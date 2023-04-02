Вингардиум «Кармиотисса». Кипрский блин вышел у Кержакова комом

Клуб и тренер — ровесники
«Кармиотисса» — молодой клуб из городка/деревни Пано Полемидия в окрестностях Лимассола на юге Кипра. До турецкого вторжения на Кипр в 1974-м в этой деревне жили исключительно турки-киприоты и базировался клуб «Бинатли Йылмаз».
После конфликта турецкое население перебралось на север, прихватив и клуб, который теперь играет во второй лиге непризнанного чемпионата Северного Кипра. А Пано Полемидию правительство Кипра заселило бежавшими с севера греками-киприотами — сейчас ее население составляет около 3,5 тысячи человек.
«Кармиотисса» была основана в 1979-м году, клуб назвали в честь Святой Девы Марии Кармиотиссы, чья часовня находится в Пано Полемидии. Домашние матчи красно-белые проводят в Лимассоле или Ларнаке.
Нетрудно догадаться, что молодость команды и соседство с местными топ-клубами не прибавляет болельщиков «Кармиотиссе». Результаты тоже не радуют — почти всю свою историю команда провела в любителях, дважды заглядывая в профессиональный футбол — в сезонах 1986/87 и 2009/1.
10 лет назад «Кармиотисса» впервые в своей истории вышла во второй дивизион, а в 2016-м поднялась в высшую лигу чемпионата Кипра, но вылетела по итогам сезона.
В 2020-м история повторилась, и вот, наконец, настало время третьей попытки закрепиться в элите, которая обещала стать наиболее удачной.
Российский владелец «Кармиотиссы»
Под эту задачу и был приглашен Александр Кержаков, заключив контракт до конца сезона с возможностью продления на год. Сказалось вероятно и то, что у «Кармиотиссы» есть российский инвестор — в 2022 году клуб купил бизнесмен Дмитрий Пунин.
Ранее Пунин руководил букмекерской конторой Pin Up и благодаря этому познакомился с Артемом Дзюбой, который был амбассадором компании. Именно поэтому зимой и появлялись слухи о возможном переходе сидевшего без клуба форварда в «Кармиотиссу».
Слухи оказались слухами, но Пунин действительно планирует долгосрочный проект, в который можно будет привлекать российских игроков. У чемпионата Кипра, несмотря на низкий рейтинг, есть заметное преимущество перед РПЛ — там нет бана на еврокубки.
Сейчас Дмитрий Пунин занимается недвижимостью и винным бизнесом, который активно пиарит через клуб — реклама его компании Punin Wine есть и на футболках «Кармиотиссы», и на фото в ее соцсетях, и на стадионе, и даже на клубных шарфах.
Учитывая, что красно-белые держатся в высшей лиге только благодаря россиянину, это кажется справедливым.
О назначении Кержакова «Кармиотисса» объявила 8 февраля, а презентация нового тренера прошла....в баре, который принадлежит Пунину. Очень в стиле владельца клуба.
Сам Пунин выразил надежду на «плодотворное сотрудничество» с новым тренером, прозорливо не добавив обычное в таких случаях «долгое».
Кержаков не добился прогресса
В чемпионате Кипра выступают 14 команд, которые после традиционного двухкругового турнира в 26 туров делятся на две группы: чемпионскую (6 команд) и ту, где клубы борются за выживание (10 команд). Последние три команды отправятся во второй дивизион.
Предыдущего тренера Софрониса Августи «Кармиотисса» уволила незадолго до финиша первой части, после того, как красно-белые проиграли три матча из четырех.
К приходу Кержакова команда после 22 туров занимала 10-е место, с шестью победами и одиннадцатью поражениями.
Однако улучшить положение команды Александру не удалось — под его руководством красно-белые проиграли четыре матча из шести.
Регулярный чемпионат «Кармиотисса» завершила серией матчей с соседями по таблице — ничьей с «Эносисом» и поражениями от «Доксы» и «Омонии» (которая благодаря этой победе выбралась в верхнюю шестерку).
