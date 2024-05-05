Сменили Юрана на легенду «Партизана». Саша Илич возглавил «Пари НН»

В субботу, 4 мая, «Пари НН» объявил о назначении Саши Илич на пост главного тренера, освободившийся 28 апреля, после отставки Сергея Юрана. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

Легенда «Партизана»

Саша Илич родился в городке Пожареваце, в 80 км от Белграда, а в возрасте 11 лет перебрался с семьей в белградский район Борча и сразу же присоединился к академии «Партизана». Пройдя все ее ступени и отыграв сезон за «Телеоптик» в Первой белградской лиге, 18-летний Илич в 1996 году подписал с «Партизаном» первый взрослый контракт.

В октябре 1996 года он дебютировал за основную команду «Партизана», символично заменив во втором тайме капитана Ивана Томича. Это был его единственный выход в сезоне 1996/97, в котором клуб защитил свой чемпионский титул. Но уже в следующей кампании он сыграл 25 игр и забил три гола, а также дебютировал в еврокубках, отдав ассист в победном матче с загребским «Динамо» (1:0).

Летом 1998 года, после ухода Ивана Томича в «Рому», Илич стал капитаном команды всего в 20 лет. В новой роли Илич стал одним из лучших игроков «Партизана» и помог черно-белым завоевать титул после годичного перерыва. В последующие годы Илич был лидером команды и стал любимцем болельщиков, приведя «гробарей» к титулам в 2002 и 2003 годах.

Саша Илич против Зинедина Зидана twitter.com/FKPartizanEN

Или участвовал в памятных матчах Кубка обладателей кубков, где «Партизан» выбил «Лацио», который впоследствии выиграл турнир и забил победный гол в финале Кубка Югославии 2001 года, победив «Црвену Звезду» на «Маракане» со счетом 1:0. В сезоне 2003/04 он с «Партизаном» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, после того как черно-белым удалось выбить «Ньюкасл» по пенальти.

Собрав урожай трофеев на родине, Илич отправился покорять топ-лиги, но первый и единственный блин вышел комом. Зимой 2004 года Илич был отдан в аренду в «Сельту» на шесть месяцев с возможностью подписать полноценный контракт. Тренером «Сельты» в то время был Радомир Антич, в нападении играл Саво Милошевич, а в полузащите доигрывал Александр Мостовой.

Помню, что у нас был какой-то момент, когда пришел тренер Антич и взяли Сашу. Я просто не знал! Ведь Иличей много. Несколько дней назад мне позвонили и сказали. Посмотрел фотографию потом, вроде похож на него! Полгода он у нас был. Такой быстренький, легенький. По-моему, из какой-то сербской команды его взяли. Кстати, брали Илича на замену мне! Его позиция на поле тоже была под нападающим. Меня невозможно было заменить, это ясно! Просто на замену мне, потому что игр было много. Нужно же где-то отдыхать. Только помню, что он был! И, по-моему, понимал русский язык. У нас все должны были говорить по-русски, потому что капитаном был Мостовой. Александр Мостовой

В Испании у Илича не срослось — единственным позитивным воспоминанием остается гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». В остальном же — лишь 13 проведенных матчей и вылет «Сельты» из Ла Лиги.

Вернувшись из аренды в «Партизан», Илич принял капитанскую повязку у.....Владимира Ивича и успел выиграть титул переходного чемпионата Сербии и Черногории и дойти до 1/8 финала Кубка УЕФА (где «Партизан» уступил московскому ЦСКА), перед тем как вновь уехать — в «Галатасарай».

В Турции дела Илича пошли куда лучше, чем в Ла Лиге. В сезоне 2005/06 он стал третьим лучшим бомбардиром «Галатасарая» и помог ему достичь чемпионского титула после четырехлетнего перерыва. В следующем сезоне он также успешно стартовал в Суперлиге и со «Львами» выступил в Лиге чемпионов, поразив ворота ПСВ и «Ливерпулю».

Надолго в Стамбуле серб не задержался. Когда в Лотар Матеус, тренировавший Илича в «Партизане», стал тренером «Зальцбурга», Саша решил перебраться в Астрию и в июне 2007 года подписал контракт с «быками».

Илич в «Зальцбурге»

Но всего через несколько дней после прибытия Илича Матеуш был уволен, а новому тренеру Илич был не нужен. В январе 2009 года он был отдан в аренду греческой команде «Лариса» до конца сезона 2008/09, где дела тоже шли не слишком хорошо — всего один гол в 17 матчах.

