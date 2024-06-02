Виват «Зениту», злой рок «Динамо» и провал «Урала». Итоги сезона РПЛ

Минувший сезон РПЛ запомнился зрителям эмоциональными качелями. Впервые за десять лет имя обладателя чемпионского титула стало известно лишь в последнем туре. Рассказываем, чем жило российское первенство в 2023-2024 годах.

Драматическая развязка

Последние годы Российская Премьер-лига была очень прагматична в вопросах чемпионства — судьба титула решалась задолго до заключительного тура. Особняком стоят триумфы «Зенита», знаменовавшие настоящую пропасть между первым и вторым местами турнирной таблицы РПЛ.

Российские болельщики с ностальгией вспоминали сезон 2013/2014, когда борьба за трофей между ЦСКА и тем же «Зенитом» велась до самого финиша. Наконец, их печали остались позади, ведь минувший розыгрыш РПЛ подарил столь интригующий финал, что скучать явно не пришлось.

«Динамо», «Краснодар» и «Зенит» — главные виновники закрученного сюжета. Каждый клуб из вышеперечисленной тройки не провел идеально гладкий сезон, наоборот выступления команд напоминали американские горки. Это тот самый случай, когда отсутствие стабильности в игре и результатах клубов не испортило впечатление от чемпионата, а стало настоящей изюминкой минувшего розыгрыша РПЛ.

«Краснодар» здорово провел первую половину сезона и ушел на перерыв в статусе «зимнего чемпиона». Однако длительная пауза сыграла злую шутку с «быками», ведь в весенней части РПЛ они напоминали лишь блеклую тень самих себя. Из-за случившегося кризиса в игре «зелено-черные» откатились на вторую строчку, а главный тренер Владимир Ивич потерял тренерское место.

Пришедший ему на смену Мурад Мусаев сумел вернуть «Краснодар» в чемпионскую гонку, но произошло это не благодаря таланту наставника, а из-за частых осечек конкурентов. Вот только на заветную вершину «быки» так и не поднялись, финишировав вторыми. Конечно, завоеванное серебро стало историческим для «зелено-черных», однако маячившее на горизонте чемпионство «Краснодар» упустил только по своей вине.

«Динамо» — «Краснодар» globallookpress.com

Фраза Василия Уткина, что чемпионат России не выигрывается, а проигрывается, всецело относится к московскому «Динамо». Большую часть сезона никто и подумать не мог, что «бело-голубые» станут одними из главных претендентов на золотые медали РПЛ. Москвичи хоть и занимали третью строчку в турнирной таблице, но серьезных проблем в борьбе за трофей «Краснодару» и «Зениту» не доставляли. Чемпионские амбиции «бело-голубых» проявились в самом конце российского первенства, когда они грамотно воспользовались ошибками конкурентов и взлетели на первую строчку.

Перед последним туром гандикап «Динамо» над «Зенитом» и «Краснодаром» составлял два и три балла соответственно. Многие начали говорить, что наконец москвичи прервут черную полосу и завоюют первый за тридцать восемь лет чемпионский трофей. Однако поражение в очной встрече с «Краснодаром» в заключительном туре чемпионата оставило «бело-голубых» у разбитого корыта. Подопечным Марцела Лички остается винить только себя и довольствоваться бронзовыми медалями чемпионата России.

Удивительным получился прошедший сезон для «Зенита», ведь впервые за долгое время питерцы не выглядели тем самым мастодонтом, который сносил всех со своего пути и завоевывал золото задолго до финиша. Питерцы испытывали массу проблем по ходу минувшего розыгрыша, и только упущения «Динамо» и «Краснодара» оставляли дружину Сергея Семака в числе претендентов на титул.

Перед последними двумя турами положение «сине-бело-голубых» казалось весьма незавидным, ведь набравшее ход «Динамо» оторвалось от них на два пункта. Но «Зенит» сумел собраться с силами и подтвердил свое реноме победителя, вырвав чемпионство в самой концовке встречи с «Ростовом».

57 баллов — именно столько хватило питерцам для золотых медалей чемпионата России. Такое рекордно малое количество очков у чемпиона стало историческим для российского футбола. «Краснодар» и «Динамо» отстали от «Зенита» на один пункт и финишировали с показателем в 56 очков.

Календарь и таблица РПЛ

Снимаем шляпу перед тройкой команд, которые принесли в минувший сезон РПЛ запоминающееся зрелище. Надеемся, что и в дальнейшем чемпионат будет становиться все более конкурентоспособным.

