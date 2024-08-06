«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане

Звонок корреспондента Livesport.ru Михаила Пукшанского застал тренера «Актобе» Юрия Ковтуна по прилету из Астаны, где его команда одержала очередную победу. 156 матчей за московское «Динамо» и 122 за «Спартак» позволяют ему судить с позиции прожитых на поле лет об обилии крупных счетов в РПЛ, перспективах лидеров, проблемах аутсайдеров, отношениях Карпина с Глушенковым и давать неожиданный прогноз на матч «Зенит» — «Динамо». Ну, и о российском следе в казахстанском футболе тоже поговорили.

«Семак сделал ставку на мощный старт»

— Если взять в целом третий тур РПЛ, каким бы словом вы его охарактеризовали — удивительный, печальный, фееричный, или просто в нынешнем тренде..?

— На старте все зависит от подготовки. Кто лучше провел межсезонье, тот сейчас и стреляет «пятерками». Большой гандикап у тех, кто еще и состав за лето нашел. Иные продолжают поиск, проводят постоянную ротацию. Это тоже накладывает свой отпечаток. Так что ни удивляться, ни печалиться, ни восторгаться время еще не пришло.

— Сказав «печальный», я имел в виду всю большее расслоение условных верхов и низов, разве не так?

— Что много забивают, это разве плохо для зрелищности?

— Но три по пять — явный перебор, тем более на старте турнира. Разве в этот момент не должны все кошки еще быть серы?

— Ха. Обычно так. Но нашим командам свойственны перепады. Им что начало турнира, что середина, что конец, всегда горазды на сюрпризы в ту, или другую сторону.

— Перейдем к конкретике этих «пятерок». «Зенит» сначала дважды по четыре, а теперь пять. Такого не было даже при Халке с Акселем Витцелем и знаменитых зарубежных тренерах. Что такого на седьмой год своего зенитовского тренерства изобрел Сергей Семак?

— Явно поставил на мощный старт. С составом заранее определился. Плюс феномен Глушенкова сыграл свою роль. Да и вообще в целом уровень игроков, что уж там говорить, не сопоставим с качеством исполнителей в других клубах. А они еще и выкладываются по максимуму. С таким «Зенитом» бороться очень сложно. Посмотрим, что будет дальше.

— При этом «Зенит» ничего не пропускает, хотя «Ростов» и нанес восемь ударов в створ. Настолько велика в нынешней команде роль вратаря?

— Конечно. Именно в таких командах она важнее всего, дабы полевые игроки не тряслись за тыл. Латышонок в этом плане пришелся ко двору, подкупает спокойствием. Ну, и «свежая кровь» — это вообще полезно для любого коллектива.

— Надо заметить, что начало матча с «Ростовом» ничего подобного не предвещало. Ни одного удара до 16-й минуты, а затем четыре гола с 17 по 35 при пяти попаданиях в створ. Как удается выжимать максимум?

— У «Зенита» выжидательная тактика, как у хищного зверя. Убаюкивают, заманивают, вытаскивают соперника. А потом следуют мгновенный перехват, молниеносная атака со скоростью звука и гол.

— Подобное мы видели и в двух предыдущих матчах — масса голов при минимуме моментов. Везение все же имеет место?

— Везение здесь не при чем. Все ходы записаны. Вот в Самаре в первом туре отдали мяч, какую-то часть поля, но без особых рисков. Очень компактно играют.

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— И все мячи забиваются в короткий промежуток времени. Некий инстинкт убийцы?

— Понимают, таким образом получится совсем другой сценарий игры. Сыгранность и тренерская работа позволяют решать исход матчей в кратчайшие сроки.

«Ростов не может играть иначе»

— Максим Глушенков творит чудеса. Валерий Карпин стал для него дополнительным раздражителем?

— Наверное. Видно, парень амбициозный, заряженный, всегда масса эмоций от него исходит. Он и прежде был таким, просто менее заметным, а сейчас за него говорит результативность. Вышел на тот уровень, когда эмоции должны служить исключительно в мирных целях.

