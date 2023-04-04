Падение «Спартака» продолжается. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов Кубка

Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1) и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России. В составе хозяев мячи забили Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У «красно‑белых» отличился Кейта Бальде. В первой игре в Москве, прошедшей в марте, была зафиксирована ничья 1:1. В финале Пути РПЛ соперником «Урала» будет победитель противостояния московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов». «Спартак» продолжит борьбу за трофей во втором этапе полуфинала Пути регионов.

«Урал» без Бикфалви, «Спартак» без Промеса

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Первый матч этого противостояния, сыгранный в Москве три недели назад, завершился вничью — 1:1. Данный результат, безусловно, больше устроил “Урал”. Екатеринбуржцы в марте дважды показали, что они в своём нынешнем состоянии могут оказывать серьёзное сопротивление “Спартаку”, так как перед кубковой встречей команда Гончаренко добыла ничью на “Открытие Арене” в игре чемпионата. Нельзя сказать, что результат московского матча превратил “Урал” в фаворита пары. Но шансы екатеринбуржцев на итоговую победу в противостоянии и выход в финал Пути РПЛ выглядели вполне рабочими.

К кубковому матчу “шмели” подходили с несколькими кадровыми потерями в лице травмированных Коновалова, Шатова и Агеева. Кроме того, накануне нидерландский суд приговорил полузащитника “Урала” Рая Влута к 2,5 годам тюрьмы за ДТП, в котором по его вине погиб четырёхлетний мальчик. Однако решение суда на статус Влута в “Урале” пока никак не влияет. Также Рай собирается обжаловать приговор суда.

Проблемой для красно-белых стала травма Промеса. Квинси, уже имевший проблемы со здоровьем, в субботней игре появился на поле перед началом второго тайма, но всего через пять минут голландец был вынужден его покинуть. Сообщается, что Промес может пропустить до трёх недель, что является большой неприятностью для команды Абаскаля. Помимо Квинси, у “Спартака” по-прежнему в лазарете находятся Джикия и Умяров, а Селихов, Соболев и Николсон продолжают отбывать длительные кубковые дисквалификации.

Гончаренко сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Зенита”. Вместо Сунгатулина, Егорычева и Ранджеловича с первых минут появились Сиссе, Гогличидзе и Юшин. Виктор Михайлович выставил схему с тремя центральными защитниками. Причём, вместе с Бегичем и Филипенко в этой зоне неожиданно появился Бевеев, являющийся профильным фланговым защитником. Отметим, что второй матч кряду на скамейке запасных начал Бикфалви. В Санкт-Петербурге тренерский штаб уральцев вообще не предоставил Эрику игровое время.

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Абаскаль, в свою очередь, совершил три ожидаемые перестановки по сравнению с игрой против “Ахмата”. Дисквалифицированных Селихова, Соболева и Николсона сменили Максименко, Мартинс и Бальде. Кейта впервые появился в основном сочетании красно-белых. Сенегалец составил связку нападающих с Игнатовым, а в полузащите Гильермо вернулся к ромбу, на вершине которого располагался Мартинс».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Мы расстроены, не удовлетворены результатом. Команда работала, делала все для победы. Матч был сложным, в первом тайме не использовали преимущество позиционное, не удалось его использовать. Соперник забил невероятный гол, я не старый человек, но вижу во второй раз в жизни, как мяч лег на ногу. Парни бились, делали все возможное. Мы могли забить второй мяч, но не смогли. Потом опять последовал невероятный гол «Урала», такие бывают раз в жизни. Максименко сделал несколько сэйвов, это говорит о его уровне. На последних минутах были моменты, но мяч не пошел в ворота. Не опускаем голову, анализируем ошибки. У нас есть характер. Двигаемся дальше. Ждем жеребьевку второго полуфинала.

Тяжелое начало для «Спартака»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает нервное начало матча в исполнении красно-белых и хвалит атакующие действия получившего шанс Бальде Кейта.

«Первые минут пять "Спартак" провёл нервно. Неужели на красно-белых так подействовала настоящая футбольная атмосфера, от которой игроки российских команд уже отвыкли? Трибуны стадиона в Екатеринбурге были переполнены. Ошибки спартаковцев в дебюте игры принесли два момента нападающему Юшину. Одну из них допустил Максименко, плохо сыгравший ногами, другую — вся команда. Гости странно расположились при угловом у своих ворот, оставив одного игрока совершенно свободным на углу штрафной. Тогда москвичам повезло. Но в следующий раз неудачная расстановка игроков на стандарте стала для красно-белых роковой.

