С детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса

Кочевая бразильская юность
Примечательно, что карьера Виллиана Жозе была с самого начала связана с «красно-белыми». Родившийся в 1991 году в Порту-Калву спортсмен был родом из бедной семьи и, по его словам начинал играть в футбол в окрестностях Сан-Паулу.
В возрасте 15 лет он присоединился к молодежной команде КРБ («Клуб Регатас Бразил») из соседнего города Масейо. КРБ — один из двух традиционно сильнейших клубов штата Алагоас, выступающий в бразильской серии Б, и его традиционные цвета, и даже форма, очень напоминают «Спартак».
Впрочем, за бразильских «красно-белых» Виллиан Жозе так и не сыграл ни матча за три месяца. В результате в первой половине 2007 года он ненадолго перешел в «Шапекоэнсе», где тоже не играл, а в 2008 году присоединился к молодежной команде клуба «Гремио Баруэри» из Сан Паулу, выступавшего в Серии А.
После того, как он стал лучшим бомбардиром команды в молодежном первенстве U17 с 10 голами, в 2009 году Виллиан Жозе присоединился к основной команде «Гремио Баруэри», дебютировав в Серии А в возрасте 18 лет.
В следующем году он забил свой первый гол в профессиональной клубной карьере, а в ноябре 2010 года его вызвали в сборную Бразилии до 20 лет, в составе которой форвард в январе следующего года стал победителем чемпионата Южной Америки среди юношей до 20 лет, забив на турнире в Перу три мяча.
По итогам чемпионата Бразилии 2010 года, в котором Виллиан Жозе забил 6 голов, «Гремио Баруэри» вылетел из Серии А, а футболист перебрался в уругвайский «Депортиво Мальдонадо», скаутам которого он приглянулся своей игрой в Южноамериканском кубке.
Правда, за уругвайский клуб он так и не сыграл ни одного матча, вместо этого шесть лет скитаясь по арендам в бразильских и испанских командах.
И на это есть причина — как выяснилось впоследствии, малоизвестный «Депортиво Мальдонадо» стал плацдармом для махинаций, связанных с Third Party Ownerships (TPO) — практикой, когда правами на футболиста владеет не какой-либо клуб, а третья сторона.
Такая форма владения игроками была официально запрещена ФИФА в 2015 году, и уже в 2016 году Виллиан стал свободен от арендного рабства. Но об этом позже.
В феврале 2011 года Виллиан был арендован «Сан-Паулу», где бодро начал, но после того как к команде присоединился завершавший карьеру Луис Фабиано, молодой форвард осел на лавке, используясь в качестве замены.
Зато в этом же году в составе сборной Бразилии он стал победителем молодежного чемпионата мира (U20), проходившего в Колумбии, отметившись на турнире двумя забитыми мячами.
Когда Луис Фабиано получил травму, Виллиан стал получать больше игрового времени, став в итоге одним из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии 2012 года.
В 2013 году он недолго поиграл за «Гремио», который изначально подписал игрока на полтора года, но не получил от него того, на что надеялся — за 4 месяца игры за клуб Виллиан провел всего 9 матчей и забил 3 гола в сезоне.
Перейдя после этого в «Сантос», форвард первым же делом забил в ворота «Гремио», а всего в 25 матчах записал на свой счет 5 мячей.
Дублер Роналду и звезда Сегунды
В январе 2014 года начался испанский период карьеры Виллиана Жозе — мадридский «Реал» арендовал бразильца на полгода, но не для основной команды, а для «Кастильи», проводящей не слишком удачный сезон в Сегунде.
Примечательно, что Виллиан почти перешёл в «Ботафого» — между бразильской командой и «Депортиво Мальдонадо» уже была договорённость, не хватало только подписи на документах. Но предложение из Испании всё перевернуло.
В фарм-клубе мадридских гигантов 22-летний бразилец начал карьеру бодро, в марте отметившись хет-триком в матче с «Рекреативо», а в апреле даже провел один матч за главную команду «Реала», когда Карло Анчелотти во встрече с «Сельтой» решил поберечь Криштиану Роналду.
Правда в остальных 15 матчах за «Кастилью» бразилец отличился лишь один раз, а по итогам сезона команда вылетела в третий дивизион, заняв последнее место.
