Бывший игрок «Рубина», «Зенита», «Торпедо» и национальной сборной, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Александр Рязанцев поговорил с нами о прошедшем Евро, любимых тренерах и особенностях футбольной культуры в России. С бывшим спортивным координатором «Торпедо» специально для Livesport.ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Повреждения уже не давали получать удовольствие от футбола»

— Так случилось, что мы общаемся с вами в день столетия «Торпедо» 17 августа. Поздравляю вас как воспитанника клуба. Вы по-прежнему работаете в системе черно-белых?

— Я, в свою очередь, также хочу поздравить с этой датой всех болельщиков. Что касается сотрудничества с «Торпедо» то мой контракт с клубом в качестве спортивного координатора закончился в этом июне. В прошлом году у меня еще был контракт футболиста, который потом слегка переформатировался. К моему огромному сожалению, руководство «Торпедо» не нашло, что предложить мне интересного на перспективу.

— Есть момент расстройства, что пришлось покинуть «Торпедо» или вы что-то подобное предполагали?

— Конечно, такого развития событий я не предполагал. Переходя в «Торпедо» из «Химок» я планировал связать свою послефутбольную жизнь с родным клубом. Кроме того, это обговаривалось со всеми руководителями, которые были у «черно-белых» за последние четыре года. Но у новых шефов «Торпедо» своё ведение дальнейшего развития клуба. И с другими людьми.

— И каков ваш дальнейший карьерный план? Уже знаете, где бы хотели работать или пока осматриваетесь?

— В данный момент учусь на лицензию «А-УЕФА» и параллельно, как вы сказали, осматриваюсь. Прикидываю разные варианты.

— А после учебы хотелось бы сразу в тренеры или административные должности вам тоже интересны?

— Не исключаю ни того, ни другого. Я поработал в спортивном блоке. Был помощником главного тренера два месяца. Да, опыта нет, но есть понимание, что нужно делать, и желание развиваться. Всё-таки сотрудничал с топовыми специалистами.

— У нас есть пример Александра Мостового, который недавно отучился на тренера, но работать согласен только в клубах премьер-лиги. А вас как начинающего коуча испугают вакансии во Второй или Первой лигах?

— Абсолютно нет. Более того, готов для начала поработать помощником у кого-то из главных тренеров, попрактиковаться.

— А есть уже на примете тренеры, к которым хотелось бы попасть?

— Присматриваюсь. (улыбается).

Александр Рязанцев globallookpress.com

— Вы закончили карьеру футболиста в 37 лет, хотя, как сами упомянули, «Торпедо» продлевал с вами контракт. За этим решением стоит усталость от травм или в целом от футбола?

— Повреждения уже не давали получать удовольствие от футбола. Я больше лечился, чем играл. Поэтому не видел смысла продолжать дальше. Хотя по голове ещё мог бы поиграть. Но организм активно подсказывал мне, что пора завершать карьеру и двигаться в другом направлении.

— Некоторые ваши коллеги, например, Сергей Рыжиков, посчитали, что вы рано завершаете карьеру.

— Думаю, вовремя. (улыбается). Но сейчас футболистов-долгожителей, конечно, стало побольше, поэтому возраст 37 лет воспринимается как вполне игровой. Так что всем «старичкам» хочется пожелать побольше здоровья и продолжать играть. Кстати, сегодня Игорь Лебеденко сыграет против «Нефтехимика» свой 250 матч за «Торпедо» и заключительный в карьере. С чем хочу его поздравить! Очень позитивный и целеустремленный человек. Так что у «автозаводцев» будет праздник в празднике.

Календарь и таблица РПЛ

— В прошлом году домашний матч против нижнекамской команды «автозаводцы» выиграли…

— Со счетом 2:1 (улыбается). И отличился тогда Никита Калугин, который своему бывшему клубу забил гол и заработал пенальти.

«Клотет очень эмоциональный человек»

— Последним тренером в вашей карьере стал испанец Жозеп Клотет. Он внёс какую-то лепту в решение повесить бутсы на гвоздь?

