Семак перевернул игру. «Зенит» одержал волевую победу в Черкизово

Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче 22‑го тура РПЛ. За зенитовцев отличились Вендел (40‑я минута) и Матео Кассьерра (77), вышедший на замену во втором тайме. У железнодорожников гол забил Максим Глушенков (26). Команда Сергея Семака набрала 54 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (25) идет 11‑м.

Сергеев вместо Кассьеры и возвращение Барриоса

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Зенит” разгромил “Локомотив” на своём поле со счётом 5:0. Причём, до 64-й минуты на табло “Газпром Арены” горели нули. Однако тогда “железнодорожниками” руководители немецкие тренеры, и команды выглядела разобранной. Несмотря на мощные выступления столичного клуба весной, к нынешней встрече в статусе фаворита подходили петербуржцы. Всё-таки общий класс игроков и сыгранность состава у команды Семака на более высоком уровне по сравнению с красно-зелёными.

Но “Локо” в своём нынешнем состоянии точно было по силам стать достойной оппозицией безоговорочному лидеру РПЛ. К отчётному матчу хозяева подходили с потерями в лице травмированных Конти, Кузьмичёва, Фассона и Изидора, а у гостей в лазарете находились Мантуан и Ерохин. Зато в строй у сине-бело-голубых вернулся Барриос. Правда, колумбиец начал встречу на скамейке запасных.

Галактионов сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Пари НН”. Вместо Митая и Жемалетдинова с первых минут появились Тикнизян и Камано. Семак, в свою очередь, совершил одну ожидаемую перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Урала”. Не забивающего в РПЛ Кассьерру сменил оформивший дубль в ворота екатеринбуржцев Сергеев».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Концовка матча? Мы еще не смотрели повтор, но с бровки и тренерскому штабу показалось, кто был ближе к эпизоду, что мяч попал в руку. Мы нацеливали команду на то, чтобы играть от себя. Первый тайм остался за нами, к сожалению, упустили момент с забеганием, который привел ко взятию наших ворот. Думаю, игра получилась слишком энергозатратной, пропущенный гол — следствие того, что у нас было много невынужденных потерь. Мы проводили атаки с отбором, были хорошие позиционные атаки, но слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Это надо поправить, а качество мы усилим. Есть результат, который надо принимать, есть качество игры, которое надо усиливать. В любом случае на фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата. К этому мы и будем стремиться.

Все разговоры только о Дзюбе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не оставляет без внимания дополнительную интригу противостояния — встречу скандального нападающего со своим бывшим клубом.

«Дзюба, Дзюба, Дзюба: все разговоры перед игрой сводились только к одной фамилии. Ничего удивительного: форвард "Локомотива" не очень красиво ушел из "Зенита" год назад и в воскресенье впервые с момента возвращения в РПЛ встречался с сине-бело-голубыми.

Артем набрал прекрасный ход: он забил шесть мячей в первых четырех матчах лиги после рестарта, и едва ли не все эксперты были уверены в том, что гол Дзюбы неминуем. И дело тут не только в форме нападающего, но и в его мотивации: он оформил хет-трик в матче с "Ростовом" Валерия Карпина и дубль в игре с "Пари НН", куда вполне мог перейти по ходу этого сезона. Естественно, настрой на "Зенит" у Дзюбы был запредельным.

Разумеется, Дзюба был заметен. Естественно, партнеры постоянно искали его голову верховыми мячами — Артем половину игры пробегал с поднятой рукой, прося у своих одноклубников передачу. Но "Зенит" к этому был готов, так что Дзюбе приходилось прибегать к неординарным действиям: например, на 25-й минуте он пяткой вывел Глушенкова на ударную позицию, однако Максим промазал.

В последнем сезоне Дзюбы в "Зените" у болельщиков было к нему много претензий. Одна из них — неспособность внятно прессинговать. Но гол "Локомотива" доказал, что это миф. Да, Дзюба не принимал активного участия в том эпизоде, но давил на оборону "Зенита" наравне с Камано и Глушенковым. Гвинеец спугнул Ренана, тот дал пас Венделу в борьбу, а другой бразилец замешкался, попытался найти фол и потерял мяч.