Тем не менее, в Бразилию Виллиан Жозе уже не вернулся. Осенью 2014 года выступавшая в Сегунде «Сарагоса» арендовала его у «Депортиво Мальдонадо». В составе «арагонцев» он забил 10 голов и отдал 5 передач в 38 играх.
Его хорошая игра позволила команде побороться в плей-офф за выход в Примеру, в финале которого она уступила «Лас-Пальмасу»....которому бразилец и был отдан в аренду в следующем сезоне.
В Примере Виллиан тоже не затерялся, забив 10 голов в 34 матчах за «Лас Пальмас». Он помог команде выйти в четвертьфинал Кубка Испании и помог «островитянам» сохранить прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место.
Лидер «Сосьедада»
Летом 2016 года завершились скитания Виллиана Жозе по арендам — он подписал постоянный пятилетний контракт с «Реал Сосьедадом». За право обладания 70% прав на игрока клубу пришлось выложить 6 млн евро.
Тяжелая травма форварда Иманола Агиррече и переезд Жонатаса в Россию подтолкнули басков к активным поискам кандидата на роль основного нападающего и они не прогадали, сделав ставку на 24-летнего бразильца.
В свой первый сезон форвард сумел забить 14 голов в 34 матчах, в том числе 12 голов в Ла Лиге. «Реал Сосьедад» занял 6-е место в чемпионате Испании 2016/17, пробившись в квалификацию Лиги Европы.
В то время Виллиану не хватило лишь одного гола для того, чтобы превзойти Неймара и стать лучшим бразильским бомбардиром в том сезоне чемпионата Испании. Дебютный сезон форварда прошел так хорошо, что немедленно заработал ему продление контракта.
В сезоне 2017/18 Виллиан забил 20 голов в 40 играх, в том числе 15 голов в Ла Лиге (став бразильцем с наибольшим количеством голов в испанском турнире в этом сезоне) и 4 мяча в ворота «Вардара» в Лиге Европы (став четвертым автором покера в истории турнира).
В еврокубках « Реал Сосьедад» вышел из группы, но проиграл в 1/16 финала «Лейпцигу», в матчах против которого Виллиан не играл из-за травмы. В 2018 году бразильца вызвали в главную сборную страну на товарищеские матчи с Россией и Германией, но он так и не появился на поле.
Летом 2018 года Виллианом заинтересовались в АПЛ, а зимой — в Серии А. По сообщениям СМИ «Фулхэм» и «Ньюкасл» предлагали за бразильца 26 миллионов фунтов, но «Сосьедад» хотел получить 45. «Милан», испытывавший проблемы с финансовым фэйр-плей, тоже не сошелся в цене с басками.
Более того, как позже рассказал сам игрок, в этот же период мадридский «Реал» связывался с его представителем, но в итоге приобрел Мариано Диаса.
В сезонах 2018/19 и 2019/20 Виллиан забивал за басков по 11 голов в Ла Лиге, и если в национальном чемпионате «Реал Сосьедад» сумел вновь повторить успех, заняв 6-е место, то в Кубке Испании в кампании 2019/20 баски дошли до конца, победив в финале «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.
В январе 2020 года Виллианом вновь интересовались серьезные клубы — по сообщениям СМИ, лондонский «Тоттенхэм» предлагал 25 миллионов евро, а «Барселона» — 35.
Но «Реал Сосьедад» взвинтил ценник до 50 миллионов, а главный тренер Иманоль Альгуасиль и вовсе сказал, что отпустит бразильца только если будут выплачены отступные в размере 70 миллионов евро.
В итоге Виллиан остался в Сан-Себастьяне еще на год.
Английское фиаско и возвращение в Ла Лигу
В сезоне 2020/21 бразильский нападающий провел свои последние 21 матч за испанский клуб, забив шесть голов, после чего отправился в аренду в английский «Вулверхэмптон». Примечательно, что им в то трансферное окно плотно интересовались как мадридский «Атлетико», ищущий замену Диего Косте, так и туринский «Ювентус».
Форвард покинул баскскую команду, сыграв за нее 170 матчей, забив 62 гола и сделав 15 голевых передач. В Англии Виллиан откровенно провалился, забив всего один гол в 17 играх за «Волков». У «Вулверхэмптона» была опция выкупа игрока за 20 миллионов евро, но естественно, она не была активирована после такого неудачного выступления.
