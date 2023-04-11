Заслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»

В понедельник, 10 апреля, ФК «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Специалист проработал в сочинском клубе три с половиной месяца. Под его руководством «южане» одержали две победы в пяти матчах, потерпев два поражения и раз сыграв вничью.

В начале ноября 2022 года в СМИ появились первые новости о том, чтоуволил своего главного тренера, тем не менее официальное объявление о расставании с наставником было сделано лишь в конце месяца.

По ходу сезона Гаранин «потерял раздевалку» — возрастные авторитетные игроки были недовольны работой с ним и не принимали его методики, контроль над командой медленно уплывал из рук молодого специалиста.

Результаты команды также не радовали — завоевавшие в прошлом сезоне «серебро» сочинцы плелись на девятом месте таблицы РПЛ. В Кубке России осенью «Сочи» набрал лишь два очка в шести матчах против «Урала», «Торпедо» и ЦСКА, поэтому не смог пробиться в весеннюю часть.

Одновременно с первыми слухами об увольнении Гаранина появилась и информация, что его место займет Курбан Бердыев, который на тот момент работал в иранском «Тракторе», совмещая посты главного тренера и технического директора. По данным СМИ, кандидатура была предложена лидерами команды.

Осенью 2022 года в Иране начались масштабные протесты, находиться в стране стало небезопасно, и россияне из тренерского штаба «Трактора» вернулись на родину.

Получив предложение от «Сочи», Курбан Бердыев 24 ноября официально расторг контракт с «Трактором».

В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол. Переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности. Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Предполагаю, что смогу помочь «Трактору» в будущем. Курбан Бердыев

Спустя два дня владелец «Сочи» Борис Ротенберг представил 70-летнего специалиста футболистам команды в качестве нового главного тренера. Правда официально о его назначении было объявлено лишь через месяц, 25 декабря.

Бердыев подписал контракт на 2,5 года. Его помощниками стали Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Александр Мацюра, а бывшему номинальному наставнику «Сочи» Александру Точилину (у Гаранина не было необходимой лицензии), предложили место в структуре клуба.

Я уверен, что он поможет «Сочи». А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться. Борис Ротенберг

Сам Бердыев назвал своей задачей «Создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро в прошлом сезоне». Впереди у него была полноценные зимние сборы с командой и 13 матчей чемпионата без отвлечения на Кубок России.

Сразу после назначения Бердыева появились слухи, что он снова начал подминать все процессы в клубе, включая трансферы, под себя, как он делал это в «Ростове», «Рубине» и «Тракторе». Появились новости о новичках, которыми интересуется тренер, о возможной аренде Сердара Азмуна из «Байера».

Однако не тут-то было — зимой «Сочи» подписал лишь молодого бразильского полузащитника Мигела Силвейру дос Сантоса, который перешёл в стан «барсов» на правах свободного агента.

Учитывая, что и летом сочинцы не слишком тратились, усилившись лишь Сарвели и Джорджевичем, Бердыев заговорил о «ставке на молодежь», но «не в ущерб игре».

Гильерме Абаскаль и Курбан Бердыев globallookpress.com

В январе и феврале сочинцы провели десяток контрольных матчей, в том числе приняли участие в Зимнем Кубке РПЛ, где проиграли «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (0:2), зато разгромили «Ростов» со счетом 3:0. Игроки, судя по их отзывам, были довольны работой с новым наставником.

Их восторги усилились после того, как в первом матче после возобновления сезона бердыевский «Сочи» на своем поле хлопнул ЦСКА, которым руководил бывший наставник «Барсов» Владимир Федотов, со счетом 2:0 — дубль оформил Лука Джорджевич.

Я сегодня увидел «Сочи», который был в серебряный год, который обладает характером, неуступчивый и борется за каждый мяч. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня. Но сковывали робкость и боязнь ответственности, здесь бы нам прибавить. Курбан Бердыев

Это было первое и последнее светлое пятно за время пребывания Бердыева у руля «Сочи» — дальше все покатилось под откос. Уже в следующем матче южане со счетом 0:4 проиграли на своем поле худшей гостевой команде РПЛ — «Оренбургу», который ранее на выезде проиграл 8 матчей из 9, причем часть из них с крупным счетом (0:8 в Санкт-Петербурге, и 1:5 с 1:4 в Москве).

Сочинцев хватило на один тайм, где они выглядели лучше соперника — закрывали розыгрыши от ворот, зажимали гостей на фланге, классно комбинировал на третьего. Но пропустив от оренбуржцев шальной гол «в раздевалку», и получив второй едва выйдя на второй тайм, они просто сломались и рассыпались.

Выезд в Воронеж завершился еще одним крупным «сухим» поражением от аутсайдера — до этого «Факел» не выигрывал в течение 16 матчей, а сочинцам отгрузил три безответных мяча. Бердыев винил отсутствие Нобоа и травму центрального защитника на разминке перед матчем, но это вряд ли объясняет ноль ударов в створ ворот.