— Вызовут теперь в сборную, или война характеров продолжится, как в свое время с Артемом Дзюбой?

— От Валерия Георгиевича можно ждать самых неожиданных решений. Хотя сплав таких характеров должен всем пойти на пользу.

— Голы на загляденье, эффектные пятки — откуда в Глушенкове такая раскованность?

— Может позволить себе и покуражиться рядом с такими партнерами, творить чудеса. Но ясно, что главная его задача забивать мячи. Понятно, хочет стать лучшим бомбардиром Лиги.

Глушенков в матче с Ростовом globallookpress.com

— Когда ждать спада в игре «Зенита»? Андрей Аршавин предположил, что первые очки будут потеряны не раньше 8-го тура.

— Примерно так. Но могут просто провалить какую-то игру эпизодически, когда соперник окажется сильнее во всех аспектах, а потом быстро выбраться из этой ситуации. Глубина состава позволяет.

— Но что позволяет «Ростову» играть столь авантюрно, с такой высокой линией обороны против «Зенита»?

— А они по-другому не умеют. Хотят всегда играть активно, под соперника не подстраиваются. Особенно в начале матчей. По ходу же перестроиться очень сложно, против «Зенита» тем более. Особенно, когда уже поздно что-либо менять.

«Николич уже, как свой»

— Перейдем ко второй «пятерке», армейской, но не хоккейной, хотя счета будто из этого вида спорта. Очень солидная, согласитесь, игра со стороны команды Марко Николича?

— Ощущается его опыт работы в России. Хотя наши тренеры возмущаются засильем югославов, Николич уже почти свой. Быстро разобрался в новой команде. Если все задуманное у него получится, ЦСКА способен на многое. Через игры будут дорабатывать то, что не успевают в тренировочном процессе.

— 12 из 14 «армейских» ударов пришлись в створ, что большая редкость. Через специальную работу на тренировках?

— Думаю, что да. Видны тренерские требования, направления. Значит, требует искать позиции, откуда мячу легче попасть в створ ворот.

— Николич посчитал, что с «Оренбургом» надо играть в «шахматный» футбол. Как это понимать?

— В том смысле, что такие соперники требуют досконального изучения. Команда сыгранная, бежит вперед, но не сломя голову. Нужно было перехитрить Деограсию в каких-то моментах, найти зоны превосходства.

— Валерий Непомнящий сказал мне неделю назад, что из записных фаворитов ЦСКА укомплектован хуже всех. Игорь Дивеев, Тамерлан Мусаев, Виллан Роша, Келвен и иже с ними опровергают суждение мэтра?

— Не сомневаюсь, они могут прибавить еще. Но необходима стабильность, которой армейцам в прошлом году не хватало.

— До выезда в Москву «Оренбург» не пропускал, и тут сразу пять. «Поплыли»?

— Несколько удивительно, поскольку Деограсия чувствует команду, в бесшабашный футбол она не играет. Но свои моменты не использовали, а ЦСКА продемонстрировал почти идеальную реализацию.

«Состав "Локо" невозможно предсказать»

— Наконец, «пятерка» имени «Локомотива». Можно было ожидать подобного от выезда в Грозный?

— Нет. Но здесь еще надо посмотреть, столь ли силен «Локомотив», или просто так провалился традиционно неуступчивый на своем поле «Ахмат». Опять-таки случились два быстрых гола. Тяжело оправиться от такого удара даже организованным командам, типа грозненцев. Приходится рисковать, а здесь уже скорее потеряешь, чем найдешь.

— Стандарты вновь тоже сработали. Кто-то лучше Галактионова в РПЛ ставит их?

— С особым интересом слежу за этим компонентом игры, поскольку во всех командах — это зона моей ответственности. Понятно, многое зависит от подающего. Вот появился в «Локо» Батраков, а в других командах таких нет.

— 19-летний парень один забил и три отдал. Светит большое будущее?

