Крутое пике. Топ-7 разочарований сезона РПЛ

В чемпионате России, как и в любом художественном фильме, есть место для антигероев. Отметим тех, от кого отвернулась удача в минувшем сезоне РПЛ.

«Урал»

Уральцы провалились по всем фронтам в сезоне РПЛ 2023/2024, покинув элитный дивизион впервые за одиннадцать лет. Дружина Виктора Гончаренко удивила всех на старте, оказавшись на втором месте после пяти туров, однако затем произошло погружение на дно.

Четырнадцать поражений в чемпионате России отправили «оранжево-черных» в зону стыковых матчей. Соперником по борьбе за место в высшем дивизионе российского футбола был «Акрон», который оказался сильнее по сумме двух встреч и закончил мучения «Урала» в сезоне.

«Шмели» отправились в ФНЛ, от которой судьба так долго их берегла, но слишком малые трансферные вливания предопределили итог для коллектива из Екатеринбурга.

Сергей Песьяков

Экс-вратарь «Ростова» провел крайне слабый сезон, совершив слишком много неоправданных ошибок и потеряв место в основе по ходу розыгрыша российского первенства. Итоговая статистика голкипера насчитывает 23 матча в минувшем чемпионате России, в которых игровая сфера 35 раз оказалась в сетке его ворот. Песьяков вошел в тройку худших вратарей РПЛ по показателю разницы между ожидаемыми голами и пропущенными — минус 8,4 гола.

Сергей был выбором номер один для Валерия Карпина в первой половине РПЛ, однако после встречи 15-го тура против «Спартака» (поражение со счетом 1:2) сел на лавку запасных. Там он провел последующие два матча и вновь вернулся в число стартовых одиннадцати.

Сергей Песьяков globallookpress.com

Песьяков отстоял еще шесть поединков от звонка до звонка, пропустив в них всего четыре мяча. Казалось, что уверенность вернулась к 35-летнему стражу ворот, пока не наступило время встречи второго круга против злосчастного «Спартака».

Сергей стал главным антигероем матча, допустив грубейшую ошибку, когда счет был равным (1:1). Он отдал передачу прямо в ноги игроку «красно-белых» Хесусу Медине, который спокойно отправил игровой снаряд в сетку пустых ворот.

Далее Песьяков очень неуверенно сыграл при угловом ударе «Спартака», что впоследствии привело к назначению пенальти. Но отражать одиннадцатиметровый Сергею уже не пришлось, нервы Валерия Карпина сдали, и он заменил 30-го номера команды на Никиту Медведева.

Песьяков выбыл из основной обоймы команды и даже один раз остался вне заявки «Ростова». Возвращение в старт пришлось на встречу последнего тура РПЛ против «Зенита», в которой голкипер снова привез гол в свои ворота, оказавшийся «золотым» для питерского клуба.

Эта ошибка поставила жирный крест на карьере Сергея в «Ростове», 27 мая стало известно, что вратарь перешел в стан «Крыльев Советов».

Марио Фернандес

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» вызвал немало вопросов у российской футбольной общественности. Для чего питерцам понадобился игрок, который уже принял решение приостановить карьеру?

Прошедший сезон РПЛ не дал ответа на эту загадку, ведь защитник так и не влился в основную обойму «сине-бело-голубых». 33-летний латераль получил хорошую зарплату в клубе из Северной столицы и не горел сильным желанием отрабатывать ее, показывая максимум на футбольном поле.

Марио Фернандес globallookpress.com

Марио всего двенадцать раз сыграл за «Зенит» в чемпионате России, проведя остальное время в лазарете питерцев. И если в середине сезона причиной отсутствия Фернандеса выступило растяжение боковой связки колена, то в конце розыгрыша он находился вне игры по причине нервного заболевания.

Посмотрим, удастся ли ему решить проблемы, связанные с неврологией, и вернуться на газон в футболке «сине-бело-голубых», либо же на карьере Марио в «Зените» можно ставить крест.

Владислав Безбородов

Опытнейший Безбородов, имеющий категорию рефери Международной федерации футбола (ФИФА), отметился со знаком минус в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги. 51-летний арбитр занял первую строчку по количеству допущенных ошибок, приняв девять раз неправильное решение по ходу матчей (у ближайшего преследователя Павла Кукуяна шесть неверных вердиктов).

Всего Владислав работал на 15 поединках РПЛ, показав 69 желтых и 2 прямые красные карточки. Также уроженец Санкт-Петербурга назначил девять пенальти, большая часть которых пришлась на встречу 3-го тура между «Ахматом» и ЦСКА.

Владислав Безбородов globallookpress.com

Этот матч стал настоящим «бенефисом» Безбородова, поставившего сразу пять одиннадцатиметровых и установившего таким образом рекорд чемпионата России. Помимо столь частых указаний на точку, рефери отметился сразу тремя удалениями.