Этот эпизод лишний раз доказал, насколько велика значимость Барриоса для "Зенита". Колумбиец пропустил уже почти месяц, но без него сине-бело-голубые так и не наладили игру в опорной зоне, а сейчас еще и пропустили из-за того, что у Вендела нет тех навыков, что есть у Барриоса. И из-за четкого прессинга "Локомотива", конечно же».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Первый тайм получился не очень острый в нашем исполнении. Во втором тайме прибавили в моментах, движении, хорошо его провели. Нужно было соблюсти баланс, потому что Пиняев, Глушенков, Жемалетдинов на свободном пространстве могут создавать моменты, Артем [Дзюба] цеплялся, сбрасывал много. Было много моментов, когда мы должны были надежно сыграть, когда «Локомотив» использовал длинные передачи, сброс, подбор. Справились, сыграли хороший матч, игра смотрелась. Тяжелая, трудовая, заслуженная победа.

Вендел исправился за привоз

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит бразильского полузащитника «Зенита», исправившего свою результативную ошибку.

«А "Зенит" завяз в позиционной игре в центре, борьбе за мяч. Команде Семака не хватало скорости и только эпизодами получалось быть быстрее соперника. Петербуржцев вытащил в первом тайме Вендел. Бразилец исправился за "привоз", в котором точно виноват меньше молодого партнёра, и снова доказал, что индивидуально он, пожалуй, сильнейший центрхав РПЛ.

Крутой гол сотворил Вендел! Развернул атаку направо, открылся, пролез между двумя опорниками Бариновым и Карпукасом, а потом пробил точно в дальний угол. Без шансов для Лантратова.

После перерыва доминировал "Зенит". Малком с Клаудиньо хорошо работали между линий, чемпионы лучше возвращали себе мяч на чужой половине поля.

Один из таких моментов после потери Баринова и завершился супермоментом, в котором Мостовой попал в штангу. В этой атаке поучаствовал Кассьерра — колумбиец уже на 57-й минуте заменил Сергеева.

Ивану дали мало времени, видимо, Семак считает, что российский нападающий после травмы готов максимум на час. Сергеев всего 16 раз встретился с мячом и не бил по воротам».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Кажется, первый тайм был больше на стороне «Локо», у нас была невынужденная ошибка. Важен был гол в конце первого тайма, хорошо, что ушли с ничейным счетом на перерыв. «Локомотив» только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали. Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий, но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили.

Камано не попал в игру

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что гвинейский нападающий «Локомотива» провел очень слабый тайм и должен был быть заменен намного раньше.

«В итоге впечатления от первого тайма получились неоднозначными. С одной стороны, "Локо" поначалу навязал сопернику равную борьбу и не позволил почти ничего создать у своих ворот (свидетельством тому 4-1 по ударам из штрафной в пользу "Локо" и тот факт, что Дзюба совершил в два раза больше касаний, чем Иван Сергеев), с другой — слишком прижался, ведя в счете, а контратаки не пошли.

Очень слабые 45 минут провел не попавший в игру Камано. Он плохо открывался под партнеров, почти не участвовал в контратаках и вообще никак не обострял, а запомнился только неточным ударом с лета. Немного удивительно, что Галактионов не стал менять Камано прямо в перерыве, а подождал восемь минут, после чего выпустил вместо него Рифата Жемалетдинова. Тот занял позицию плеймейкера, Глушенков ушел направо, а когда и он был заменен, то сюда прибежал Пиняев.

А вот Максим Ненахов из раздевалки не вышел. Он в первом тайме стал героем курьезного эпизода. Отправившись на пределы поля за медицинской помощью, защитник не понял, к кому обращается арбитр, и вернулся на газон без его разрешения».