— Абсолютно нет. Эти мысли при моих травмах периодически меня посещали и при Александре Бородюке, и при Андрее Талалаеве. С Клотетом у нас сложились нормальные рабочие взаимоотношения. Он был требовательный тренер, со своим видением футбола и со своим менталитетом. Но имел на это полное право.

— Это правда, что он запрещал улыбаться на тренировках?

— Этот эпизод произошел во время тренировки, перед которой Клотет эмоционально объяснял свое видение футбола, и смех, который затем последовал, воспринял на свой счёт.

— Вы отметили жёсткость испанского тренера. В чем она проявлялась?

— Как раз в моментах, которые были связаны с общением. Клотет очень эмоциональный человек. Плюс из-за языкового барьера, как мне кажется, возникало много недопонимания.

— Вы как-то сказали, что пользы от иностранных тренеров в нашем футболе не так много, как принято считать. Вы по-прежнему так думаете?

— Всё зависит от специалиста. Конечно, если мы приглашаем тренеров такого уровня, как, скажем Марцел Личка или Лучано Спаллетти, то тут совсем другой разговор. Они привносят много интересного в наш футбол. Но есть и те, кто просто отрабатывают свой контракт.

— А Станкович?

— Станкович только приехал. Давайте посмотрим, как у него пойдёт. Анализ все равно имеет смысл только по прошествии определенного времени.

— Чтобы сезон хотя бы дали отработать?

— Да (смеётся).

Валерий Карпин и Сергей Семак globallookpress.com

— Из российских тренеров самыми сильными вы называли Сергея Семака и Валерия Карпина. Топ-лист не изменился?

— Не изменился. По моему мнению, Карпин продолжает развиваться. И было бы интересно снова увидеть его в «Спартаке». Мне кажется, это была бы очень плодотворная история и для тренера, и для клуба. Семак тоже из года в год подтверждает свою мегаквалификацию. Чемпионство за чемпионством, удачные трансферы, грамотная работа с игроками. Начало очередного сезона тому подтверждение. Если продолжат так играть, туров через 15 можно уже привозить Кубок.

«Это не проблема "Зенита" — это проблема футболиста»

— А не кажется ли вам, что «Зенит» своими регулярным чемпионством наносит вред развитию российского футбола?

— А что говорили про «Спартак» 90-х? Он тоже мешал кому-то развиваться? Я думаю, глобально, это проблемы не «Зенита» а остальных клубов. Если вы хотите конкурировать, улучшайте селекцию, трансферную политику, развивайте свои академии. Я не думаю, что, например, у «Спартака» денег меньше, чем у «Зенита».

Питерский клуб покупает Вендела, Барриоса, Глушенкова. Но ведь красно-белые могли же купить тех же футболистов, например, Глушенкова? Точнее, он у них даже был в 2019 году. Понятно, что он вырос за это время. Но «Зенит» разве виноват в том, что «Спартак» не увидел для себя потенциала в этом футболисте? Так что можно только поаплодировать питерским специалистам и пожелать другим клубам развиваться в тех направлениях, в которых они ещё уступают команде Семака.

— Но есть же и другие истории, как ваша, например или Бакаева, когда переход в «Зенит» совсем не способствовал развитию карьеры…

— Опять же, это не проблема «Зенита». Это проблема футболиста. И в моем случае тоже. Я думаю, в каждой команде найдётся определённый список игроков, которые переходили с большими ожиданиями, но не закрепились в составе. У каждого свой путь и свои ошибки. И того же Бакаева, возможно, мы увидим через пару лет в том же «Зените» но уже в другом статусе.

— То есть в вашей истории с «Зенитом» вы всю полноту ответственности берёте на себя или все-таки с кем-то разделите?

— В Питере есть и была сумасшедшая конкуренция за место на поле. У меня, например, в конкурентах были Данни, Файзулин, Халк, Шатов и Витсель. Но мне было интересно играть с такими мастерами.

— Вы застали Сергея Семака в бытность игроком?

