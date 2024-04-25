«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004

Эксклюзивное интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому дал многократный обладатель различных трофеев в качестве игрока и тренера, заслуженный мастер спорта Дмитрий Кириченко. Он рассказал, что думает об изменении в раскладах на вершине таблицы РПЛ, чудесах на новом месте работы, взаимоотношениях с Газзаевым и Слуцким, конфликтах в сборной.

«Если "Динамо" обыграет "Зенит", возможно все»

— Начнем со свежих событий во всех профессиональных лигах российского футбола, и пойдем, разумеется, по нисходящей. Вчера «Зенит» сенсационно проиграл дома «Рубину». Теперь шансы «Краснодара», который победил «Балтику», из гипотетических превращаются в практические?

— Безусловно. «Зенит» после серии весенних побед, очевидно, расслабился. Ведущие игроки не сумели настроиться должным образом. Тем более, сами прекрасно знаете психологию бразильцев. Рахимов такие моменты ловить умеет. Он и раньше, насколько помню, выигрывал в Питере с «Ахматом». А «Краснодар» с возвращением Мусаева частично отошел от стиля Ивича, вернулся к прежнему. Бегут, несутся вперед, но с оглядкой на тылы.

— После серии неудач «Динамо» тоже возвращается в большую игру?

— Все будет зависеть от воскресного поединка с «Зенитом». Если москвичи победят, то вполне возможно. Но выиграть буде крайне тяжело. Семаку после «Рубина» команду настраивать не придется, а вот «Динамо» в Оренбурге повезло по большому счету.

— Константин Тюкавин опять забил. Для вас его прорыв в этом сезоне ожидаем, с учетом прежних трудностей роста?

— Я и его и раньше считал лучшим динамовским нападающим, в этом сезоне он раскрылся еще и в качестве ассистента. Поэтому и набрал столько очков по системе «гол+пас». Парень ощутил доверие, которого не чувствовал прежде.

— Наконец, «Локо» совершил фантастический камбэк. Без яркой игры, но характер, согласитесь, демонстрирует?

— Этого у них не отнять. Сколько непростых игр «вырвали» именно за его счет. Не всегда получается стабильно добиваться результата, но ребята бьются, в том числе и за тренера. Видели же, как вся команда побежала к Галактионову после третьего гола.

— На провал «Пари НН» могла повлиять та скандальная история с Сергеем Юраном?

— Вы имеете в виду его дисквалификацию на два матча? Я точно это никак не связываю. Вы сами работали в футболе, и понимаете, что игроки на такие вещи не реагируют. У них самих таких ситуаций в избытке. Скорее уверенное положение в середине таблицы сказалась. Футболисты подумали, что уже ни туда, ни сюда.

— В сегодняшнем дерби всея Руси ЦСКА — «Спартак» за армейцев не сыграют Игорь Дивевв, Виллиан Роша и Айббасбек Файзуллаев. Почему всезнающие букмекеры все равно отдают предпочтение пусть и играющим дома армейцам?

— На это я вам отвечу привычно — нужно спросить у букмекеров. Как на мой взгляд, фаворитом все же является «Спартак». ЦСКА без троих действительно ведущих игроков, после неожиданного поражения от «Ахмата», пусть и в меньшинстве случившегося. А «Спартак» в прекрасном психологическом состоянии после разгромной победы в Ростове. Как такое дерби сложится мы, понятно, не знаем. Но с небольшим перевесом отдаю предпочтение условным гостям.

Владимир Слишкович globallookpress.com

— Не пора ли красно-белым вернуться к своим тренерам, или Владимир Слишкович при определенном раскладе вдруг может оказаться всерьез и надолго?

— Уже измусолили эту тему — российский тренер, иностранец... Даже не хочется ее обсуждать. Понятно, на рынке есть российские специалисты высокого уровня. И я считаю, что на сегодня для них — это оптимальный вариант. Но решает кто — спортивный директор. И если им там трудится португалец, ответ, мне кажется, очевиден. Иначе зачем его туда сейчас приглашали. Другое дело, что Слишкович при любом результате это место, наверняка, потеряет.

— А как объяснить метаморфозу близкого вам «Ростова» — то громит в Москве «Динамо», то дома получает такую оплеуху от «Спартака»?

— Такие игры случаются. Со «Спартаком» по большому счету игра была равная. Многое решила ошибка Песьякова, команда, что называется, «посыпалась». Понятно, при 1:2, 1:3 началась другая игра. Пошли быстрые контратаки гостей, которые и сделали счет таким крупным. А если брать в целом, то игра-то была, как ни смешно, ничейной. Даже с некоторым преимуществом «Ростова», который больше овладел мячом, атаковал. Москвичи грамотно отоборонялись, что и стало залогом достигнутого. Так что пусть счет никого в заблуждение не вводит.

«Ездить из Иваново в Ульяновск на автобусе легче, чем летать многим командам РПЛ»

— К первой лиге, где борьба не менее напряженная. Махачкалинское «Динамо», с руководителями которого вы в разном качестве пересекались, — сплав опыта, опыта и еще раз опыта?

