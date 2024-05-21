Бывший защитник московского «Динамо», обладатель Кубка России, дважды бронзовый призёр чемпионата России и лучший тренер ФНЛ сезона 2018/19 Александр Точилин поговорил с нами о Станковиче, перспективах бело-голубых, будущем Константина Тюкавина, «Золотом мяче» и нужности VAR. С трижды главным тренером ФК «Сочи» и дважды наставником ФК «Олимп-Долгопрудный» специально для Livesport.ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Совсем скоро узнаем, действует ли проклятие "Динамо" или нет»

— Александр, не так давно у вас был день рождения, 27 апреля вам исполнилось 50 лет. С какими ощущениями встречали эту дату — как много уже сделано или как много еще предстоит сделать?

— Особо на цифры не обращаю внимания. В любом случае мне не стыдно за прожитые годы, сделано было немало. В будущее смотрю с оптимизмом и понимаю, что лучшее у меня ещё впереди как в личной жизни, так и в карьере.

— Родной клуб конечно поздравил одного из лучших своих защитников, но на сайте указал, что вы по-прежнему на втором месте по матчам за московское «Динамо» в чемпионатах России (239). Разве Шунин не обошел уже вас по этому показателю?

— Честно говоря, не слежу за этой статистикой. Вроде Антон сыграл уже больше 300 игр за команду. А то, что на сайте у клуба возможна ошибка, ну, видимо, давно не обновляли. Самое важное, что я оставил частичку себя в московском «Динамо» и небольшую частичку в сердцах болельщиков — это главное.

— Александр Новиков до сих пор абсолютный рекордсмен по числу матчей за клуб (395), а насколько для вас имеет значение ваша цифра?

— Как я уже и сказал, для меня цифры никогда не были особо важны.

— В год вашего юбилея у «Динамо» есть все шансы стать чемпионом и забыть про «проклятие жены Севидова», верите в мотивацию и настрой клуба?

— В этом сезоне «Динамо» получило действительно очень хороший шанс прервать неудачную серию, которая длится уже почти полвека. Так что совсем скоро узнаем наверняка действует это проклятие или нет (улыбается). Давно у клуба не было такой возможности, как сегодня, стать чемпионом. Поэтому команда и тренер должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть чемпионство, тем более, что все для этого есть.

— В последние пять лет «Динамо» штормило в плане тренерских назначений, а чья работа в клубе вам наиболее импонировала?

— Работу тренера определяет результат, поэтому назову только Личку. Команда ярко проявляет себя в атаке и за ней интересно наблюдать. Понятно что без ошибок тоже не обходится, но из всех коучей за последнее время хочется отметить именно Марцела.

— В работе чеха вы заметили что-то принципиально новое, нехарактерное для «Динамо»?

— Не сказал бы. Команда за свою историю прошла через разные периоды и разные стили игры. Личка в «Динамо» продолжил делать то, чем занимался в «Оренбурге» — играть в атакующий футбол. Да, в обороне при таком стиле возникают проблемы, но это его философия. А это главное для тренера — оставаться верным себе.

Марцел Личка globallookpress.com

— После победы над «Балтикой» контракт Личке продлили до 2025 года. Считаете команда, наконец, нашла своего тренера?

— В том, что тренера продлили — ничего удивительного нет. Есть результат — есть контракт. «Динамо» проводит свой лучший сезон за многие годы. А нашёл клуб своего тренера или ещё нет — пока рано говорить, мне кажется.

— Вы с Личкой встречались на поле, когда возглавили «Сочи». Насколько он неудобный соперник?

— Мы тогда сыграли с «Динамо» 3:3. Сценарий игры был достаточно драматический — мы сначала вели, потом не забили пенальти, затем проигрывали два мяча и в конце все-таки добились заслуженной ничьи. Хотя могли и победить. В любом случае матч получился динамичным, и обе команды показали хороший атакующий футбол.