— Конечно. В «Рубине» мы с ним взяли два чемпионства! А когда я перешёл в «Зенит» он уже был помощником в тренерском штабе у Спаллетти. И, кстати, еще я Константина Зырянова игроком застал в Питере.

— И какие остались впечатления?

— Зырянов — гениальный футболист и великолепный человек.

— Кого бы вы назвали лучшим в своей карьере напарником?

— Мне, слава Богу, удалось в таких клубах поиграть, что там один партнёр лучше другого. Так что если список составлять, то там на две команды фамилий наберется. Мне действительно повезло играть в тот период, когда наш футбол был на подъеме.

Сергей Семак и Александр Рязанцев globallookpress.com

— Но в Европе вам поиграть так и не удалось, хотя у вас такие планы были. Про интерес к вам со стороны мадридского «Атлетико» это правда?

— Там не было никакой конкретики. То, что я знаю наверняка — я был третьим в списке у «Вольфсбурга». Клуб должен был продать одного из футболистов, и если бы не случилось ещё два трансфера, то меня бы взяли. (улыбается).

— Насколько сильно были расстроены тем, что не удалось попробовать себя в европейских чемпионатах?

— В «Зенит» переходил только за тем, чтобы повысить свои шансы на отъезд. (улыбается). По крайней мере, план был такой. Я понимал, что без сборной России никуда не пробиться. В сборной я был игроком ротации, выходил на замену, на сборы меня вызывали, но в основном составе не играл. Так что надежда была такая — заиграть в «Зените» а через клуб в сборной. И потом попробовать свои силы в Европе.

«По принципу "сегодня решили, завтра купили" только в России живут»

— Что скажете про сегодняшних футболистов, которым стало в разы сложнее уехать в Европу. Надо ли соглашаться на любой вариант? Или не слушать никого, как Фёдор Чалов, и гнуть свою линию?

— Знаю точно, Фёдор хотел уехать, и это было для него самое главное. Возможно, на данном этапе «ПАОК» был для него оптимальным вариантом, а возможно, и единственным. В любом случае я рад за всех наших ребят, которые сейчас уезжают в Европу. Я считаю, что в России много достойных футболистов, которые могли бы представлять нас в зарубежных чемпионатах.

— А как прокомментируете отъезд Сафонова? Все-таки здесь он был сильнейшим вратарём, а там может сесть на лавку.

— В этой истории определяющее значение будет иметь взаимодействие игрока и его агента. Я думаю, у них точно есть план. В целом ничего страшного не вижу в том, что Матвей какое-то время проведёт в запасе. Нашим футболистам необходима адаптация. Возможно, клуб плавно его подводит к первому номеру. Дадут на адаптацию год, а потом продадут Доннарумму. Это только в России живут по принципу «сегодня решили, завтра купили». В Европе практикуют долгосрочное планирование. В общем, поживем — увидим. А так хочется пожелать Матвею классной карьеры, потому что такой шанс выпадает нечасто и не всем. По-моему, последние вратари, которые уезжали в Европу, — Черчесов, Харин и Лунев. Ещё помню, что Акинфеева по молодости в «Милан» сватали.

— А если говорить про тренера, кто стал для вас как для футболиста определяющим?

— Помимо Николая Викторовича Васильева, который тренировал меня с детства, это помощник Курбана Бекиевича Александр Григорьевич Мацюра. Он очень много подсказал мне важных футбольных деталей.

— Про феномен Игоря Дивеева в этом сезоне, что скажете? Это уже называют аномальной реализацией для защитника.

— Вы понимаете, Дивеев в силу своего роста ходил на стандарты абсолютно каждый раз. И будет ходить всю свою жизнь.

— Однако раньше такой результативности с ним не случалось.

— Видимо, так сейчас совпали звёзды, и у него все идёт. Возможно, в этом году он забьет 10, а может и 15. В любом случае будем только радоваться за него.

Игорь Дивеев globallookpress.com

— То есть фактор нового тренера тут не при чем?

— Не будем исключать и этот фактор. Возможно, добавили детали. Повторюсь, учитывая габариты Дивеева, он и так часто бил. Но без такой результативности. Сейчас, если не ошибаюсь, он два гола ногами точно забил, не прямым ударом головой. То есть Игорь классно сориентировался на отскоке и сработал. Молодец! Растёт!