Летом 2021 года за бразильским форвардом, который все еще принадлежал «Реал Сосьедаду», выстроилась целая очередь покупателей, среди которых был и российский «Краснодар». В борьбе за игрока лидировал турецкий «Трабзонспор», но Виллиан предпочел вернуться в Ла Лигу, где его арендовал «Бетис».
За севильский клуб игрок в сезоне 2021/22 выступал в Ла Лиге , Лиге Европы и Кубке Испании, забив во всех турнирах 11 голов в 40 матчах. В чемпионате Испании «Бетис» финишировал на 5-м месте, пробившись в еврокубки, а в Кубке Испании «огурцы» дошли до финала, где победили «Валенсию» по пенальти.
В Лиге Европы «Бетис» вылетел в 1/8 финала, уступив «Айнтрахту», зато гол бразильца «Зениту» с 20+ метров в 1/16 финала был одним претендентов на звание лучшего гола недели.
После такого со всех сторон успешного сезона, «Бетис» решил выкупить Виллиана у «Реал Сосьедада», заплатив 10 миллионов евро в рассрочку.
Однако севильцы довольно быстро пожалели о покупке. 30-летний форвард провалил сезон 2022/23, забив в 28 матчах Ла Лиги всего 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
По итогам сезона Виллиан забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 39 матчах, оформив по дублю в Кубке Испании и Лиги Европы, где его команда вылетела на ранних стадиях.
Летом 2023 года бразильские клубы стали зазывать Виллиана вернуться на родину, но форвард, у которого оставалось еще 3 года по контракту с «Бетисом», заявил, что не намерен пока покидать Европу.
И надо сказать, что в следующем сезоне бразилец реабилитировался перед севильскими болельщиками, став лучшим бомбардиром команды с 14 голами и шестью ассистами в 43 матчах во всех турнирах.
Из Испании — в Россию
Тем не менее, когда этим летом за Виллианом пришли из «Спартака», испанский клуб не стал пытаться удерживать бразильского форварда, который согласился перебраться в России.
Во многом свою роль сыграла не самая маленькая зарплата игрока. При этом, по сообщениям СМИ, красно-белые заплатят за 32-летнего футболиста всего 3 миллиона евро с учетом бонусов.
Зачем «Спартаку» нужен Виллиан — вполне понятно. Накануне красно-белые окончательно распрощались с Квинси Промесом, который остается в Дубае дожидаться экстрадиции в голландскую тюрьму. Потеряв вингера во время зимних сборов, «Спартак» так и не оправился в весенней части сезона, резко сдав в результативности. А учитывая слухи о возможном уходе Александра Соболева, усиление линии атаки было жизненно необходимо.
Зачем это нужно Виллиану — тоже понятно. Россия — это конечно не Саудовская Аравия, но тоже щедрая душа. Особенно сейчас, когда кроме латиноамериканских игроков, в РПЛ сложно заманить качественных легионеров. А возраст начинает брать свое — через несколько месяцев Виллиану стукнет 33.
Что он может дать красно белым в атаке? Как завил в интервью Bobsoccer бывший форвард сборной Испании Энрике Гедес да Силва, больше известный в футбольном мире по прозвищу Катанья, — еще многое.
«Сразу скажу, что он не голеадор в классическом понимании этого слова. Он не из тех, кто забивает по 15-20 мячей за сезон. Нет. И голевое чутье у него не самое острое. Это центральный нападающий, обладающий могучим ударом. Он умеет хорошо открываться, в том числе у чужих ворот, постоянно предлагает себя. Я бы назвал его форвардом штрафной.
Не сказал бы, что Виллиан быстрый игрок. Но — динамичный, способный, когда надо, ускориться, найти открытое пространство и ворваться в него. Что тоже очень ценно в атаке. Чего у него не отнять, так это работоспособности, стремления к движению и, я бы даже сказал, к самопожертвованию. Это качество нравится многим тренерам.
Еще одно его несомненное достоинство — уверенная, расчетливая игра головой. Он твердо стоит на ногах, крепко сложен, хотя и не самого высокого роста, здорово читает траекторию полета мяча и умеет выпрыгнуть в самый нужный момент. Поэтому, наверное, и немало забивает ударами головой».
Сам Виллиан Жозе в первом интервью российскому клубу напирал на то, что он очень мотивирован и хочет порадовать болельщиков.
Что ж, новый сезон покажет, намерен ли ветеран-бразилец отрабатывать свой контракт как следует, или приехал доигрывать вполноги за хорошие деньги.