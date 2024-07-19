Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ

Новый сезон РПЛ 2024/2025 стартует в субботу, 20 июля. Последний розыгрыш российского первенства подарил драматическую концовку, когда судьба трофея определилась в заключительном туре. Так что грядущий чемпионат России ожидается с предвкушением еще более закрученного сюжета.

Чемпионства «Зенита» поставлены на поток?

Гегемония «сине-бело-голубых» в российском футболе продолжает набирать обороты, подтверждением чему служит завоеванный требл в прошлом сезоне. Конечно, победа в регулярном первенстве далась не так легко, как ранее, питерцы пощекотали нервы поклонникам качелями в своих выступлениях.

Дружина Сергея Семака в некоторых поединках РПЛ страдала недостатком мотивации, из-за чего потеряла множество необязательных очков. Под занавес чемпионата клуб с берегов Невы, на удивление, занимал не лидерскую позицию и имел все шансы отдать футбольную корону либо московскому «Динамо», либо «Краснодару».

Однако судьба оказалась благосклонна к «Зениту» и главный трофей российского первенства шестой раз подряд уехал в Санкт-Петербург. На фоне итогового успеха Сергей Семак еще сильнее укрепил узы с «сине-бело-голубыми», подписав с ними долгосрочное соглашение до конца сезона 2029/2030.

Может ли случиться такое, что питерцы перенасытятся завоеванными титулами и сдадут позиции в новом сезоне? Ответ на этот вопрос мы получили уже 13 июля, когда «Зенит» одолел «Краснодар» в матче за Суперкубок России и сразу сделал громкую заявку на второй кряду золотой хет-трик.

«Зенит» празднует победу в Суперкубке

Сергей Богданович также считает, что еще не все дал клубу из Северной столицы и готов воплощать новые тренерские идеи. Пятилетний контракт, о котором говорили выше, намекает на то, что 48-летний специалист хочет принести «Зениту» третью звезду на эмблеме.

Казалось бы, что на фоне всех достижений в стане «сине-бело-голубых» должна царить идеальная атмосфера, однако некоторую смуту наводят бразильские легионеры, известные своенравным характером. Клаудиньо и Вендел второе лето подряд хотят покинуть Санкт-Петербург, и на сей раз одиннадцатикратные чемпионы страны готовы отпустить лидеров.

«Зенит» в нынешнюю трансферную кампанию сменил ракурс с латиноамериканского рынка на отечественный, попутно ослабив соперников по Российской Премьер-лиге. Клуб с берегов Невы уже оформил переходы Максима Глушенкова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка.

На подходе переезд в Россию многомиллионного хавбека «Торино» Ивана Илича, который в паре с лучшим ассистентом минувшего сезона РПЛ должен стать заменой дуэту Клаудиньо-Вендел в центре поля. Если все новобранцы приживутся в «Зените», то конкуренцию питерцам в чемпионской гонке навязать будет крайне затруднительно.

Проблески интриги в борьбе за золото

Впервые за десять лет судьба главного титула РПЛ решилась в последнем туре, что вселяет надежду в сердца фанатов на возвращение сопернического духа в погоне за золотыми медалями. Главными действующими лицами, бросившими вызов «Зениту» в прошлом сезоне, стали «Краснодар» и московское «Динамо». Вот только хватит ли у них сил повторить подвиг в новом розыгрыше чемпионата?

Южане пока очень успешно возвращают бывших в свои ряды, словно руководство клуба поймало ностальгию по тем золотым временам, когда «быки» только становились на ноги и стремительно заявляли о себе на российской футбольной арене.

Весной на тренерский мостик «Краснодара» оформил камбэк Мурад Мусаев, сменивший Владимира Ивича. Прагматичный футбол сербского специалиста пришелся не по душе владельцу южан, который хочет видеть более смелые действия в исполнении игроков «черно-зеленых».

Следующими именами в списке вернувшихся стали Федор Смолов и Юрий Газинский, защищавшие цвета «быков» в прошлом. Ветераны призваны стать лидерами команды если не на поле, то в раздевалке команды, подавая пример более молодым коллегам по цеху.

Юрий Газинский fckrasnodar.ru

Без потерь в рядах «Краснодара» также не обошлось, Матвей Сафонов отправился на повышение, перейдя во французский «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро. Отъезд 25-летнего вратаря может серьезно ударить по скоординированности действий обороны, ведь новому первому номеру Станиславу Агкацеву потребуется некоторое время, чтобы найти общий язык с защитниками клуба.