— Нельзя не вспомнить и про одного из самых одиозных наших футболистов — Артема Дзюбу. Сейчас он снова в поиске работы, как и полтора года назад, когда он вёл переговоры с «Торпедо». На ваш взгляд, Артём пригодился бы клубу?

— Дзюба и тогда, и сейчас пригодился бы команде. Вопрос только в том, на каких условиях он договаривается. А то, что Артём может дать результат, в этом сомнения нет.

«Меня всего два раза в жизни удаляли»

— Что думаете о моменте с участием Эдуарда Сперцяна и Виллиана Роша? ЭСК РФС признала, что судья верно принял решение, поскольку «в контакте не было чрезмерной силы».

— Наши арбитры, в принципе, держат планку. Но хотелось бы больше пояснений решений, которые они принимают. Понятно, что у каждого судьи свой жанр в душе, но нужен какой-то общий знаменатель. Это как с игрой рукой на Евро. Я, например, так и не понял, по каким правилам это пенальти, а по каким нет. В идеале, чтобы подобных моментов в футболе было как можно меньше. Потому что, если они перестанут судить какие-то фолы, то точно потеряю нить игры, и она просто испортится. И опять же про объяснения: «не было чрезмерной силы» — это как вообще? То есть чрезмерная сила — это когда тебе ногу ломают, и тогда все окей, даем красную карточку? В общем, нужна конкретика.

— Но помните, в прошлом сезоне наши судьи попытались быть более понятными и открытыми. Они объявляли свои решения, принятые после вмешательства VAR, прямо на стадионе.

— Эта практика мне показалась не очень интересной. Лучше бы они сосредоточились на том, чтобы быстрее принимать решения при вмешательстве VAR. Казалось бы, эта система должна помогать футболу, но у нас с ней все больше и больше проблем. Так что уже появляются сомнения в ее необходимости.

Александр Рязанцев и Сергей Карасев globallookpress.com

— Надо сказать, что проблемы с VAR есть не только в российском футболе. Недавно в Англии некоторые клубы взбунтовались против использования системы видеоповторов.

— С одной стороны, их можно понять, но с другой, давайте не забывать, что VAR — это рабочие места. Сейчас 4 арбитра у нас в поле и 4 сидят на видеоповторах. А если эту систему отменят, то сколько надо будет еще лиг сделать, чтобы всех судей трудоустроить? (смеется). Вы же помните, одно время в футболе было пять судей, двое из которых стояли за воротами, и один резервный. Пройдет еще немного времени, и не исключено, что примут правило, позволяющее задействовать в матче 10 арбитров. (улыбается).

— Вы без агрессии говорите про наших судей…

— Слушайте, у них реально тяжелая работа. И человеческий фактор никто не отменял. Оценить эпизод на скорости, постоянно под давлением — все это довольно сложно.

— В вашей игровой карьере были жесткие стычки с судьями?

— Меня всего два раза в жизни удаляли. Один раз я пошел в подкат, и мне сразу дали красную, хотя я сыграл в мяч. Но, как мне сказали, карточку я получил за то, что сыграл агрессивно. А второй раз получился более интересным. Мы играли с «Торпедо» в Калининграде. Мяч ушел от соперника и резервный эпизод проигнорировал. За разговоры с ним мне дали желтую. Я опять стал с ним общаться и получил вторую жёлтую карточку.

— Ваш гол на «Камп Ноу» входит в топ-5 самых красивых в истории «Рубина». Но я хотела спросить о другом. После той победы над «Барселоной» вы сказали, что не сомневались ни в себе, ни в команде. Такая уверенность — редкость, конечно, в российском футболе.