Абаскаль с помощниками отреагировали на тяжёлое начало тем, что стали активно обсуждать на скамейке какие-то тактические детали. После этого Денисов уже чаще смещался направо и закрывал фланг, очевидно, чтобы "Урал" не имел преимущество на краях за счёт широких позиций латералей Кулакова и Гогличидзе. "Спартак", сбросив с плеч прессингующих "шмелей", выдал хороший отрезок с владением, наконец-то показали себя игравшие впереди Бальде с Игнатовым.

Кейта сначала посадил на жёлтую карточку центрбека Бегича, а потом бил головой из убойной позиции с паса Игнатова. Нападающего оставил одного перед воротами Бевеев: у защитника-кандидата в сборную России есть хорошие качества, но позиционно он должен прибавлять — на выходных в матче с "Зенитом" не заблокировал два голевых кросса на Сергеева, а тут почти подарил гол Кейта. Просто повезло, что сенегалец пробил туда, где стоял голкипер Помазун».

Виктор Гончаренко Главный тренер «Урала» Мы знаем, что в городе много «шмелей». Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это. Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал. Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график — играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно.

Супергол хозяев

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отмечает преимущество екатеринбуржцев в начале матча, которое привело к забитому мячу..

«С первых минут "Спартак" начал ошибаться, а "Урал" получил несколько хороших шансов. Впрочем, Юшин их не использовал. Тем не менее, было впечатление, что по такой игре "Спартак" точно пропустит. Впрочем, москвичи могли и открыть счёт. Без Соболева, Промеса и Николсона главным запевалой стал Кейта Бальде, получивший шанс в стандарте. После ошибки Бевеева нападающий классно пробил головой, но Помазун каким-то чудом вытащил мяч, сумев среагировать.

В остальном "Спартак" себя не слишком проявлял в атаке. А на 32-й минуте гости и вовсе пропустили. После углового в одиночестве перед штрафной оказался Сиссе, который в итоге здорово пробил в касание по мячу. Максименко был закрыт игроками обеих команд, из-за чего на удар не среагировал. Но и вообще винить его в голе вряд ли стоит: уж слишком классным был выстрел игрока "Урала"!

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Любопытно, что этот удар в створ стал единственным для "Урала" в первом тайме, но екатеринбуржцы точно не уступали сопернику».

Егор Филипенко Защитник «Урала» Ощущения только положительные. Все классно! Очень приятно играть при полных трибунах. Играл в «Спартаке»? Это было так давно. Нельзя сказать, что я испытываю особые чувства, играя против «Спартака». Боковой судья показывает, что фол был в сторону «Спартака». А судья дает мне карточку. Ты в игре, в эмоциях. Кого бы хотели в финале? Без разницы! Надеюсь, что придет столько же болельщиков. И на «Крылья», и на ЦСКА. Судейство? Это разговоры для бедных. Ошибся судья. И что? Может, мы были бы в тройке, если бы ошибок не было. Все в равных условиях. У «Спартака» было 90 минут. Не думаю, что такому клубу, как «Спартак», можно сетовать на судейство.

Гол Бальде едва не перевернул игру

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не оставляет без внимания то, как изменилась игра после перерыва, когда спартаковцам удалось сравнять счет.

«В перерыве Абаскаль заменил Даниила Денисова на более опасного с мячом Виктора Мозеса. Поначалу игра "Спартака" по наполнению осталась той же. Все те же торопливые передачи вперед, все те же странные решения и неправдоподобное количество брака.

Но многое изменил гол Бальде через четыре минуты после возобновления игры. Форвард идеально обработал длинную диагональ от Руслана Литвинова, пробросил себе на ход, вывалился один на один с Помазуном и отправил мяч под ним. Следующий десяток минут вдохновленные москвичи наконец стали больше похожи на себя, начали лучше контролировать мяч и проще проходить середину поля через пас.

Но как же классно Гончаренко управляет командой! Он провел серию замен, освежил игру и переломил ее ход. Уральцы вновь завладели инициативой и стали выигрывать большинство единоборств. Дважды Максименко спасал партнеров после ударов головой Бикфалви и Сильвие Бегича».

