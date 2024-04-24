«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о продолжении карьеры, любимом тренере и бесполезности обид

Дважды чемпион страны и обладатель Кубка России в составе «Зенита», участник ЧМ-2014 и нападающий, которому посчастливилось дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов в матче против «Бенфики» обсудил с нами легионеров, критический возраст нападающих и расширение РПЛ. С бывшим игроком «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов», а ныне футболистом медиаклуба «Чисто Питер» специально для Livesport.Ru побеседовала Анастасия Лукачи.

«Я доказал, что Фабио Капелло не зря включил меня в состав»

— Максим, в 2024 году вы, наконец, готовы официально объявить, что завершили профессиональную карьеру? Ведь, ваш последний клуб «Крылья Советов» вы покинули еще в 2022 году.

— Да, я не делал пока таких заявлений и сейчас по-прежнему к этому не готов. Я по сей день нахожусь в хороших физических кондициях, поддерживаю форму и продолжаю лечиться от травмы .

— Ну Артема Дзюба тоже в хороших физических кондициях, однако опять пошли слухи, что игрок может покинуть «Локомотив». Мол, нападающему уже 36 лет и ему нужно место поспокойнее. Вы как футболист того же амплуа что думаете — когда цифра по-настоящему критична?

— Не существует какой-то точной критичной цифры для футболиста того или иного амплуа. Пока игрок чувствует свое тело, ощущает свой потенциал, справляется с нагрузками и не уступает конкурентам — возраст не имеет значения. Наглядный пример — Криштиану Роналду, который в 40 лет продолжает играть на высоком уровне. Или, вспомним, например, Гекдениза Карадениза, которого я застал в «Рубине», — в возрасте 39 лет он выполнял огромный объем работы. И, возможно, из-за огромного трудолюбия помноженного на талант легенду казанского клуба и назначили тренером возрожденного «Рубина-2».

— На ЧМ-2014 Капелло взял вас с собой, а Дзюбу и Смолова нет. Это много обсуждали. На вас это оказывало давление?

— Мне было абсолютно все равно, что говорили за моей спиной. Мне предоставилась огромная возможность и я ей с удовольствием воспользовался. И доказал, что Фабио Капелло не зря решил включить меня в состав, как-никак, я стал самым быстрым игроком сборной России на чемпионате мира (Канунников развил скорость 31,07 км/ч. — прим.ред), даже у Криштиану на том ЧМ показатель был 31, 2 км/ч. Плюс ко всему, получил огромный опыт и ни с чем не сравнимые эмоции: полностью отыграл встречу с Бельгией (0:1) и вышел на замену в конце второго тайма против Алжира (1:1). Думал бы много о том кто и что говорит, может и не настроился бы правильно.

— Пока у футболистов нашей сборной нет возможности отобраться на чемпионат мира. Как считаете, это сильно деморализует молодых игроков?

— Могу представить насколько нашим футболистам обидно пропускать большие турниры на международной арене. Но в этой истории есть и свои плюсы: пока сложилась такая ситуация надо приглашать как можно больше молодых игроков в расположение сборной, чтобы дать почувствовать им ответственность на поле, дух сборной. Это полезно и для тренера сборной, который сможет посмотреть максимальное количество молодежи, оценить их, лично познакомиться. Во время отборочных матчей такой возможности нет, а во время товарищеских ее надо использовать по полной — отличный задел на будущее. Хорошо, что Карпин работает с молодежью и я думаю, что и он, и тренерский штаб владеет на сегодняшний день максимальной информацией о каждом игроке с потенциалом.

— Вам удалось поработать с двумя не последними людьми в итальянском футболе — Фабио Капелло и Лучано Спаллетти. Кто как тренер вам ближе? Поддерживаете с кем-то из них общение?