— Если честно, победа перед матчем виделась для нас маловероятной. Но, учитывая то, как мы играли в том году, как выступали в чемпионате России, у нас была определенная уверенность в своих силах. Понятное дело, что когда ты играешь против «Барселоны» у тебя нет внутри ощущения, что ты стопроцентно обыграешь эту команду. Но матч сразу начал удачно для нас складываться и в конце не без везения. Мы как могли, обороняли наши ворота, выбегали в контратаки (улыбается). А в целом мы просто кайфовали, играя в Лиге чемпионов против грандов мирового футбола. Может, поэтому все для нас и сложилось так удачно.

Рубин — Барселона globallookpress.com

— С Месси удалось где-нибудь в подтрибунке пересечься?

— Мне нет. Но у нас играл Кристиан Ансальди, его хороший друг. Они дружили, вместе играли в сборной Аргентины. И вот они там много общались. Видимо, Курбан Бекиевич потому и поставил Ансальди персонально с Месси играть на своей половине. Наверное, он там отвлекал его историями какими-нибудь интересными. (смеется).

«Я действительно просто шел с пирожками»

— И вот на этом месте можно плавно перейти к проблемам общения футболистов и журналистов. Сначала про пирожки, конечно, величайшие. Не устали ещё от этого упоминания?

— Я спокойно к этому отношусь. Классную историю же придумали, плюс удачно подхватила программа «100500».

— Это была творческая импровизация?

— Я действительно просто шел с пирожками. Был уставший. И понимал, что не готов к вопросам. И как смог, так и донёс это до журналистов. (улыбается). А в целом, что хочу сказать по поводу таких эпизодов: очень многое, конечно, зависит от остроумия и воспитания как спортсменов, так и журналистов.

«Извините, пирожки».

— Но если посмотреть наши пресс-конференции или общение в миксте, футболисты, равно как и тренеры, частенько проявляют агрессию.

— Слушайте, журналисты умеют провоцировать, а вот спортсмены иногда не умеют сдержаться. Зато это попадает в хайлаты. Все мы понимаем, что футбол — это эмоции, особенно после проигранных матчей. И в такие моменты спортсменов легче всего на них вывести. Конечно, надо уметь извиняться и футболистам, и журналистам. Я за время своей карьеры старался не отказывать СМИ. Но иногда и у меня не было желания общаться. Просто нечего было сказать нового. Помню, однажды так и спросил: я вам плюс-минус всегда одно и тоже говорю. Неужели вам интересно? И журналисты ответили, что выбора особо нет. В миксте больше никто не останавливается. (улыбается).

— А насколько свежая голова у футболистов после матча, чтобы сгенерировать в миксте что-то интересное?

— Я думаю, на эту историю вообще надо посмотреть с другой стороны. Культура нашего спорта и футбола в частности, не предполагает открытого общения с журналистами. Это, видимо, с нами со времён Советского союза — максимальная закрытость. Никто не должен знать, что происходит внутри. Поэтому футболисты, даже когда и хотят, не всегда умеют правильно рассказать то, что им можно. Я слежу за НХЛ, и мне очень нравится, как там выстроено общение СМИ и спортсменов. И вроде они все говорят очевидные вещи, но за этим интересно наблюдать и слушать. Возвращаясь к нашему футболу, мне понравилось нововведение в Кубке России — съемки из раздевалки после матча. Конечно, пока заметно как футболисты зажаты, но через какое-то время все к этому привыкнут, и, мне кажется, будут получаться очень интересные сюжеты.

— Вы сказали, что неравнодушны к НХЛ. Какая любимая команда?

— «Колорадо Эвеланш». Плюс слежу за всеми нашими ребятами, которые выступают в лиге.

— А на Евро за кого болели? Кто удивил приятно или неприятно?

— Если честно, этот Евро меня разочаровал. Прежде всего усталостью лидеров. Я думаю, будь они посвежее, было бы гораздо интереснее. Мне непонятно, кому нужен такой футбол. Такими темпами скоро чемпионат Европы придется сразу играть с этапа плей-офф без отборочных матчей. Сейчас 24 команды, потом будет 36 команд, и Гибралтар наконец-то попадёт на Евро. (улыбается). Что касается самой интересной игры чемпионата, для меня это встреча Испании и Германии. В плане сборных много кто понравился. А вот англичан было жалко. Да, они дошли до финала, но такими муками. (смеётся).