Отметим, что под руководством нового-старого тренера «Краснодар» уже упустил пару возможностей завоевать первый трофей в своей истории. Оба раза путь к награде южанам преградил «Зенит», забравший как чемпионство, так и Суперкубок страны. Поэтому работа тренерского штаба «быков» и кондиции игроков оставляют немало вопросов.

«Динамо» кажется самым стабильным клубом Российской Премьер-лиги последних месяцев, в летнее межсезонье пертурбации обошли стороной москвичей. Руководство «бело-голубых» выражает полное доверие Марцелу Личке, который получил новый контракт после бронзы в прошлом розыгрыше чемпионата.

Состав столичного клуба не претерпел коренных изменений, «Динамо» удалось сохранить своих лидеров, так что с сыгранностью проблем точно не возникнет. Конечно, усиление обоймы клуба явно не будет лишним, пока москвичи достаточно пассивно ведут себя на трансферном рынке.

Марцел Личка fcdm.ru

Единственным пополнением «бело-голубых» является опытный голкипер Андрей Лунев, на которого делается ставка, как первого номера команды. Слабее «Динамо» явно не стало, так что борьба за медали высшей пробы вполне входит в планы клуба.

Пройдет ли Станкович испытание «Спартаком»?

«Красно-белые» входят в сезон с изменениями на тренерском мостике, теперь вести команду к новым вершинам выпала честь Деяну Станковичу. Назначение сербского специалиста вызвало смешанные чувства у российской футбольной общественности.

Кто-то полон оптимизма относительно кандидатуры 45-летнего наставника, который имеет определенные достижения на тренерском поприще. Станкович трижды приводил «Црвену Звезду» к чемпионскому титулу и два раза выигрывал с командой Кубок Сербии.

Во время своей последней работы в венгерской OTP Банк Лиге, Деян завоевал золотые медали первенства с столичным «Ференцварошем». Как видим, серб обладает менталитетом чемпиона, которого так не хватает нынешнему «Спартаку».

Другие приняли приглашение Станковича с долей скептицизма, ведь в обеих турнирах, где ему удалось добиться успеха, практически отсутствовала конкурентная среда. «Црвена Звезда» и «Ференцварош» являются мастодонтами своих национальных первенств, штампуя чемпионства один за другим.

Более серьезное испытание, связанное с работой в «Сампдории», Деян провалил. Генуэзцы, находившиеся в подвале турнирной таблицы Лиги Кальчо 2022/2023, понадеялись на тренерское мастерство Станковича. Вот только сербский наставник не оправдал возложенных на него ожиданий, «блючеркьятти» остались последними и вылетели в Серию Б.

Поэтому возникают сомнения, как Деян проявит себя в российском первенстве, где накал страстей на порядок выше чемпионатов Сербии и Венгрии. Несомненно, к дуэту Станкович — «Спартак» будет приковано немалое внимание и на плечи нового главного тренера упал серьезный груз ответственности.

Деян Станкович

Однако, если серб выдержит оказанное на него давление и начнет показывать результат, то «народной команде» вполне по силам бросить вызов «Зениту». Главное, обойтись без скандалов, которые в последнее время «Спартак» притягивает как магнит.

Как сложится второй приезд Николича в Россию?

ЦСКА в начале лета взбудоражил футбольную общественность громким назначением. После трехлетнего отсутствия Марко Николич вернулся в российский футбол, получив приглашение на пост главного тренера «армейцев».

Приход опытного специалиста, знающего внутреннюю кухню чемпионата России, сразу прибавил дивидендов «красно-синим» в борьбе за призовые места. 44-летний наставник провел полноценную подготовку с командой в летнее межсезонье, проработав разные тактические вариации и показав достойные результаты в контрольных спаррингах.

Москвичи не сидят сложа руки в нынешнюю трансферную кампанию, заполучив в свой стан защитника Данила Кругового, полузащитника Рифата Жемалетдинова, нападающих Артема Шуманского и Секу Койта. Новички должны помочь исправить главную проблему ЦСКА прошлого сезона — короткую скамейку запасных.