Александр Алаев Президент РПЛ Отличный матч, мне все понравилось! Приятно, что обе команды играли на победу. Было видно, что «Локомотив» хотел победить. Объективно «Зенит» сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью. Приятно, что одиннадцатая команда из таблицы дает первой такой бой, приятно, что россияне играют у «Локомотива». В чемпионате все решено? Нет конечно. Еще играть и играть. И «Зенит» может оступиться. Есть команды, которые могут навязать борьбу. Будем верить, что борьба продолжится. Хотя, повторюсь, «Зенит» сегодня был сильнее. Мастеровитая команда. Отметил бы Вендела, он забил хороший гол и реабилитировался.

Дзюба растворился во втором тайме

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов отмечает, что оба наставника команд постарались изменить ход игры после перерыва при помощи замен.

«В перерыве Галактионов поменял Ненахова на Смольникова. Здесь тоже все логично: Максим повис на желтой карточке, и, зная любовь игрока к удалениям, тренер "Локо" убрал защитника от греха подальше.

Второй тайм стал продолжением концовки первого, но с той разницей, что москвичи не просто глухо сидели в обороне, но успевали отвечать перспективными атаками. Особенно зажигал Пиняев, с которым петербуржцы справлялись в лучшем случае через раз.

Семак тем временем выпустил на поле Кассьерру вместо Сергеева. У Ивана этот матч совсем не получился. А вот Матео сразу стал участником суперопасного момента. Колумбийский форвард прострелил в штрафную, и после сутолоки Мостовой попал в штангу, а успевший на добивании Вендел головой пробил мимо.

Игра пошла очень веселая. Галактионов заменил Камано и Глушенкова на Жемалетдинова и Миранчука. Моменты забить второй гол были и у "Локо", и у "Зенита". Причем моменты убойные. У москвичей разрывал Пиняев, у петербуржцев — Вендел. В такой быстрой игре потерялся Дзюба. Артем остался фактически без мяча, однако Галактионов не решался менять своего лидера».

Матео Кассьерра Нападающий «Зенита» Очень счастлив, что сумел отличиться. Сложный матч. Соперник сложный, сильный. Мы приложили много усилий, чтобы сравнять счет в первом тайме. Самое главное — забрали три очка. Забитый гол точно придаст мне больше уверенности. Ваня Сергеев отличный нападающий, у нас хорошие отношения. Когда удается забивать, особенная радость. Дальше буду так же работать на максимум, помогать команде. Я не большой любитель ставить конкретные цели. Я счастлив, что спустя такое количество времени, мне удалось забить. Единственное, что планирую — отдавать себя на 100% и не важно каким способом.

Перепишите гол на Кассьеру!

Автор «Спорт день за днём» Тимур Валеев переживает, что красивый гол, забитый боковыми ножницами, может не быть записанным на колумбийского нападающего «Зенита»

«Главный тренер "Зенита" вышел из матча победителем именно за счет своих решений. После перерыва Дуглас Сантос тоже стал чаще подключаться к атакам и бить издали.

Один из его ударов хотя и летел мимо, но помог с рикошетом 19-летний защитник Егор Погостнов, который вышел на третью игру за "Локо" в карьере. После отскока в прыжке через себя эффектно заколачивал мяч в ворота Матео Кассьерра.

Для колумбийца этот гол стал первым за "Зенит" в РПЛ, но некоторые сервисы записали забитый мяч на защитника "Локомотива", который на самом деле не повлиял на ситуацию — мяч и так летел в ворота.

Нужно переписать гол "Зенита" на Кассьерру, ведь ему все-таки удалось прервать неприятную серию без голов в РПЛ, которая растянулась на 21 игру.

В концовке матча Семак выпустил Барриоса, показав, что уже в следующей игре он сможет выйти в стартовом составе. С его выходом валидольная концовка смотрелась увереннее».