Курбан Бердыев globallookpress.com

Далее последовала очередная победа над столичным тяжеловесом — в Москве со счетом 2:0 сочинцы одолели «Динамо», но нельзя сказать, что результат был заслуженным.

«Динамо» весь матч возило гостей, владея мячом 70%, 17 раз пробив по воротам (6 в створ), в то время как сочинцы всего дважды попали в створ, и оба раза результативно. Удачно реализованный первый же угловой очень помог команде Бердыева.

Последним матчем Курбана Бекиевича у руля «Сочи» стала встреча с «Крыльями Советов», проигранная со счетом 1:2. Если первый тайм команды провели в равной борьбе, то после перерыва самарцы прибавили, забив два мяча. Ответный гол Нобоа на последних минутах сочинцев спасти уже не мог.

На следующий день после этого матча «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева. На первый взгляд стороны расстались по-доброму, хотя вопрос «почему» все равно остается — ситуация не выглядела критичной.

Нельзя сказать, что «Сочи» совсем провалил отрезок после возобновления сезона — Бердыев оставляет клуб на том же девятом месте, что и принял, разве что в пяти очках от первой пятерки, а не в четырех. За эти пять матчей сочинцы работали очков столько же, сколько и «Спартак» — шесть, всего пять клубов набрали меньше.

Отчего же такое скорое расставание и по чьей инициативе? Тут версии разнятся — по данным «Спорт-Экспресса» даже в клубе новость о внезапном уходе Бердыева восприняли с удивлением.

«Все хорошо, никаких конфликтов, [расстались] по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

В то время как «Чемпионат» ссылается на источники, которые утверждают, что причина в результатах и стиле игры, что ставил Бердыев. Якобы, «никому не нравится футбол, в который играет команда».

Курбан Бердыев globallookpress.com

Если речь идет о результатах, то и Точилин, и Федотов, и Гаранин получали достаточно времени, чтобы попытаться исправить турнирное положение команды.

Может быть, конечно, сам Бердыев осознал всю глубину проблемы, решил не затягивать мучения. Тоже маловероятно, но всякое бывает.

Версия о жалобах на игровой стиль команды имеет под собой больше оснований — в конце концов именно на это жаловались и болельщики «Кайрата», которым Бердыев руководил в 2021-22 годах. Обладая рядом сильных атакующих игроков он убрал из игры команды креатив, добавив прессинга и играя вторым номером даже с аутсайдерами.

В «Сочи» же Бердыеву не удалось построить даже того, чем он всегда славился — надежной обороны. Южане пропускали намного чаще, чем соперники создавали качественные моменты. Сказывались травмы защитников, неопытность молодого голкипера, проблемы в опорной зоне, куда вернулся после долгого перерыва Ангбан.

Тем не менее, все это не объясняет такой внезапной отставки.

Возможно, руководство «Сочи» наделось на былую магию того самого Бердыева, что становился чемпионом с «Рубином» и обыгрывал «Барселону» в еврокубках, но столкнулось с суровой реальностью, получив отставшего от современной футбольной жизни 70-летнего специалиста, лучшие годы которого остались в далеком прошлом.

Будем откровенны — последние успехи Бердыева были почти 10 лет назад, когда в 2014-15 годах он сначала спас тонущий «Ростов» от вылета через «стыки», а потом выиграл с ним серебряные медали чемпионата России, впервые в истории клуба выведя дончан в Лигу чемпионов.

Дальше была лишь череда если не провалов, то результатов «ниже среднего». Повторить былые успехи с «Рубином» не вышло — в сезоне 2017/18 команда заняла 10-е место, в 2018/19 — 11-е, а Бердыев был уволен, потратив два года впустую.

С «Кайратом» специалист выиграл Кубок Казахстана, но провалился в еврокубках и неудачно выступил в чемпионате.

Приняв иранский «Трактор», занявший в предыдущем сезоне 13-е (из 16) место, Бердыев не сразу, но поднял его в середину таблицы, набрав 11 очков в 15 матчах, после чего уехал в Россию. Тоже не бог весть какое достижение.

Курбан Бердыев globallookpress.com

Так что, руководство «Сочи», поняв что чуда от Бердыева не дождется, решило продолжить эксперименты, назначив временным наставником Дмитрия Хохлова, имевшего опыт в «Динамо» и «Роторе».

Команда уже ни на что не претендует, но ей ничего и не грозит — до тройки призеров 11 очков, до зоны стыков 12 очков.

А может быть все намного прозаичнее — сразу после ухода Бердыева из «Сочи» появились слухи о том, что он может возглавить «Рубин», который сейчас занимает второе место в таблице Первой лиги.

Вернуться с родным ему казанским клубом в РПЛ, летом провести полноценную трансферную кампанию — звучит заманчиво. Насколько правдива эта версия, узнаем уже в ближайшие дни.