«Локомотив»: долго запрягали, но быстро поехали

«Локомотив» по ходу сезона 2023/2024 прогрессировал, хотя не обошлось и без пробуксовок. Начали розыгрыш российского первенства подопечные Михаила Галактионова крайне неровно, уже в 3-м туре получив оплеуху в московском дерби с ЦСКА (поражение 1:4).

Затем последовала четырехматчевая беспроигрышная серия, которая вселила в поклонников клуба долю оптимизма. Холодным душем для «железнодорожников» стало неожиданное фиаско в домашнем матче с «Оренбургом», находившемся на дне турнирной таблицы.

Но самое тяжелое время ждало «Локомотив» осенью — в период с октября по ноябрь клуб одержал лишь одну победу. Игра дружины Галактионова была крайне невыразительной, что привело к падению клуба на восьмую строчку турнирной таблицы. Крайне неприятным выглядел тот фактор, что «железнодорожники» остались позади всей группы московских футбольных коллективов.

«Локомотив» globallookpress.com

Окончательно из крутого пике удалось выйти уже в весенней части российского первенства. «Локомотив» начал стабильно набирать очки и подниматься вверх в турнирной таблице. Без неприятностей конечно не обошлось, «железнодорожники» допустили осечки в двух московских дерби (поражения от «Динамо» 1:2 и от «Спартака» 2:3). Однако на самом финише «красно-зеленые» штамповали победы одну за одной (четыре виктории кряду с общим счетом 8:1), что позволило им закончить чемпионат на четвертой строчке, отстав от первого места всего на 4 балла.

Фирменной чертой «Локомотива» в минувшем сезоне РПЛ стала игра на стандартных положениях, москвичи отметились двенадцатью забитыми мячами с угловых. Таким образом столичный клуб побил рекорд «Ростова», который в розыгрыше РПЛ 2011/2012 забил так одиннадцать голов.

Огромная заслуга в случившейся трансформации «Локомотива» принадлежит главному тренеру Михаилу Галактионову. Наставник «железнодорожников» в начале апреля хотел подать в отставку после досадного вылета из Кубка России, однако руководство московского клуба выразило ему поддержку и уверило, что видит перспективу в его работе. Как видим, Михаил полностью оправдал доверие и закончил сезон на мажорной ноте.

Замкнутый цикл «Спартака»

Фанаты «красно-белых» входили в сезон 2023/2024 преисполненными надежд, ведь ранее их любимцы смогли завоевать бронзу и казалось, что они находятся на верном пути. Первый год пребывания Гильермо Абаскаля у руля «Спартака» оставил больше позитивных моментов: испанский специалист умело перестраивал тактические схемы и находил противоядие практически против любого оппонента.

Старт сезона РПЛ 2023/2024 «народная команда» провела на ура и одержала три виктории кряду, болельщики ликовали и грезили долгожданным чемпионством. Однако затем наступила катастрофа — победная серия сменилась четырехматчевой безвыигрышной (три поражения и одна ничья).

Гальермо Абаскаль globallookpress.com

Позитивный настрой быстро испарился и к Абаскалю начали возникать вопросы, а он старался выправить положение и изобретал новые вариации в тактических построениях «Спартака». К примеру, Гильермо отказался от расстановки с высоким центрфорвардом, отдав предпочтение большей мобильности в атаке. Такие изменения пошли на пользу столичному клубу, который завершил первую половину сезона на пятой строчке в турнирной таблице.

Зимний перерыв «красно-белые» провели крайне продуктивно, одержав четыре победы в товарищеских мачтах с разницей мячей 18:0. Гильермо заявлял об огромных амбициях «Спартака» на оставшуюся часть сезона РПЛ, и о том, что команда будет биться за цвета и эмблему. Однако, после паузы столичный клуб одержал лишь одну победу в пяти турах, а поражение от аутсайдера «Сочи» со счетом 0:1 поставило крест на тренерской карьере Абаскаля в «Спартаке».

«Народная команда» пребывала в глубоком кризисе и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. Выправлять положение было поручено помощнику Абаскаля Владимиру Слишковичу. Боснийский тренер справился с этой задачей на ура, игра москвичей начала смотреться, а результаты пошли в гору. Под руководством Слишковича «красно-белые» не потерпели ни одного поражения в рамках РПЛ (4 победы и 3 ничьи), закончив чемпионат на пятом месте.