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» Очень сложная игра. В первом тайме пришлось особенно потрудиться, потому что было много забросов в нашу штрафную. Мы очень качественно подготовились на прошедшей неделе к этому матчу. Отработали все, что были должны. Сегодня смогли реализовать наигранную тактику. Считаю, что победа заслуженная. Поздравляю партнеров по команде! Да, мы готовились, что все длинные передачу будут идти на Дзюбу. Считаю, что почти всю борьбу мы выигрывали. Это еще раз показывает, насколько важно подходить обособленно к каждому отдельному матчу. Мы продолжим делать ту же самую работу, чтобы уверенно дойти до финиша.

Семак снова победил в игре замен

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает, что наставник «Зенита» в очередной раз продемонстрировал великолепное чутье и матч-менеджмент.

«Зенитовцы провели неплохой матч: разнообразно комбинировали, много боролись, регулярно организовывали подходы к воротам Лантратова. Петербуржцев критикуют за недостаточные включения, однако играть в одном темпе против качественного соперника невозможно. Когда надо бежали, когда требовалось, сбивали темп — все по заветам Валерия Васильевича Лобановского.

Еще удивило, что "Зенит" критиковали за выход из обороны через короткий пас. Раньше петербуржцам доставалось за длинные передачи на Дзюбу, теперь не нравится контроль мяча. Ну не знаю… "Зенит" подчеркнуто дорожил мячом, и, на мой взгляд, абсолютно правильно делал.

Вообще схема 4-3-3 — немного авантюрная история без качественного опорника и особенно в противодействии с хорошо организованной 4-4-2. Если бы Галактионов раньше убрал с поля бесполезного Камано, левый фланг обороны "Зенита" испытал бы более серьезное давление: и Дуглас Сантос реже подключался к атакам, и Мостовому пришлось бы чаще опускаться вниз. Галактионов исправил ошибку в начале второго тайма, но игра к этому моменту перешла в другое русло: "Зенит" владел территориальным преимуществом, "Локомотив" действовал на контратаках.

Мне вообще показалось, что матч-менеджмент Семака оказался гораздо эффективнее работы наставника железнодорожников: Кассьерра добавил агрессии, Вендел вовремя поднялся выше, Круговой высвободил для середины поля Дугласа Сантоса. Качества в заменах Галактионова я не увидел».

Владимир Леонченко Генеральный директор «Локомотива» Я говорил перед игрой, «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны. Было очень много хороших моментов, в которых мы навязали борьбу, создавали моменты высокого качества. Сегодня есть недостатки, которые пока еще не позволяют обыгрывать «Зенит». Какие недостатки? Вопрос к тренерскому штабу. Галактионов на пресс-конференции все четко обозначил.

Дзюбе пора научиться достойно себя вести

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко не оставляет без внимания поведение нападающего «Локомотива», отказавшегося пожать руку тренеру соперников после проигранного матча.

«Во втором тайме питерцы активировали единственный сценарий, при котором Дзюба неопасен даже в праймовом состоянии: "Локо" подсел физически, у железнодорожников совсем не держался мяч, позиционные атаки исчезли, а в контрвыпадах чаще искали пространство для Пиняева, а не для Артема, что логично. Контроль и свежесть не появились даже после выходов Жемалетдинова и Миранчука.

А дальше случилось то, что поставило москвичей в максимально тяжелое положение: удар Кассьерры через себя завершился голом — и теперь перед командой Михаила Галактионова встала задача сравнять счет, когда силы на исходе, а игра по-прежнему не идет. "Локомотив" заставил "Зенит" выложиться на полную катушку и доказал: у команды Галактионова реально очень приличный потенциал. Семак грамотно перевернул игру и по делу победил в Черкизове — это важно признать всем, включая футболистов "Локо".

Особенно Дзюбе, который после финального свистка демонстративно отказался пожимать руку тренеру питерцев. Хотя точно видел, что Сергей Богданович направлялся к нему именно с таким намерением. Впрочем, вряд ли это кого-то удивило — в таких моментах поведение Артема вполне типично. И предсказуемо. Нужно уметь проигрывать. Или хотя бы достойно себя вести».