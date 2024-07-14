Барко едет зажигать в «Спартак». Знакомимся с аргентинским виртуозом мяча

«Спартак» продолжает укреплять атакующую линию, оформив переход нападающего Виллиана Жозе, а теперь завершая подписание атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко. Представляем 25-летнего аргентинца, успевшего поиграть уже на двух мировых континентах.

Воспитанник легендарной академии

Эсекьель Омар Барко родился 29 марта 1999 года в небольшом муниципалитете Вилья-Гобернадор-Гальвес, расположенном в департаменте Росарио провинции Санта-Фе. Этот городок находится всего в пятнадцати километрах от знаменитого Росарио, уроженцем которого является Лионель Месси.

Казалось бы весьма логичным, если Барко попал в академию местного «Ньюэллс Олд Бойз», однако его футбольная судьба складывалась совсем иным путем. С раннего детства Эсекьель познавал азы игры под чутким руководством его отца, который совмещал тренерскую деятельность небольшой команды и работу на заводе по производству кухонной посуды.

Затем Барко продолжил получать футбольное образование в академии Хорхе Бернардо Гриффы, являющегося культовой личностью для Аргентины. Эль Маэстро был первооткрывателем в стране по поиску молодых одаренных игроков и впоследствии создал свою кузнецу талантов в южной части Росарио.

Хорхе Бернардо Гриффа elciudadanoweb.com

Гриффа нередко сам ездил по Аргентине, проводя отбор перспективных футбольных исполнителей, именно благодаря ему мир узнал о таких мастерах игры, как Габриэль Батистута, Лионель Месси и Карлос Тевес. Упор Хорхе Бернардо был сделан на подготовку кадров для «Ньюэллс Олд Бойз», но не все игроки, в том числе и Эсекьель Барко, делали выбор в пользу «красно-черных».

Первый профессиональный опыт

В пятнадцатилетнем возрасте Барко пытался попасть в академии «Ривер Плейта», «Боки Хуниорс» и «Химнасии де ла Плата», однако во всех трех получил отказ. Пробиться в большой клуб ему помог Диего Гриффа, сын Хорхе Гриффы, который порекомендовал Эсекьеля молодежной команде «Индепендьенте». В академии «королей кубков» Эсекьель провел год, после чего получил новый вызов в карьере.

Путь в профессиональный футбол семнадцатилетнему игроку подарил главный тренер «красных дьяволов» Габриэль Милито, известный своими выступлениями за «Барселону» и сборную Аргентины. Именно он в июле 2016 года перевел Барко в основной состав «гордости нации», а уже в августе Эсекьель подписал с «Индепендьенте» свой первый контракт.

Дебют атакующего полузащитника пришелся на матч Кубка Аргентины против «Дефенса и Хустисия», он вышел на замену по окончании часа игры и не отметился результативным действиями на поле. Следующий шанс Барко получил уже в поединке чемпионата, когда «красные дьяволы» отправились в гости к «Бельграно».

Эсекьель Барко elindependiente.com.ar

Голевых действий от Эсекьеля не пришлось долго ждать, уже во втором туре аргентинского первенства хавбек отличился забитым мячом в ворота «Годой Крус». Барко все чаще стал попадать в стартовый состав «Индепендьенте», проводя матчи от звонка до звонка, его выступления так впечатлили местную публику, что уже в декабре 2016 юный талант был признан открытием года в Аргентине.

Всего в первом сезоне Эсекьель провел 30 поединков в аргентинском первенстве, отметившись четырьмя гола и двумя результативными передачами. Самым ярким воспоминанием Барко, связанным с периодом нахождения в «Индепендьенте», стала победа в Копа Судамерикана-2017.

Эсекьель Барко ole.com.ar

Финал турнира состоял из двухматчевого противостояния, где соперником «королей кубков» выступал бразильский «Фламенго». Именно гол Эсекьеля во второй встрече принес аргентинскому клубу второй по значимости трофей Латинской Америки.