— По главному тренеру сборной Англии не прошёлся только ленивый...

— Честно не понимаю, почему. Саутгейт вывел свою команду в финал на этом Евро, до этого дошёл до финала на ЧМ. Да, понятно, у сборной Англии сейчас суперпоколение, и все ждут от них больших побед. Но опять же, если вы хотите выиграть, то сделайте так, чтобы у вас хотя бы Беллингем, Кейн и Райс были свежими. Тогда, думаю, к Саутгейту вопросов бы не было. А так определяющие игроки его сборной были уставшими уже перед стартом Евро. Но как он может их не поставить?

— Главная претензия к Саутгейту была в том, что он играет в скучный футбол.

— Окей. Можно было энергично сыграть три игры, проиграть их по 5:4 и поехать домой. Футбол — это что? Результат или шоу? Если шоу, то идите за этим на Медиалигу.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

— Вы сейчас практически Вадима Евсеева процитировали…

— Понятное дело, что футбол — это про голы, но надо всегда забить на гол больше или по пенальти выиграть. (улыбается). А вот это уже про результат. И Саутгейт все эти задачи решал по ходу турнира. Мы, кстати, на обучении в академии РФС разбирали матч Англия-Нидерланды, и я могу сказать, что, возможно, это была лучшая игра англичан на Евро. И если уходить в футбол не со стороны зрителя, а со стороны тренера, то это был очень добротный матч сборной Англии.

«Эта система точно убивает эмоции в футболе»

— Вы, кстати, следите за АПЛ? Есть там фавориты?

— Слежу, но любимой команды нет. В целом нравилось наблюдать за работой Клоппа и Гвардиолы.

— В идеале кто подойдёт сборной Англии после ухода Саутгейта?

— Англичане очень консервативны в выборе тренера и, насколько понимаю, предпочитают брать своих. Хотя как-то приглашали к себе Фабио Капелло, и он руководил сборной Англии лет пять, если не ошибаюсь. Сейчас у англичан такое классное поколение, что можно было бы снова отойти от правил и попробовать пригласить того же Клоппа, например. Он бы очень подошёл.

— Только осталось его убедить. Он же решил уйти на пенсию

— Мне кажется, что стоит попробовать. Может, деньги для Клоппа уже и не главное, но амбиции так легко на пенсию не отправишь.

— Значит, сборной Англии нужен хороший переговорщик.

— Определённо. «Ливерпуль» же тоже долго Клоппа ждал. Два или три года, по-моему. И дождался. Или попробовать Гвардиолу уговорить совмещать. У нас же главный тренер сборной совмещает. Может и Гвардиола сможет. (улыбается).

— После этого Евро снова стали говорить о том, что пора конкретизировать правила игры рукой и модернизировать пенальти. Пора, как считаете?

— До этого чемпионата Европы я всегда думал, что если мяч летит в ворота и рука увеличивает площадь тела, то это пенальти. Но в моменте с рукой Кукурельи судьи оправдали свои действия тем, что он не двигал рукой. Но он же все равно увеличил площадь тела, и мяч летел в ворота! Так что для меня их решение очень странное. Если бы мяч летел в угловой флажок, то тогда все равно, даже при попадании в руку. Но мяч летел в ворота! Так что это, как они говорят, «прямое лишение взятия ворот».

Англия — Испания globallookpress.com

— И как же переписать эти правила, чтобы больше не было вариаций? И почему VAR не помогает в таких ситуациях?

— Не знаю. Мне кажется, они всегда будут оставлять для себя какую-то лазейку для изменения решения. Как ни крути, судьи влияют на игру, и это, наверное, один из инструментов этого влияния. Вряд ли кто-то будет себя этого лишать. А VAR, как мы видим, действительно не способен убрать многие спорные моменты. Например, для меня офсайд в 10 сантиметров — это не офсайд. Для меня положение «вне игры» — это когда один человек явно опережает другого. А вот когда вымеряют эти сантиметры — ну несерьезно все это, не делают они разницы. Сколько лет мы уже живем с VAR? По-моему, с 2016 года. И с тех пор к судьям появляется все больше вопросов. Понятно, что вопросы и так были, но после внедрения системы видеоповторов судье все труднее сказать, что он чего-то там не увидел. А когда у него для подстраховки есть VAR, и он все там увидел, но все равно не назначает пенальти. Е-мое! Остается только развести руками.