Болельщики пели дифирамбы Владимиру и видели в нем того, кто вернет клубу «спартаковский дух». Однако руководство столичной команды решило не оставлять Слишковича на посту главного тренера, пригласив на тренерский мостик Деяна Станковича. Каким «Спартак» предстанет под началом 45-летнего сербского специалиста увидим после летнего межсезонья, цикл перезапускается заново.

ЦСКА нужна свежая кровь

Армейцы провели крайне неровный сезон, чередуя успешные и провальные игровые отрезки. Руководство клуба достаточно пассивно вело себя в летнее и зимнее трансферные окна, из-за чего ЦСКА не получил необходимое усиление для ведения конкурентной борьбы с остальными командами.

Главному тренеру москвичей Владимиру Федотову приходилось рассчитывать на 16 исполнителей, которые весь минувший сезон тянули команду на себе. Очень сложно провести тридцать игр чемпионата на должном уровне, имея такой ограниченный кадровый потенциал.

Нередко короткая скамейка запасных становилась камнем преткновения для армейцев, когда основные игроки уставали физически под конец матча и из-за этого терялись драгоценные очки. К примеру, ЦСКА слишком часто упускал положительный для себя результат на отрезке после 70-й минуты поединка.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

Из позитивных моментов для столичного клуба следует выделить их высокую результативность: с показателем в 56 забитых мячей за сезон они стали лучшими в Российской Премьер-лиге. Ногу к этому приложил центральный нападающий армейцев Федор Чалов, который отметился 12 голами и занял четвертую строчку в итоговом бомбардирском зачете.

На этом положительные отзывы о ЦСКА в минувшем розыгрыше российского первенства закачиваются. Проблем, особенно с обороной (всего 8 встреч столичный клуб провел на ноль), было слишком много и сезон, когда остальные конкуренты тоже не блистали и был шанс побороться за чемпионский титул, подопечные Федотова провалили.

Жизнь в середине таблицы

«Ростов» выглядел больше экспериментальным проектом, чем целостной командой. Валерий Карпин изобретал новые вариации чуть-ли не от матча к матчу. Характера ростовчанам также не хватало, особенно примечательным выглядит поединок 30-го тура против «Зенита», когда положительный результат был безвольно упущен под занавес встречи.

Настоящий ужас вызывала игра «Ростова» в обороне, особенно на вратарской позиции. Сергей Песьяков находился не в своей тарелке весь сезон и допускал немало ошибок, как итог, дружина Карпина по пропущенным голам в числе худших команд РПЛ (46 пропущенных, лишь у вылетевшего с последнего места «Сочи» более удручающий показатель — 48).

Валерий Карпин globallookpress.com

От «Рубина», только вернувшегося из ФНЛ в высший дивизион российского футбола, не ожидали многого. Большинство предвещало команде Рашида Рахимова тяжелую адаптацию и борьбу за выживание в РПЛ, однако казанцы приятно удивили в сезоне 2023/2024. «Рубин» показал классную игру и достойно смотрелся даже в матчах против лидеров российского первенства. Минувшее первенство казанцы могут занести себе в актив, видно, что коллектив готов к дальнейшему прогрессу.

«Крылья Советов» очень высоко взлетели на старте сезона, имея к одиннадцати турам всего одно поражение и занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Однако на дальнейшие свершения сил у подопечных Игоря Осинькина не хватило, постепенно результаты становились хуже, и команда скатывалась все ниже и ниже. Сказалась нехватка опыта, ведь футбольный коллектив из Самары имел самый молодой состав среди всех клубов РПЛ (средний возраст игроков составил 24 года и 272 дня). Обладая таким прекрасным потенциалом, «Крылья Советов» могут заявить о себе еще громче уже в будущем сезоне чемпионата России.

Слово «стабильность» точно не было синонимом игры «Ахмата» в прошедшем розыгрыше российского первенства. Беспроигрышные серии тут же сменялись безвыигрышными, главные тренеры менялись как перчатки (Сергей Ташуев и Мирослав Ромащенко были отправлены в отставку по ходу сезона). Пришедший в апреле 2024 года Магомед Адиев сумел наладить игру команды и одержать пять побед подряд, оторвавшись от зоны вылета. О чем-то более масштабном мечтать фанаты грозненского клуба и не могли.