Наиболее скандальный эпизод произошел уже в компенсированное к первому тайму время, когда игрок ЦСКА Милан Гаич нарушил правила на Иване Олейникове в своей штрафной. Безбородов без лишних раздумий назначил пенальти, который исполнил пострадавший. Акинфеев потянул удар, судья сразу дал свисток и направился к монитору.

Как оказалась, бригада арбитров решила пересмотреть момент на предмет прямой красной карточки Гаичу. Безбородов изменил свое решение, показав красный свет Милану и заставил перебить пенальти.

Вот только согласно правилам, Владислав не мог пересматривать этот эпизод, так как после первого удара с точки Олейникова момент с фолом Гаича был заигран. Таким образом Безбородов с помощниками допустили грубое нарушение протокола VAR.

Вопросы к работе Владислава имелись в большей части матчей, возможно ему следует отметить судейский юбилей (пока на его счету 299 матчей чемпионата России) и уйти на заслуженный отдых.

Федор Смолов

Московское «Динамо» провело знаменательный для себя сезон Российской Премьер-лиги и едва не забрало долгожданный чемпионский трофей. Вот только не все футбольные исполнители «бело-голубых» продемонстрировали свои лучшие качества.

Смолов начал розыгрыш российского первенства в статусе основного нападающего «Динамо», отметившись в 5 турах тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Фанаты москвичей видели в нем главного лидера команды, однако постепенно игровой запал Федора стал затухать.

Федор Смолов globallookpress.com

34-летний нападающий все чаще стал покидать поле без результативных действий и постепенно потерял место в старте. Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка сделал ставку на молодого Константина Тюкавина, который провел блистательный сезон и отправил Смолова в глухой запас.

Закончил розыгрыш российского первенства Федор с очень скромными показателями, имея на счету четыре гола и четыре ассиста. Ходят слухи, что прошедший сезон был последним для форварда в футболке «Динамо», и он готов вернуться в «Краснодар», цвета которого защищал в период с 2015 по 2018 годы.

Гильермо Абаскаль

Пожалуй, главный тренерский провал года в прошедшем сезоне чемпионата России по футболу. Идеи испанского специалиста не нашли своего места на футбольном поле, что вылилось в крайне невразумительные выступления «Спартака».

Столичный клуб продемонстрировал хороший старт, однако затем постепенно падал вниз в турнирной таблице РПЛ. Обладая сильным составом по именам, Абаскаль не сумел объединить их в единый механизм и в конце своей работы окончательно потерял авторитет в глазах своих подопечных.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Конфликты между игроками и тренером начали выходить за пределы раздевалки, ранее блиставшие легионеры показывали невразумительную игру, а главный лидер «народной команды» Квинси Промес попал в скандал с уголовным преследованием. На плечи Гильермо навалилось слишком много проблем, решения которых у испанца не нашлось.

Весенняя часть чемпионата в исполнении «Спартака» Абаскаля разочаровала, москвичи покинули первую пятерку чемпионата России. Руководству «красно-белых» надоело давать шансы 35-летнему наставнику, и в апреле он был отправлен в отставку. Покинул Москву Абаскаль, так и не оправдав возложенных на него надежд.

Артем Дзюба

«Локомотив» стал спасательным кругом для Дзюбы после неудачного турне в турецкий «Адана Демирспор». Артем отблагодарил клуб весной 2023 года, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Центральный нападающий выступал лидером «железнодорожников» не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Вот только своего продолжения любовная история Дзюбы и «Локомотива» в сезоне 2023/2024 не получила. 35-летний форвард показал скромные показатели до ухода на зимние каникулы, запомнившись 4 голами и 4 ассистами.

Артем Дзюба globallookpress.com

Весеннюю часть чемпионата Артем хочет побыстрее вычеркнуть из своей памяти, когда он находился то в лазарете московского клуба, то на лавке запасных. В общей сложности нападающий провел на газоне всего 106 минут, так и не улучшив свои голевые свершения.

Обязательным условием автоматического продления контракта с «Локомотивом» для Дзюбы был набор десяти баллов по системе «гол+пас». Как можно заметить, достичь этой отметки ему не удалось, на этом фоне даже возник скандал, когда агент нападающего заявил, что «Локомотив» специально не дает играть его клиенту.

Однако, если разобраться во всей ситуации, то виновником потери места в составе является только сам Дзюба. Весной его форма была настолько плохой, что ни о какой основе «красно-зеленых» речи и не могло идти, а редкие появления на поле не приносили клубу никаких дивидендов.

29 мая стало известно, что «Локомотив» и Дзюба решили прекратить сотрудничество. Вот только огромной очереди из клубов, желающих видеть форварда в своем стане, не видно. Кажется, что Артему пора готовить бутсы и гвоздь, закат уже близко.