— Когда так смело заходит, наверняка. И у Галактионова есть «чуйка» на молодежь, недаром столько много лет юношеские сборные тренировал. Каждый день видит игроков в тренировочном процессе, ему и карты в руки.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— Вадим Раков, ровесник Батракова, забивает во втором матче подряд, выходя на замену. Может в скором времени кого-то вытеснить из состава?

— Конечно. Видно, у тренера к молодежи особый подход. Игроки чувствуют доверие, и сразу отвечают на него результативными действиями. А вообще состав «Локомотива» абсолютно непредсказуем. Это не времена Юрия Палыча, когда мы наизусть могли его назвать, и каждый там знал свой маневр. Сейчас тренер постоянно освежает какие-то позиции, все время ищет что-то, и его можно понять. В этом матче новые сочетания сработали.

— В советские времена говорили, что победы любимых команд повышают производительность труда. Насколько сегодня праздники а-ля «День железнодорожника» могут влиять на футболистов, осталось ли здесь что-то из прошлого?

— Может быть, Галактионов напомнил об этом празднике в раздевалке. От того хуже точно не будет. Доходит ли до сегодняшних футболистов такого рода мотивация, не знаю. В любом случае, тренер должен использовать все средства. Не этим мотивировать, так другим. Раньше хватало пары слов — и пошел рвать за родину. Теперь чуть большее количество этих слов требуется.

«Спартак еще прибавит»

— Не пять, но три в ворота «Крылышек» забил «Спартак». Уже видны плоды работы Деяна Станковича, или пока рано об этом говорить?

— Тренер грамотный, опытный, прогресс ощутим. И он будет продолжаться. Другое дело, что надо постараться быстрее узнать каждого игрока. Как только наладит взаимодействие в линиях, полдела будет сделано.

— Три матча подряд забивает Манфред Угальде. Способен костариканец принести на острие атаки не меньше пользы, чем Александр Соболев?

— Да. Другого плана, но постоянно в движении, остро открывается. Может и разогнать атаку, но главный критерий для нападающего — забитые мячи.

— Вновь хорош Эсекьель Барко. Может стать лидером команды а-ля Квинси Промес или Алекс?

— Почему нет? Отлично оснащен физически, мобилен. Да еще период адаптации не прошел, хотя он ворвался буквально с корабля на бал. Теперь обязан доказывать от матча к матчу.

— «Крылья» проиграли все три матча. Как Игорю Осинькину собрать обескровленную команду?

— Сложно. Пока не очень понятно, как. Пришло время принимать четкие, возможно жесткие решения. Потом будет совсем трудно исправить ситуацию.

«Борьба за чемпионство будет»

— К менее результативным, но не менее значимым с точки зрения пополнения очкового багажа матчам. «Динамо» уверенно обыгрывает в гостях «Акрон», Константин Тюкавин забивает наконец первый мяч в сезоне. Пойдет по накатанной дальше?

— Парень работоспособный, но зависимый от партнеров. В российском чемпионате голы просто так не даются, защитники один в один действуют очень умело. Расступаться перед Тюкавиным точно никто не станет. Без общекомандных действий он будет теряться.

— Победа на классе?

— Да. Как раз за счет командных действий. Ну, и мастерство повыше.

Календарь и таблица РПЛ

— И это еще без Фабиана Бальбуэна, Роберто Фернандеса, Николоса Марчала. Хорхе Карраскаль и Николас Ласкальт впервые появились только на замену. Чего ждать от бело-голубых, когда они предстанут в сильнейшем составе?

— Да, эти ребята прекрасно проявляли себя в прошлом сезоне. Когда все выйдут, «Динамо» вновь станет «силой в движении».

— Если серьезно, за чемпионство опять будет бороться, или интрига пропадет задолго до финиша?

— Борьба за чемпионство будет. Вопрос в том, насколько острая и как долго.

«Динамо "вырвет" ничью в Питере»

— Теперь о сенсациях. «Химки» дважды подряд, включая кубковый матч, буквально вырывают победы. Характер?

