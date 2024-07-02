С детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса

В понедельник, 1 июля, московский «Спартак» объявил о трансфере бразильского нападающего. Состав команды пополнил Вилиан Жозе, выступавший за «Бетис» с сезона-2021/22. Контракт с ним был заключен на два года. В минувшем сезоне 32-летний футболист забил 10 голов в 33 матчах в Ла Лиге.

Кочевая бразильская юность

Примечательно, что карьера Виллиана Жозе была с самого начала связана с «красно-белыми». Родившийся в 1991 году в Порту-Калву спортсмен был родом из бедной семьи и, по его словам начинал играть в футбол в окрестностях Сан-Паулу.

В возрасте 15 лет он присоединился к молодежной команде КРБ («Клуб Регатас Бразил») из соседнего города Масейо. КРБ — один из двух традиционно сильнейших клубов штата Алагоас, выступающий в бразильской серии Б, и его традиционные цвета, и даже форма, очень напоминают «Спартак».

Впрочем, за бразильских «красно-белых» Виллиан Жозе так и не сыграл ни матча за три месяца. В результате в первой половине 2007 года он ненадолго перешел в «Шапекоэнсе», где тоже не играл, а в 2008 году присоединился к молодежной команде клуба «Гремио Баруэри» из Сан Паулу, выступавшего в Серии А.

Виллиан в «Сан-Паулу» gazetaesportiva.com

После того, как он стал лучшим бомбардиром команды в молодежном первенстве U17 с 10 голами, в 2009 году Виллиан Жозе присоединился к основной команде «Гремио Баруэри», дебютировав в Серии А в возрасте 18 лет.

В следующем году он забил свой первый гол в профессиональной клубной карьере, а в ноябре 2010 года его вызвали в сборную Бразилии до 20 лет, в составе которой форвард в январе следующего года стал победителем чемпионата Южной Америки среди юношей до 20 лет, забив на турнире в Перу три мяча.

По итогам чемпионата Бразилии 2010 года, в котором Виллиан Жозе забил 6 голов, «Гремио Баруэри» вылетел из Серии А, а футболист перебрался в уругвайский «Депортиво Мальдонадо», скаутам которого он приглянулся своей игрой в Южноамериканском кубке.

Голы Вилиана в Бразилии

Правда, за уругвайский клуб он так и не сыграл ни одного матча, вместо этого шесть лет скитаясь по арендам в бразильских и испанских командах.

И на это есть причина — как выяснилось впоследствии, малоизвестный «Депортиво Мальдонадо» стал плацдармом для махинаций, связанных с Third Party Ownerships (TPO) — практикой, когда правами на футболиста владеет не какой-либо клуб, а третья сторона.

Такая форма владения игроками была официально запрещена ФИФА в 2015 году, и уже в 2016 году Виллиан стал свободен от арендного рабства. Но об этом позже.

Виллиан в «Гремио» gazetaesportiva.com

В феврале 2011 года Виллиан был арендован «Сан-Паулу», где бодро начал, но после того как к команде присоединился завершавший карьеру Луис Фабиано, молодой форвард осел на лавке, используясь в качестве замены.

Зато в этом же году в составе сборной Бразилии он стал победителем молодежного чемпионата мира (U20), проходившего в Колумбии, отметившись на турнире двумя забитыми мячами.

Когда Луис Фабиано получил травму, Виллиан стал получать больше игрового времени, став в итоге одним из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии 2012 года.

Виллиан в «Сантосе» gazetaesportiva.com

В 2013 году он недолго поиграл за «Гремио», который изначально подписал игрока на полтора года, но не получил от него того, на что надеялся — за 4 месяца игры за клуб Виллиан провел всего 9 матчей и забил 3 гола в сезоне.

Перейдя после этого в «Сантос», форвард первым же делом забил в ворота «Гремио», а всего в 25 матчах записал на свой счет 5 мячей.

Дублер Роналду и звезда Сегунды

В январе 2014 года начался испанский период карьеры Виллиана Жозе — мадридский «Реал» арендовал бразильца на полгода, но не для основной команды, а для «Кастильи», проводящей не слишком удачный сезон в Сегунде.

Примечательно, что Виллиан почти перешёл в «Ботафого» — между бразильской командой и «Депортиво Мальдонадо» уже была договорённость, не хватало только подписи на документах. Но предложение из Испании всё перевернуло.

Моя задача — пойти по пути Каземиро, который сначала выступал за кантеру, а затем был переведён в первую команду. Это отличная возможность для меня и моей карьеры, и я надеюсь, что смогу использовать этот шанс. «Реал Мадрид» — великий клуб, и в этой команде выступали величайшие футболисты в истории. Для меня будет честью носить футболку этой команды. Виллиан Жозе

В фарм-клубе мадридских гигантов 22-летний бразилец начал карьеру бодро, в марте отметившись хет-триком в матче с «Рекреативо», а в апреле даже провел один матч за главную команду «Реала», когда Карло Анчелотти во встрече с «Сельтой» решил поберечь Криштиану Роналду.