— При Спаллетти я провёл в «Зените» два сезона — было много тренировок, наставлений, индивидуальной работы. Конечно Лучано мне ближе как тренер, я ему больше импонирую, нежели Капелло. Все-таки со Спаллетти мы дважды выиграли чемпионат России, Кубок России, плюс — было много личных бесед. Но я благодарен Фабио за возможность, за вызов в сборную. К сожалению, после того как Лучано покинул «Зенит» связь мы больше не поддерживали, но я следил за всеми командами, что он тренировал и после чемпионства «Наполи» написал ему в аккаунт одной запрещённой у нас социальной сети, поздравил его. Честно, я очень счастлив, что после «Зенита» он привел к чемпионству ещё одну команду.

Максим Канунников на ЧМ-2014 globallookpress.com

— В «Амкаре» времён Черчесова вы серьезно раскрыли свой потенциал футболиста. Это заслуга Станислава Саламовича или просто оказались в нужное время в нужном месте?

— В «Амкаре» я провёл замечательный сезон, хотя поначалу было непросто. Первое время я выходил только на замены или совсем не появлялся на поле. Точно не знаю почему. Возможно, по мнению Станислава Саламовича, я проигрывал конкуренцию, а может не попадал в рисунок игры или просто не выполнял на поле то о чем меня просили. Но, постепенно набрал форму, адаптировался и в результате выдал один из лучших своих сезонов. Думаю, это, безусловно, заслуга Черчесова и его тренерского штаба, ну и без моей упорной работы этого всего тоже бы не было. Так что совместными усилиями мы организовали этот успешный сезон (улыбается).

— ЧМ-2018 не случился для вас только из-за травмы?

— Травма тут ни при чем. На домашний чемпионат мира я не попал исключительно из-за своих игровых качеств. Первую часть сезона перед ЧМ я был в «Рубине» и не очень ярко там себя проявлял, вторую часть сезона провёл в «СКА-Хабаровск», где моя игра также не соответствовала уровню сборной — я не отметился ни одним результативным действием. Поэтому, на тот момент, вызова к Черчесову я не заслуживал.

— Вы называли вашей единственной ошибкой в карьере — переход в «СКА-Хабаровск». Это из-за пропуска домашнего ЧМ или просто не ваш город?

— Единственное, почему я считаю ошибкой переход в «СКА-Хабаровск» — это часовые пояса. Я не смог адаптироваться к семичасовой разнице во времени с Москвой и мой организм начал давать сбои.

«Только через аренду, через уход в другой клуб ты можешь по-настоящему раскрыться»

— Вы начинали карьеру в «Зените», но в какой-то момент уехали в «Амкар», чтобы иметь игровую практику. Сегодня для многих молодых футболистов эта история повторяется. Нет у вас обиды на ваш первый клуб?

— Обиды?! Нет, вы что. Я люблю «Зенит» и благодарен клубу за многое. Каждый сам должен решать, что ему важнее — быть запасным игроком в большом и титулованном клубе или быть основным, лидером, но в клубе поменьше. У игроков разные амбиции и задачи поэтому каждый по-своему прав. Но, все же, когда ты молод — ты хочешь проявить себя, а не сидеть на скамейке, пусть и за большие деньги. Тебе безусловно хочется доказывать и прежде всего то, что ты чего-то стоишь, что ты в форме, что ты в порядке. И мне кажется только через аренду, через уход в другой клуб ты можешь по-настоящему раскрыться и окрепнуть.

— А у президента «Урала» Григория Иванова до сих пор есть обида на вас за то, что предпочли «Крылья Советов» его команде?

— Не думаю, что у Григория Иванова была серьёзная обида на меня. Я просто выбрал другой клуб.

— Как вы уже сказали, в Хабаровск вы уезжали из «Рубина», где провели три успешных года и успели поработать под началом четырёх тренеров. Один из них — испанец Хавьер Грасия, который потом стал с «Уотфордом» финалистом Кубка Англии. Каким он вам запомнился?