Далее главной мечтой Барко стала победа с «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес, однако у «красных дьяволов» были другие планы относительно будущего молодого дарования. Клуб из Авельянеды располагал весьма скромным бюджетом, поэтому решил заработать на ярко проведшем сезон Эсекьеле. С европейскими футбольными коллективами представителям «гордости нации» договориться не удалось, но на горизонте быстро появился другой вариант.

Самый дорогой трансфер МЛС

«Атланта Юнайтед» из североамериканской лиги футбола предложила «Индепендьенте» 15 млн долларов за трансфер атакующего полузащитника, «красные дьяволы» дали добро на переезд Барко. Сумма, уплаченная за Эсекьеля, стала рекордной на тот момент для МЛС, также аргентинскому клубу полагалось 30 процентов от любого последующего перехода игрока до декабря 2019 года либо 10 процентов, в случае продажи хавбека после этой даты.

Дела в США сходу пошли не так, как того бы хотел молодой футболист. Во время предсезонной подготовки Барко получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустил старт регулярного первенства североамериканской лиги.

Впервые 19-летний аргентинец надел красно-черную футболку 16 апреля 2018 года во встрече против «Нью-Йорк Сити». Постепенно Эсекьель адаптировался к реалиям североамериканской лиги и стал основным исполнителем «Атланты», проведя в дебютном сезоне МЛС 26 игр (19 начал в старте) и отметившись шестью результативными действиями (4 гола + 2 ассиста).

Эсекьель Барко tudn.com

Быстрому освоению Барко в новой для себя среде помог соотечественник Херардо Мартино, занимавший на тот момент пост главного тренера «Юнайтед». Опытный наставник доверял молодому хавбеку, а тот в свою очередь отвечал яркими выступлениями. Вместе с «Атлантой» аргентинский дуэт стал обладателем чемпионского титула МЛС 2017/2018.

В следующем сезоне уже под руководством Франка Де Бура Эсекьель выиграл Открытый кубок США, по ходу турнира отличившись одной голевой передачей. Во время пребывания в Америке Барко дважды вызывался на матчи всех звезд (2018 и 2019 годы).

Эсекьель Барко tudn.com

После успешного дебюта на североамериканской земле, за атакующим полузащитником вновь начали охоту гранды европейского футбола. Наиболее тесно Эсекьеля связывали с лондонским «Арсеналом», официальный сайт «канониров» также подтверждал ведущиеся переговоры по трансферу аргентинца. Вот только «Атланта» потребовала за Барко 20 миллионов фунтов и переезд в Англию не состоялся.

Тоска по родине

После четырех лет нахождения в США Эсекьель понял, что никаких дивидендов игра в МЛС для него не приносит. На родине постепенно начали забывать игрока, который некогда становился открытием года, в национальную сборную Аргентины вызова так и не последовало.

Барко выступал за молодежку «альбиселесте», а также получил приглашение в олимпийскую команду на игры 2021 года в Токио. Эсекьель все три матча начал в стартовом составе, но результативными действиями на полях Японии не отметился.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Зимой 2022 года перед атакующим хавбеком возник вариант с возвращением на родину. «Ривер Плейт», когда-то отказавший в приеме Барко в свою академию, достиг соглашения с «Атлантой» об аренде аргентинца с правом последующего выкупа. Конечно, как воспитанник «Индепендьенте», Эсекьель не питал особой приязни к «миллионерам», однако предложений от других клубов не последовало.

Нельзя сказать, что камбэк в Аргентину сразу оказался успешным для полузащитника, в 24 матчах Лиги Професиональ он всего дважды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу. Следующий сезон Барко провел куда более удачно, появившись 53 раза в красно-белой футболке во всех турнирах и записав на свой счет восемнадцать результативных действий (10 забитых голов и 8 ассистов). По итогам года Эсекьель выиграл с «Ривер Плейтом» Лигу Професиональ, Суперкубок страны и трофей чемпионов Аргентины.