«Можно сказать, что "Сочи" — это ребёнок, в рождении которого я участвовал»

— Почему вы несколько раз соглашались вернуться в «Сочи»?

— Потому что это родной для меня клуб — команда, которую мы создавали с нуля. Сначала это был клуб «Динамо Санкт-Петербург», потом в связи определёнными обстоятельствами он переехал в Сочи, где поменял свое название. Можно сказать, что это ребёнок, в рождении которого я участвовал и вывел в премьер-лигу.

— И все же среди наших российских тренеров ваша творческая биография в этом плане уникальна — несколько раз возвращаться в один и тот же клуб…

— Не знаю уместно ли тут говорить об уникальности, скорее о востребованности, о моем уровне мастерства как тренера.

— Когда вы в первый раз пришли в «Олимп-Долгопрудный» вы и этому клубу за сезон помогли прыгнуть дивизионом выше, в ФНЛ. Но затем сразу покинули команду. Вам нравится работать на коротких дистанциях, функционировать в режиме антикризисного менеджера, так сказать?

— Я приходил в клуб под определенную задачу. Она была выполнена. Затем у руководства сменился курс развития и наши взгляды на будущее клуба разошлись. Но затем, когда у них что-то застопорилось, они снова вернулись к моей кандидатуре. Не знаю как это назвать — кризисный тренер или как-то ещё, но многие знают, что чаще всего те задачи, которые передо мной ставятся, я выполняю.

— Между переходами из «Сочи» в «Олимп-Долгопрудный» и обратно, неожиданно в круг ваших интересов попала «Кубань» — клуб, который всегда был сложен в плане управления и бюджета. Как решились на этот опыт?

— Это единственный в моей карьере отрицательный опыт — я оказался не в своём клубе, в непростой ситуации и пробыл там всего полтора месяца. И как показывает время, клуб, так и не вышел из того кризиса в котором прибывал в последние годы. К сожалению, те проблемы и отправили сегодня «Кубань» во Вторую лигу. Получается, никому из тренеров, приходивших до и после меня, не удалось решить поставленную задачу.

— Последние два года вы так или иначе были связаны с «Сочи». Расскажите о периоде работы с Вадимом Гараниным, у которого не было лицензии Pro и вы согласились формально возглавить клуб. Как вам работалось вместе?

— Да, клуб обратился ко мне с такой необычной просьбой. Я согласился. Могу сказать, что нам комфортно работалось вместе и я многое у него почерпнул. Принято считать, что у Вадима в «Сочи» ничего не получилось, но я так сказать не могу. У него был достаточно хороший футбол. Понятно что без ошибок было не обойтись. Но ведь для него это был первый клуб РПЛ. После его ухода мы общались и Вадим сказал, что ни о чем не жалеет. В любом случае для него это был большой шаг вперёд в понимании себя как тренера, в понимании своей тренерской философии. Поэтому, я думаю, у Гаранина все впереди и он ещё вернётся в премьер-лигу.

— Приоткроете завесу тайны как и почему Гаранин потерял раздевалку? Ходили слухи, что у тренера не сложилось взаимопонимания с лидерами команды…

— В любой команде бывают такие футболисты с которыми тренеру сложно найти общий язык. Но работа тренера включает в себя и психологические составляющие — ко всем надо искать подход. И если ты не можешь этого сделать, то выхода всего два — либо ты с этим футболистом прощаешься, либо со временем прощаются с тобой.

— После Гаранина в «Сочи» неожиданно пришел Курбан Бердыев, которые также неожиданно ушел, всего через 106 дней. Вы поработали в его штабе?

— С Курбаном Бекиевичем мне не удалось посотрудничать. Просто наблюдал со стороны за его работой и за результатом.

Александр Точилин globallookpress.com

— С Дмитрием Хохловым вы уже где-то пересекались, я имею в виду на тренерском поприще?

— С Дмитрием Валерьевичем мы пересекались только на футбольном поле как игроки. Так что в «Сочи» у нас была первая совместная тренерская работа. К сожалению, продлилась она недолго.