Марко Николич https://vk.com/pfc_cska

Посмотрим, как пройдет перезагрузка «армейцев» под руководством Николича. Марко должен добавить клубу уверенности и прагматичности, которых так не хватало в последнем розыгрыше РПЛ, из-за чего «красно-синие» нередко упускали победы, лидируя в счете.

Действия руководства откинут «Локомотив» в середину таблицы?

«Локомотив» выглядит той командой, которая, скорее всего, сбавит обороты по сравнению с прошлым сезоном Российской Премьер-лиги. Руководство «железнодорожников» хоть и сохранило Михаила Галактионова, вернувшего клуб в топ-4 чемпионата России, однако лишило его нескольких ведущих футболистов, вокруг которых строилась игра.

Нынешним летом «красно-зеленые» отметились массовой распродажей, при этом ограничив себя в укреплении обоймы. Ощутимой потерей «Локомотива» выглядит трансфер Максима Глушенкова в питерский «Зенит», полузащитник был главной движущей силой москвичей в минувшем розыгрыше РПЛ.

Также «железнодорожникам» не удалось договориться о новом контракте с Антоном Миранчуком, который оказывал немалое влияние на атакующие действия клуба. Проводимая кадровая политика оставит отпечаток на выступлениях москвичей, приведя к регрессу в результатах. Сделав шаг вперед в последнем сезоне, «Локомотив» может откатиться на два шага назад в новом футбольном году.

Борьба за золотую бутсу

Интрига в бомбардирской гонке прошлого сезона сохранялась до заключительных туров. Константин Тюкавин, Джон Кордоба и Матео Кассьерра подогревали интерес публики, сменяя друг друга на вершине списка главных голеодоров.

Лишь пента-трик 27-летнего игрока «Зенита» в матче с «Ахматом» сделал его недосягаемым для нападающих «Динамо» и «Краснодара». В конечном итоге Кассьерра отметился 21 автографом в воротах соперников, Тюкавин и Кордоба разделили вторую строчку с 15 забитыми мячами.

Не исключено, что в грядущем сезоне борьба за награду лучшего бомбардира вновь развернется между вышеперечисленной тройкой форвардов. Есть ли еще кандидаты, которые смогут составить конкуренцию Кассьерре, Тюкавину и Кордобе?

Джон Кордоба https://vk.com/fckrasnodar

Этим летом в Москву прилетело сразу два нападающих, известных своими голевыми свершениями за рубежом. «Спартак» усилился бразильцем Виллианом Жозе, выступавшем в минувшем сезоне за испанский «Бетис».

В рамках Ла Лиги на счету 32-летнего игрока десять забитых мячей в 33 матчах. Форвард настроен показать свои лучшие качества, играя за «красно-белых», и порадовать фанатов множеством голов, ведь чутье хищника не покинуло Жозе даже с возрастом.

Другой потенциально лучший голеодор нового сезона РПЛ пополнил ряды московского ЦСКА. Секу Койта, защищавший цвета «Ред Булла» из Зальцбурга, достался «армейцам» бесплатно.

Секу Койта globallookpress.com

24-летний малийский нападающий находится в самом расцвете сил, и свои лучшие годы он может провести как раз таки, играя за «красно-синих». В прошлом розыгрыше австрийской Бундеслиги Койта принял участие в 19 поединках, отметившись при этом восемью результативными ударами.

Есть ли панацея от судейских ошибок?

Из года в год остается актуальной проблема судейства в Российской Премьер-лиги, даже получивший должность в структуре РФС экс-арбитр ФИФА Милорад Мажич пока не может искоренить все недочеты.

Серб старается сделать так, чтобы решения рефери были более понятны футбольной публике. К примеру, со второй половины прошлого сезона судьи после просмотра VAR объявляли свои вердикты по громкой связи.

Продолжится ли такой эксперимент в новом розыгрыше РПЛ, пока не известно. 18 июля стал известен перечень арбитров, получивших право работать в чемпионате России 2024/2025.

В когорту судей вошли пять представителей Санкт-Петербурга и четыре кандидата от Москвы. Этот факт вызвал бурю негодования у экс-рефери ФИФА Игоря Захарова, который назвал преобладание питерских арбитров над столичными позором.

Владислав Безбородов globallookpress.com

Нам же хочется просто верить, что откуда бы ни были рефери, они будут выполнять свою работу с должным уровнем профессионализма и наконец пропадет неприятное послевкусие от матчей, судьба которых решилась из-за грубой ошибки судьи.