Кейта Бальде Нападающий «Спартака» Не могу сказать, что полностью счастлив, потому что команда проиграла. Моя задача помогать команде голами. Главное, чтобы «Спартак» побеждал. Но, тем не менее, я горжусь командой, мы здорово бились, были моменты. Может быть, не хватало удачи. Конечно, мы не закончили. Мы будем биться дальше, использовать свои шансы и играть так, как должен играть «Спартак». Впервые сталкиваюсь с таким форматом. Первый опыт для меня, в Италии нет такого формата. Есть шанс продолжить. «Спартак» большой клуб, он должен биться, он должен выигрывать.

У Бальде и Абаскаля есть конфликт?

Автор «Спорт день за днём» Андрей Вернов считает, что сенегальский джокер «Спартака» недоволен малым количеством игрового времени.

«У Абаскаля перед игрой спросили, можно ли Кейта считать заменой дисквалифицированному Соболеву. "Задачи Бальде и Соболева не могут быть одинаковы, два совершенно разных игрока. Бальде своей работой на тренировках заслужил попадание в стартовый состав", — ответил главный тренер "Спартака".

На 17-й минуте Бальде посадил на желтую карточку центрального защитника Силвие Бегича, пробросив мяч себе на свободное пространство и заставив оппонента сфолить. На 20-й минуте Бальде не реализовал стопроцентный момент, головой с нескольких метров пробив прямо в Илью Помазуна отскоком от газона. Сенегалец много двигался, не был инертен и в отличие от Соболева с Николсоном был готов получать мячи на ход, так как обладает приличной скоростью.

На 49-й минуте Кейта все же забил свой первый гол в официальных матчах за "Спартак". Идеальная передача с левой от Руслана Литвинова, Бальде убегает от оппонента и бьет в дальний угол. А дальше всем стало ясно, что конфликт у футболиста с главным тренером все же есть. Празднуя, сенегалец пробежал мимо тренерской скамейки постоянно указывая на воображаемые часы. Считывалось легко: дай мне время — и я сделаю результат. В этом также был виден немой укор: Соболев с Николсоном не забивают целую вечность, с прошлого года, но ты все равно ставишь в состав их, а не меня.

Интересно, какой будет реакция Абаскаля? Накажет своенравного подопечного или даст ему место в основе на матч с "Динамо" 8 апреля в рамках чемпионата?»

Павел Маслов Защитник «Спартака» Не получалось выйти из обороны в атаку. «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть. Соболев фактурный нападающий, он может помочь. Не было еще никакого разговора с Абаскалем. Возможно, решили сделать это позднее, чтобы не идти по горячим следам. Почему «Спартак» изменился после сборов? Не совсем так. Команды стали действовать по-другому против нас. Стиль изменился, но когда ты не выигрываешь — это неприятно.

Замены Гончаренко принесли «Уралу» победу

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев впечатлен тем, как наставник «Урала» управляет игрой с помощью замен.

«Сравняв счет, гости перевернули игру. Происходящее на поле после этого напомнило летнюю игру, когда "Спартак" безжалостно раскатывал разобранный "Урал". Защитники хозяев перестали успевать за соперниками, и "Спартак" создавал момент за моментом. Только за эти 10 минут Бальде мог оформить хет-трик! Но красно-белые ситуацией не воспользовались и не сумели ничего извлечь из своего преимущества.

Гончаренко быстро среагировал, выпустив двух защитников и уральскую легенду Бикфалви. Эти перестановки позволили "Уралу" поднять голову и вернуть контроль. Сработала и следующая замена: опорный полузащитник Сунгатулин, выкупленный "Уралом" у "Спартака" этой зимой, забил уже через пять минут после выхода на поле! Снова дальний удар и снова точно в угол. И снова вопросы к Мартинсу и Пруцеву, не накрывшим этот удар. В итоге гол спартаковского воспитанника оказался победным.

Красно-белые трижды за месяц сыграли с "Уралом" и ни разу не выиграли. С турнирной точки зрения в этом поражении нет трагедии: Путь регионов — это тоже дорога к Кубку России, только более извилистая. Здесь важнее другое: "Спартак" не побеждает уже в четырех матчах подряд и с каждой игрой все меньше напоминает себя осеннего образца. Ближайшие матчи станут большой проверкой для Абаскаля и его команды».

