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    Вингардиум «Кармиотисса». Кипрский блин вышел у Кержакова комом

    Первый опыт тренера за пределами чемпионата России быстро завершился неудачей

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    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков
    В субботу, 1 апреля, Александр Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера кипрской «Кармиотиссы». Это не было первоапрельской шуткой — российский специалист покинул команду, проработав чуть менее двух месяцев. Под его руководством красно-белые одержали лишь одну победу в 6 матчах, потерпев 4 поражения.

    Клуб и тренер — ровесники

    «Кармиотисса» — молодой клуб из городка/деревни Пано Полемидия в окрестностях Лимассола на юге Кипра. До турецкого вторжения на Кипр в 1974-м в этой деревне жили исключительно турки-киприоты и базировался клуб «Бинатли Йылмаз».

    После конфликта турецкое население перебралось на север, прихватив и клуб, который теперь играет во второй лиге непризнанного чемпионата Северного Кипра. А Пано Полемидию правительство Кипра заселило бежавшими с севера греками-киприотами — сейчас ее население составляет около 3,5 тысячи человек.

    «Кармиотисса» была основана в 1979-м году, клуб назвали в честь Святой Девы Марии Кармиотиссы, чья часовня находится в Пано Полемидии. Домашние матчи красно-белые проводят в Лимассоле или Ларнаке.

    «Кармиотисса»

    Нетрудно догадаться, что молодость команды и соседство с местными топ-клубами не прибавляет болельщиков «Кармиотиссе». Результаты тоже не радуют — почти всю свою историю команда провела в любителях, дважды заглядывая в профессиональный футбол — в сезонах 1986/87 и 2009/1.

    10 лет назад «Кармиотисса» впервые в своей истории вышла во второй дивизион, а в 2016-м поднялась в высшую лигу чемпионата Кипра, но вылетела по итогам сезона.

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    В 2020-м история повторилась, и вот, наконец, настало время третьей попытки закрепиться в элите, которая обещала стать наиболее удачной.

    Российский владелец «Кармиотиссы»

    Под эту задачу и был приглашен Александр Кержаков, заключив контракт до конца сезона с возможностью продления на год. Сказалось вероятно и то, что у «Кармиотиссы» есть российский инвестор — в 2022 году клуб купил бизнесмен Дмитрий Пунин.

    Ранее Пунин руководил букмекерской конторой Pin Up и благодаря этому познакомился с Артемом Дзюбой, который был амбассадором компании. Именно поэтому зимой и появлялись слухи о возможном переходе сидевшего без клуба форварда в «Кармиотиссу».

    Дмитрий Пунин
    Фото из личного архива

    Слухи оказались слухами, но Пунин действительно планирует долгосрочный проект, в который можно будет привлекать российских игроков. У чемпионата Кипра, несмотря на низкий рейтинг, есть заметное преимущество перед РПЛ — там нет бана на еврокубки.

    Сейчас Дмитрий Пунин занимается недвижимостью и винным бизнесом, который активно пиарит через клуб — реклама его компании Punin Wine есть и на футболках «Кармиотиссы», и на фото в ее соцсетях, и на стадионе, и даже на клубных шарфах.

    Учитывая, что красно-белые держатся в высшей лиге только благодаря россиянину, это кажется справедливым.

    Пунин и Кержаков

    О назначении Кержакова «Кармиотисса» объявила 8 февраля, а презентация нового тренера прошла....в баре, который принадлежит Пунину. Очень в стиле владельца клуба.

  • Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере. Я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба. Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс.
  • Александр Кержаков

    • Сам Пунин выразил надежду на «плодотворное сотрудничество» с новым тренером, прозорливо не добавив обычное в таких случаях «долгое».

    Кержаков не добился прогресса

    В чемпионате Кипра выступают 14 команд, которые после традиционного двухкругового турнира в 26 туров делятся на две группы: чемпионскую (6 команд) и ту, где клубы борются за выживание (10 команд). Последние три команды отправятся во второй дивизион.

    Предыдущего тренера Софрониса Августи «Кармиотисса» уволила незадолго до финиша первой части, после того, как красно-белые проиграли три матча из четырех.

    К приходу Кержакова команда после 22 туров занимала 10-е место, с шестью победами и одиннадцатью поражениями.

    Александр Кержаков

    Однако улучшить положение команды Александру не удалось — под его руководством красно-белые проиграли четыре матча из шести.

    Регулярный чемпионат «Кармиотисса» завершила серией матчей с соседями по таблице — ничьей с «Эносисом» и поражениями от «Доксы» и «Омонии» (которая благодаря этой победе выбралась в верхнюю шестерку).

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    После деления на группы Кержаков одержал свою единственную победу — все над тем же «Эносисом», но за ней последовали два «сухих» поражения со счетом 0:2 от «Доксы» и «Олимпиакоса».