— Мне очень нравилось работать с Хави Грасия и его штабом. Я был с ним в очень хороших отношениях. Он один из немногих тренеров кто видел меня центральным нападающим, а не фланговым игроком. Так что сезон под руководством Хави я провёл как центральный нап и это было отличное время. Грасия запомнился мне своим нетривиальным подходом к тренировкам, каждая из которых была по-настоящему интересной, да и сам он постоянно принимал участие в тренировочном процессе. Хави также отличался своими личностными качествами — он был очень открытый, добрый, эмоциональный. Я бы с удовольствием поработал с ним ещё и мне очень жаль, что ему удалось потренировать в «Рубине» всего один сезон. Как по мне, его слишком быстро уволили. Этому тренеру нужно было дать больше времени, тогда мы бы всех удивили, я уверен.

Максим Канунников в «Рубине» globallookpress.com

— И все-таки, с кем из тренеров работалось комфортнее всего — с нашими или иностранцами?

— Для меня каждый тренер — это новый учитель. Каждого коуча я старался слышать и слушать и выполнять его требования. Так что мне без разницы наш это специалист или иностранный. Единственный минус работы с иностранцами —языковой барьер.

— Вы застали таких сильных легионеров как Данни, Кришито, Халк, Витсель. Чему-то учились у них?

— Да, мне удалось поработать со множеством классных игроков. Мне всегда импонировал Данни — игрок моего амплуа. Насколько же он был нестандартен в игре, как он обращался с мячом, как сразу считывал ситуацию на поле — он практически из ничего мог создать голевой момент! Про Витселя — я не помню, чтобы он вообще терял мяч. Кришито всегда был надёжен в обороне, всегда справлялся с большим объемом работ. Конечно, когда ты работаешь рядом с такими мастерами — ты не то что учишься, ты пропитываешься совершенно другим духом игры, видишь, куда тебе стоит стремиться. Главное, наблюдай и работай на полную. Это счастье тренироваться рядом с такими футболистами.

— Насколько наш сегодняшний чемпионат нуждается в легионерах?

— Легионер легионеру рознь. Сейчас к нам, особенно в РПЛ, приезжают игроки, которые, конечно, не соответствуют уровню и задачам большого клуба. А ведь за них по-прежнему платятся огромные деньги, но они не только их не отрабатывают, порой они выглядят гораздо хуже наших футболистов. Так что селекционным отделам ещё предстоит поработать в этом направлении. Если уж и привозить сюда иностранных игроков, то самого высокого уровня, которые будут делать результат, вести за собой команду, мотивировать наших ребят расти. В этом случае я за то, чтобы к нам приезжали. Но, если к нам будут привозить середнячков — смысла в этом не вижу, а может даже нанесём еще больший вред развитию нашего футбола.

«Я хочу всегда оставаться возле футбола»

— Вы учились в Лесгафте на педагогическом факультете, но сами тренером становиться не хотите. Почему?

— Я никогда не видел себя тренером. Да, я несколько раз тренировал детей в возрасте от 6 до 12 лет и у меня это здорово получилось. Но на постоянной основе коучем себя не вижу. Да, я хочу всегда оставаться возле футбола, но в каком качестве — вопрос пока открытый.

— Вы поэтому ушли в медиафутбол — рефлексии по большому футболу или вам действительно нравится этот формат?

— И то, и другое. Формат медиалиги, шоу которое они делают — мне все это нравится. Плюс, надо учитывать, что нога все еще беспокоит и пока не позволяет выдерживать нагрузки в профессиональных командах. А медиафутбол даёт мне возможность тренироваться, пусть и в гораздо меньших объемах, но главное — я и выхожу на поле.

— Что самым тяжелым было для вас на тренировках в большом футболе и сейчас — в медиалиге?

— Самое тяжёлое в тренировочном процессе — это работа без мяча на предсезонных сборах, а также беговая и аэробная нагрузки. Думаю, мало кто из футболистов это любит.

— Вы начинали медиафутбольную карьеру в 2Drots, а теперь перешли к Радимову в «Чисто Питер»...