— Да, команда крепкая. Нужно не забывать, что и Курбан Бекиевич Бердыев начинал ее тренировать, провел с ней первую половину сезона. То есть, заложил, как водится, надежную оборону. Да, я работал в «Сатурне» под руководством Гаджиева, как футболист. Под началом Газизова в «Уфе» начинал самостоятельную тренерскую карьеру. Понимаю, вам хочется услышать от меня об их взаимодействии, но для этого надо находиться внутри коллектива. Говорю только о том, что вижу своими глазами.

— Что за очередной внезапный уход Курбана Бердыева? То же самое ведь было и в Сочи, где вы трудились вместе, или разные истории?

— Опять-таки, я в Махачкале не работал. Там уже все объяснили через прессу. Нет оснований не верить. Думаю, истории разные. Могу сказать только, что почти все решения такого рода Курбан Бекиевич принимает сам.

— Два слова об «Акроне», «Химках», «Арсенале» и «Родине». Среди них кому отдаете предпочтение в борьбе за выход в РПЛ?

— «Махачкалу», понятно, берем. Дальше «Химки», у которых достаточно неплохой сплав. «Родина» двумя своими поражениями шансы понизила. Так что дальше «Арсенал» и «Акрон», отдадим им место в стыковых матчах. Но любая игра может перевернуть ситуацию. Мы видим, что аутсайдеры сейчас постоянно отбирают очки у претендентов на выход в РПЛ. Поэтому каждый тур непредсказуем. Как и всегда в первой лиге, по большому счету.

— Добрались до второго дивизиона российского футбола, где вы недавно возглавили горемычный ивановский «Текстильщик». Или не совсем горемычный?

— А почему он «горемычный»? Понятно, как у каждого провинциального клуба есть свои трудности, и так далее, и так далее... Я согласился на те условия, что есть. Хорошо выстроена клубная инфраструктуру. Понятно, по меркам второй лиги, но меня все устраивает.

— Согласились, лишь бы где-то работать, или все же некие задачи прельщают?

— Конечно, в первую очередь тренер должен быть в тонусе. Но задачи тоже есть, и всегда интересно строить новую команду. Но без перспектив во вторую лигу я бы, конечно, не поехал. Руководство доверяет, поэтому согласился.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

— Как же «Текстильщик» с вашим приходом умудрился аж все пять матчей завершить вничью?!

— Сложно сказать. Были игры, когда вели в счете, но упустили эти победы. Работы хватает. Но, в целом, в нашей зоне вообще очень много ничьих. Все команды рядом, и огромного преимущества в мастерстве нет ни у кого. Матчи более или менее равные.

— И как ваши задачи увязываются с многочасовым выездом в Ульяновск на автобусе?

— Ну, здесь вообще никаких вопросов нет. Лети мы самолетом через Москву, на что вы намекаете, потратили бы еще больше времени. У нас комфортабельный автобус, ехали с ночёвкой в другом городе. Так что в этом плане не переживайте. Южным командам любого уровня, где закрыты аэропорты, сейчас перемещаться куда сложнее. Где есть смысл, мы летаем самолетом, пусть и не чартером. Никаких сомнений в плане логистики.

«Никто из футболистов не назовет Бердыева диктатором»

— Вы во многих командах помогали Бердыеву, очевидному тренеру-диктатору. Вряд ли стали таким же по натуре, или изменились с уфимских времен?

— Я не согласен с тем, что он тренер-диктатор. Другое дело, у него есть четкое видение работы, как клуба, так и команды. О диктаторстве Бердыева миф предельно раздут. Это подтвердит, полагаю, любой футболист, который с ним работал. Что касается меня, понятно, годы идут. И в тренерском, и в человеческом мировоззрении что-то может меняться. Понимание и требования, наверное, остались.

— Интересно вспомнить вашу командировку в Иран. Почему и из «Трактора» Бердыев со своей тренерской командой сорвался так внезапно, только из-за «Сочи»?

— В Иране все было достаточно неплохо, довольно качественно выстраивали новую команду. Но поступило предложение из России, от которого, как говорится, трудно отказаться по многим причинам. Как сложилось, так сложилось.

— Вы начинали тренировать, как и играть всерьез, в славном городе Ростове-на-Дону. Наверное, все же главная команда вашей жизни?

— Да, так и есть. Семь лет в качестве игрока, еще четыре, будучи тренером. Город для меня, как родной. Супруга оттуда, родственников много, друзей.

— Тогда давайте вспомним, как все начиналось. В Таганроге вас трудно было не разглядеть с таким количеством голов, но все же совсем разный уровень...

— Получил предложение, поскольку забил 32 мяча. Понятно, вторая лига, но на любом уровне столько раз отличиться непросто. Ростов близко к Таганрогу, следили за мной. Тут все достаточно просто.

— Вы забиваете 38 за «Ростсельмаш», и Валерий Газзаев приглашает вас в ЦСКА. Кого-то прислал, или сам разговаривал?