Фаниль Сунгатулин Полузащитник «Урала» Отлично! Забил хороший гол. Самое главное, что принес команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное. Бывает, забиваю на тренировках, но только не левой ногой и не так. Но иногда бывает, что залетает. Как это — выбивать «Спартак» из Кубка? Ничего особенного такого. Обычная игра была по сути, кубковая.

Воспитанник «Спартака» наказал красно-белых

Автор Sport24 Григорий Каленов отмечает, что очередной не пригодившийся красно-белым воспитанник проявляет себя в других командах.

«21-летний полузащитник является воспитанником "Спартака". С 2013-го Фаниль занимался в академии красно-белых, с 2018-го — выступал за молодежку. Весной 2022-го, наигравшись в "Спартаке-2", Сунгатулин дебютировал за основу, заменив Зелимхана Бакаева, но места в главной команде ему так и не нашлось. Прошлым летом он ушел в аренду в "Урал", а зимой подписал с клубом полноценное соглашение.

"В клубном интервью говорил о 'спартаковском духе', но уже нет таких мыслей. Сейчас играю в 'Урале' и теперь нет как такового духа. Возможно, матчи со 'Спартаком' для меня все еще особенные, потому что провел много времени в московском клубе. Но не сказал бы, что настрой на игру сильно отличается от других матчей. Все-таки во мне еще есть часть 'Спартака', играл там несколько лет", — говорил он после своего трансфера.

И признавался — в будущем возвращения в "Спартак" он не исключает.

По информации Transfermarkt, "Урал" заплатил за Сунгатулина 380 тысяч евро. За один только выход в финал Пути РПЛ Кубка России клуб из Екатеринбурга заработает больше. А если Фаниль положит подобную красоту и там?».

Эммерсон Защитник «Урала» Победа! Мы идем дальше. На «Спартак» надо по-особенному настраиваться, но как я сказал до этого, слишком плотный график, чтобы мы радовались. Через три дня матч с «Ахматом», и мы уже готовимся к следующей игре. Виктор Михайлович каждую игру находит особенные слова, чтобы замотивировать всех футболистов. Главное, что он держит всех в тонусе. Даже косметическими коррекциями состава он не мешает, а, наоборот, укрепляет.

«Спартак» в кризисе

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов гадает — это временный кризис или начало конца периода Абаскаля?

«Прошлым летом от красно-белых никто не ждал чего-то особенного, но теперь, после подаренной надежды, последние результаты наверняка удручают болельщиков. Весь вопрос в том, насколько кризис ожидаем. С одной стороны, "Спартак" — команда, где в составе немало молодых, многие из которых начали получать регулярную практику во взрослом футболе совсем недавно. Логично, что спадов по ходу сезона в таких условиях избежать практически невозможно.

С другой стороны, возникает вопрос к правильности работы тренерского штаба на зимних сборах — по идее лучшая форма должна быть именно сейчас, на решающем отрезке чемпионата. Раз случилось наоборот, то это повод задуматься. Тем более ошибки при подготовке совсем не исключены — все же Абаскаль впервые в карьере столкнулся с такой продолжительной паузой посреди сезона.

Не забываем и то, что нынешний "Спартак" сильно зависит от формы лидеров. Перестал забивать Соболев, чуть сдал по сравнению с самим собой осеннего образца Промес — и оказалось, что больше некому забивать. Николсон нестабилен, Мелешин сыроват, а Бальде все еще представляет собой человека, вспыхивающего лишь эпизодами. Показательно, что по ожидаемым голам (7,19 xG) "Спартак" — лучший в РПЛ после рестарта. Но по реальным, как уже упоминалось, — наравне с "Факелом".

Ведущие исполнители сейчас на самом деле либо недоступны, либо находятся не в лучшем состоянии. Пропали и результаты. Впереди у красно-белых — Путь регионов в Кубке и еще девять туров РПЛ, за которые можно успеть реабилитироваться и вырвать вторую строчку у "Ростова". Этот отрезок должен прояснить — что такое нынешний кризис "Спартака"? Временный спад или же соперники адаптировались к футболу Абаскаля, а тому попросту больше нечего предложить оппонентам? После "Урала" вопрос повис в воздухе, но ответ на него мы узнаем в течение ближайших двух месяцев».