-то наваждением. Бело-голубые явно наиграли на десяток голов в этом матче, а реализация жутко хромала или мешал вратарь "Краснодара". Но на 90-й минуте, очередной убойный момент упустил уже Кордоба. Столичный клуб мало интересовало, проиграют они 0:1 или 0:2, разницы никакой уже не было. Риск в таком случае был вполне оправдан. И всё-таки "Динамо" проиграло — 0:1, а южане одержали третью тяжёлую победу подряд и переместились в лидирующую группу».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо». Реализации не хватило для хорошего результата. Боевая игра, были моменты. Реваншистские настроения после прошлого матча? У меня, конечно, были. Мы хотели выиграть, но не получилось.

Мелкие фолы «Краснодара»

Автор издания Soccer.ru Вадим Багров проанализировал игру отдельных футболистов в матче «Динамо» — «Краснодар».

«Ругаем Бителло, Гладышева и Карраскаля за то, что не поддержали усилия Тюкавина запутывать оборону "Краснодара". Но у "горожан" ведь тоже не было невероятного количества явных моментов у ворот Лунёва до его замены. Сперцян провел ещё один средний поединок. Эдуарду срочно надо искать иностранный клуб. Решение остаться в РПЛ будет ошибкой, полузащитник потеряет форму и растеряет настроение. Кордоба цеплялся за мяч до перерыва, а потом устал.

Виктор Са отличился голом, но не было грамотной работы вингера на протяжении всего сложного поединка. Наконец, Батчи первым наиграл на замену в перерыве. Странно, что в матче, где разогнали три десятка атак с ударами, один Тюкавин заслужил похвалу из двух групп атаки. Середины поля ведь не было, поскольку обе команды оставляли свободные зоны для разбега соперника. Низкие линии сменялись прессингом по ситуации, но команды теряли слишком много сил.

«Динамо» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

У "Динамо" неплохо сыграл Майсторович в центре защиты, если говорим о персональном вкладе в игру. Лаксальт был лучшим в дуэте полузащитников хозяев. Уругваец сыграл качественнее, чем мексиканец Чавес. Фомин до матча говорил, что теперь у "Динамо" есть умение сыграть на результат. Но в заявке хавбека не оказалось. А вот "Краснодар" как раз сыграл в столице на результат. "Горожане" сделали всё, чтобы развалить футбол после перерыва и защитить свою победу.

Мусаев знал, что приехал в гости к команде, которая умеет вступать в борьбу. Поэтому предложил своему коллективу часто нарушать правила. Игру "Динамо" разбили на отрезки благодаря фолам. "Краснодар" получал возможности для выпадов, ведь знал, что оборона у Лички — это хилое тактическое звено. Но сегодня слабейшую по организации линию у "Динамо" не наказали. Странно, что в подобном поединке забили всего один гол, наиграли на другой результат.

Ничья логичнее в такой борьбе, но из-за пассивности атакующей группы "Динамо", кроме Тюкавина, получили неприятную для хозяев концовку поединка. Паузы убивали темп москвичей. А толкового резерва в атаке у Лички пока нет, новичок не готов. "Краснодару" хватило одного мяча, чтобы продлить серию побед над "Динамо" в РПЛ. Теперь она насчитывает четыре поединка. Также москвичам не повезло после удара в голову опытного голкипера Лунёва.

Кордоба без злого умысла убрал с поля спасителя "Динамо". Личка сегодня в раздевалке имеет право критиковать всех из атаки. Но также надо ругать полузащитников и латералей. Скопинцев иногда вспыхивал на левом фланге, но Агкацев был спокоен и выстроил оборону "Краснодара", которая не паниковала. Москвичи рано устали, чтобы включить скорости для массированных атак в концовке матча. Гости сыграли грамотнее, а Личка точно не обыграл Мусаева».

Три факта

Издание «Спорт день за днем» написало 3 главных факта после матча «Динамо» — «Краснодар».

«1. Первый гол во встрече забил нападающий быков Виктор Са. Бразильский игрок "Краснодара" провел за клуб в этом сезоне РПЛ 5 матчей (450 минут). 30-летний футболист перешел в команду в феврале 2024-го года.

Прогнозы и ставки на РПЛ

2. 22-летний вратарь Краснодара Станислав Агкацев, заменивший Матвея Сафонова, проводит третий сухой матч в шести турах и закрепляется в топ-3 самых надежных вратарей чемпионата.

Календарь и таблица РПЛ

3. До начала матча "Краснодар" шел 7-м в РПЛ с 9 очками. По результатам встречи быки поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в РПЛ "Зенит", второе место у московского Динамо».