— После того как Хохлова отправили в отставку, а вас назначили главным тренером, ваши взаимоотношения с Дмитрием как-то поменялись?

— Надеюсь что нет (улыбается)

— Какая задача минимум была поставлена перед вами на остаток сезона? И что не получилось? На второй отрезок чемпионата вы вышли на 16-ом месте.

— Задача была — максимально выровнять игру и остановить падение в турнирной таблице. Но выполнить ее не совсем удалось. Команда была в определенном психологическом кризисе, для которого были как объективные так и субъективные причины, связанные прежде всего с тем с тем, что клуб зашел в сезон, провалив трансферную политику. Мы остались без нападающих и как показала первая часть турнира именно в атаке мы не доигрывали — в плане забитых мячей.

Это, в итоге, и не дало нам набрать нужных очков. Ну а то что мы оказались на 16-ой строчке — все в один голос говорили, что по игре и статистическим показателям это было не наше место. «Сочи» должен был находиться в первой десятке. Но, к сожалению, в какой-то момент от нас отвернулась удача.

«Когда уходил Хохлов — вот это было для всех неожиданно»

— Приглашение испанца Роберта Морено стало для вас неожиданностью?

— Честно говоря, нет. Когда уходил Дмитрий Хохлов — вот это было для всех неожиданно. И плана «Б» у «Сочи» тогда не было. Ну а что касается меня, то я понимал, что если не будет результата, то ничего нельзя исключать. А то что выбор пал на испанца — это уже выбор и предпочтения руководителя.

— Уходить из «Сочи» морально сложнее было в первый раз или в последний?

— Даже не знаю, как и ответить. Уходить всегда морально тяжело. Но это жизнь и к этому надо быть готовым. А так мы остались с руководством клуба в хороших отношениях и периодически общаемся.

— В последние пару месяцев активно шли разговоры о том, что ради «Сочи» стоило бы расширить РПЛ. Вы как бы отнеслись к такому решению?

— Наверное, если бы такое решение было принято, то не ради «Сочи», а ради российского футбола. Но, конечно, хотелось бы, чтобы клубы оставались в премьер-лиге по спортивному принципу.

— Вас удивило как Морено ротировал состав?

— Учитывая проваленную трансферную компанию ничего удивительного в этом нет. Клуб хотел выправить ситуацию. Когда приводят сразу десять новых футболистов — это значит других вариантов нет. В общем собрали практически новую команду, что логично.

— Согласны с утверждением что «Сочи» в последнее время был слишком зависим от Нобоа?

— Я считаю, что команда не должна зависеть от одного футболиста, даже от такого как Кристиан Нобоа. Опять же мы возвращаемся к теме трансферов — команда вовремя не усилилась, поэтому подобная история и стала возможна. Последствия от подобной зависимости все увидели.

— «Сочи» все же отправился в ФНЛ. Вы верите в то, что Морено останется с клубом? Все-таки Первая лига — это развлечение не для всех.

— Я надеюсь, что клубу удастся вернуться за один сезон в РПЛ. Будем болеть и ждать. Насчет Морено ничего сказать пока не могу.

Роберт Морено globallookpress.com

— Давайте теперь вернемся к нашему чемпионату — вам нравится как лидеры турнирной таблицы последние несколько недель резко менялись местами?

— Это делает чемпионат интересным, наконец нашлось место интриге. Но также это говорит и о том, что признанные лидеры РПЛ, такие, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», в этом сезоне нестабильны.

— Как считаете, что случилось с «Зенитом» — потеряли мотивацию? И кто в первую очередь — тренер или бразильские игроки?

— Я не думаю, что «Зенит» потерял мотивацию. Бывает такой момент, особенно после пяти чемпионских сезонов, когда у команды начинается определённый спад. Наверное, это связано ещё и с тем, что ушёл ключевой футболист, который был основополагающим в игре у «Зенита». Плюс новички, которых набрали в зимнее трансферное окно, пока проходят момент адаптации. Кроме того, остальные команды подтянули свой уровень.