После деления на группы Кержаков одержал свою единственную победу — все над тем же «Эносисом», но за ней последовали два «сухих» поражения со счетом 0:2 от «Доксы» и «Олимпиакоса».
После проигрыша клубу из Никосии Кержаков решил откланяться, объявив о своем уходе на послематчевой пресс-конференции.
Кержаков оставил «Кармиотиссу» за пять туров до финиша на том же десятом месте, на котором принимал. Правда, отрыв от зоны вылета уменьшился с 10 очков до 8, а у одного из конкурентов игра в запасе.
Тем не менее, ситуация не выглядела критической.
Проблемы с составом и тренерская чехарда
Что же не получилось у российского тренера на Кипре? Для начала, это был первый тренерский опыт Кержакова за пределами России — до этого он работал с юношеской сборной России, «Томью» и «Пари НН».
И хотя Кипр нельзя назвать экзотической для россиян страной, без акклиматизации не обошлось, да и языковой барьер, несомненно, был определенной проблемой.
Состав «Кармиотиссы» тоже сильным не назовешь, да и обойма весьма ограничена. Российским болельщикам в составе красно-белых известны лишь словацкий защитник Томаш Губочан, игравший за «Зенит» и «Динамо», и его соотечественник — экс-форвард «Оренбурга» Михал Дюриш.
В этом сезоне на поле за «Кармиотиссу» выходили только четыре киприота, остальные — легионеры из 14 разных стран (от Суринама до Албании), приходящие в команду, как правило, в качестве свободных агентов.
Справиться с такой интернациональной бандой и так непросто, а Кержаков сразу же взялся перестраивать игру команды на новый лад.
В Нижнем Новгороде тренер запомнился оборонительным стилем игры в 5 защитников и 2 оборонительных полузащитника, с расчетом на контратаки и стандарты.
Нечто подобное Кержаков начал немедленно наигрывать и в «Кармиотиссе», но уже по ходу первого матча понял, что поторопился — подобный стиль работает не со всяким набором игроков.
Несоответствие тренерских предпочтений и возможностей команды, несомненно сыграло свою роль в результатах красно-белых.
Тем не менее, неожиданная отставка не может не удивлять, ведь положение «Кармиотиссы» нельзя назвать критическим и от вылета во второй дивизион команда, скорее всего, спасется.
И тут мы переходим к слону в комнате, о котором пора поговорить — винном магнате Дмитрии Пунине, а точнее его стиле управления. Достаточно сказать лишь то, что с лета 2022 года Кержаков стал пятым тренером «Кармиотиссы».
Предыдущие специалисты надолго не задержались — чех Душан Угрин-младший и киприот Софронис Августи проработали по два месяца, а белорус Александр Хацкевич — полтора. Еще два захода делал в роли исполняющего обязанности Христос Хараламбус, но дольше полутора месяцев тоже не продержался.
Неудивительно, что, при такой тренерской чехарде, команда никак не начнет играть стабильно. Лучшие результаты в этом сезоне у Хацкевича — в 6 матчах под руководством экс-наставника «Ротора» и киевского «Динамо» у киприотов на счету 3 победы, 1 ничья и два поражения, но даже это его не спасло.
Самодурство владельца клуба плюс упрямый и независимый характер Кержакова — гремучая смесь, которая не могла привести ни к чему иному, кроме расставания.
Как мы помним, с руководством «Пари НН» Александр распрощался тоже не по-дружески, а там были относительно неплохие результаты для новичка РПЛ. В «Кармиотиссе» россиянин не может похвастаться и этим.
Итак, после кипрского вояжа Кержаков возвращается в Россию. Где он может пригодиться? В тонущих «Химках»? В «Крыльях Советов», проигравших четыре матча РПЛ подряд? Или забыв старые обиды вернется в «Пари НН»? Увидим.