— С 2Drots была предварительная договоренность, но никаких серьезных взаимоотношений не было. Меня заявили в команду, но так сложилось, что я не провёл ни одной тренировки. Поэтому можно считать, что в 2Drots меня в принципе не было.

Максим Канунников (справа) в «СКА-Хабаровск» globallookpress.com

— Какие сегодня зарплаты в медийном футболе?

— По поводу зарплат ничего конкретного сказать не могу, сильный разброс.

— Вы какое-то время пожили в Дубае. Рискнули бы по примеру некоторых своих коллег вложить там деньги, скажем, в открытие футбольной школы?

— В Дубае много футбольных школ — «Ювентус», «ПСЖ», «Барселона». Теперь есть и российские. Футбол там любят, школы пользуются спросом, а где есть конкуренция — есть и рост. Так что кто откроет — не прогадает.

— За кого болеете в российском чемпионате?

— Сейчас у меня нет команды за которую я бы сильно болел. Прежде всего смотрю и переживаю за ребят с которыми начинал и играл в разных командах: Сергей Петров из «Краснодара», Ильзат Ахметов и Ваня Сергеев из «Зенита», Юра Горшков из «Крыльев», Серега Пиняев из «Локомотива».

— Как думаете остались у «Краснодара» шансы нарушить гегемонию «Зенита»?

— Шансы есть всегда. Да, «Зенит» выиграл на выезде у «Краснодара» и сделал большой шаг на пути к чемпионству, обезопасил себя по максимуму, но впереди ещё есть игры и если «Краснодар» выиграет все оставшиеся матчи или «Зенит» оступится…В общем, посмотрим. Пока не стал бы утверждать ничего наверняка.

— Матчи Первой лиги смотрите?

— Не смотрю от слова «совсем». Турнирное положение команд знаю, но на сами игры у меня просто нет времени, да и желания.

«Переживаю за Серегу Пиняева»

— Кого из молодых нападающих могли бы выделить?

— Мне очень нравится Константин Тюкавин как центральный форвард — быстрый, резкий, с хорошим дриблингом, с хорошим ударом, а главное с голевым чутьем. Считаю, что у него высокие шансы перебраться в Европу, если он, конечно, сам этого захочет. И, конечно, переживаю за Серегу Пиняева, мы вместе с ним играли в Самаре и очень часто общались. Я всегда говорил ему, что он футболист высокого уровня и ему тоже стоит поработать над тем, чтобы перебраться в европейский чемпионат.

— Пока Россия в изоляции, все чаще говорят, о необходимости расширения РПЛ. Ваше мнение?

— Этот вопрос наверное адресовать лучше не мне. Но считаю, что 16 команд достаточно для нашего чемпионата. Да и в Кубке теперь новый формат — команды проводят очень много матчей, куда ещё?!

— Вы с детства болеете за «Манчестер Юнайтед». Были шокированы выступлением команды в этом сезоне ЛЧ?

— Конечно, мне обидно, что команда часто вылетает на ранних стадиях. В этом году так и вообще из группы не вышли. Но это футбол. Сейчас я болею исключительно за красивую открытую игру, я наслаждаюсь, когда смотрю матчи Лиги чемпионов — действиями игроков, их быстрыми переключениями, фаст-переходами из обороны в атаку и наоборот, обращаю внимание на индивидуальное мастерство, на то как игроки принимают решения.

— За кого теперь болеете?

— В финале хотелось бы увидеть противостояние «ПСЖ» — «Реал». Этот матч точно запомнится всем надолго. Хотя бы своей красотой (улыбается).

— В следующем сезоне формат ЛЧ поменяется. Одобряете?

— Если честно, я пока не до конца изучил новый формат. А вообще, считаю, что нынешний формат турнира — оптимален. Посмотрим, как нововведения отразятся на командах, на качестве футбола, на зрелищности. После первого сезона трансформированной ЛЧ и будем делать выводы.