— «Сочи» за год сменил трех коучей, но все же «Краснодар» в плане резких тренерских отставок переплюнул всех — зачем нужно было так срочно избавляться от Ивича, находясь в двух шагах от чемпионства?

— Сложный вопрос, которым задаются многие. Слушайте, ну это частный клуб, где есть президент, где есть своя философия, поэтому исчерпывающий ответ по этой теме может дать только Галицкий. Мы же можем только гадать, что же там произошло на самом деле.

Календарь и таблица РПЛ

— Допустим, Галицкому очень не нравился стиль в котором играла его команда при Ивиче, но разве чемпионство не стоит того, чтобы поступиться принципами?

— Как я уже и говорил — у клуба есть своя философия и свои принципы, которые, как я понимаю, важнее чем конечный результат.

«На поле мне комфортнее всего было с Гусевым»

— Ваш любимый тренер в бытность игроком «Динамо»?

— Я работал под началом многих тренеров и все они из ранга великих — начиная с Константина Ивановича Бескова и заканчивая Олегом Ивановичем Романцевым. Поэтому нельзя так просто выбрать кого-то одного. Но, если назвать тренера, который однозначно повлиял на мою судьбу, то это, конечно, Бесков.

— А любимый напарник?

— На поле мне комфортнее всего было с Гусевым, когда мы играли на одном фланге. Ролан играл левого полузащитника, а я левого защитника. У нас была отличная взаимозаменяемость и мы хорошо чувствовали друг друга.

— Сейчас наш футбол отлучен от еврокубков, но выступая за «Динамо» вам удалось в них поучаствовать. Самая памятная игра и самое обидное поражение?

— Наш футбол действительно переживает непростой период. Для любой команды участвовать в еврокубках — это вопрос престижа и возможность конкурировать с лучшими европейскими клубами. Из своей практики выделю матч с «Рейнджерс» (матч 1/32 финала Кубка УЕФА «Глазго Рейнджерс» — «Динамо Москва» состоялся 18 октября 2001 года и завершился со счетом 3:1 — прим.ред.) — это была невероятная атмосфера переполненного шотландского стадиона, энергетика, идущая от болельщиков буквально пропитала воздух и мы ощущали ее каждой клеточкой своего тела.

И наверное там, на стадионе «Айброкс», случилось и самое обидное поражение в моей карьере. Мы показали хороший футбол, но те ошибки, которые мы совершили, не оставили нам шанса пройти в следующий раунд. Также хочется вспомнить свой первый еврокубковый опыт — матч с «Ромой» в конце 90-х годов ( матч 1/32 финала Кубка УЕФА состоялся 10 сентября 1996 года и завершился со счетом 3:0 — прим.ред.). А так «Динамо» в тот период нечасто играло в еврокубках, поэтому практически каждая игра по-своему ценна и занимает определенное место в памяти.

— Поражение от «Рейнджерс» стало таким обидным для вас и из-за желтой карточки, которую вы получили?

— Честно говоря, я даже уже и не помню за что мне ее дали. Наверное за какую-то грубую игру (улыбается)

Александр Точилин в «Динамо» globallookpress.com

— «Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в Суперфинал Кубка России. Победа команды Игнашевича стала для вас неожиданностью, учитывая их проблемы в регулярном чемпионате и есть ли у клуба шанс против «Зенита»?

— Никакой неожиданности. Потому что «Балтика» играет в тот футбол, который показывала изначально. Несмотря на то, что зимой у клуба трансферная компания сложилась как сложилась, команда лишний раз доказала, что с характером у неё все в порядке. Что касается финала, это всего одна игра и там шансы, как правило, всегда равны, даже против таких соперников как «Зенит». Это кубковый матч и от ошибок никто не застрахован. Так что пожелаю «Балтике» удачи!

«Мне кажется после Абаскаля удивляться особо нечему»

— Слишковича все-таки не оставили главным тренером. Назначение Деяна Станковича вас удивило?