Вернувшись в «Зальцбург» игрового времени Илич не получал, а затем дела пошли еще хуже — в сентябре 2009 года он был дисквалифицирован клубом после того, как сделал ставку на соперника «Зальцбурга» по Лиге Европы «Лацио». Илич отрицал, что делал ставку на «Лацио», но признал, что делал ставки на другие матчи.

В январе 2010 года Илич вернулся в «Партизан» в качестве свободного агента. Не сразу, но вернув потерянную за месяцы простоя форму, Саша затем вернул и капитанскую повязку.

Илич празднует очередной титул с «Партизаном» globallookpress.com

В оставшиеся годы с «Партизаном» он выиграл еще шесть чемпионских титулов и пять кубков Сербии, включая золотой дубль в сезоне 2016/17.

Свой последний матч за «Партизан» он сыграл в мае 2019 года, став рекордсмен по числу проведенных встреч за команду.

Зоран Тошич Экс-игрок ЦСКА Мы с Сашей провели 2-2,5 года вместе, когда он заканчивал карьеру, последние его два сезона. Я помню, что он был одним из величайших игроков за всю историю «Партизана», самая большая легенда, хороший футболист и человек. Я верю, что у него все получится как у тренера. Я помню его как футболиста, он был одним из самых умных игроков, с которым я играл. Так что сразу было понятно, что как тренер он тоже добьется хороших успехов, со всеми командами, которые он тренировал, практически получилось хорошо.

За сборную Сербии и Черногории Саша Илич сыграл 37 матчей и забил четыре гола. На чемпионате мира 2006 года в Германии он на групповом этапе забил гол сборной Кот-д'Ивуара.

Из игрока сборной — в ее тренеры

Тренерская карьера Илича довольно непродолжительная и тесно связана с национальной командой.

Завершив карьеру игрока, Саша начал работать в Футбольной ассоциации Сербии, отбирая игроков в юниорские и молодежные команды, позже был помощником Ильи Столицы в молодежной команде, а затем Драгана Стойковича в главной сборной.

Своё первое назначение в качестве главного тренера Илич получил в августе 2021 года, когда сменил Душана Джорджевича в «Чукаричках». В апреле 2022 года сербский клуб расстался с ним после матча с «Партизаном» (0:0) и слов о том, что его футболист Боян Ковачевич заслужил удаление, а также заявления о том, что команда Александра Станоевича была лучше в этом матче.

В июне 2022 года Илич был назначен тренером софийского ЦСКА, с которым финишировал вторым в сезоне 2022/23, набрав на одно очко меньше, чем «Лудогорец». Саша начал у руля армейцев сезон 2023/24, но был отправлен в отставку 28 июля 2023 года после поражения в Софии от румынского «Сепси» (0:2) в первом матче квалификации Лиги конференций.

Илич подписал контракт с «Пари НН» «Пари НН»

24 октября 2023 года Илич был назначен тренером клуба греческой Суперлиги «Атромитос». Прошлый сезон клуб из пригорода Афин закончил на 8-м месте чемпионата, на этом же месте серб его и оставил, когда отправился покорять Россию.

Сложно сказать, чем именно привлек сербский специалист боссов «Пари НН». По словам гендиректора нижегородцев Давида Мелик-Гусейнова, Илич приглянулся им еще летом 2023 года, после первого успешного сезона у руля софийского ЦСКА.

Мы объявляем о том, что в клуб приходит новый главный тренер — Саша Илич. Он приходит не один, а со своей командой, которая вольется в тренерский штаб клуба, и в таком взаимодействии мы начинаем работу в этом сезоне уже с прицелом на следующий. Контракт, который мы подписали, рассчитан до конца следующего сезона. Саша Илич — легенда не только сербского, но и мирового футбола, и очень ценно, что его знания, опыт и компетенции сегодня есть в Нижегородской области. Мы собираемся при помощи Саши и всей нашей большой команды поднять чуть выше планку нижегородского футбола с учетом принятой в начале этого сезона стратегии. Давид Мелик-Гусейнов

Ни в одном из своих клубов серб пока не проваливался — «Чукарички» в сезоне, в котором он работал с ними, финишировали третьими, ЦСКА стал вторым, да и «Атромитос» поддерживал привычный для себя в последние годы уровень середняка.

К тому же, не исключено, что Илич будет лишь «тренером для пресс-конференций», пока легенда нижегородского футбола Антон Хазов проходит обучение для получения тренерской лицензии UEFA Pro и не может официально занимать пост главного тренера. Серб будет формальным тренером, а его ассистент Хазов будет фактически руководить командой. Подобное мы уже видели в «Локомотиве»

В конце концов, учитывая, что нижегородцы под руководством Юрана проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ, хуже уже быть не может.