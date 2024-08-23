РПЛ. «Динамо» встретится с «Краснодаром», «Зенит» примет «Спартак», а «Локомотив» сыграет против «Ростова»

«Рубин» — «Динамо» Махачкала 2:0
«Рубин» одолел «Динамо» из Махачкалы (2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.
Первый гол в этом матче забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти на 45-й минуте.
Еще один гол казанцы забили на 63-й минуте. Отличился Никола Чумич.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Динамо Мх 2:0
Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (45'), 2:0 Cumic N. (63') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Cumic N. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Гамид Агаларов, Tabidze J., Alibekov M., Dapo J. Предупреждения: Зелимхан Юсупов (45+1'), Егор Тесленко (79'), Евгений Ставер (88'), Кирилл Зинович (90+2'), Олег Иванов (90+5') Удаления: Alibekov M. (68'), Alibekov M. (90+3')
После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 11-й позиции (5 баллов).
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