«Факел» большую часть сезона находился в низшей части турнирной таблицы чемпионата России. За два тура до финиша «сине-белые» были на грани краха, расположившись на четырнадцатой строчке и находясь под угрозой стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ. Но клуб из Воронежа собрался и добыл победу над «Ахматом» (2:0) в последней встрече, которая позволила клубу остаться в элите российского футбола. «Факел» доказал, что характера им не занимать.

Потолком для «Оренбурга» в минувшем сезоне РПЛ стало двенадцатое место, ниже подопечные Давида Деограсии опускались, но выше прыгнуть не сумели. Испанский специалист помог команде сохранить прописку в РПЛ, однако безликая игра оренбуржцев вызывала массу нареканий и вопросов.

Спасение утопающего

«Пари НН» неплохо выглядел в первой половине сезона Российской Премьер-лиги, идя на девятой строчке и записав на свой счет восемь побед. Казалось, что нижегородцы должны без особых трудностей остаться в середине таблицы и забыть о борьбе за выживание (отрыв от 13-го места составлял семь очков).

Однако весенняя часть внесла коррективы в планы футбольного коллектива из Нижнего Новгорода. Подопечных Сергея Юрана словно подменили, в их игре произошел разлад и результаты пошли на спад. Начиная с 22-го тура, «Пари НН» не одержал ни одной (!) победы в рамках РПЛ (8 поражений и 2 ничьих).

В конце апреля Юран подал в отставку и на тренерский мостик взошел Саша Илич, но и это не спасло тонущий корабль. Погружение на дно стало закономерным итогом для нижегородцев, которые оказались на 13-й позиции и попали в зону стыковых матчей.

Сражаться за сохранение прописки в РПЛ пришлось с тульским «Арсеналом», который занял четвертое место в ФНЛ. Первую игру дружина Илича проиграла со счетом 1:2, однако в ответной встрече собралась и взяла верх над оппонентом со счетом 2:0. Как итог, по сумме двух встреч (3:2) «Пари НН» оставил за собой место в элитном дивизионе российского футбола.

Кто на выход?

В номинации на главное разочарование сезона победу с большим отрывом заберет «Урал». «Оранжево-черные» с места в карьер начали прошедший розыгрыш РПЛ, набрав в первых пяти турах тринадцать очков (4 победы и 1 ничья). Коллектив из Екатеринбурга делил первое место с «Краснодаром», уступая тому лишь по разнице забитых/пропущенных.

Дальше последовала черная полоса, которая продлилась до самого финиша сезона Российской Премьер-лиги. В последующих 25-и турах «Урал» лишь трижды познал вкус победы (невероятный контраст со стартом) и чаще оказывался вообще без набранных баллов.

Закончили сезон подопечные Виктора Гончаренко на четырнадцатом месте и отправились в стыковые матчи. В соперники «Уралу» судьба определила «Акрон», финишировавший в ФНЛ на третьей строчке. Первый матч, проходивший в Екатеринбурге, забрали гости, победив со счетом 2:0.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Нервы президента «Урала» Григория Иванова сдали, и он отправил Виктора Гончаренко в отставку прямо по ходу стыков. В ответной встрече «шмели» одолели «Акрон» со счетом 2:1, но такого результата оказалось мало для сохранения прописки в элите. «Урал» впервые за одиннадцать лет покидает РПЛ, а Тольятти празднует свершившуюся сенсацию — их любимцы наконец пробились в высший российский дивизион.

Если клуб из Екатеринбурга получил шанс на спасение, то «Балтика» и «Сочи» вылетели из Российской Премьер-лиги напрямую. Калининградцы до последнего хотели остаться в РПЛ и нельзя сказать, что выступления «Балтики» были удручающими, но им вечно чего-то не хватало. Вплоть до весенней части сезона подопечные Сергея Игнашевича испытывали голевую засуху (за двадцать туров они забили лишь 9 голов). Окончательно перебороть ее удалось после встречи с «Ахматом», когда в воротах грозненцев оказалось сразу 7 мячей. Однако финальный отрезок «Балтика» провалила и осталась на 15-й строчке РПЛ.

«Сочи» отправляли в ФНЛ уже после одиннадцати туров, команда потерпела 9 поражений и обосновалась на самом дне турнирной таблицы. Небольшой просвет в игре южан появился в весенней части чемпионата, когда клубом руководил уже Роберт Морено. «Сочи» мало-помалу начал набирать необходимые баллы и даже оформил серию из шести матчей без поражений подряд. Вот только для итогового хэппи-энда таких достижений оказалось мало.