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    РПЛ. «Динамо» встретится с «Краснодаром», «Зенит» примет «Спартак», а «Локомотив» сыграет против «Ростова»

    Обзор матчей 6-го тура российской Премьер-лиги

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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
    Матчи 6-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 23 по 25 августа.

    «Рубин» — «Динамо» Махачкала 2:0

    «Рубин» одолел «Динамо» из Махачкалы (2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Первый гол в этом матче забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти на 45-й минуте.

    Еще один гол казанцы забили на 63-й минуте. Отличился Никола Чумич.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Динамо Мх 2:0
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (45'), 2:0 Cumic N. (63') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Cumic N. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Гамид Агаларов, Tabidze J., Alibekov M., Dapo J. Предупреждения: Зелимхан Юсупов (45+1'), Егор Тесленко (79'), Евгений Ставер (88'), Кирилл Зинович (90+2'), Олег Иванов (90+5') Удаления: Alibekov M. (68'), Alibekov M. (90+3')

    После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 11-й позиции (5 баллов).

    ЦСКА — «Акрон»

    24 августа, суббота, 15:00 мск

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