    После проигрыша клубу из Никосии Кержаков решил откланяться, объявив о своем уходе на послематчевой пресс-конференции.

  • Я бы хотел сказать несколько слов о том, через что мы проходим, и о команде. Клубу нужны перемены, потому что сезон очень трудный. Я поговорил с президентом, с футболистами. Сейчас самое подходящее время для меня, чтобы уйти. Этим шагом я хочу помочь команде двигаться вперед и делать то, что нужно. Большое спасибо команде и игрокам. Надеюсь, они добьются поставленных целей.
  • Александр Кержаков

    • Кержаков оставил «Кармиотиссу» за пять туров до финиша на том же десятом месте, на котором принимал. Правда, отрыв от зоны вылета уменьшился с 10 очков до 8, а у одного из конкурентов игра в запасе.

    Тем не менее, ситуация не выглядела критической.

    Проблемы с составом и тренерская чехарда

    Что же не получилось у российского тренера на Кипре? Для начала, это был первый тренерский опыт Кержакова за пределами России — до этого он работал с юношеской сборной России, «Томью» и «Пари НН».

    И хотя Кипр нельзя назвать экзотической для россиян страной, без акклиматизации не обошлось, да и языковой барьер, несомненно, был определенной проблемой.

  • Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт. Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли. Сейчас, конечно, привыкаю, были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция.
  • Александр Кержаков

    • Состав «Кармиотиссы» тоже сильным не назовешь, да и обойма весьма ограничена. Российским болельщикам в составе красно-белых известны лишь словацкий защитник Томаш Губочан, игравший за «Зенит» и «Динамо», и его соотечественник — экс-форвард «Оренбурга» Михал Дюриш.

    В этом сезоне на поле за «Кармиотиссу» выходили только четыре киприота, остальные — легионеры из 14 разных стран (от Суринама до Албании), приходящие в команду, как правило, в качестве свободных агентов.

    «Кармиотисса»

    Справиться с такой интернациональной бандой и так непросто, а Кержаков сразу же взялся перестраивать игру команды на новый лад.

    В Нижнем Новгороде тренер запомнился оборонительным стилем игры в 5 защитников и 2 оборонительных полузащитника, с расчетом на контратаки и стандарты.

    Нечто подобное Кержаков начал немедленно наигрывать и в «Кармиотиссе», но уже по ходу первого матча понял, что поторопился — подобный стиль работает не со всяким набором игроков.

  • Первый тайм мы начали по другой схеме, пытались сыграть в три центральных защитника, то, что наигрывали неделю, как я пришел, но я понимаю, что это, наверное, было не совсем своевременно. Первый тайм у нас не получился абсолютно, после перерыва вернулись к привычной схеме, конечно, это были уже другой тайм, другая команда.
  • Александр Кержаков

    • Несоответствие тренерских предпочтений и возможностей команды, несомненно сыграло свою роль в результатах красно-белых.

    Тем не менее, неожиданная отставка не может не удивлять, ведь положение «Кармиотиссы» нельзя назвать критическим и от вылета во второй дивизион команда, скорее всего, спасется.

    И тут мы переходим к слону в комнате, о котором пора поговорить — винном магнате Дмитрии Пунине, а точнее его стиле управления. Достаточно сказать лишь то, что с лета 2022 года Кержаков стал пятым тренером «Кармиотиссы».

    «Кармиотисса»

    Предыдущие специалисты надолго не задержались — чех Душан Угрин-младший и киприот Софронис Августи проработали по два месяца, а белорус Александр Хацкевич — полтора. Еще два захода делал в роли исполняющего обязанности Христос Хараламбус, но дольше полутора месяцев тоже не продержался.

    Неудивительно, что, при такой тренерской чехарде, команда никак не начнет играть стабильно. Лучшие результаты в этом сезоне у Хацкевича — в 6 матчах под руководством экс-наставника «Ротора» и киевского «Динамо» у киприотов на счету 3 победы, 1 ничья и два поражения, но даже это его не спасло.

    Самодурство владельца клуба плюс упрямый и независимый характер Кержакова — гремучая смесь, которая не могла привести ни к чему иному, кроме расставания.

    Александр Кержаков

    Как мы помним, с руководством «Пари НН» Александр распрощался тоже не по-дружески, а там были относительно неплохие результаты для новичка РПЛ. В «Кармиотиссе» россиянин не может похвастаться и этим.

    Итак, после кипрского вояжа Кержаков возвращается в Россию. Где он может пригодиться? В тонущих «Химках»? В «Крыльях Советов», проигравших четыре матча РПЛ подряд? Или забыв старые обиды вернется в «Пари НН»? Увидим.

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