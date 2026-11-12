прогноз на матч 19-го тура Первой лиги, ставка за 2.27

14 ноября в 19-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Велес». Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Челябинск» на семь очков оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв тульский «Арсенал» — 2:1.

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До того «Челябинск» нанес поражение «Шиннику» — 2:0, а вот поединок с «Уралом» завершился поражением — 1:3. Команда победила в двух матчах кряду.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Челябинск» имеет не столь надежные тылы, зато под руководством Алексея Мелешина прибавил в плане результатов.

При этом «Челябинск» постепенно укореняется в середняках лиги. Вот только игра команды уж чересчур зависима от формы Рамазана Гаджимурадова. На его счету значится десять забитых мячей в нынешнем первенстве. Хотя потенциально челябинцы должны бороться за стыки…

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Гаджимурадов и компания намерены продолжить свой победный путь.

«Велес»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Велес» на один балл отстает от зоны стыков. А вот забить удалось 23 мяча при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть колючий «КамАЗ» — 2:1.

До того «Велес» подписал мировую с костромским «Спартаком» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Волге» — 0:1. Команда не проигрывает в двух матчах кряду.

Состояние команды: «Велес» вряд ли реально потянет борьбу за стыки, да и вообще, уже знатно перебрал очков.

При этом «Велес» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Да и в гостях команда победила трижды в восьми поединках текущего первенства. Москвичи отличились в них семью забитыми мячами. Притом, что до начала сезона команду Алексея Стукалова считали едва ли не потенциальным борцом за выживание.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Москвичи постараются отыскать свои шансы в контригре. Они это умеют.

На что ставят в матче Челябинск — Велес Букмекерские коэффициенты на матч Челябинск — Велес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челябинск» фаворитом с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.28, а победа «Велеса» — в 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.18 и 1.70.

Прогноз: Челябинцы пребывают на эмоциональном подъёме, да и потенциально способны еще прибавить в плане результатов.

2.27 Победа «Челябинска» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Челябинск» — «Велес» позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа «Челябинска» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.18 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Челябинск» — «Велес» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.18.

Пять причин, почему ставка зайдёт