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    Заслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»

    Все о внезапной отставке известного специалиста с поста главного тренера ФК «Сочи»

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    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев
    В понедельник, 10 апреля, ФК «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Специалист проработал в сочинском клубе три с половиной месяца. Под его руководством «южане» одержали две победы в пяти матчах, потерпев два поражения и раз сыграв вничью.
    В начале ноября 2022 года в СМИ появились первые новости о том, что «Сочи» уволил своего главного тренера Вадима Гаранина, тем не менее официальное объявление о расставании с наставником было сделано лишь в конце месяца.

    По ходу сезона Гаранин «потерял раздевалку» — возрастные авторитетные игроки были недовольны работой с ним и не принимали его методики, контроль над командой медленно уплывал из рук молодого специалиста.

    Результаты команды также не радовали — завоевавшие в прошлом сезоне «серебро» сочинцы плелись на девятом месте таблицы РПЛ. В Кубке России осенью «Сочи» набрал лишь два очка в шести матчах против «Урала», «Торпедо» и ЦСКА, поэтому не смог пробиться в весеннюю часть.

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    • Одновременно с первыми слухами об увольнении Гаранина появилась и информация, что его место займет Курбан Бердыев, который на тот момент работал в иранском «Тракторе», совмещая посты главного тренера и технического директора. По данным СМИ, кандидатура была предложена лидерами команды.

    Осенью 2022 года в Иране начались масштабные протесты, находиться в стране стало небезопасно, и россияне из тренерского штаба «Трактора» вернулись на родину.

    Получив предложение от «Сочи», Курбан Бердыев 24 ноября официально расторг контракт с «Трактором».

  • В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол. Переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности. Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Предполагаю, что смогу помочь «Трактору» в будущем.
  • Курбан Бердыев

    • Спустя два дня владелец «Сочи» Борис Ротенберг представил 70-летнего специалиста футболистам команды в качестве нового главного тренера. Правда официально о его назначении было объявлено лишь через месяц, 25 декабря.

    Бердыев подписал контракт на 2,5 года. Его помощниками стали Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Александр Мацюра, а бывшему номинальному наставнику «Сочи» Александру Точилину (у Гаранина не было необходимой лицензии), предложили место в структуре клуба.

  • Я уверен, что он поможет «Сочи». А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.
  • Борис Ротенберг

    • Сам Бердыев назвал своей задачей «Создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро в прошлом сезоне». Впереди у него была полноценные зимние сборы с командой и 13 матчей чемпионата без отвлечения на Кубок России.

    Сразу после назначения Бердыева появились слухи, что он снова начал подминать все процессы в клубе, включая трансферы, под себя, как он делал это в «Ростове», «Рубине» и «Тракторе». Появились новости о новичках, которыми интересуется тренер, о возможной аренде Сердара Азмуна из «Байера».

    Однако не тут-то было — зимой «Сочи» подписал лишь молодого бразильского полузащитника Мигела Силвейру дос Сантоса, который перешёл в стан «барсов» на правах свободного агента.

    Учитывая, что и летом сочинцы не слишком тратились, усилившись лишь Сарвели и Джорджевичем, Бердыев заговорил о «ставке на молодежь», но «не в ущерб игре».

    Гильерме Абаскаль и Курбан Бердыев

    В январе и феврале сочинцы провели десяток контрольных матчей, в том числе приняли участие в Зимнем Кубке РПЛ, где проиграли «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (0:2), зато разгромили «Ростов» со счетом 3:0. Игроки, судя по их отзывам, были довольны работой с новым наставником.

    Их восторги усилились после того, как в первом матче после возобновления сезона бердыевский «Сочи» на своем поле хлопнул ЦСКА, которым руководил бывший наставник «Барсов» Владимир Федотов, со счетом 2:0 — дубль оформил Лука Джорджевич.

  • Я сегодня увидел «Сочи», который был в серебряный год, который обладает характером, неуступчивый и борется за каждый мяч. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня. Но сковывали робкость и боязнь ответственности, здесь бы нам прибавить.
  • Курбан Бердыев

    • Это было первое и последнее светлое пятно за время пребывания Бердыева у руля «Сочи» — дальше все покатилось под откос. Уже в следующем матче южане со счетом 0:4 проиграли на своем поле худшей гостевой команде РПЛ — «Оренбургу», который ранее на выезде проиграл 8 матчей из 9, причем часть из них с крупным счетом (0:8 в Санкт-Петербурге, и 1:5 с 1:4 в Москве).

    Сочинцев хватило на один тайм, где они выглядели лучше соперника — закрывали розыгрыши от ворот, зажимали гостей на фланге, классно комбинировал на третьего. Но пропустив от оренбуржцев шальной гол «в раздевалку», и получив второй едва выйдя на второй тайм, они просто сломались и рассыпались.

    Выезд в Воронеж завершился еще одним крупным «сухим» поражением от аутсайдера — до этого «Факел» не выигрывал в течение 16 матчей, а сочинцам отгрузил три безответных мяча. Бердыев винил отсутствие Нобоа и травму центрального защитника на разминке перед матчем, но это вряд ли объясняет ноль ударов в створ ворот.