— Мне кажется после Абаскаля удивляться особо нечему. Станковича мы знаем как великого футболиста, а вот как тренера пока ещё мало понимаем. Да, у него есть определённый опыт, но его недостаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы. Так что будет интересно понаблюдать за Деяном в «Спартаке».

— Ходят слухи, что Тюкавиным заинтересовались «Атлетико Мадрид» и «Бенфика». Если это правда, какой из клубов вы бы посоветовали Константину?

— Если предположить что это правда, я бы порекомендовал «Бенфику». Потому что португальский футбол, португальский чемпионат можно назвать очень правильным с профессиональной точки зрения трамплином для дальнейшей европейской карьеры. «Бенфика» — это клуб с именем, который постоянно участвует в еврокубках. А главное «Бенфика» заточена под развитие футболистов и их продвижение в топ-чемпионаты. Так что Константину было бы комфортнее пройти сначала через португальцев, чтобы лучше адаптироваться к европейскому футболу и к испанскому, в частности.

— Назовите трех лучших игроков этого сезона, на ваш взгляд?

— Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков.

— Снова пошли разговоры о лимите на легионеров в российском футболе. Некоторые высказываются за его ужесточение. Ваша точка зрения?

— В лимите важен баланс. На сегодняшний момент не вижу причин что-то менять в этом смысле, мне кажется у нас сейчас найдена оптимальная формула. Уровень многих европейских чемпионатов определяют их легионеры. Так что хочется, чтобы и к нам приезжали только высококлассные игроки.

— То что старт следующего сезона передвинут и зимнюю часть команды завершат раньше как оцениваете? Чем-то радикально это поможет нашему футболу?

— Игрокам и болельщикам будет более комфортно во время матчей. К другим изменениями, тем более важным, эта история вряд ли приведёт.

— В последнее время многие футболисты и тренеры, отвечая на вопрос сколько они тратят в месяц на жизнь, называют какие-то нереальные суммы — от 50 до 150 тысяч рублей. Вы тоже так скромно живете?

— В принципе, я живу скромно. Но жизнь нынче достаточно дорогая, поэтому, к сожалению, в вышеозвученный бюджет я не влезаю (смеётся).

— Ваша тренерская мечта — с каким клубом хотели бы поработать?

— Конечно, с родным клубом — московским «Динамо». Надеюсь, что когда-нибудь эта мечта осуществится.

— А в ФНЛ готовы вернуться?

— Если будет хорошее предложение, то всегда готов вернуться в Первую лигу. Главное, чтобы были интересные задачи, которые дают тебе развитие как тренеру.

Александр Точилин globallookpress.com

— В Швеции решили отказаться от VAR. Может и нам стоит, все равно судейских ошибок с избытком хватает в каждом туре? Такая же история происходит сейчас в АПЛ — «Вулверхэмптон» инициировал голосование за отмену этой системы.

— Я не вижу серьезных причин для того, чтобы нашему чемпионату стоило пойти этим путем и отказаться от VAR. Просто надо чётче работать специалистам, которые отвечают за эту систему, лучше их готовить. А то у нас до сих пор много разных трактовок одного и того же эпизода. В целом, я считаю, что VAR — это двигатель футбольного прогресса. И однозначно после внедрения видеопросмотров судейских ошибок во всем футбольном мире стало меньше.

— В сфере ваших предпочтений Ла Лига или АПЛ?

— Я отвечу так — РПЛ!

— Левандовскому планируют вручить «Золотой мяч» за 2020 год. Кому еще, на ваш взгляд, в свое время забыли вручить эту награду?

— Я думаю, вручить «Золотой мяч» стоит еще Иньесте и Хави. Потому что они действительно были этого достойны и их обошли незаслуженно.

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— В финале Лиги чемпионов за кого будете болеть и где будете смотреть?

— Отдам предпочтение «Боруссии». За «Реал» и так будет болеть большинство (улыбается). А смотреть планирую дома, в кругу семьи.