— Сначала я встречался с Четвериком, который тогда занимался селекцией в ЦСКА, еще за полгода до перехода. Переговорили, какие-то вопросы он в клубе выяснил, как будут договариваться. Потом заболел Павел Федорович Садырин. Именно он хотел меня видеть. Пришел Газзаев, с которым я до этого не пересекался. Понятно, звал другой тренер, но у меня сомнений не было. Все-таки ЦСКА — топ-уровень. У Валерия Георгиевича, видимо, тоже.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

— Вместе с ЦСКА вы выигрываете «золото», Кубок, дважды завоевываете «серебро». Самые яркие воспоминания из этого славного периода?

— Все-таки победа в чемпионате. Понятно, кто-то становится чемпионом не единожды, много раз. Но, поверьте, ощущения жажды новых побед не притупляются. Разумеется, приятно было стать лучшим бомбардиром чемпионата 2002 года. Ну и, если посмеяться, запомнилась драка с «Сатурном» в Раменском. Игра была от ножа, искры летели...

— Как получилось, что вы не остались в команде на победный Кубок УЕФА?

— В тот момент уже мало играл. Появились новые игроки атаки высокого уровня — Олич, Карвальо, Вагнер. Газзаев мне прямо сказал, что пробиться в основу будет трудно. Потом встретился с Гинером, который предложил ФК «Москва».

— Но все равно получили золотую медаль и звание заслуженного мастера. За какие заслуги?

— Я был в заявке ЦСКА на турнир, ушел только весной, или в конце зимы. Значит, так положено. Есть где-то эта медаль.

«Слуцкий тогда был особенным»

— Дальше — ФК «Москва», и тоже голы почти в половине проведенных матчей, еще одно звание лучшего голеадора чемпионата. Это ваша планка некая?

— Понятно, в каждом клубе старался делать то, что больше всего умею. Забивать, а не играть в подыгрыше. Но, объективности ради, были и не такие удачные сезоны. Здесь же сложилась достаточно крепкая команда, вышли в Кубок Интертото. Ну и, когда рядом Семак, Бракамонте, забивать как-то попроще.

— Чем запомнилась работа под руководством Леонида Слуцкого?

— В те годы он был немного другим тренером, чем большинство. К тому же не на много старше, чем футболисты.Более демократичный подход, открытость с игроками, много тактических изысков всяких.

— Еще один большой кусок вашей игровой карьеры связан с «Сатурном». Там были весьма своеобразные руководители и тренеры, вы опять много «наколотили», стали лучшим бомбардиром Кубка Интертото. А развал «инопланетного» клуба застали?

— Конечно. Как же без этого? Случился финансовый кризис. Какой-то большой человек из Московской области унес столь же большой кусок пирога куда-то в офшоры. А мы остались ни с чем. Но воспоминания о «Сатурне» у меня приятные. Во-первых, были опытнейшие футболисты высокого уровня — Лоськов, Евсеев, Каряка, Парфенов... Во-вторых, принесли клубу рекордное в истории пятое место. База, стадион — все было на высшем уровне. Жалко такое терять. Сейчас футбол в Раменском возрождается, но это опять-таки вторая лига.

— Почему отправились напоследок в «Мордовию», хотя могли красиво завершить карьеру в любимом «Ростове»?

— Контракт закончился. Мне было уже 36, но хотелось еще поиграть, чувствовал силы. Тем более, «Мордовия» ставила задачу выхода в высшую лигу, были соответствующие условия. Но довольно быстро понял, что уже все лучшее в карьере у меня было, и решил закончить.

— Разумеется, не могу не спросить о сборной. За нее вы играли немного, но забили (на 67-й секунде) самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Должно быть, необычные даже для вас были ощущения?

— Во-первых, это единственный мой турнир в сборной высокого уровня. И очень яркое впечатление от этого праздника футбола. Во-вторых, круто забить на чемпионате Европы, да еще и так быстро. Помню, Малафеев вынес мяч, Булыкин поборолся, сбросил его дальше. А я уже забежал в нужную зону, опередил защитника и с носка забил будущим чемпионам Европы. Похож на гол Савичева в финале Олимпиады, типа того.

— Там эта победа над греками при любом варианте ничего не давала?

— По-моему, нет. Могли быть равными по очкам, но уступали с учетом дополнительных показателей.

Россия — Греция

— Очевидно, вы не вмешивались в конфликт Георгия Ярцева и Александра Мостового. Но почему, что ни крупный турнир, то скандал?

— Не ко мне вопрос. Я был на одном чемпионате Европы, ничего такого вызывающего не видел. Понятно, сыграла роль эмоциональность Георгия Александровича. Мостовой тоже с характером. Да что там сейчас вспоминать... А если о некоей тенденции, то сомневаюсь. В любых командах, на разных турнирах такое случается.

— Есть у вас стремление вновь поработать за рубежом, но не в Казахстане или Иране?

— Есть, конечно. Я вообще не вижу проблемы, где работать. Знаю английский, поэтому здесь никаких сложностей. Работа тренера похожа, что в высшей, что во второй лигах, что в России, что за границей.

— У вас три дочки. Не мечтали о сыне-футболисте, или еще не все потеряно?

— Господь дал мне три прекрасных дочери, прекрасную супругу. Грех на что-то жаловаться.