— Получается, VAR подсвечивает некомпетентность судей, но не помогает развитию футбола?

— Одно могу сказать наверняка: эта система точно убивает эмоции в футболе. Сколько уже было таких моментов: забивают гол, радуются, потом судья дает отмашку, идет к VAR, долго смотрит и потом отменяет вашу радость. Это очень неприятно. Это ломает атмосферу игры. Потому что футбол — это эмоции.

«Советую читать классику — актуально во все времена»

— А как вы относитесь к выбору соперников сборной России? Скоро полетим играть со Вьетнамом.

— Отталкиваясь от ситуации в мире, в идеале было бы играть только с Латинской Америкой, например. С соперниками посильнее. Но, с другой стороны, это всего лишь товарищеские матчи. А в целом играть все равно надо, чтобы понимать кто у нас в футболе на данный момент лучший.

— Есть мнение, что из-за изоляции уровень российского футбола заметно снизился. Что вы думаете по этому поводу?

— Сложно выносить объективную оценку, так как мы не играем официальных международных матчей. Но тут важно помнить, что 10 лет назад мы не всегда проходили в европейских или мировых турнирах в 1/4 или даже в 1/8 финала. А вот если бы наши топовые клубы «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА повышали уровень конкурентоспособности и каждый год реально претендовали на чемпионство, то нам бы не приходилось в принципе вести разговоры о снижении уровня российского футбола. А пока наш чемпионат разделился на пять топов и на всех остальных, которые, по сути, просто борются за выживание.

Александр Рязанцев globallookpress.com

— В одном из интервью вы ратовали за увеличение команд в РПЛ до 18. Вы до сих пор так думаете?

— Отталкиваясь от последних событий, я думаю, что нам необходимо увеличить количество матчей, причем во всех лигах. Потому что футбол надо развивать на всех уровнях. И если, скажем, «Зенит» или «Спартак» не будет приезжать в какие отдаленные регионы или на небольшие стадионы, это не есть хорошо. А клубы, у которых есть бюджет, необходимо принимать в Премьер-Лигу. И вообще, если мы хотим развивать наш футбол, то стоит жить по своим правилам, которые определит РФС, без оглядки на УЕФА или ФИФА.

— У «Торпедо» есть шансы вернуться в РПЛ этом сезоне?

— Я хочу, чтобы «автозаводцы» побыстрее вернулись в РПЛ. Тем более что скоро достроят домашний стадион. Я там был на прошлой неделе. Стройка идет, и уже начинают делать третий ярус под крышей.

— Главная надежда из молодежи у торпедовцев?

— Руслан Червяков — самый перспективный молодой человек на данный момент. Буду надеяться, что скоро самым перспективным станет и мой племянник 2008 г.р. который играет в академии «Торпедо» (улыбается).

— Что из последнего советуете почитать или посмотреть?

— Советую читать классику. Актуально во все времена. Сам сейчас перечитываю «Фауста» Гете. В первый раз ничего не понял, надеюсь на второй. (смеется). А из фильмов советую смотреть «Брат» и «Брат-2». С каждым разом замечаю все больше важных деталей. Феноменальное кино! Из сериалов посоветовал бы «Бекхэма». Я, правда, смотрел его на английском языке, чтобы практиковаться.

Понятно, что сериал снят в комплиментарной форме, но там много интересных фактов про Бэкхема, о которых я не знал. Например, что это он забил тот самый гол с центра поля в 1996 году в матче «Уимблдон» — «Манчестер Юнайтед». Или о том, что Дэвид фантастически педантичен. И очень повеселил тот факт, что у Бекхэма есть специальная беседка, в которой готовит и убирает только он!