Правда в остальных 15 матчах за «Кастилью» бразилец отличился лишь один раз, а по итогам сезона команда вылетела в третий дивизион, заняв последнее место.

Виллиан в «Кастилье» realmadrid.com

Тем не менее, в Бразилию Виллиан Жозе уже не вернулся. Осенью 2014 года выступавшая в Сегунде «Сарагоса» арендовала его у «Депортиво Мальдонадо». В составе «арагонцев» он забил 10 голов и отдал 5 передач в 38 играх.

Его хорошая игра позволила команде побороться в плей-офф за выход в Примеру, в финале которого она уступила «Лас-Пальмасу»....которому бразилец и был отдан в аренду в следующем сезоне.

Виллиан в «Лас-Пальмасе» globallookpress.com

В Примере Виллиан тоже не затерялся, забив 10 голов в 34 матчах за «Лас Пальмас». Он помог команде выйти в четвертьфинал Кубка Испании и помог «островитянам» сохранить прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место.

Лидер «Сосьедада»

Летом 2016 года завершились скитания Виллиана Жозе по арендам — он подписал постоянный пятилетний контракт с «Реал Сосьедадом». За право обладания 70% прав на игрока клубу пришлось выложить 6 млн евро.

Тяжелая травма форварда Иманола Агиррече и переезд Жонатаса в Россию подтолкнули басков к активным поискам кандидата на роль основного нападающего и они не прогадали, сделав ставку на 24-летнего бразильца.

Виллиан в «Реал Сосьедаде» globallookpress.com

В свой первый сезон форвард сумел забить 14 голов в 34 матчах, в том числе 12 голов в Ла Лиге. «Реал Сосьедад» занял 6-е место в чемпионате Испании 2016/17, пробившись в квалификацию Лиги Европы.

В то время Виллиану не хватило лишь одного гола для того, чтобы превзойти Неймара и стать лучшим бразильским бомбардиром в том сезоне чемпионата Испании. Дебютный сезон форварда прошел так хорошо, что немедленно заработал ему продление контракта.

В сезоне 2017/18 Виллиан забил 20 голов в 40 играх, в том числе 15 голов в Ла Лиге (став бразильцем с наибольшим количеством голов в испанском турнире в этом сезоне) и 4 мяча в ворота «Вардара» в Лиге Европы (став четвертым автором покера в истории турнира).

В еврокубках « Реал Сосьедад» вышел из группы, но проиграл в 1/16 финала «Лейпцигу», в матчах против которого Виллиан не играл из-за травмы. В 2018 году бразильца вызвали в главную сборную страну на товарищеские матчи с Россией и Германией, но он так и не появился на поле.

Виллиан в сборной Бразилии globallookpress.com

Летом 2018 года Виллианом заинтересовались в АПЛ, а зимой — в Серии А. По сообщениям СМИ «Фулхэм» и «Ньюкасл» предлагали за бразильца 26 миллионов фунтов, но «Сосьедад» хотел получить 45. «Милан», испытывавший проблемы с финансовым фэйр-плей, тоже не сошелся в цене с басками.

Более того, как позже рассказал сам игрок, в этот же период мадридский «Реал» связывался с его представителем, но в итоге приобрел Мариано Диаса.

В сезонах 2018/19 и 2019/20 Виллиан забивал за басков по 11 голов в Ла Лиге, и если в национальном чемпионате «Реал Сосьедад» сумел вновь повторить успех, заняв 6-е место, то в Кубке Испании в кампании 2019/20 баски дошли до конца, победив в финале «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

Виллиан забивал в матчах с «Зенитом» globallookpress.com

В январе 2020 года Виллианом вновь интересовались серьезные клубы — по сообщениям СМИ, лондонский «Тоттенхэм» предлагал 25 миллионов евро, а «Барселона» — 35.

Но «Реал Сосьедад» взвинтил ценник до 50 миллионов, а главный тренер Иманоль Альгуасиль и вовсе сказал, что отпустит бразильца только если будут выплачены отступные в размере 70 миллионов евро.

В итоге Виллиан остался в Сан-Себастьяне еще на год.

Английское фиаско и возвращение в Ла Лигу

В сезоне 2020/21 бразильский нападающий провел свои последние 21 матч за испанский клуб, забив шесть голов, после чего отправился в аренду в английский «Вулверхэмптон». Примечательно, что им в то трансферное окно плотно интересовались как мадридский «Атлетико», ищущий замену Диего Косте, так и туринский «Ювентус».

Форвард покинул баскскую команду, сыграв за нее 170 матчей, забив 62 гола и сделав 15 голевых передач. В Англии Виллиан откровенно провалился, забив всего один гол в 17 играх за «Волков». У «Вулверхэмптона» была опция выкупа игрока за 20 миллионов евро, но естественно, она не была активирована после такого неудачного выступления.