    Курбан Бердыев

    Далее последовала очередная победа над столичным тяжеловесом — в Москве со счетом 2:0 сочинцы одолели «Динамо», но нельзя сказать, что результат был заслуженным.

    «Динамо» весь матч возило гостей, владея мячом 70%, 17 раз пробив по воротам (6 в створ), в то время как сочинцы всего дважды попали в створ, и оба раза результативно. Удачно реализованный первый же угловой очень помог команде Бердыева.

    Последним матчем Курбана Бекиевича у руля «Сочи» стала встреча с «Крыльями Советов», проигранная со счетом 1:2. Если первый тайм команды провели в равной борьбе, то после перерыва самарцы прибавили, забив два мяча. Ответный гол Нобоа на последних минутах сочинцев спасти уже не мог.

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    • На следующий день после этого матча «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева. На первый взгляд стороны расстались по-доброму, хотя вопрос «почему» все равно остается — ситуация не выглядела критичной.

    Нельзя сказать, что «Сочи» совсем провалил отрезок после возобновления сезона — Бердыев оставляет клуб на том же девятом месте, что и принял, разве что в пяти очках от первой пятерки, а не в четырех. За эти пять матчей сочинцы работали очков столько же, сколько и «Спартак» — шесть, всего пять клубов набрали меньше.

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    Отчего же такое скорое расставание и по чьей инициативе? Тут версии разнятся — по данным «Спорт-Экспресса» даже в клубе новость о внезапном уходе Бердыева восприняли с удивлением.

    «Все хорошо, никаких конфликтов, [расстались] по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

    В то время как «Чемпионат» ссылается на источники, которые утверждают, что причина в результатах и стиле игры, что ставил Бердыев. Якобы, «никому не нравится футбол, в который играет команда».

    Курбан Бердыев

    Если речь идет о результатах, то и Точилин, и Федотов, и Гаранин получали достаточно времени, чтобы попытаться исправить турнирное положение команды.

    Может быть, конечно, сам Бердыев осознал всю глубину проблемы, решил не затягивать мучения. Тоже маловероятно, но всякое бывает.

    Версия о жалобах на игровой стиль команды имеет под собой больше оснований — в конце концов именно на это жаловались и болельщики «Кайрата», которым Бердыев руководил в 2021-22 годах. Обладая рядом сильных атакующих игроков он убрал из игры команды креатив, добавив прессинга и играя вторым номером даже с аутсайдерами.

    В «Сочи» же Бердыеву не удалось построить даже того, чем он всегда славился — надежной обороны. Южане пропускали намного чаще, чем соперники создавали качественные моменты. Сказывались травмы защитников, неопытность молодого голкипера, проблемы в опорной зоне, куда вернулся после долгого перерыва Ангбан.

    Тем не менее, все это не объясняет такой внезапной отставки.

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    • Возможно, руководство «Сочи» наделось на былую магию того самого Бердыева, что становился чемпионом с «Рубином» и обыгрывал «Барселону» в еврокубках, но столкнулось с суровой реальностью, получив отставшего от современной футбольной жизни 70-летнего специалиста, лучшие годы которого остались в далеком прошлом.

    Будем откровенны — последние успехи Бердыева были почти 10 лет назад, когда в 2014-15 годах он сначала спас тонущий «Ростов» от вылета через «стыки», а потом выиграл с ним серебряные медали чемпионата России, впервые в истории клуба выведя дончан в Лигу чемпионов.

    Дальше была лишь череда если не провалов, то результатов «ниже среднего». Повторить былые успехи с «Рубином» не вышло — в сезоне 2017/18 команда заняла 10-е место, в 2018/19 — 11-е, а Бердыев был уволен, потратив два года впустую.

    С «Кайратом» специалист выиграл Кубок Казахстана, но провалился в еврокубках и неудачно выступил в чемпионате.

    Приняв иранский «Трактор», занявший в предыдущем сезоне 13-е (из 16) место, Бердыев не сразу, но поднял его в середину таблицы, набрав 11 очков в 15 матчах, после чего уехал в Россию. Тоже не бог весть какое достижение.

    Курбан Бердыев

    Так что, руководство «Сочи», поняв что чуда от Бердыева не дождется, решило продолжить эксперименты, назначив временным наставником Дмитрия Хохлова, имевшего опыт в «Динамо» и «Роторе».

    Команда уже ни на что не претендует, но ей ничего и не грозит — до тройки призеров 11 очков, до зоны стыков 12 очков.

    А может быть все намного прозаичнее — сразу после ухода Бердыева из «Сочи» появились слухи о том, что он может возглавить «Рубин», который сейчас занимает второе место в таблице Первой лиги.

    Вернуться с родным ему казанским клубом в РПЛ, летом провести полноценную трансферную кампанию — звучит заманчиво. Насколько правдива эта версия, узнаем уже в ближайшие дни.

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