Эсекьель Барко jugandoando.com.ar

Окончательный переход Барко в стан «миллионеров» состоялся в январе 2024 года. За атакующего хавбека клуб из Буэнос-Айреса заплатил «Атланте Юнайтед» 6,41 млн евро. В текущем чемпионате Аргентины Эсекьель пока не забивал, но при этом здорово проявлял плеймейкерские качества и отметился 6 голевыми передачами в четырнадцати поединках.

Миниатюрный кудесник

Рост новобранца московского «Спартака» составляет всего один метр шестьдесят семь сантиметров, что делает его неудобным соперником для громоздких защитников. Барко любит идти в обыгрыш, накрутить пару-тройку оппонентов не составляет для него трудности.

В 2023 году Эсекьель вошел в когорту лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory, обосновавшись на седьмой строчке в столь почетном перечне. Впереди него оказались Ясин Браими, Рафаэл Леау, Лионель Месси, Лерой Сане, Джек Грилиш и Хорхе Карраскаль.

Эсекьель Барко

Благодаря своей комплекции и низкому центру тяжести, сбить с ног 25-летнего аргентинца кажется крайне сложной задачей. Скорость, видение поля, хороший пас — главные козыри Барко.

Эсекьель в своей игре тяготеет к позиции левого вингера, однако может смещаться и в центр. Он предпочитает играть правой ногой, но и левой владеет достаточно неплохо. Что касается оборонительных действий, то этот компонент у хавбека хромает, аргентинец неохотно возвращается в защиту при потере мяча командой.

От судьбы не уйдешь

Барко мог оказаться в России семь лет назад, активный интерес к игроку тогда еще «Индепендьенте» проявлял питерский «Зенит». 18-летний полузащитник ярко сиял на просторах аргентинского чемпионата и был главным открытием 2016 года.

Сообщалось, что «сине-бело-голубые» были готовы расстаться с 20 млн долларами за юного таланта, что стало бы хорошим пополнением финансового бюджета «гордости нации». Вектор питерцев тем летним трансферным окном был смещен на аргентинскую футбольную диаспору (в клуб пришли Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана), однако Эсекьель так и не присоединился к соотечественникам.

Эсекьель Барко puntal.com.ar

Теперь Барко без пяти минут игрок московского «Спартака», 13 июля он вылетел в столицу России для завершения перехода в стан «красно-белых». Изначально была информация, что «Ривер Плейт» получит за Эсекьеля 16 млн долларов (порядка 15 млн евро), однако на данном этапе известно, что стороны все еще согласовывают структуру выплат за полузащитника.

Зарплата аргентинца в «народной команде» составит 2,5 млн евро в год, трудовое соглашение со «Спартаком» будет заключено на три года. Покидая Аргентину, Барко дал комментарий СМИ, что на его душе много смешанных чувств и ему тяжело уходить из такого великого клуба, как «Ривер Плейт». Решение про переезд в Россию Эсекьель принял вместе с семьей и теперь будет наслаждаться новым шагом.

Трансфер нападающего Виллиана Жозе, а теперь и атакующего полузащитника Барко делают атаку «Спартака» одной из самых грозных в грядущем сезоне Российской Премьер-лиги. Если оба футбольных исполнителя приживутся в стане «красно-белых», то соперникам столичного клуба не позавидуешь.

Эсекьель видится главным кандидатом на левую бровку «народной команды», ведь трудовое соглашение с Квинси Промесом не было продлено в силу всем известных обстоятельств. Также аргентинец может успешно играть под нападающим, исполняя роль дирижера атак клуба. Москвичам как раз не хватало такого универсального игрока, способного закрывать сразу две позиции.

Ранее аргентинцы не особо приживались в «Спартаке», можно вспомнить примеры Фернандо Кавенаги, Кристиана Майданы, Маркоса Рохо и Хуана Инсаурральде. Посмотрим, удастся ли Эсекьелю Барко стать исключением из правил и продемонстрировать свой высокий уровень в красно-белой футболке. Важным также будет тот фактор, как главный тренер Деян Станковича планирует использовать игрока и сможет ли внедрить его в свои тактические видения.