Виллиан в «Вулверхэмптоне» globallookpress.com

Летом 2021 года за бразильским форвардом, который все еще принадлежал «Реал Сосьедаду», выстроилась целая очередь покупателей, среди которых был и российский «Краснодар». В борьбе за игрока лидировал турецкий «Трабзонспор», но Виллиан предпочел вернуться в Ла Лигу, где его арендовал «Бетис».

За севильский клуб игрок в сезоне 2021/22 выступал в Ла Лиге , Лиге Европы и Кубке Испании, забив во всех турнирах 11 голов в 40 матчах. В чемпионате Испании «Бетис» финишировал на 5-м месте, пробившись в еврокубки, а в Кубке Испании «огурцы» дошли до финала, где победили «Валенсию» по пенальти.

В Лиге Европы «Бетис» вылетел в 1/8 финала, уступив «Айнтрахту», зато гол бразильца «Зениту» с 20+ метров в 1/16 финала был одним претендентов на звание лучшего гола недели.

Зенит — Бетис

После такого со всех сторон успешного сезона, «Бетис» решил выкупить Виллиана у «Реал Сосьедада», заплатив 10 миллионов евро в рассрочку.

Однако севильцы довольно быстро пожалели о покупке. 30-летний форвард провалил сезон 2022/23, забив в 28 матчах Ла Лиги всего 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

По итогам сезона Виллиан забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 39 матчах, оформив по дублю в Кубке Испании и Лиги Европы, где его команда вылетела на ранних стадиях.

Виллиан в «Бетисе» globallookpress.com

Летом 2023 года бразильские клубы стали зазывать Виллиана вернуться на родину, но форвард, у которого оставалось еще 3 года по контракту с «Бетисом», заявил, что не намерен пока покидать Европу.

И надо сказать, что в следующем сезоне бразилец реабилитировался перед севильскими болельщиками, став лучшим бомбардиром команды с 14 голами и шестью ассистами в 43 матчах во всех турнирах.

Из Испании — в Россию

Тем не менее, когда этим летом за Виллианом пришли из «Спартака», испанский клуб не стал пытаться удерживать бразильского форварда, который согласился перебраться в России.

Во многом свою роль сыграла не самая маленькая зарплата игрока. При этом, по сообщениям СМИ, красно-белые заплатят за 32-летнего футболиста всего 3 миллиона евро с учетом бонусов.

Голы Виллиана

Зачем «Спартаку» нужен Виллиан — вполне понятно. Накануне красно-белые окончательно распрощались с Квинси Промесом, который остается в Дубае дожидаться экстрадиции в голландскую тюрьму. Потеряв вингера во время зимних сборов, «Спартак» так и не оправился в весенней части сезона, резко сдав в результативности. А учитывая слухи о возможном уходе Александра Соболева, усиление линии атаки было жизненно необходимо.

Зачем это нужно Виллиану — тоже понятно. Россия — это конечно не Саудовская Аравия, но тоже щедрая душа. Особенно сейчас, когда кроме латиноамериканских игроков, в РПЛ сложно заманить качественных легионеров. А возраст начинает брать свое — через несколько месяцев Виллиану стукнет 33.

Виллиан в «Спартаке» «Спартак»

Что он может дать красно белым в атаке? Как завил в интервью Bobsoccer бывший форвард сборной Испании Энрике Гедес да Силва, больше известный в футбольном мире по прозвищу Катанья, — еще многое.

«Сразу скажу, что он не голеадор в классическом понимании этого слова. Он не из тех, кто забивает по 15-20 мячей за сезон. Нет. И голевое чутье у него не самое острое. Это центральный нападающий, обладающий могучим ударом. Он умеет хорошо открываться, в том числе у чужих ворот, постоянно предлагает себя. Я бы назвал его форвардом штрафной.

Не сказал бы, что Виллиан быстрый игрок. Но — динамичный, способный, когда надо, ускориться, найти открытое пространство и ворваться в него. Что тоже очень ценно в атаке. Чего у него не отнять, так это работоспособности, стремления к движению и, я бы даже сказал, к самопожертвованию. Это качество нравится многим тренерам.

Еще одно его несомненное достоинство — уверенная, расчетливая игра головой. Он твердо стоит на ногах, крепко сложен, хотя и не самого высокого роста, здорово читает траекторию полета мяча и умеет выпрыгнуть в самый нужный момент. Поэтому, наверное, и немало забивает ударами головой».

Первое интервью Виллиана

Сам Виллиан Жозе в первом интервью российскому клубу напирал на то, что он очень мотивирован и хочет порадовать болельщиков.

Что ж, новый сезон покажет, намерен ли ветеран-бразилец отрабатывать свой контракт как следует, или приехал доигрывать вполноги за хорошие деньги.