— Безусловно. И тренер, посмотрите, сколько эмоций отдает на бровке.

— То есть, испанский «ноунэйм» Франк Артига — все-таки тренер?

— Еще надо чуть повременить со столь серьезными оценками. Но, похоже, что не пустое место.

— Лукас Вера прибавляет, прибыла еще группа футболистов. Серьезное усиление для очевидного, как казалось, аутсайдера?

— Да, подъехали ребята, понюхавшие пороху в нашем чемпионате. Со своим видением игры, с правильным пониманием.

— Если о «Рубине», нет ощущения, что нервозность Рашида Рахимова на ровном месте передается футболистам?

— Да, не его пока футбол. Забивают, пропускают… Нужно вносить какую-то поправочку. Прежде Рашид «плясал от печки», сейчас изменил себе. Главное, не пропускать, а забивать там есть кому. Не сомневаюсь, Маматкулыч решит это своей жесткой рукой.

— «Краснодар» выдал худший за 14 лет старт. Виной президент, тренер, игроки?

— Здесь все взаимосвязано, нельзя разделить три этих звена. Наверное, есть вопрос взаимоотношений в раздевалке.

— Но всего два удара в «рамку» «Факела» — это куда годится?

— Да, что-то сломалось в механизме, и никак не заработает. Хотя потенциал у игроков большой.

— Как в Махачкале назначаются такие пенальти в пользу гостей, мир перевернулся?

— Раньше судьи могли ошибаться и в таких эпизодах, но несли полную ответственность за принятое решение. Сейчас и на помощников полагаются, и на VAR… Не дело. Думаю, все же предвзятости там не было, грубейшая ошибка. Не могу так огульно обвинять Бобровского.

— При «Пари НН» вновь ничего не показал. Остается главным претендентом на вылет?

— Пока так, если принципиально ничего не изменится. Какая-то скачкообразная игра, которая может затянуться. Не знаю, насколько хватит терпения у руководства по отношению к Иличу.

— В предстоящем туре нас ждет суперпоединок «Зенит» — «Динамо». Ваш прогноз?

— Понятно, на бумаге «Зенит» фаворит. Но если «Динамо» в должной форме подведет всех своих, может «зацепиться». Верю в Личку, как в классного специалиста. Думаю, ничья.

«В Казахстане будем бороться за чемпионство»

— К вашим казахстанским приключениям. «Актобе» впервые за долгие годы во главе турнирной таблицы. Это всерьез и надолго?

— Надеюсь, что да. Долгое время не получалось взобраться на вершину, но все время были в группе лидеров. В двух предыдущих сезонах занимали второе-третье места. И сейчас, несмотря на нынешнее лидерство, тоже будет очень непросто. Да, мы укрепились, но «Кайрат», «Ордобасы», «Астана» тоже не сидели сложа руки. Есть еще прибавляющий время от времени «Тобол», появились крепкие «Кайсар» и «Атырау». Крайне непредсказуемый чемпионат.

— Вы объективно сильнее таких признанных лидеров, как «Кайрат» и «Астана»?

— На данный момент, полагаю, да. В первую очередь психологически, хочется верить. Ну, и хорошо поработали на трансферном рынке. С кем-то расстались, но на эти места пришли объективно более сильные футболисты. «Кайрат» чуть воспрял духом во главе с Кержаковым. «Астана» просела, напротив, значительно отстает. Финиш, как обычно, все покажет.

— То есть, «золото» и Лига чемпионов для вас вполне возможны?

— Конечно. Руководство на это и настраивает.

— Посмотрел статистику вашего последнего выездного матча против аутсайдера «Жениса», где «Актобе» безо всякого преимущества вырвал победу на последних минутах. Настолько высок средний уровень первенства?

— Для нас самые сложные матчи как раз с командами из нижней части таблицы. Даже дома. Приезжают в Актобе биться, показать себя. Мы для аутсайдеров — серьезный раздражитель. Лучшие игры по содержанию выдаем с себе равными, когда никого настраивать не надо. Плюс сказываются постоянные переходы с натуральных полей на искусственные. Синтетика, пустой стадион — мотивация уже не та. Скажем, играем в гостях с «Елимаем», так только наших болельщиков и слышно.

«Нас финансирует Аким»

— Что за триллер выдался у вас в Лиге Конференций, когда вы забили важнейший гол боснийцам на 93-й минуте, но пропустили на 96-й?

— После домашнего поражения (0:1) хорошо подготовились к выезду в Сараево, играли от себя. Забили в добавочное время выводивший нас третий мяч, и тут же прозевали гол соперника со стандарта. А потом удалили нашего игрока, ну и серия пенальти…

— Такие поражения больно бьют по бюджету клуба?

— Не думаю, что критически, но на премиальные от УЕФА рассчитывали. Настрой был пройти подальше, однако на данном этапе попался один из сильнейших соперников. Наша же команда получила определенный международный опыт. Поняли, в чем добавлять.

— Кто финансирует «Актобе», и на что вообще живут казахстанские команды?

— Мы чисто бюджетный клуб. Нас поддерживает Аким, глава региона. Почти все другие команды финансируются так же. За исключением «Кайрата», где по-прежнему властвует, несмотря на известные проблемы с законом, бизнесмен Боранбаев. Но у бюджетного финансирования есть свои преимущества — средства четко расписаны и своевременно выделяется. У нас, в свою очередь, абсолютное понимание, как и на что тратить. Случаются форс-мажорные ситуации, когда аким может и добавить под какого-то нужного игрока.

«С Парфеновым дружим еще со спартаковских времен»

— Вы приехали в Казахстан помогать Дмитрию Парфенову, с которым до этого работали в «Арсенале» и «Родине». Дружба со спартаковских времен?

— Да, как без нее? Долго играли вместе, отношения хорошие сложились. Потом неплохо потрудились на двух предыдущих местах, показали результат.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— В Казахстане традиционно много российских тренеров и футболистов. Чем привлекателен этот край?

— Сейчас игроков практически единицы. Прошло то время, когда сюда охотно ехали Аршавин, Титов, Тихонов, Головской, Косолапов, Сидельников… В «Кайрате» только играют Сорокин из «Краснодара» и Сергеев из «Зенита-2». Больше акцент на легионеров из дальнего зарубежья. Хотя финансы позволяют приглашать и игроков РПЛ. У нашего тренерского штаба был интерес, но не сошлись во взглядах на комплектование с руководством. Из тренеров, кроме нас с Кержаковым, еще Колодин помогает Карповичу в «Елимае».

«Черчесову надо собрать команду»

— Магомед Адиев добился небывалых успехов со сборной, сейчас ее возглавил Станислав Черчесов. Действительно, по протекции предшественника?

— Вполне возможно. Адиева здесь уважают, у него хорошие отношения с президентом федерации. Черчесову сейчас нужно собирать команду, поскольку из местных игроков только на новое поколение можно рассчитывать. Идет смена поколений. Поэтому задача непростая, тем более в некоторых клубах в основе выходят лишь два-три игрока с казахстанским паспортом.

— На что может рассчитывать национальная команда при Станиславе Саламовиче?

— Адиев достаточно высоко поднял планку, амбиции у футбольной общественности большие. Но любому тренеру нужно время. При этом Черчесов — опытный, требовательный человек. Должен разобраться. Сейчас пока изучает игроков. Посмотрим, как начнут осенью Лигу наций. Соперники непростые — Норвегия, Австрия, Словения.

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Писали, что многие в стране недовольны слишком большим его контрактом. Сообщалось об 1,2 миллиона Евро в год, что для Казахстана…

— …да, бурлила публика. Здесь они такие, щепетильные в этом вопросе. Местных игроков тоже задевает большая зарплата иностранцев. Что тут сказать. Каждый человек стоит столько, во сколько себя оценивает.